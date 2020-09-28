Сколько нужно людей, чтобы отправить мерч vc.ru на Ozon

Вторая глава истории с выходом мерча на маркетплейс: от регистрации до поставки.

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В прошлой статье сотрудники vc.ru рассказывали, как делали партию мерча и подсчитывали, сколько должны стоить товары. В этой делятся впечатлениями от последующих шагов: от регистрации на Ozon и съёмки товаров до поездки в фулфилмент-центр.

Анастасия Массалова автор vc.ru

После того, как мы загрузили все товары, разобрались с упаковкой и отвезли мерч в Подмосковье, моя жизнь точно не будет прежней: теперь я как минимум с уважением смотрю на ровно наклеенные штрихкоды.

Скажу сразу, мне не удалось разобраться со всем самой: с документами помогала наш бухгалтер, а от отчаяния по поводу коробок и штрихкодов пришлось обратиться к технологическому партнёру Ozon — но обо всём по порядку.

Регистрация на Ozon

Сколько занимает времени: один час

Регистрацией занималась наш исполнительный директор — нужно было загружать юридические документы. Она обещала описать свой опыт, но в итоге сказала, что процесс настолько простой, что даже нечего комментировать.

Если коротко, нужно создать учётную запись на seller.ozon.ru, добавить информацию о компании и загрузить ряд документов. Мы — ООО, поэтому потребовались:

ОГРН.

ИНН.

Устав компании с отметками налоговиков.

Приказ о назначении директора.

Для индивидуальных предпринимателей список немного короче — ОГРНИП, ИНН и паспорт ИП. Всё это проверяют модераторы, а затем на почту приходит письмо с просьбой принять онлайн-оферту.

Так выглядит личный кабинет продавца на Ozon — на момент подготовки этой статьи мы ещё ничего не продали, поэтому статистика нулевая.

Снимите это с четырёх ракурсов

Сколько занимает времени: 4-5 часов

Сразу после принятия оферты можно загружать товары. Для этого потребуются фотографии, которые должны не только оставлять приятное впечатление, но и соответствовать правилам площадки.

Есть довольно чёткие инструкции о том, как должны выглядеть фото. Основные такие:

На заглавной фотографии товар должен поместиться целиком, а ещё нужно показать, какой он в использовании.

В точности покажите, что вы продаёте: нельзя, например, загружать фотографии одного и того же товара разных цветов.

На изображении не должно быть посторонних предметов и надписей: рекламы, логотипов, водяных знаков, цен.

Изображение должно быть чётким и не чёрно-белым.

Чтобы сэкономить на съёмке, фото мы решили сделать сами, в своём офисе. В качестве задника купили бумажный фон в рулоне — такие используют в фотостудиях. В большинстве случаев можно обойтись белым или серым цветом, но мы решили, что дополнительный розовый будет хорошо смотреться с чёрными товарами. Стоимость одного рулона в столице начинается примерно с 1300 рублей.

Причин их использовать несколько: не придётся переживать за изъяны стен (грязь, броский цвет или текстуру), а помятые в процессе фрагменты можно отрезать. Если правильно раскатать и закрепить рулон, то любое помещение можно превратить в мини-студию.

У фотографов для крепления фона есть специальные стойки, но можно прилепить и малярным скотчем к стене. Крепить фон лучше напротив окна. Присущая стране серая погода станет плюсом: облака рассеивают свет, это позволит сделать равномерно освещённые фотографии без грубых теней.

Вот, что вышло: освещение от окна, без приборов и отражателей.

Если света не хватает, можно использовать дополнительные источники — хоть настольные лампы. Желательно одно: мутная поверхность стекла и «облачная», «белая» температура лампочек — всю эту информацию можно найти на их упаковке.

Серия коротких, но важных советов для домашней съёмки:

Можно натянуть вокруг модели белые куски ткани или закрепить ватманы — они добавят света.

Не приближаться к заднику, чтобы на нём не появилась тень.

