Техника
Маша Цепелева

Компания VK попросила Минцифры помочь купить «десятки тысяч серверов» для работы сервисов Статьи редакции

На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.

  • VK отправила Минцифры письмо с просьбой помочь найти поставщика серверов для текущей работы сервисов и расширения ИТ-инфраструктуры, рассказал «Ъ» источник в правительстве. Компания уже не может купить оборудование на рынке, добавил он.
  • В Минцифры подтвердили получение письма и добавили, что с Минпромторгом «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объёмом российской техники». При этом в Минпромторге «не видят причин для нагнетания обстановки»: «Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено».
  • В VK рассказали, что из-за увеличения активности пользователей нагрузка на инфраструктуру выросла, но у компании «есть резерв мощностей для бесперебойной работы на продолжительный период».
  • Фактически купить коммерческие партии новых серверов в России нельзя, рассказал источник «Ъ» на рынке операторов центров обработки данных. На вторичном рынке купить их тоже невозможно — «подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены».
  • Запасы российских производителей тоже заканчиваются. На складах остался запас комплектующих только на несколько сотен серверов, привёл пример директор производителя серверов «Промобит» Максим Копосов. Производитель серверов «Эльбрус» и «Байкал Электроникс» не ответили на вопросы издания.

#новость #vk

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83 комментария
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Слегка Придурковатый

Ну вы же типа коммерческая организация, вот сами и выкручивайтесь. А то ишь ты, помощи они просят у Минцифры. Челноками пиздуйте в Китай, и покупайте сервера. Я вам даже подскажу, какую сумку брать. Вот эту:

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Radna

Налоги плоти, рабочие места создавай а выкручивайся из-за пиздеца которое устроило государство сам.
Вообще классно вести бизнес в РФ, инвестиций так и льют рекой что Рено решил слить АвтоВАЗ потому что невозможно дальше поддерживать технологические цепочки для сборки авто.

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1 комментарий
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Леонид Гнездилов

Я бы поостерегся выпускать последних айтишников, а ну как не вернуться из китонского государства?

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2 комментария
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Onetwo Threefour

Пусть кешируют трафик, пускают на сайт по очереди и и делают плашку «ваше время ожидания: N минут» перед каждой прогрузкой. Так победят)

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SPS Fun

Пришлите свое резюме на вакансию - глава IT-отдела VK. ;)

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Hassan Islamov

А с едой тоже так можно будет?)))

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Павел Иванов

И доступ в ВК по талонам

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Влад Борщ

Производитель серверов «Эльбрус» и «Байкал Электроникс» не ответили на вопросы издания.
 А зачем их вообще о чем то спрашивать?)))

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умный человек
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Eduard Sharipov

Мне кажется, смысл этих компаний это "освоение бабла". Иногда выкатывают чуть получше железки, чтоб финансирование продолжалось и всё.

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Кирилл Половинкин

Пусть VK в очередь становится, сначала мы гвозди будем делать, потому, может быть, и до ваших серверов дойдем

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Никита Кашонков

Сейчас Матвиенка скажет дать указ малым предприятиям делать сервера и заживм. А потом надо будет дать указ на производство ещё какого-нибудь высокотехнологичного оборудования. Так на указах и будем жить. Сраный сюр какой-то

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Den

А что случилось-то?

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Грустный блик

Да ничего, бизнес вне политики

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Сергей Санников

Что то вы какую то дичь несёте.... Все в стране есть просто кто то успел наладить альтернативные каналы поставки а кто то нет

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quaitiz

И что вы тут показали? чуток процов, моники асер и восемь компьютеров ХП.
Клиентские устройства тоже заканчиваются, но пока ещё есть.
Особенно в рознице большие остатки, но новых поставок почти нет. Всё что сейчас продаётся и покупается, это в большинстве своём закупленное до 24 февраля.

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25 комментариев
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Сергей Санников

В до гонку

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1 комментарий
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-EK-

Сейчас актуально 12 поколение...

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Nadezda Märs

Этих двух коробок несомненно хватить для организации современного серверного пространства. И видеохосьинг заработает и вообще.

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Владимир Воловцев

"проблем с наличием продукции на складе не выявлено..
Ну это нам знакомо, я и не ждал другого ответа, был бы удивлен, если признали дефицит.

