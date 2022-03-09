Российские производители лекарств рассказали о недостатке сырья из-за проблем с доставкой Статьи редакции
Партнёры из ЕС прекратили поставки, а компоненты из Китая и Индии не могут доставить из-за проблем с логистикой.
- За 10 дней доставка и сами импортные компоненты для лекарств подорожали на 30–35% из-за падения рубля, пишет «Ъ» со ссылкой на директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова. В Минздраве и Минпромторге не ответили на запросы издания о ситуации.
- По данным RNC Pharma, 80–85% российских препаратов производят из импортных субстанций. В 2021 году 76,7% сырья приходилось на Индию и Китай, 19,7% — на страны ЕС. Общий объём импорта — 195,4 млрд рублей.
- Европейские поставки приостановились из-за санкций. За азиатское сырьё контрагенты теперь просят предоплату, а доставка усложнилась из-за отказа работать в России DHL и FedEx, рассказал президент производителя «Активный компонент» Александр Семенов.
- Фармпроизводителям хватит запасов субстанций на шесть месяцев. Если на рынке начнут «доминировать панические покупки», то на три, оценили изданию представители фармпредприятий.
- Изменения отразятся на ценах на лекарства. «Первые шесть месяцев мы цены удержим, а потом курс должен стабилизироваться. Тогда можно будет удержать цены на жизненно важные препараты. Например, фиксировать курс валюты в конкретных госконтрактах», — считает гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
- В первый день «военной операции» на Украине российские аптечные сети пожаловались, что поставщики приостановили отгрузки из-за возможного роста цен на зарубежные лекарства.
На самом деле такое явное лицемерие со стороны западных компаний.
Ну хотите вы дестабилизировать экономику страны, но при чем тут больные люди ?
Огромное количество людей в нашей стране, которые из за стечения обстоятельств зависимы от иностранных препаратов. В их числе есть и дети, и старики и тд.
О каком равноправии и защите меньшинств может идти речь, когда под удар попадают слабые слои населения, которых экономика, политика и уж тем более война волнует в самую последнюю очередь и для которых эти лекарства являются способом выживания ?
вот негодяи... Они ведь обязаны думать о гражданах россии, пока солнцеликий гоняет танчики по территории другой страны. Это чудовищно. Проклятый Запад!
Логично. Что интересно, сейчас по трубе из РФ через Украину в ЕС идет газ. И РФ свои контракты по газу исполняет. И ЕС от газа и нефти тоже не отказывается. Это же не лекарства в РФ продавать. ЭТО ДРУГОЕ!
Ну так и на валютной игле не Европа сидит.
Ну я и говорю, это другое. Газ покупают ради нас. Они бы и без него прожили. Это нам нужна валюта. А им газ в общем-то не нужен... Так, по доброте душевной
Газ покупают потому, что им это выгодно и они, судя по всему, немного думают головой насчет экономики.
А продавать лекарства им не выгодно, хорошо, спасибо, пояснили.
А вы думали, что военный налог платить не придется? Вот он во всей красе, пусть и в неявном виде
Вы про граждан ЕС или РФ?
Платить будут все, но тот кто начал больше всех
Но ведь это они это все сами решают, а не мы. Нам бы в России порешать, но ведь нет.
Они не перестали продавать лекарства. Возникла проблемы с логистикой. Немного разные вещи.
Не все упирается в выгоду. Есть ещё слово нужда. А есть ещё понимание врага кормить не надо. И вот это постоянно балансирует. Сейчас с перевесом в сторону не надо кормить врага
Конечно, негодяи, ещё и тупые! Называют себя цивилизованными, ведут как варвары, потом будут удивляться, когда ответочка прилетит.
що с индией собрался воевать?
Негодяи те, кто бомбит мирные города Украины!. А кто их оправдывает - пособники убийц!!!
Единственная реальная, а не фейковая ответочка западенцам - это создание российской хим и фарм промышленности. Но где они были эти 8 лет, почему не создавали?
