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Торговля
Татьяна Боброва
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Ozon откажется от части курьеров и передаст доставку большинства заказов малому и среднему бизнесу Материал редакции

Интернет-ритейлер хочет перейти на работу по модели логистической платформы.

  • Интернет-ритейлер Ozon запланировал трансформировать службу доставки и перейти на работу по модели логистической платформы в течение 2020 года, рассказали vc.ru в компании. Большую часть заказов будут доставлять партнёры — предприятия малого и среднего бизнеса, а количество собственных курьеров сократится.
  • Такая модель позволит запускать курьерскую доставку в населённых пунктах любого размера и гибко управлять мощностями в пиковые нагрузки, говорят в Ozon. Также компания планирует стандартизировать автопарк — в конце 2019 года ритейлер уже закупил более 700 фургонов Ford Transit, чтобы повысить точность планирования нагрузки и качество сервиса.
  • Ozon уже развивает доставку с помощью партнёров, например, компаний Gett и «Везу», но при развитии платформы будет делать ставку на малый и средний бизнес, отметили в компании. Также в Москве и Казани ритейлер работает с самозанятыми россиянами, в планах Ozon — охватить все регионы, где действует специальный налоговый режим.
  • Сейчас у Ozon «несколько сотен агентов доставки», уточнили в компании. Сколько из них затронет сокращение, ритейлер не раскрывает, но отмечает, что полностью не откажется от штатных курьеров, а благодаря партнёрам будут созданы «тысячи рабочих мест». Вознаграждение партнёров зависит от объёма доставленных заказов и от типа доставки — например, клиенту или в постамат.
  • В ноябре 2019 года Ozon предложил малому и среднему бизнесу открыть пункты выдачи в своих помещениях за комиссии с заказов.
  • Тогда же ритейлер привлёк 1 млрд рублей на развитие логистической инфраструктуры и технологий для сферы электронной коммерции. В компании говорили, что планируют открыть в 2020 году склады в городах-миллионниках, расширить сеть сортировочных центров и количество собственных постаматов.

#новость #ozon

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2 комментария
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Мадинет Кабышев

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Рому не трогайте 😊

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Император Всероссийский

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Нормально, теперь привозить заказ будут таджики

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