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VLAD

Китай поможет (с)

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Грустный блик

Великая роися: КИТАЙ ПАМАГИ!

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SPS Fun

В России вроде были сервера Facebook, Google и прочих западных компаний, которые ставили их по требованию "приземлить" данные российских пользователей. Похоже в очередь за ними уже десятки российских компаний станут. Уже давно идут разговоры о "национализации" этих серверов.

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evilnw

Те кто приземлял данные использовал сервера местных хостинг-провайдеров. Так что там особо и национализировать нечего. Тем более многие забили болт на приземление.

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Cristi Pădureac

Вот только при желании эти сервера могут залочить на уровне железа (как минимум я вроде помню что для серваков есть такие фишки чтобы защитить от доступа других лиц)

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Сергей Смолков

Вы че бичи, за все деньги дерут, покупайте в три дорого

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Игорь Крафт

За триллион бюджетных денег

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VLAD

Вот ведь как оказалось. Русский ютуб не на чем делать.

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Артем Акшинцев
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Немалый цвет

Дебилоиды во всех министерствах будут твердить, что все хорошо. С пеной у рта доказывать, что на складах все есть, войны нет, вообще все заебись. И только обычный человек почувствует на себе все прелести этой уёбищной власти.

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Edward Dette

А Минфин такой : А губозакаточную машинку не хотите ?

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Немалый цвет

А где ее купить? И эти машины сейчас в дефиците

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1 комментарий
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fffggg gggfff

как бы минфин под козырек не взял и не побежал искать сервера. как "товарищ майор" сможет еще контролировать хомячков?

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1 комментарий
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Кремлебот

Я не удивлюсь, если им не только лазейку откроют, но также и деньгами помогут))) Я не знаю ни одной крупной компании, которой бы не помогало государство не только в этой стране, но и в других

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Павел Иванов

Они отнимут сервера у одноклассников и отдадут ВК ?

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Re Mora

Как бы не пришлось отменять закон яровой, чтобы пустить занятые под него сервера на действительно важные задачи.

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Денис Демидов

https://vc.ru/services/382989-priostanovka-ispolneniya-zakona-yarovoy-na-god-pravitelstvo-utverdilo-mery-podderzhki-telekom-otrasli

Приостановка исполнения «закона Яровой» на год…
Меры подготовило Минцифры вместе с участниками рынка.
vc.ru
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Ярослав

Пока только приостановили на год, но там пилят деньги уважаемые люди поэтому думаю через год разморозят.

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SilanseR

Друг сказал, что собрать сервак месяц назад уже было за космос деньги в 2 раза дороже, чем был. Сейчас ситуация явно критическая

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sles

минимум в 3 раза, пару недель назад смотрел

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VLAD

Ахахаха.

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Евгений Симутин

Эх. Но в целом слова были красивыми вначале

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Евгений Кузнецов

Принимать меры - не значит помогать.

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quaitiz

Серверов в РФ больше нет в нормальных объёмах. Есть какие-то остатки в небольших количествах и по десятерным ценам - простенькие одно и двухпроцессорные китайские платформы перелицованные в импортозамещение.
Каких-то больших объёмов привезённых в серую пока не было.

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Make Luv

Может помочь, купить десятки тысяч докер-контейнеров? Не надо ебать нам мозги.

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Иван У.

Так американцы же сняли ограничения на поставку коммуникационного оборудования

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sles

а его всё равно не поставляют.

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Cristi Pădureac

И как его доставят? Небо вроде закрыто, у границы Польши какой-то п*****, маерск свернул доставки по морю. Конечно, выход со временем найдут, вот только цена будет уже не та и обьем тоже

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Вася Пражкин

Производитель серверов «Эльбрус» и «Байкал Электроникс» не ответили на вопросы издания
 Это самое смешное. Даже импортозамещенцы голову в песок прячут.

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bravo sierra

так они вроде никогда и не скрывали, что ключевые компоненты для них индивидуально производят зарубежные фабрики. В победных реляциях о импортозамещении это обычно писалось маленькими буковками где-нибудь мимоходом, вроде "да, процессоры и память с тайваня, но зато какие отличные крепкие корпуса с хохломой!"

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Специализированный кубок

А зачем нам ВК вообще? лучше гвоздей и бумаги привезите

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Evil Pechenka

Пусть не врут, нытики, устроили панику!

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