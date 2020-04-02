Приобретение лидирующего российского игрока на этом рынке соответствует нашей стратегии. Ещё в самом начале переговоров мы были убеждены, что массовая экспресс-доставка продуктов питания полностью изменит привычные россиянам модели потребления и покупок.

Распространение вируса заставило людей менять привычки гораздо быстрее, чем ожидалось: Москва и Санкт-Петербург временно перешли на режим самоизоляции граждан.