Фотографировать в RAW (будет возможность позвать профессионала для обработки).

Не забыть про утюг для одежды (тут мы основательно провалились).

Загрузить товары на Ozon

Сколько занимает времени: пара часов + несколько дней на модерацию

После фотосъёмки можно добавлять товары. Сама форма выглядит просто: к каждому товару указываешь ряд характеристик. Для толстовок, например, — бренд, цвет, материал, описание и фотографии.

Я никогда не работала с такой формой, поэтому со всем пришлось разбираться на ходу и исправлять много ошибок. Например, сначала я не придала значению артикулу. Но оказалось, что в нём удобно сделать пометку размера — это пригодится, когда формируешь поставку на склад.

Если говорить про процесс подачи товаров в целом, то в первый раз для меня он был довольно фрустрирующим и занял много времени. Особенно обидно было узнать, что товар отклонили. Но зато при отклонении модераторы пишут, в чём причина — для попсокетов мы выбрали не ту категорию, а для толстовок первой нужно было разместить фотографию, на которой товар видно целиком.

Так выглядит индикация, что модератор не пропустил товар.

Когда я загрузила толстовки во второй раз и попсокеты в третий, процесс стал казаться простым и понятным — подозреваю, что на следующих поставках всё пошло бы гораздо быстрее.

А ещё оказалось, что категорию товаров можно посмотреть в калькуляторе комиссии Ozon.

Как упаковать посылки

Сколько занимает времени: от пары часов (по неопытности у нас заняло две недели)

Для каждой категории товаров у Ozon есть свои правила упаковки. Например, для одежды и аксессуаров нужен полиэтиленовый пакет или коробка, поверх которых нужно наклеить штрихкод. И уже эти коробки или пакеты нужно уложить в коробки ещё большего размера и отвезти на склад.

Толстовки и тканевые сумки нам запаковали на производстве, поэтому нужно было наклеить штрихкоды и докупить большие короба для отправки. А вот для попсокетов понадобилось вообще всё: отдельные пакеты, штрихкоды и своя большая коробка.

Штрихкоды стали первым испытанием, несмотря на то, что они генерируются за секунды. В личном кабинете написано, что их можно распечатать на обычном принтере. Ровно так я и сделала, но оказалось, что разрезать и наклеить 300 штрихкодов — задача примерно на всё воскресенье. Как только клей высох, штрихкоды отклеивались с полиэтилена одним лёгким движением.

Так не пойдёт — если штрихкод отклеится, то товар просто потеряется на складе.

Дальше я стала думать про клей-момент и другой тип бумаги, но возникли новые вопросы — непонятно, как упаковать попсокеты, нужны ли палеты для поставки на склад и так далее. Примерно на этом шаге стало понятно, что нужна помощь. Так у нас появился технологический партнёр — эта опция доступна всем продавцам Ozon, причём первые полгода бесплатно. Сертифицированным партнёрам платит сам маркетплейс, до 25% от комиссии за реализацию товаров.

Всего у Ozon есть несколько десятков технологических партнёров — они помогают с выходом на маркетплейс, загрузкой товаров, рекламой, управлением остатками, выгрузками статистик и так далее.

Мы выбрали Adapter — первая компания в списке. Думаю, если бы не партнёр, то я бы поменяла паспорт и начала скрываться от vc.ru. Вместе с партнёром мы быстро разобрались: в итоге решили, что надо заказать штрихкоды на клеевой основе в типографии (которые нам заботливо нарежут), палеты не нужны, а упаковку для попсокетов надо просто сложить особым образом.

С технологическим партнёром общались в Telegram, удобно, что в любой момент можно задать вопрос.

Весь процесс со штрихкодами занял около двух недель: одну я неправильно клеила штрихкоды, другую — искала типографию и исправляла ошибку. Зато теперь другими глазами смотрю на штрихкоды, раньше даже не думала, что за такой маленькой бумажкой может быть столько труда.

