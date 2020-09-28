Сколько нужно людей, чтобы отправить мерч vc.ru на Ozon

Вторая глава истории с выходом мерча на маркетплейс: от регистрации до поставки.
В прошлой статье сотрудники vc.ru рассказывали, как делали партию мерча и подсчитывали, сколько должны стоить товары. В этой делятся впечатлениями от последующих шагов: от регистрации на Ozon и съёмки товаров до поездки в фулфилмент-центр.
После того, как мы загрузили все товары, разобрались с упаковкой и отвезли мерч в Подмосковье, моя жизнь точно не будет прежней: теперь я как минимум с уважением смотрю на ровно наклеенные штрихкоды.
Скажу сразу, мне не удалось разобраться со всем самой: с документами помогала наш бухгалтер, а от отчаяния по поводу коробок и штрихкодов пришлось обратиться к технологическому партнёру Ozon — но обо всём по порядку.
Регистрация на Ozon
Сколько занимает времени: один час
Регистрацией занималась наш исполнительный директор — нужно было загружать юридические документы. Она обещала описать свой опыт, но в итоге сказала, что процесс настолько простой, что даже нечего комментировать.
Если коротко, нужно создать учётную запись на seller.ozon.ru, добавить информацию о компании и загрузить ряд документов. Мы — ООО, поэтому потребовались:
- ОГРН.
- ИНН.
- Устав компании с отметками налоговиков.
- Приказ о назначении директора.
Для индивидуальных предпринимателей список немного короче — ОГРНИП, ИНН и паспорт ИП. Всё это проверяют модераторы, а затем на почту приходит письмо с просьбой принять онлайн-оферту.
Снимите это с четырёх ракурсов
Сколько занимает времени: 4-5 часов
Сразу после принятия оферты можно загружать товары. Для этого потребуются фотографии, которые должны не только оставлять приятное впечатление, но и соответствовать правилам площадки.
Есть довольно чёткие инструкции о том, как должны выглядеть фото. Основные такие:
- На заглавной фотографии товар должен поместиться целиком, а ещё нужно показать, какой он в использовании.
- В точности покажите, что вы продаёте: нельзя, например, загружать фотографии одного и того же товара разных цветов.
- На изображении не должно быть посторонних предметов и надписей: рекламы, логотипов, водяных знаков, цен.
- Изображение должно быть чётким и не чёрно-белым.
Чтобы сэкономить на съёмке, фото мы решили сделать сами, в своём офисе. В качестве задника купили бумажный фон в рулоне — такие используют в фотостудиях. В большинстве случаев можно обойтись белым или серым цветом, но мы решили, что дополнительный розовый будет хорошо смотреться с чёрными товарами. Стоимость одного рулона в столице начинается примерно с 1300 рублей.
Причин их использовать несколько: не придётся переживать за изъяны стен (грязь, броский цвет или текстуру), а помятые в процессе фрагменты можно отрезать. Если правильно раскатать и закрепить рулон, то любое помещение можно превратить в мини-студию.
У фотографов для крепления фона есть специальные стойки, но можно прилепить и малярным скотчем к стене. Крепить фон лучше напротив окна. Присущая стране серая погода станет плюсом: облака рассеивают свет, это позволит сделать равномерно освещённые фотографии без грубых теней.
Если света не хватает, можно использовать дополнительные источники — хоть настольные лампы. Желательно одно: мутная поверхность стекла и «облачная», «белая» температура лампочек — всю эту информацию можно найти на их упаковке.
Серия коротких, но важных советов для домашней съёмки:
- Можно натянуть вокруг модели белые куски ткани или закрепить ватманы — они добавят света.
- Не приближаться к заднику, чтобы на нём не появилась тень.
- Фотографировать в RAW (будет возможность позвать профессионала для обработки).
- Не забыть про утюг для одежды (тут мы основательно провалились).
