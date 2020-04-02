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Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2020 года.
Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды договорилось о покупке контроля в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат», сообщили vc.ru в банке и ИТ-компании.
Стороны подписали обязывающие документы и планируют закрыть сделку в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%. Другие детали соглашения не раскрываются.
СП получит контроль в «Самокате», выкупив доли финансовых инвесторов проекта. Основатели и менеджмент компании останутся совладельцами — они сохранят миноритарные пакеты.
Партнёры отмечают, что «Самокат» будет тесно связан с экосистемами «Cбербанка» и Mail.ru Group: он сможет использовать их технологические и операционные наработки и интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы.
В начале 2020 года «Самокат» уже начал сотрудничать с сервисом доставки еды Delivery Club (входит в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбербанка»).
О возможной покупке «Сбербанком» и Mail.ru Group доли в «Самокате» в феврале 2020 года говорили источники Forbes. По словам одного из собеседников издания, СП могло получить от 25% до 45% в «Самокате», от 30% до 50% сервиса осталось бы у основателей и нескольких инвесторов. В самих компаниях тогда отказались от комментариев.
В июле 2019 года совладельцем «Самоката» стал девелопер ПИК. Его дочерняя «ПИК инновации» приобрела 27% кипрской Roboretail, которой через ООО «Умный ритейл» принадлежит сервис.
«Самокат» основали бывший топ-менеджер «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, который был вице-президентом по инновациям в Yota. Сервис заработал в Санкт-Петербурге в 2018 году и одним из первых стал применять модель dark store — доставку продуктов со складов, рассчитанную только на онлайн-заказы. Это позволяет осуществлять быструю доставку: «Самокат» обещает привезти заказ за 15-30 минут.
Сейчас, по данным компании, у неё 140 складов в Санкт-Петербурге и Москве. Ежемесячно сервис доставляет 600 тысяч заказов.
Mail.ru Group и «Сбербанк» договорились о создании совместного предприятия в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобила» и Delivery Club в июле 2019 года. В декабре партнёры закрыли сделку.
такой хороший сервис был(
Согласен, станет тем же, чем и все остальное, чего коснулась рука mail.ru и сбера(((
поддерживаю, снова убьют к х***
простите, но
Скушали. Кто-то переживает за коронавирус, а кто-то мыслит стратегически и вкладывает в перспективные активы.
В смысле? В кризисы поглощения и происходят всегда. Это как капитан очевидность.
Самокат очень плохо. До сих пор держу обиду на них за то, что привезли мясо с последним днём срока годности и прокисшее молоко, а когда написал им в чат, то ответа так и не дождался. Мясо хоть и приготовил в тот же день, но всё равно подтравился им. Это было около года назад. Может сейчас что-то лучше стало, но и цены на продукты выросли у них по сравнению с каким-нибудь Перекрестком, который тоже доставляет продукты.
Справедливости ради замечу, что у меня была такая же ситуация, но Самокат извинился сразу после сообщения в чат и дал скидку 500₽ на следующий заказ (в разы больше стоимости некачественных продуктов).
Заказываю почти ежедневно, почти всегда все супер.
Никогда "самокатом" не пользовался и не знаю, есть ли он на моих московских окраинах - но что, черт возьми, у них с сайтом? Это теперь верстка под смартфоны такая?
Я в шоке.
Потому что основной акцент делается на приложение, что, в общем-то, логично в 2020. У меня, правда, еще забавнее выглядит)
Зашел на сайт самоката. Шрифт размером больше 90 кажется уж слишком огромным. Ну и сам текст.
Самокат — топ. Уверен, что это лишь поможет им закрепить лидерские позиции. Успехов ребятам от постоянного клиента из Петербурга :)
Надеюсь они будут держать его отдельно от сбермаркета, а не пытаться отжать последнюю копейку
Звонил как то по сотрудничество в данную компанию. В сервисе работет полное хамло! Желаю что бы к вам так же обращались ваши клиенты как вы к другим! НЕ пользуйтесь их услугами
думаю в сша коммерческим (то есть неинвестиционным) банкам вроде сбера, запрещено инвестировать в шашлычные , в сервисы доставки и пр. Потому что сверхрискованные вложения
Когда сбер стал коммерческим?
эта помойка вроде классический коммерческий банк? - " коммерческие банки – финансово-кредитные учреждения, предоставляющие широкий спектр услуг:
Расчётно-кассовое обслуживание;
Кредитование;
Выпуск пластиковых карт и реализация зарплатных проектов;
Размещение срочных вкладов и депозитов;
Лизинг; Факторинг и др...
инвестиционные банки не выполняют классических банковских операций – кредитных и депозитных. "
А чо все так недовольны поглощением? Наконец то появится нормальная причина покупать их подписку. К тому же, самокат уже интегрирован в деливери, в чем проблема то? Сбермаркет тот же в разы удобнее сервиса, который они поглотили
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