Возможен ли дефолт в России в 2022? Аналитика в цифрах

Сейчас, на фоне текущих геополитический событий, все больше граждан боятся дефолта. Уже куча экспертов на ютьюбе пишут про возможность дефолта, половина ваших знакомых уже предрекли такую учесть нашему государству, бабки на лавочках собирают внеочередное экстренное заседание по возможности дефолта России и т.д.