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Торговля
Татьяна Боброва
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Ozon отчитался о рекордном росте продаж на 93% в 2019 году — до 80,7 млрд рублей Материал редакции

Ритейлер связывает рост с расширением ассортимента, развитием логистики и запуском сервисов для пользователей.

3 комментария
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Оборот Ozon в 2019 году вырос на 93% и составил 80,7 млрд рублей с НДС, рассказали vc.ru в компании. Всего интернет-магазин доставил 32,3 млн заказов — в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Высокие темпы роста в Ozon связывают в том числе с расширением ассортимента более чем в три раза и запуском специальных сервисов для пользователей. Например, около 20% заказов в 2019 году совершили пользователи с подпиской Ozon.Premium, которую ритейлер запустил в феврале.

Держатели карт Ozon.Card с привязанной программой лояльности делают четыре и более заказов в месяц, отмечает ритейлер. Количество пользователей карт и подписки в компании не раскрывают, но в ноябре 2019 года в Ozon сообщали о 300 тысячах подписчиков Ozon.Premium.

Более 70% ассортимента формируют продавцы маркетплейса — на конец 2019 года их было 6,5 тысяч, а в процессе оформления находились ещё 15 тысяч компаний, утверждают в Ozon.

По данным на январь 2020 года, у Ozon было более 16,6 тысяч собственных и партнёрских постаматов и пунктов выдачи — в три раза больше, чем в 2018 году.

Чистую выручку и показатели прибыли ритейлер не раскрывает. В Ozon лишь отметили в беседе с vc.ru, что компания могла стать прибыльной ещё в 2018 году, но тогда сделала выбор в пользу инвестиций в логистику и технологические платформы.

По оценке Ozon, сейчас российскому рынку интернет-торговли не хватает около 1,5 млн м² логистической инфраструктуры. Ритейлер по итогам 2019 года обеспечил 200 тысяч м², а в перспективе пяти-шести лет расчитывает оперировать более чем половиной всей логистической инфраструктуры в России.

#новость #ozon

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3 комментария
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Abdulla Dudaev

0

Да будет так

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Alex Kuz

0

Озон молодцы

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Mike Kosulin

0

почему про озон в рублях, а про ВкусВилл в долларах?)

https://vc.ru/108824

Годовая выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1…
Ранее ритейлер сообщал о планах выйти на IPO.
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