Дада, запретить ввоз сырья — варварство, а ебошить по жилым домам ракетами — так и надо паганым фашистам
Ладно бы просто гонял танчики, так он это делает с общественной поддержкой за 70%, вот что удручает по настоящему.
Лол, почему бы тогда Евросоюз не обложить было санкциями в 2011 году, к примеру? Или это другое?
Замените «западные компании» на «Путин» и будет более правильный вопрос.
При чем тут это ? Я говорю про тех, кто должен нести отвественность за текущие дела, кроме политической элиты. Виноваты ли граждане за то, что происходит сейчас ? Косвенно да. Все мы живем тут, все мы участвуем во внутренней политике, которая привела к этому. Я не вижу ничего негуманного в том, что у нас отобрали колу или магазин шмоток. От этого никто не умрет. А при чем тут больные люди для которых доступность лекарств из Польши, Чехии и прочих стран являются способом выживания ? Весь сюр заключается в том, что все эти страны ежедневно кричат про равноправие, про ЛГБТ, про трансгендерность, но теперь это кажется полнейшей брехней, если смотреть на реальные действия этих стран и из компаний
Вы готовы продать свой автомобиль в другой конец страны, зная что доставить туда его сейчас почти невозможно, да и денег вы, скорее всего, не увидите?
нет "Весь сюр заключается в том, что" виновата Россия, а вы пытаетесь обвинить в этом Запад. "Нечего на зеркало пенять..." - знаете такую поговорку? В Украине погибают люди, в том числе и по причине недостатка лекарств, не хотите им посочувствовать? А знаете почему не хватает - потому что бомбят. А знаете, кто бомбит? Если не знаете, то вы ...
А почему не виноваты? Виноваты, это коллективная ответственность. Президент выборная должность, на выборах набирает абсолютное большинство, значит, поддерживает его тоже большинство. Многотысячных протестов против войны (которые собирались в Европе) никто не наблюдает. Да, мы все знаем почему так, и с выборами, и с протестами. Но по конституции вся власть в руках народа России. И народ допустил, а может, и поддержал такое развитие событий, причем в течение многих лет. Так что тут или крестик снимите, или трусы наденьте.
Просто пару раз мыслящий электорат не сходил на выборы ("мой голос ничего не решает" и дальше действительно стало так.
Да, мы все знаем почему так, и с выборами, и с протестами.
Но по конституции вся власть в руках народа России.
Железобетонная логика. "Мы" (кстати, кто мы-то?) "знаем, что русский народ ни на что не влияет, но один хрен русский народ во всём виноват". Великолепная логика, Уолтер. Просто охеренная, если я правильно понял. Надёжная, как швейцарские часы.
Никакое равноправие не нарушается. Там где нет войны, там равноправие. Там где война, там другие законы.
И в холодных домах европейцев и общемировой рецессии тоже Путин будет виноват, ага
Лучше в холодном доме, но с лекарствами, едой и возможностью прямо сейчас улететь в любую теплую страну, чем, как сами знаете где.
Ну померзнут, что поделать. А в России начнут люди умирать.
Можешь ещё ты быть виноватым,хотя так и есть
Я напоминаю, что западные компании не должны заботиться о Российских людях.
У нас есть правительство свое которое должно. Так почему ты жалуешься на запад?
А в чем лицемерие? Они не хотят поставлять продукцию бесплатно, а будет ли оплата с нашей стороны - не известно. Есть риск получить рубли, которые никому нахрен не нужны.
Надо спасать больных? Ну пусть Путин обратиться к ним, попросит поставок, объяснит, как будет происходить оплата.
Согласен, что фирмы созданы для того, чтобы зарабатывать. А все остальное от них - это вранье. Никого не волнуют жизни других, если за это не могут заплатить. Абсолютно их ни в чем не обвиняю, т.к. понятно, что создавались только ради одной цели.