В итоге штрихкоды обошлись в 1500 рублей — купить термопринтер или напечатать большую партию было бы гораздо дешевле.

Штрихкод на принтере против штрихкода из типографии.

С коробками всё тоже удалось не с первого раза: оценивали на глаз из-за режима самоизоляции — все склады были закрыты для посещения. Всего на коробки ушло 1500 рублей.

Как оформить поставку

Сколько занимает времени: от двух часов (до недели, если нет опыта)

После упаковки осталось упаковать мерч в большие коробки и разобраться с заявкой на поставку и прочими документами.

Для продавцов на Ozon есть две опции: доверить логистику маркетплейсу или отправлять товары самому. В первом случае нужно доставить партию в фулфилмент-центр, во втором — привозить упакованные товары в сортировочный центр (им может быть и пункт выдачи заказов) или передавать их курьеру.

Мы решили не заниматься отправкой сами, поэтому отвезли мерч на склад в Московской области. Для этого нужно оформить заявку на поставку в личном кабинете. Этот процесс самый простой: выбираешь товары из выпадающего списка и всё.

Когда заявка сформирована, остаётся выбрать дату и время поставки, указать количество коробок, номер машины, данные о водителе, загрузить документы на поставку.

Сложности возникли с первым: искать подходящую дату поставки пришлось две недели — ночью ехать не хотелось, а другие временные интервалы были заняты. Поддержка Ozon рассказала, что обычно интервалов много, но из-за пандемии коронавируса количество продавцов в июне резко выросло.

Когда удалось решить проблему с датой, остались документы: универсальный передаточный документ, накладная и пропуск водителю. В первом указываешь информацию о товарах и загружаешь в личный кабинет; накладную надо заполнить и передать с водителем на склад; в пропуске для водителя указываешь фамилию, имя, отчество и данные о машине.

Честно скажу, что я никогда бы не разобралась с этим процессом сама. Заполнить все документы помогла бухгалтер «Комитета», а все данные сверил наш технологический партнёр.

Сейчас в личном кабинете продавца на Ozon уже можно сформировать УПД-2 автоматически — думаю, что это очень упрощает процесс.

Так выглядит накладная, которую передаешь на склад.



Как работает фулфилмент-центр Ozon

Всего у Ozon есть 8 фулфилмент-центров: в Твери, Хоругвино, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Отвезти товар можно в любой центр, продаваться он будет по всей России.

Мы повезли свой мерч в Хоругвино, дорога от офиса на Новокузнецкой заняла чуть больше часа. На въезде сверяют товарную накладную и данные о водителе, после этого нужно отдать документы в другом здании, подъехать к грузовым въездам и разгрузить коробки.

Так выглядит разгрузка товаров — машины подъезжают к специальным грузовым отсекам, товары забирают на таких вот подъёмниках.

Сам центр выглядит впечатляюще — повсюду ленты конвейеров, которые выглядят как американские горки и работают 24 часа в сутки. Автоматический сортировщик напоминает огромную ленту выдачи багажа в аэропорту, посылки сортируются на 80 направлений.

Когда товары оказываются на складе, на каждый наклеивают специальный штрихкод — в этот момент товар появляется в системе и становится доступным к заказу.

После этого товары раскладывают по местам. Это важная часть: сейчас только на складе в Хоругвино хранится больше 13 миллионов товаров, каждые сутки уезжает около 100 тысяч посылок. Чтобы не запутаться, алгоритм автоматически определяет, на какой полке будет лежать тот или иной товар, а затем формирует задания для сотрудников центра.

Вся поездка заняла у нас часа 4 — два часа на дорогу, два часа на документы и разгрузку товаров.

В следующей части расскажем, что происходит, когда вы делаете заказ на Ozon — как упаковывают и отправляют товары, что при этом видит продавец и как быстро получает деньги. А ещё поделимся статистикой продаж и подведём итоги эксперимента.

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