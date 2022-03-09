Торговля
Маша Цепелева

Российские производители лекарств рассказали о недостатке сырья из-за проблем с доставкой Статьи редакции

Партнёры из ЕС прекратили поставки, а компоненты из Китая и Индии не могут доставить из-за проблем с логистикой.

  • За 10 дней доставка и сами импортные компоненты для лекарств подорожали на 30–35% из-за падения рубля, пишет «Ъ» со ссылкой на директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова. В Минздраве и Минпромторге не ответили на запросы издания о ситуации.
  • По данным RNC Pharma, 80–85% российских препаратов производят из импортных субстанций. В 2021 году 76,7% сырья приходилось на Индию и Китай, 19,7% — на страны ЕС. Общий объём импорта — 195,4 млрд рублей.
  • Европейские поставки приостановились из-за санкций. За азиатское сырьё контрагенты теперь просят предоплату, а доставка усложнилась из-за отказа работать в России DHL и FedEx, рассказал президент производителя «Активный компонент» Александр Семенов.
  • Фармпроизводителям хватит запасов субстанций на шесть месяцев. Если на рынке начнут «доминировать панические покупки», то на три, оценили изданию представители фармпредприятий.
  • Изменения отразятся на ценах на лекарства. «Первые шесть месяцев мы цены удержим, а потом курс должен стабилизироваться. Тогда можно будет удержать цены на жизненно важные препараты. Например, фиксировать курс валюты в конкретных госконтрактах», — считает гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
  • В первый день «военной операции» на Украине российские аптечные сети пожаловались, что поставщики приостановили отгрузки из-за возможного роста цен на зарубежные лекарства.

#новость #днрилнр #аптеки

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Evgeny Afanasev

На самом деле такое явное лицемерие со стороны западных компаний.
Ну хотите вы дестабилизировать экономику страны, но при чем тут больные люди ?
Огромное количество людей в нашей стране, которые из за стечения обстоятельств зависимы от иностранных препаратов. В их числе есть и дети, и старики и тд.
О каком равноправии и защите меньшинств может идти речь, когда под удар попадают слабые слои населения, которых экономика, политика и уж тем более война волнует в самую последнюю очередь и для которых эти лекарства являются способом выживания ?

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9
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Андрей Б

вот негодяи... Они ведь обязаны думать о гражданах россии, пока солнцеликий гоняет танчики по территории другой страны. Это чудовищно. Проклятый Запад!

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88
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Дмитрий Милюков

Логично. Что интересно, сейчас по трубе из РФ через Украину в ЕС идет газ. И РФ свои контракты по газу исполняет. И ЕС от газа и нефти тоже не отказывается. Это же не лекарства в РФ продавать. ЭТО ДРУГОЕ!

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1
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Александр Смирнов

Ну так и на валютной игле не Европа сидит.

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9
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Дмитрий Милюков

Ну я и говорю, это другое. Газ покупают ради нас. Они бы и без него прожили. Это нам нужна валюта. А им газ в общем-то не нужен... Так, по доброте душевной

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1
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Александр Смирнов

Газ покупают потому, что им это выгодно и они, судя по всему, немного думают головой насчет экономики.

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6
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Дмитрий Милюков

А продавать лекарства им не выгодно, хорошо, спасибо, пояснили.

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0
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Дмитрий

А вы думали, что военный налог платить не придется? Вот он во всей красе, пусть и в неявном виде

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3
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Дмитрий Милюков

Вы про граждан ЕС или РФ?

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0
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Дмитрий

Платить будут все, но тот кто начал больше всех

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1
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Александр Смирнов

Но ведь это они это все сами решают, а не мы. Нам бы в России порешать, но ведь нет.

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2
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Dimitri

Они не перестали продавать лекарства. Возникла проблемы с логистикой. Немного разные вещи.

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0
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Александр Еремин

Не все упирается в выгоду. Есть ещё слово нужда. А есть ещё понимание врага кормить не надо. И вот это постоянно балансирует. Сейчас с перевесом в сторону не надо кормить врага

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–1
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Bublikov Anton

Конечно, негодяи, ещё и тупые! Называют себя цивилизованными, ведут как варвары, потом будут удивляться, когда ответочка прилетит.

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–24
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Сергей Житников

що с индией собрался воевать?

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11
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Идрисио

Негодяи те, кто бомбит мирные города Украины!. А кто их оправдывает - пособники убийц!!!