А этим должны заниматься благотворительные фонды, это их специфика
А причем тут жизни? Вы лично готовы работать бесплатно ради того, чтобы дети в Сирии не умирали? Готовы продать для этого квартиру?
Фарма - это производство и исследования, это стоит дорого.
Путин же сокращал расходы у нас на медицину, чиновники топили за всякие фуфломицины и т.д. А виноваты почему-то опять европейцы.
Дак я и поддержал эту позицию. Компании для этого и созданы и нет в этом ничего плохого.
Благотворительностью занимаются благотворительные фонды, а не коммерческие компании.
хватит сцать-то, спросите за все с хуйла в конце концов... хватит на запад пенять, ведь россиянам со всех утюгов льют, что искандеры санкций не боятся и они даже на пользу экономике (импортозамещение! слышали?), получается хуйло врет ежедневно, а россиянам как с гуся вода.... и да, хуйло срочников в Украину не посылает и погибший нет, а их, на секундочку, уже более 12 тысяч и десятки тысяч раненных! это как бонус к разваленной стране и разваленной экономике
@Инспектор украинский помешанный
Вы все соучастники военных преступлений. Тем более те, которых не волнует политика. Или может виноват 18 месячный ребенок в блокадном Мариуполе, которого убили во время объявленного гуманитарного конвоя? Или 6 летняя девочка из Мариуполя, умершая мучительной смертью от обезвоживания рядом с матерью, которую убил снаряд! У Вас есть время, чтобы найти замену лекарствам, у этих детей времени не было. И они тоже не интересовались политикой. А сейчас дети Украины пытаются понять чем крылатая ракета отличается от баллистической. Вина на человеческих жертвах на вас. Хватит говорить о несправедливости, у вас есть время выжить, тратьте его на то, чтобы найти способ.
Упырская ботва тебе на это скажет, да и говорит везде, насчет детей Донбасса, типа это ответочка прилетела.
Знаю. Анализировать факты - это ж дополнительная функция, а мозг и так потребляет большинсто энергии организма. Если посмотреть роль россии в Грузии, Молдове, Армении и Азербайджане, то ясно ж, понятно, что только россия миротворец, а вокруг все варвары. И это вообще никак не связано с маниакальным подсчетом путина, сколько секунд летит ракета с территории, где размещены ракеты НАТО и сколько ему нужно секунд добежать до бункера.
....
А евреи Христа распяли!
равноправии и защите меньшинств может идти речь
Вот мы и видим, что пидарасы, трансгендеры и прочие больные люди важнее действительно больных.
Кто то говорит, конечно жалко украинцев, но эта мера необходима. Не замечаете, аналогию?
лицемерие
В чем лицемерие?
Лицемерие это когда все говорят про лгбт и как важно ценить из права, но при этом ценить права людей, которые в этом не участвуют и просто выживают никто не хочет.
Да, можно в аргументы привести права Украинцев и то, что они сейчас переживают, но разговор не об этом и я не отрицаю всей ужасности и несправедливости их положения
Санкция вводятся против страны, а не против людей. Хватит сублимировать свою агрессию в другое место.
Я уже чувствую, как бюджет страны опустел на 50% за счет отсутствие пополнения казны с ндс фармацевтики
В смысле не участвуют? А за чьи налоги летят ракеты? Кто там буквой Z всю страну расписывает?
Ой да хорош. Закон о митингах, закон о фейках противеречат конституции. В своем глазу бревна "не видите"
Где вы были 14 дней??!!!111
Задам встречный вопрос: насколько хорошо отыгрываться на животных?
В 2021 году Россельхознадзор запретил ввоз корма Hill's (https://vk.com/wall-55044900_42327)
Какие-то запасы ещё есть, а что я потом коту скажу? "Прости, мой хороший, но эти потомки обезьян отыгрываются на тебе, потому что не смогли договориться"?
