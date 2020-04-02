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Торговля
Татьяна Боброва
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«Сбербанк» и Mail.ru Group объявили о покупке 75,6% в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат» Материал редакции

Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2020 года.

24 комментария
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Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды договорилось о покупке контроля в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат», сообщили vc.ru в банке и ИТ-компании.

Стороны подписали обязывающие документы и планируют закрыть сделку в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%. Другие детали соглашения не раскрываются.

СП получит контроль в «Самокате», выкупив доли финансовых инвесторов проекта. Основатели и менеджмент компании останутся совладельцами — они сохранят миноритарные пакеты.

Приобретение лидирующего российского игрока на этом рынке соответствует нашей стратегии. Ещё в самом начале переговоров мы были убеждены, что массовая экспресс-доставка продуктов питания полностью изменит привычные россиянам модели потребления и покупок.

Распространение вируса заставило людей менять привычки гораздо быстрее, чем ожидалось: Москва и Санкт-Петербург временно перешли на режим самоизоляции граждан.

Борис Добродеев
гендиректор Mail.ru Group

Партнёры отмечают, что «Самокат» будет тесно связан с экосистемами «Cбербанка» и Mail.ru Group: он сможет использовать их технологические и операционные наработки и интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы.

В начале 2020 года «Самокат» уже начал сотрудничать с сервисом доставки еды Delivery Club (входит в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбербанка»).

«Самокат» уже является лидером рынка dark store, и мы верим в перспективы бизнес-модели компании и в её команду. В текущей непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, на компанию также легла социально важная функция по обеспечению продуктами питания людей, находящихся на карантине или самоизоляции. Инвестиция О2О позволит «Самокату» сконцентрировать все силы на этой задаче.

Лев Хасис
первый зампред правления «Сбербанка»

О возможной покупке «Сбербанком» и Mail.ru Group доли в «Самокате» в феврале 2020 года говорили источники Forbes. По словам одного из собеседников издания, СП могло получить от 25% до 45% в «Самокате», от 30% до 50% сервиса осталось бы у основателей и нескольких инвесторов. В самих компаниях тогда отказались от комментариев.

В июле 2019 года совладельцем «Самоката» стал девелопер ПИК. Его дочерняя «ПИК инновации» приобрела 27% кипрской Roboretail, которой через ООО «Умный ритейл» принадлежит сервис.

«Самокат»

«Самокат» основали бывший топ-менеджер «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, который был вице-президентом по инновациям в Yota. Сервис заработал в Санкт-Петербурге в 2018 году и одним из первых стал применять модель dark store — доставку продуктов со складов, рассчитанную только на онлайн-заказы. Это позволяет осуществлять быструю доставку: «Самокат» обещает привезти заказ за 15-30 минут.

Сейчас, по данным компании, у неё 140 складов в Санкт-Петербурге и Москве. Ежемесячно сервис доставляет 600 тысяч заказов.

Mail.ru Group и «Сбербанк» договорились о создании совместного предприятия в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобила» и Delivery Club в июле 2019 года. В декабре партнёры закрыли сделку.

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#новость #самокат #mailrugroup #сбербанк #сберmail

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24 комментария
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Алексей Клыков

22

такой хороший сервис был(

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Анатолий Радченко

Алексей
5

Согласен, станет тем же, чем и все остальное, чего коснулась рука mail.ru и сбера(((

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Алексей
4

поддерживаю, снова убьют к х***

Ответить

S.Z

НечеловеческаяЛ…
0

А что они убили

Ответить

Aleksey Anisin

19

простите, но

Ответить

Анатолий Радченко

Aleksey
0

Ахаххахах, я проиграл

Ответить

Maxim Lialin

8

Самокат крутые. Надеюсь, что сервис станет только лучше

Ответить

V S

7

Скушали. Кто-то переживает за коронавирус, а кто-то мыслит стратегически и вкладывает в перспективные активы.

Ответить

Sergey Ontime

V
1

В смысле? В кризисы поглощения и происходят всегда. Это как капитан очевидность.

Ответить

Anatoly

3

Самокат крут. Но ебть, все скоро будет в 3х корпорациях. Кроме додо.

Ответить

Max Bernberg

3

Самокат очень плохо. До сих пор держу обиду на них за то, что привезли мясо с последним днём срока годности и прокисшее молоко, а когда написал им в чат, то ответа так и не дождался. Мясо хоть и приготовил в тот же день, но всё равно подтравился им. Это было около года назад. Может сейчас что-то лучше стало, но и цены на продукты выросли у них по сравнению с каким-нибудь Перекрестком, который тоже доставляет продукты.

Ответить

Grigoriy Zubenko

Max
0

Это был инсайд что они теперь mail ru

Ответить

Roman Sidorov

Max
0

Справедливости ради замечу, что у меня была такая же ситуация, но Самокат извинился сразу после сообщения в чат и дал скидку 500₽ на следующий заказ (в разы больше стоимости некачественных продуктов).

Заказываю почти ежедневно, почти всегда все супер.

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Алекс Никифоров

2

Никогда "самокатом" не пользовался и не знаю, есть ли он на моих московских окраинах - но что, черт возьми, у них с сайтом? Это теперь верстка под смартфоны такая?
Я в шоке.

Ответить

Semyon Efimov

Алекс
0

Потому что основной акцент делается на приложение, что, в общем-то, логично в 2020. У меня, правда, еще забавнее выглядит)  

Ответить

lakoros

2

Зашел на сайт самоката. Шрифт размером больше 90 кажется уж слишком огромным. Ну и сам текст.

Ответить

Semyon Efimov

1

Самокат — топ. Уверен, что это лишь поможет им закрепить лидерские позиции. Успехов ребятам от постоянного клиента из Петербурга :)

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Надеюсь они будут держать его отдельно от сбермаркета, а не пытаться отжать последнюю копейку

Ответить

Никита Никита

–2

Звонил как то по сотрудничество в данную компанию. В сервисе работет полное хамло! Желаю что бы к вам так же обращались ваши клиенты как вы к другим! НЕ пользуйтесь их услугами

Ответить

Юрий Студнев

0

думаю  в сша коммерческим (то есть неинвестиционным) банкам вроде сбера, запрещено инвестировать в шашлычные , в  сервисы доставки и пр. Потому что сверхрискованные вложения

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тима махотлов

Юрий
0

Когда сбер стал коммерческим?

Ответить

Юрий Студнев

тима
0

эта помойка вроде классический коммерческий банк? -  " коммерческие банки – финансово-кредитные учреждения, предоставляющие широкий спектр услуг:

Расчётно-кассовое обслуживание;
Кредитование;
Выпуск пластиковых карт и реализация зарплатных проектов;
Размещение срочных вкладов и депозитов;
Лизинг; Факторинг и др...

инвестиционные  банки не выполняют классических банковских операций – кредитных и депозитных. "

Ответить

Алексей Степанюк

0

А чо все так недовольны поглощением? Наконец то появится нормальная причина покупать их подписку. К тому же, самокат уже интегрирован в деливери, в чем проблема то? Сбермаркет тот же в разы удобнее сервиса, который они поглотили

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Arthur N

Алексей
0

И чем Сбермаркет лучше Instamart?

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