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9
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Александр Смирнов

Единственная реальная, а не фейковая ответочка западенцам - это создание российской хим и фарм промышленности. Но где они были эти 8 лет, почему не создавали?

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6
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Inspektor pidozra

Дада, запретить ввоз сырья — варварство, а ебошить по жилым домам ракетами — так и надо паганым фашистам

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0
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Денис Демидов

Ладно бы просто гонял танчики, так он это делает с общественной поддержкой за 70%, вот что удручает по настоящему.

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1
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AlexanderAPS

Лол, почему бы тогда Евросоюз не обложить было санкциями в 2011 году, к примеру? Или это другое?

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0
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Илья Чирков

Замените «западные компании» на «Путин» и будет более правильный вопрос.

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26
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Evgeny Afanasev

При чем тут это ? Я говорю про тех, кто должен нести отвественность за текущие дела, кроме политической элиты. Виноваты ли граждане за то, что происходит сейчас ? Косвенно да. Все мы живем тут, все мы участвуем во внутренней политике, которая привела к этому. Я не вижу ничего негуманного в том, что у нас отобрали колу или магазин шмоток. От этого никто не умрет. А при чем тут больные люди для которых доступность лекарств из Польши, Чехии и прочих стран являются способом выживания ? Весь сюр заключается в том, что все эти страны ежедневно кричат про равноправие, про ЛГБТ, про трансгендерность, но теперь это кажется полнейшей брехней, если смотреть на реальные действия этих стран и из компаний

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7
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Сергей С.

Вы готовы продать свой автомобиль в другой конец страны, зная что доставить туда его сейчас почти невозможно, да и денег вы, скорее всего, не увидите?

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8
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Идрисио

нет "Весь сюр заключается в том, что" виновата Россия, а вы пытаетесь обвинить в этом Запад. "Нечего на зеркало пенять..." - знаете такую поговорку? В Украине погибают люди, в том числе и по причине недостатка лекарств, не хотите им посочувствовать? А знаете почему не хватает - потому что бомбят. А знаете, кто бомбит? Если не знаете, то вы ...

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4
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Сергей Пурюшин

А почему не виноваты? Виноваты, это коллективная ответственность. Президент выборная должность, на выборах набирает абсолютное большинство, значит, поддерживает его тоже большинство. Многотысячных протестов против войны (которые собирались в Европе) никто не наблюдает. Да, мы все знаем почему так, и с выборами, и с протестами. Но по конституции вся власть в руках народа России. И народ допустил, а может, и поддержал такое развитие событий, причем в течение многих лет. Так что тут или крестик снимите, или трусы наденьте.

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1
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Василий Степанофф

Просто пару раз мыслящий электорат не сходил на выборы ("мой голос ничего не решает" и дальше действительно стало так.

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0
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Tlaloc Chavez

Да, мы все знаем почему так, и с выборами, и с протестами.
Но по конституции вся власть в руках народа России.
Железобетонная логика. "Мы" (кстати, кто мы-то?) "знаем, что русский народ ни на что не влияет, но один хрен русский народ во всём виноват". Великолепная логика, Уолтер. Просто охеренная, если я правильно понял. Надёжная, как швейцарские часы.

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0
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Александр Смирнов

Никакое равноправие не нарушается. Там где нет войны, там равноправие. Там где война, там другие законы.

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0
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Bublikov Anton

И в холодных домах европейцев и общемировой рецессии тоже Путин будет виноват, ага

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1
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Василий Степанофф

Лучше в холодном доме, но с лекарствами, едой и возможностью прямо сейчас улететь в любую теплую страну, чем, как сами знаете где.

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2
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Dmitry Protasov

Ну померзнут, что поделать. А в России начнут люди умирать.

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1
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Kyryl Budnyk

Можешь ещё ты быть виноватым,хотя так и есть

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0
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Виталий Чухнов

Я напоминаю, что западные компании не должны заботиться о Российских людях.
У нас есть правительство свое которое должно. Так почему ты жалуешься на запад?

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18
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Dmitry Protasov

А в чем лицемерие? Они не хотят поставлять продукцию бесплатно, а будет ли оплата с нашей стороны - не известно. Есть риск получить рубли, которые никому нахрен не нужны.

Надо спасать больных? Ну пусть Путин обратиться к ним, попросит поставок, объяснит, как будет происходить оплата.