Загрузить товары на Ozon
Сколько занимает времени: пара часов + несколько дней на модерацию
После фотосъёмки можно добавлять товары. Сама форма выглядит просто: к каждому товару указываешь ряд характеристик. Для толстовок, например, — бренд, цвет, материал, описание и фотографии.
Я никогда не работала с такой формой, поэтому со всем пришлось разбираться на ходу и исправлять много ошибок. Например, сначала я не придала значению артикулу. Но оказалось, что в нём удобно сделать пометку размера — это пригодится, когда формируешь поставку на склад.
Если говорить про процесс подачи товаров в целом, то в первый раз для меня он был довольно фрустрирующим и занял много времени. Особенно обидно было узнать, что товар отклонили. Но зато при отклонении модераторы пишут, в чём причина — для попсокетов мы выбрали не ту категорию, а для толстовок первой нужно было разместить фотографию, на которой товар видно целиком.
Когда я загрузила толстовки во второй раз и попсокеты в третий, процесс стал казаться простым и понятным — подозреваю, что на следующих поставках всё пошло бы гораздо быстрее.
А ещё оказалось, что категорию товаров можно посмотреть в калькуляторе комиссии Ozon.
Как упаковать посылки
Сколько занимает времени: от пары часов (по неопытности у нас заняло две недели)
Для каждой категории товаров у Ozon есть свои правила упаковки. Например, для одежды и аксессуаров нужен полиэтиленовый пакет или коробка, поверх которых нужно наклеить штрихкод. И уже эти коробки или пакеты нужно уложить в коробки ещё большего размера и отвезти на склад.
Толстовки и тканевые сумки нам запаковали на производстве, поэтому нужно было наклеить штрихкоды и докупить большие короба для отправки. А вот для попсокетов понадобилось вообще всё: отдельные пакеты, штрихкоды и своя большая коробка.
Штрихкоды стали первым испытанием, несмотря на то, что они генерируются за секунды. В личном кабинете написано, что их можно распечатать на обычном принтере. Ровно так я и сделала, но оказалось, что разрезать и наклеить 300 штрихкодов — задача примерно на всё воскресенье. Как только клей высох, штрихкоды отклеивались с полиэтилена одним лёгким движением.
Дальше я стала думать про клей-момент и другой тип бумаги, но возникли новые вопросы — непонятно, как упаковать попсокеты, нужны ли палеты для поставки на склад и так далее. Примерно на этом шаге стало понятно, что нужна помощь. Так у нас появился технологический партнёр — эта опция доступна всем продавцам Ozon, причём первые полгода бесплатно. Сертифицированным партнёрам платит сам маркетплейс, до 25% от комиссии за реализацию товаров.
Всего у Ozon есть несколько десятков технологических партнёров — они помогают с выходом на маркетплейс, загрузкой товаров, рекламой, управлением остатками, выгрузками статистик и так далее.
Мы выбрали Adapter — первая компания в списке. Думаю, если бы не партнёр, то я бы поменяла паспорт и начала скрываться от vc.ru. Вместе с партнёром мы быстро разобрались: в итоге решили, что надо заказать штрихкоды на клеевой основе в типографии (которые нам заботливо нарежут), палеты не нужны, а упаковку для попсокетов надо просто сложить особым образом.
Весь процесс со штрихкодами занял около двух недель: одну я неправильно клеила штрихкоды, другую — искала типографию и исправляла ошибку. Зато теперь другими глазами смотрю на штрихкоды, раньше даже не думала, что за такой маленькой бумажкой может быть столько труда.
В итоге штрихкоды обошлись в 1500 рублей — купить термопринтер или напечатать большую партию было бы гораздо дешевле.
С коробками всё тоже удалось не с первого раза: оценивали на глаз из-за режима самоизоляции — все склады были закрыты для посещения. Всего на коробки ушло 1500 рублей.
Как оформить поставку
Сколько занимает времени: от двух часов (до недели, если нет опыта)
После упаковки осталось упаковать мерч в большие коробки и разобраться с заявкой на поставку и прочими документами.
