Ритейлер связывает рост с расширением ассортимента, развитием логистики и запуском сервисов для пользователей.

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Оборот Ozon в 2019 году вырос на 93% и составил 80,7 млрд рублей с НДС, рассказали vc.ru в компании. Всего интернет-магазин доставил 32,3 млн заказов — в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Высокие темпы роста в Ozon связывают в том числе с расширением ассортимента более чем в три раза и запуском специальных сервисов для пользователей. Например, около 20% заказов в 2019 году совершили пользователи с подпиской Ozon.Premium, которую ритейлер запустил в феврале.

Держатели карт Ozon.Card с привязанной программой лояльности делают четыре и более заказов в месяц, отмечает ритейлер. Количество пользователей карт и подписки в компании не раскрывают, но в ноябре 2019 года в Ozon сообщали о 300 тысячах подписчиков Ozon.Premium.

Более 70% ассортимента формируют продавцы маркетплейса — на конец 2019 года их было 6,5 тысяч, а в процессе оформления находились ещё 15 тысяч компаний, утверждают в Ozon.

По данным на январь 2020 года, у Ozon было более 16,6 тысяч собственных и партнёрских постаматов и пунктов выдачи — в три раза больше, чем в 2018 году.

Чистую выручку и показатели прибыли ритейлер не раскрывает. В Ozon лишь отметили в беседе с vc.ru, что компания могла стать прибыльной ещё в 2018 году, но тогда сделала выбор в пользу инвестиций в логистику и технологические платформы.