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8
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Дмитрий Сорвачев

Согласен, что фирмы созданы для того, чтобы зарабатывать. А все остальное от них - это вранье. Никого не волнуют жизни других, если за это не могут заплатить. Абсолютно их ни в чем не обвиняю, т.к. понятно, что создавались только ради одной цели.

А этим должны заниматься благотворительные фонды, это их специфика

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–1
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Dmitry Protasov

А причем тут жизни? Вы лично готовы работать бесплатно ради того, чтобы дети в Сирии не умирали? Готовы продать для этого квартиру?
Фарма - это производство и исследования, это стоит дорого.

Путин же сокращал расходы у нас на медицину, чиновники топили за всякие фуфломицины и т.д. А виноваты почему-то опять европейцы.

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9
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Дмитрий Сорвачев

Дак я и поддержал эту позицию. Компании для этого и созданы и нет в этом ничего плохого.

Благотворительностью занимаются благотворительные фонды, а не коммерческие компании.

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2
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Сергей Ветров

хватит сцать-то, спросите за все с хуйла в конце концов... хватит на запад пенять, ведь россиянам со всех утюгов льют, что искандеры санкций не боятся и они даже на пользу экономике (импортозамещение! слышали?), получается хуйло врет ежедневно, а россиянам как с гуся вода.... и да, хуйло срочников в Украину не посылает и погибший нет, а их, на секундочку, уже более 12 тысяч и десятки тысяч раненных! это как бонус к разваленной стране и разваленной экономике

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5
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Василий Степанофф

@Инспектор украинский помешанный

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–1
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Natalya

Вы все соучастники военных преступлений. Тем более те, которых не волнует политика. Или может виноват 18 месячный ребенок в блокадном Мариуполе, которого убили во время объявленного гуманитарного конвоя? Или 6 летняя девочка из Мариуполя, умершая мучительной смертью от обезвоживания рядом с матерью, которую убил снаряд! У Вас есть время, чтобы найти замену лекарствам, у этих детей времени не было. И они тоже не интересовались политикой. А сейчас дети Украины пытаются понять чем крылатая ракета отличается от баллистической. Вина на человеческих жертвах на вас. Хватит говорить о несправедливости, у вас есть время выжить, тратьте его на то, чтобы найти способ.

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5
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Александр Смирнов

Упырская ботва тебе на это скажет, да и говорит везде, насчет детей Донбасса, типа это ответочка прилетела.

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2
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Natalya

Знаю. Анализировать факты - это ж дополнительная функция, а мозг и так потребляет большинсто энергии организма. Если посмотреть роль россии в Грузии, Молдове, Армении и Азербайджане, то ясно ж, понятно, что только россия миротворец, а вокруг все варвары. И это вообще никак не связано с маниакальным подсчетом путина, сколько секунд летит ракета с территории, где размещены ракеты НАТО и сколько ему нужно секунд добежать до бункера.

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1
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Викторович

....

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0
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Василий Степанофф

А евреи Христа распяли!

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0
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Я никто и звать меня никак

равноправии и защите меньшинств может идти речь
 Вот мы и видим, что пидарасы, трансгендеры и прочие больные люди важнее действительно больных.

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4
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Викторович

Кто то говорит, конечно жалко украинцев, но эта мера необходима. Не замечаете, аналогию?

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6
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Mishka

лицемерие
В чем лицемерие?

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2
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Evgeny Afanasev

Лицемерие это когда все говорят про лгбт и как важно ценить из права, но при этом ценить права людей, которые в этом не участвуют и просто выживают никто не хочет.
Да, можно в аргументы привести права Украинцев и то, что они сейчас переживают, но разговор не об этом и я не отрицаю всей ужасности и несправедливости их положения

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3
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Mishka

Санкция вводятся против страны, а не против людей. Хватит сублимировать свою агрессию в другое место.

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8
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Evgeny Afanasev

Я уже чувствую, как бюджет страны опустел на 50% за счет отсутствие пополнения казны с ндс фармацевтики

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1
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Михаил Величко

В смысле не участвуют? А за чьи налоги летят ракеты? Кто там буквой Z всю страну расписывает?

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5
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Александр Еремин

Ой да хорош. Закон о митингах, закон о фейках противеречат конституции. В своем глазу бревна "не видите"

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0
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Dima Kurilov

Где вы были 14 дней??!!!111

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4
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Groosha

Задам встречный вопрос: насколько хорошо отыгрываться на животных?
В 2021 году Россельхознадзор запретил ввоз корма Hill's (https://vk.com/wall-55044900_42327)

Какие-то запасы ещё есть, а что я потом коту скажу? "Прости, мой хороший, но эти потомки обезьян отыгрываются на тебе, потому что не смогли договориться"?