Для продавцов на Ozon есть две опции: доверить логистику маркетплейсу или отправлять товары самому. В первом случае нужно доставить партию в фулфилмент-центр, во втором — привозить упакованные товары в сортировочный центр (им может быть и пункт выдачи заказов) или передавать их курьеру.
Мы решили не заниматься отправкой сами, поэтому отвезли мерч на склад в Московской области. Для этого нужно оформить заявку на поставку в личном кабинете. Этот процесс самый простой: выбираешь товары из выпадающего списка и всё.
Когда заявка сформирована, остаётся выбрать дату и время поставки, указать количество коробок, номер машины, данные о водителе, загрузить документы на поставку.
Сложности возникли с первым: искать подходящую дату поставки пришлось две недели — ночью ехать не хотелось, а другие временные интервалы были заняты. Поддержка Ozon рассказала, что обычно интервалов много, но из-за пандемии коронавируса количество продавцов в июне резко выросло.
Когда удалось решить проблему с датой, остались документы: универсальный передаточный документ, накладная и пропуск водителю. В первом указываешь информацию о товарах и загружаешь в личный кабинет; накладную надо заполнить и передать с водителем на склад; в пропуске для водителя указываешь фамилию, имя, отчество и данные о машине.
Честно скажу, что я никогда бы не разобралась с этим процессом сама. Заполнить все документы помогла бухгалтер «Комитета», а все данные сверил наш технологический партнёр.
Сейчас в личном кабинете продавца на Ozon уже можно сформировать УПД-2 автоматически — думаю, что это очень упрощает процесс.
Как работает фулфилмент-центр Ozon
Всего у Ozon есть 8 фулфилмент-центров: в Твери, Хоругвино, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Отвезти товар можно в любой центр, продаваться он будет по всей России.
Мы повезли свой мерч в Хоругвино, дорога от офиса на Новокузнецкой заняла чуть больше часа. На въезде сверяют товарную накладную и данные о водителе, после этого нужно отдать документы в другом здании, подъехать к грузовым въездам и разгрузить коробки.
Сам центр выглядит впечатляюще — повсюду ленты конвейеров, которые выглядят как американские горки и работают 24 часа в сутки. Автоматический сортировщик напоминает огромную ленту выдачи багажа в аэропорту, посылки сортируются на 80 направлений.
Когда товары оказываются на складе, на каждый наклеивают специальный штрихкод — в этот момент товар появляется в системе и становится доступным к заказу.
После этого товары раскладывают по местам. Это важная часть: сейчас только на складе в Хоругвино хранится больше 13 миллионов товаров, каждые сутки уезжает около 100 тысяч посылок. Чтобы не запутаться, алгоритм автоматически определяет, на какой полке будет лежать тот или иной товар, а затем формирует задания для сотрудников центра.
Вся поездка заняла у нас часа 4 — два часа на дорогу, два часа на документы и разгрузку товаров.
В следующей части расскажем, что происходит, когда вы делаете заказ на Ozon — как упаковывают и отправляют товары, что при этом видит продавец и как быстро получает деньги. А ещё поделимся статистикой продаж и подведём итоги эксперимента.
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Этот пост отлично смотрится на фоне ежедневного потока постов с огромными проблемами на Озоне
Этот пост - отработка негатива Озоном. Здесь априори не могло все смотреться не отлично)
Ага, ни разу не нативка от Озона.
Можно такие же, но с DTF?)
И из 100% хлопка!
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Ждем нативочку на тему: "Сколько времени понадобилось VC, чтобы вернуть угнанный домен с рег.ру"
То есть мамкины маркетологи с Озона решили, что такими вот статейками можно будет смыть все говно, которое льют (абсолютно справедливо) на них непереставая?
Негатив негативом, а подавляющее большинство заказов обрабатываются ОК
Ого! Я думал что сегодня Озон - это тот, где моменталки и клады, а старый Озон где-то в нулевых тихо умер, так и не научившись зарабатывать.
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