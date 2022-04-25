Компания VK попросила Минцифры помочь купить «десятки тысяч серверов» для работы сервисов Статьи редакции
На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
- VK отправила Минцифры письмо с просьбой помочь найти поставщика серверов для текущей работы сервисов и расширения ИТ-инфраструктуры, рассказал «Ъ» источник в правительстве. Компания уже не может купить оборудование на рынке, добавил он.
- В Минцифры подтвердили получение письма и добавили, что с Минпромторгом «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объёмом российской техники». При этом в Минпромторге «не видят причин для нагнетания обстановки»: «Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено».
- В VK рассказали, что из-за увеличения активности пользователей нагрузка на инфраструктуру выросла, но у компании «есть резерв мощностей для бесперебойной работы на продолжительный период».
- Фактически купить коммерческие партии новых серверов в России нельзя, рассказал источник «Ъ» на рынке операторов центров обработки данных. На вторичном рынке купить их тоже невозможно — «подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены».
- Запасы российских производителей тоже заканчиваются. На складах остался запас комплектующих только на несколько сотен серверов, привёл пример директор производителя серверов «Промобит» Максим Копосов. Производитель серверов «Эльбрус» и «Байкал Электроникс» не ответили на вопросы издания.
Тот самый баланс между работой и личной жизнью (часто о нем говорят, используя англоязычный термин work-life balance) — заветная мечта многих. Кажется, что он доступен только идеальным гуру продуктивности, которые постигли какие-то тайные знания и, наконец, обрели гармонию.
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Ну вы же типа коммерческая организация, вот сами и выкручивайтесь. А то ишь ты, помощи они просят у Минцифры. Челноками пиздуйте в Китай, и покупайте сервера. Я вам даже подскажу, какую сумку брать. Вот эту:
Налоги плоти, рабочие места создавай а выкручивайся из-за пиздеца которое устроило государство сам.
Вообще классно вести бизнес в РФ, инвестиций так и льют рекой что Рено решил слить АвтоВАЗ потому что невозможно дальше поддерживать технологические цепочки для сборки авто.
Я бы поостерегся выпускать последних айтишников, а ну как не вернуться из китонского государства?
Пусть кешируют трафик, пускают на сайт по очереди и и делают плашку «ваше время ожидания: N минут» перед каждой прогрузкой. Так победят)
Пришлите свое резюме на вакансию - глава IT-отдела VK. ;)
А с едой тоже так можно будет?)))
И доступ в ВК по талонам
Производитель серверов «Эльбрус» и «Байкал Электроникс» не ответили на вопросы издания.
А зачем их вообще о чем то спрашивать?)))
Мне кажется, смысл этих компаний это "освоение бабла". Иногда выкатывают чуть получше железки, чтоб финансирование продолжалось и всё.
Пусть VK в очередь становится, сначала мы гвозди будем делать, потому, может быть, и до ваших серверов дойдем
Сейчас Матвиенка скажет дать указ малым предприятиям делать сервера и заживм. А потом надо будет дать указ на производство ещё какого-нибудь высокотехнологичного оборудования. Так на указах и будем жить. Сраный сюр какой-то
А что случилось-то?
Да ничего, бизнес вне политики
Что то вы какую то дичь несёте.... Все в стране есть просто кто то успел наладить альтернативные каналы поставки а кто то нет
И что вы тут показали? чуток процов, моники асер и восемь компьютеров ХП.
Клиентские устройства тоже заканчиваются, но пока ещё есть.
Особенно в рознице большие остатки, но новых поставок почти нет. Всё что сейчас продаётся и покупается, это в большинстве своём закупленное до 24 февраля.
В до гонку
Сейчас актуально 12 поколение...
Этих двух коробок несомненно хватить для организации современного серверного пространства. И видеохосьинг заработает и вообще.
"проблем с наличием продукции на складе не выявлено..
Ну это нам знакомо, я и не ждал другого ответа, был бы удивлен, если признали дефицит.
Китай поможет (с)
Великая роися: КИТАЙ ПАМАГИ!
В России вроде были сервера Facebook, Google и прочих западных компаний, которые ставили их по требованию "приземлить" данные российских пользователей. Похоже в очередь за ними уже десятки российских компаний станут. Уже давно идут разговоры о "национализации" этих серверов.
Те кто приземлял данные использовал сервера местных хостинг-провайдеров. Так что там особо и национализировать нечего. Тем более многие забили болт на приземление.
Вот только при желании эти сервера могут залочить на уровне железа (как минимум я вроде помню что для серваков есть такие фишки чтобы защитить от доступа других лиц)
Вы че бичи, за все деньги дерут, покупайте в три дорого
За триллион бюджетных денег
Вот ведь как оказалось. Русский ютуб не на чем делать.
Дебилоиды во всех министерствах будут твердить, что все хорошо. С пеной у рта доказывать, что на складах все есть, войны нет, вообще все заебись. И только обычный человек почувствует на себе все прелести этой уёбищной власти.
А Минфин такой : А губозакаточную машинку не хотите ?
А где ее купить? И эти машины сейчас в дефиците
как бы минфин под козырек не взял и не побежал искать сервера. как "товарищ майор" сможет еще контролировать хомячков?
Я не удивлюсь, если им не только лазейку откроют, но также и деньгами помогут))) Я не знаю ни одной крупной компании, которой бы не помогало государство не только в этой стране, но и в других
Они отнимут сервера у одноклассников и отдадут ВК ?
Как бы не пришлось отменять закон яровой, чтобы пустить занятые под него сервера на действительно важные задачи.
https://vc.ru/services/382989-priostanovka-ispolneniya-zakona-yarovoy-na-god-pravitelstvo-utverdilo-mery-podderzhki-telekom-otrasli
Пока только приостановили на год, но там пилят деньги уважаемые люди поэтому думаю через год разморозят.
Друг сказал, что собрать сервак месяц назад уже было за космос деньги в 2 раза дороже, чем был. Сейчас ситуация явно критическая
минимум в 3 раза, пару недель назад смотрел
Ахахаха.
Эх. Но в целом слова были красивыми вначале
Принимать меры - не значит помогать.
Серверов в РФ больше нет в нормальных объёмах. Есть какие-то остатки в небольших количествах и по десятерным ценам - простенькие одно и двухпроцессорные китайские платформы перелицованные в импортозамещение.
Каких-то больших объёмов привезённых в серую пока не было.
Может помочь, купить десятки тысяч докер-контейнеров? Не надо ебать нам мозги.
Так американцы же сняли ограничения на поставку коммуникационного оборудования
а его всё равно не поставляют.
И как его доставят? Небо вроде закрыто, у границы Польши какой-то п*****, маерск свернул доставки по морю. Конечно, выход со временем найдут, вот только цена будет уже не та и обьем тоже
Производитель серверов «Эльбрус» и «Байкал Электроникс» не ответили на вопросы издания
Это самое смешное. Даже импортозамещенцы голову в песок прячут.
так они вроде никогда и не скрывали, что ключевые компоненты для них индивидуально производят зарубежные фабрики. В победных реляциях о импортозамещении это обычно писалось маленькими буковками где-нибудь мимоходом, вроде "да, процессоры и память с тайваня, но зато какие отличные крепкие корпуса с хохломой!"
А зачем нам ВК вообще? лучше гвоздей и бумаги привезите
Пусть не врут, нытики, устроили панику!