Так что тут нет "хорошей" и "плохой" стороны, к сожалению

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3
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Сергей Житников

сейчас корма закончатся и без запрета на ввоз некоторых поставщиков.

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1
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Артем П.

После того как запретили Акану, начал кормить куриной грудкой - попробуйте животное не ништяками кормить, а мясом. Как никак, котэ хищник. Полёт нормальный)

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–1
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Александр

Я думал коты больше рыбу любят...

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0
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Сергей Житников

нет, советская традиция кормить кошек рыбой для большинства кошаков фатальна. они больше по птичкам чем по рыбе.

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2
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AlexSam

Ну да. Почки сажают котаны от рыбы.

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1
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Александр

Воробьев тяжелее фармить, чем карасей.

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1
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Василий Степанофф

Вы только сырой не кормите, запоры начнутся.
я своему варю курицу с овощами, немного геркулеса и 5-10 средних креветок для запаха и блендером все это дело перебиваю.
Отдельно сыплю Фармину (знаю, что нельзя мешать натуралку и сухой корм). Но сухой корм ест, когда совсем припечет, миски хватает на несколько недель

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0
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Evgeny Afanasev

Неплохо проводить аналогию людей на животных. Ну да ладно

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0
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Александр Еремин

Для некоторых людей животные как родственники. А у кого-то никого больше нет. Потеря животного приносит страдания не меньше потери близкого человека. Но вам не понять. Вы на строне партии, партии нужны одинаковые люди с минимальным набором потребностей, но при этом чтобы за счёт чего то росла экономика

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0
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Герман Воронов

Ты дурачок? Они бесплатно должны поставлять лекарства? Экспорт валютной выручки кто запретил?

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3
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Прямой угол

В случае "дестабилизации" люди просто не смогут позволить купить лекарства даже если их поставляют. Но это считается у них незначительными потерями по сравнению с тем, что творится на Украине

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2
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Alexey Gutorov

Наверное, многие видели такую картину: стайка собак, одна грызет кость, кто-то спит, а одна стоит или сидит в сторонке и лает вроде бы в пустоту. На деле ее лай обращен к альфе, что грызет кость. Но напрямую выступать против альфы страшно. Поэтому свое недовольство она направляет на что-то другое.

Такие вот рассуждения – это своего рода лай той собаки. Вместо того, чтобы обратить свои вопросы, недовольство и протест действительно по адресу, производится своего рода "лай в пустоту", против чего выступить не страшно – проезжающая по своим делам машина, ветер, западные компании...

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2
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Дмитрий

А почему их должно это волновать? У нас им предлагается вместо лекарств получить величие и удовлетворённость о том, что наказали Америку.

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0
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Solodin Iota

Так это самое, импортозамещение же. Кукареку!

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0
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Максим Мюллер

А ведь старики как говорят, в большинстве, всегда голосовали за Гаранта. А он их без лекарств оставил. Он-то мерзавец это ясно. А людей жалко.

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32
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Jimmy Vatko

А дети за кого голосовали? Или они виноваты по праву рождения в неправильной стране?

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3
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Дмитрий

Увы, но так. Родители виноваты

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2
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Roman Bogdziievych

Не надо только про детей. Дед про детей не думает когда авиацией и РСЗОшками города обстреливает.

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0
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Александр Смирнов

Они и сейчас его поддерживают, телевизор это их мозг. Клянут потихоньку Америку за наступающий кризис и посмеиваются над бандеровцами, типа чего это они не сдаются.

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3
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Александр Еремин

Скажу цинично. Всякое добро должно быть наказуемо. Поредеет путинский электорат.

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0
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G B

К сожалению даже такие элементарные вещи как гэль для узи который делают в России состоит из 90% импортных компонентов, 10% что из России это компоненты воды ….

Можно пойти по пути Ирана и начать копировать импортные лекарства, но и тут нужны необходимые мощности которых пока нет.

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22
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Alexander Veber

Бутылки и крышки для геля узи производятся так же в России, но из импортного пластика (на счёт пластика, где-то новость читал, но не уверен)

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4
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Александр

Ну вы загнули про компоненты воды. Кислород? Водород?

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0
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Анастасия

Еще для этого нужна наука, хотя бы в зачаточном варианте, а не кучка несчастных чудом оставшихся ученых и свора распильщиков.