Так что тут нет "хорошей" и "плохой" стороны, к сожалению
сейчас корма закончатся и без запрета на ввоз некоторых поставщиков.
После того как запретили Акану, начал кормить куриной грудкой - попробуйте животное не ништяками кормить, а мясом. Как никак, котэ хищник. Полёт нормальный)
Я думал коты больше рыбу любят...
нет, советская традиция кормить кошек рыбой для большинства кошаков фатальна. они больше по птичкам чем по рыбе.
Ну да. Почки сажают котаны от рыбы.
Воробьев тяжелее фармить, чем карасей.
Вы только сырой не кормите, запоры начнутся.
я своему варю курицу с овощами, немного геркулеса и 5-10 средних креветок для запаха и блендером все это дело перебиваю.
Отдельно сыплю Фармину (знаю, что нельзя мешать натуралку и сухой корм). Но сухой корм ест, когда совсем припечет, миски хватает на несколько недель
Неплохо проводить аналогию людей на животных. Ну да ладно
Для некоторых людей животные как родственники. А у кого-то никого больше нет. Потеря животного приносит страдания не меньше потери близкого человека. Но вам не понять. Вы на строне партии, партии нужны одинаковые люди с минимальным набором потребностей, но при этом чтобы за счёт чего то росла экономика
Ты дурачок? Они бесплатно должны поставлять лекарства? Экспорт валютной выручки кто запретил?
В случае "дестабилизации" люди просто не смогут позволить купить лекарства даже если их поставляют. Но это считается у них незначительными потерями по сравнению с тем, что творится на Украине
Наверное, многие видели такую картину: стайка собак, одна грызет кость, кто-то спит, а одна стоит или сидит в сторонке и лает вроде бы в пустоту. На деле ее лай обращен к альфе, что грызет кость. Но напрямую выступать против альфы страшно. Поэтому свое недовольство она направляет на что-то другое.
Такие вот рассуждения – это своего рода лай той собаки. Вместо того, чтобы обратить свои вопросы, недовольство и протест действительно по адресу, производится своего рода "лай в пустоту", против чего выступить не страшно – проезжающая по своим делам машина, ветер, западные компании...
А почему их должно это волновать? У нас им предлагается вместо лекарств получить величие и удовлетворённость о том, что наказали Америку.
Так это самое, импортозамещение же. Кукареку!
А ведь старики как говорят, в большинстве, всегда голосовали за Гаранта. А он их без лекарств оставил. Он-то мерзавец это ясно. А людей жалко.
А дети за кого голосовали? Или они виноваты по праву рождения в неправильной стране?
Увы, но так. Родители виноваты
Не надо только про детей. Дед про детей не думает когда авиацией и РСЗОшками города обстреливает.
Они и сейчас его поддерживают, телевизор это их мозг. Клянут потихоньку Америку за наступающий кризис и посмеиваются над бандеровцами, типа чего это они не сдаются.
Скажу цинично. Всякое добро должно быть наказуемо. Поредеет путинский электорат.
К сожалению даже такие элементарные вещи как гэль для узи который делают в России состоит из 90% импортных компонентов, 10% что из России это компоненты воды ….
Можно пойти по пути Ирана и начать копировать импортные лекарства, но и тут нужны необходимые мощности которых пока нет.
Бутылки и крышки для геля узи производятся так же в России, но из импортного пластика (на счёт пластика, где-то новость читал, но не уверен)
Ну вы загнули про компоненты воды. Кислород? Водород?
Еще для этого нужна наука, хотя бы в зачаточном варианте, а не кучка несчастных чудом оставшихся ученых и свора распильщиков.
Парацетамол, аскорбинка, обильное питье (с) скоро во всех рецептах
Ну фуломицины то как раз останутся, проблем их произвести не будет 😄 Так что даже в таких условиях вероятно будут продавать что угодно, но не лекарства)
Может даже с ещё более широким размахом.
Сосать плюс лежать (с)
Стратегу пусть расскажут, он же наверняка все просчитал.
Наверняка в очередной раз что-нибудь поручит.
Никогда такого не было и вот опять. Кто бы мог подумать, что такое случится?
Что ни утро последние 2 недели - то наша победа. Над здравым смыслом. Ибупрофен то хоть можем повторить? А, боты?
Сомневаюсь.
Я думаю, что активированный уголь сможем
Так говорили же что братья китайцы протянут руку помощи?
Справедливости ради, Индия - огромный рынок фармы, на каждый патент ЕС в Индии есть дженерик. Но проблема осложняется протекционисткой политикой нашего руководства, дженерики не могут поступить на рынок России, если внутри страны есть отечественные аналоги. Отсюда и весь сюр ситуации, поставить медикаменты они могут, хоть завтра, но России подавай сырье, чтобы самим клепать лекарства. А сырье это мировой товар, который продаётся и покупается за доллары/евро и иногда юани, отсюда по одному месту идёт вся цепочка поставок и не только из-за транспортных компаний как тут пишут. (Работал в фарме)
Пост вообще не читаем, да?
Китайцам важно, чтобы их хлам покупали на aliexpress, остальное им не важно.
ну они могут протянуть, но заняли выжидательную позицию, ругаться с США им тоже не хочется. Проблема в том, что нарушены цепочки поставок.
Если будут панические настроения...
Хаха. Ха. Х... не смешно.
Они вообще видели очереди в банкоматы?
На общем фоне, касательно санкций на нефтегаз, грядущем дефолта, уходу сотен крупнейших компаний с рынка.
Нет, паники не будет, будет- анархия.
Кстати, как хорошо, что подобные статьи не ускоряют подобные процессы. Прям, люди прочитали и такие:" ага, значит есть около полугода, хотя надо поспешить и урвать лекарство по текущему курсу" и пошло поехало.
Этот как вбросы Маска по поводу Догги койна...
Нужно ограничить продажу в одни руки. Теперь понятно, почему в СССР была статья о спекуляции. Ничего общего с нормальным рынком это не имеет.
как дистрибьютор ЛС в СНГ скажу вам так - запасайтесь, что будет дальше никто не знает. 30% ассортимента может вымыться через 2 месяца. Ряд очень важных субстанций не имеет аналогов ни в Индии, ни в Китае. Цены будут расти очень сильно. Новое оборудование на отечественные заводы тоже никто не будет поставлять. Помимо субстанций, еще проблема с вспомогательными компонентами, упаковкой, логистикой.
Предыдущие программы по импортозамещению кардиологических препаратов на дешевые отечественные аналоги привели к увеличению смертности на 40%
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3821615
@Игорь фуражка, расскажи, это украинская/западная пропаганда?
@Eugene Danilov так же что-то молчит, один из местных провластных.
Видать правда неудобная.
Раз вы читать не умеете я повторю ещё раз. Я никогда не отрицал что операция отрицательно влияет на товары и цены в России что плохо, о чём я писал вам неоднократно, советую память освежить, что авиаотрасль и цены на товар влияет сильно и с этим никогда не спорил даже, я сам об этом говорил. А то вижу вам покоя не даю раз так часто обо мне вспоминаете.
Да ладно, тебя, квасного патриота можно и потеребить. Ты ж власть то поддерживаешь с лозунгами прямиком из ТВ. Ты же утверждаешь, что многое тебя не касается и вообще украинская пропаганда работает.
Я сказал что меня многое не касается да, но если бы вы читали что я писал то увидели что я сказал что не касается за исключением авиаотрасли и повышенных цен на товар поскольку это всех касается. А вот вы похоже прочитать не удосужились это. А про пропаганду говори в части боевых действий, а не подобного рода новостей. В следующий раз прежде чем "вызывать" меня, прочтите что пишу.
Будущее отсутствие товара на полках и банальной одежды, поди тоже украинская пропаганда? Да и про поддержку власти ты съехал — видать тебе уровень жизни уронили, но до последнего патриот, ага.
Я помню в детстве, если ранка, то надо подорожник приложить было. У вас какие рецепты?
вы забыли, что еще надо плюнуть на подорожник.
Да, и протереть! Слюна - мощный антисептик.
Как там вата говорила , кто если не Путин?)
Когда уже заблокируют комментарии. Сплошное нытье .
Когда уже заблокируют комментарии
Сплошное нытье
Когда уже заблокируют комментарии
Не читай. Включи Россию 24 там только позитив
Они вчера еще подписали ускоренное лицензирование фармы...
В мирных условиях это еще ОК и многие больные покупали лекарства незарегистрированные в России, но теперь будут изобретать лекарства на коленке и сразу их лицензировать.
Никогда крупные фармы не думали о своем потребителе, только со стороны прибыли, а потом уже здоровье и жизнь! Вот и теперь лишний раз доказывает, что репутация дороже жизней людей, такой парадокс..
Так ты прав. Репутация варвара дороже денег, который платит этот варвар
Да везде заводы встали) все сырье импортное, так и теперь в скором времени это отразится в продовольственной части.
Скоро во всех аптеках страны только фуфломицин останется…
Мрак лютый. Скоро подорожник и чага будут основными лексредствами у нас.
Перцовая настойка, боярышник, кора дуба. Вам же, народец, еще несколько лет назад было объяснено как вам надо лечиться.
Да что уж говорить о росте цен. Некоторые лекарства просто исчезают с полок 🙈
У моей абики и моей подруги диабет, их уколы и так то дорогие и не во всех аптеках есть. А сейчас вообще дефицит будет! Страшно представить, сколько их осталось в России и хватит ли на всех....
Так у тойоты тоже были проблемы с логистикой, наладили
Роисия, вперед🇷🇺🇸🇮🇸🇮🇵🇾🇵🇾
Концентрат морской воды, производимый нами, НЕ помогает при сотнях болезней (инфекционные, онкология, и т.п.).
Он помогает при десятках групп заболеваний:
- для профилактики и оздоровления при ОРВИ (промываем ЛОР органы, спреи на его основе есть в аптеках);
- компрессы при множестве болей в мышцах и суставах, при травмах;
- при артрозах и остеохондрозах...
Изучайте статьи в моем профиле.
И да, разливаем в ПЭТ тару, могут быть сложности с её производством.
Но тару можно сменить.
Дедусь, как ты з....ал.
Ну куда же тут без вас... А если рубль намочить вашей водичкой, он станет долларом?
Боюсь, что после его воды, рубль станет Венесуэльским боливаром.
Боюсь, что после его воды
Тысячи наших покупателей с вами не согласятся.
Как и специалисты-физиотерапевты.
Из уважения, лично вам и всем сомневающимся выдаем со склада бесплатно по 2 литра.
А если рубль намочить
Фигурально - да.
Работающая схема:
- концентрат покупаете у нас за рубли;
- разливаете на основе концентрата с разбавлением в 20 раз спреи против ОРВИ;
- СПРАВКА: во флакон спрея нашего концентрата требуется на рубль;
- в аптеках спрей продается сейчас по 180 рублей;
- далее, полагаю, понятно.
Более сложные/простые по инвестициям схемы описаны в моем профиле.
Сейчас, на фоне текущих геополитический событий, все больше граждан боятся дефолта. Уже куча экспертов на ютьюбе пишут про возможность дефолта, половина ваших знакомых уже предрекли такую учесть нашему государству, бабки на лавочках собирают внеочередное экстренное заседание по возможности дефолта России и т.д.
Снимать деньги с карты можно с помощью QR-кодов.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.
Таблица, которую собрали исследователи из Йеля. Она актуальна на утро 9 марта.
QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.
Собираем новости и события четырнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.