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0
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Mishka

Парацетамол, аскорбинка, обильное питье (с) скоро во всех рецептах

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21
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Константин Суворов

Ну фуломицины то как раз останутся, проблем их произвести не будет 😄 Так что даже в таких условиях вероятно будут продавать что угодно, но не лекарства)

Может даже с ещё более широким размахом.

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3
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Никита Лежневич

Сосать плюс лежать (с)

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0
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Gedevan

Стратегу пусть расскажут, он же наверняка все просчитал.

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18
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Александр Сосновский

Наверняка в очередной раз что-нибудь поручит.

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0
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Дмитрий

Никогда такого не было и вот опять. Кто бы мог подумать, что такое случится?

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11
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Цифровые комплексы

Что ни утро последние 2 недели - то наша победа. Над здравым смыслом. Ибупрофен то хоть можем повторить? А, боты?

Ответить
5
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Ржавая вилка

Сомневаюсь.

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0
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Дмитрий

Я думаю, что активированный уголь сможем

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0
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Feduard Klimkin

Так говорили же что братья китайцы протянут руку помощи?

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2
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Alexander Veber

Справедливости ради, Индия - огромный рынок фармы, на каждый патент ЕС в Индии есть дженерик. Но проблема осложняется протекционисткой политикой нашего руководства, дженерики не могут поступить на рынок России, если внутри страны есть отечественные аналоги. Отсюда и весь сюр ситуации, поставить медикаменты они могут, хоть завтра, но России подавай сырье, чтобы самим клепать лекарства. А сырье это мировой товар, который продаётся и покупается за доллары/евро и иногда юани, отсюда по одному месту идёт вся цепочка поставок и не только из-за транспортных компаний как тут пишут. (Работал в фарме)

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11
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Иван Шеметов

Пост вообще не читаем, да?

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3
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Дмитрий Филиппов

Китайцам важно, чтобы их хлам покупали на aliexpress, остальное им не важно.

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–2
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Andrey Kuznetsov

ну они могут протянуть, но заняли выжидательную позицию, ругаться с США им тоже не хочется. Проблема в том, что нарушены цепочки поставок.

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0
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Ржавая вилка

Если будут панические настроения...
Хаха. Ха. Х... не смешно.
Они вообще видели очереди в банкоматы?
На общем фоне, касательно санкций на нефтегаз, грядущем дефолта, уходу сотен крупнейших компаний с рынка.
Нет, паники не будет, будет- анархия.

Кстати, как хорошо, что подобные статьи не ускоряют подобные процессы. Прям, люди прочитали и такие:" ага, значит есть около полугода, хотя надо поспешить и урвать лекарство по текущему курсу" и пошло поехало.

Этот как вбросы Маска по поводу Догги койна...

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4
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Olga Batura

Нужно ограничить продажу в одни руки. Теперь понятно, почему в СССР была статья о спекуляции. Ничего общего с нормальным рынком это не имеет.

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4
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Даня Самойлов

как дистрибьютор ЛС в СНГ скажу вам так - запасайтесь, что будет дальше никто не знает. 30% ассортимента может вымыться через 2 месяца. Ряд очень важных субстанций не имеет аналогов ни в Индии, ни в Китае. Цены будут расти очень сильно. Новое оборудование на отечественные заводы тоже никто не будет поставлять. Помимо субстанций, еще проблема с вспомогательными компонентами, упаковкой, логистикой.
Предыдущие программы по импортозамещению кардиологических препаратов на дешевые отечественные аналоги привели к увеличению смертности на 40%
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3821615

Death Toll of Price Limits and Protectionism in…
How harmful can government regulations and protectionism be? We provide evidence of a sizable…
papers.ssrn.com
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3
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Max Payne

@Игорь фуражка, расскажи, это украинская/западная пропаганда?
@Eugene Danilov так же что-то молчит, один из местных провластных.
Видать правда неудобная.

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2
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Мировой Слава

Раз вы читать не умеете я повторю ещё раз. Я никогда не отрицал что операция отрицательно влияет на товары и цены в России что плохо, о чём я писал вам неоднократно, советую память освежить, что авиаотрасль и цены на товар влияет сильно и с этим никогда не спорил даже, я сам об этом говорил. А то вижу вам покоя не даю раз так часто обо мне вспоминаете.

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0
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Max Payne

Да ладно, тебя, квасного патриота можно и потеребить. Ты ж власть то поддерживаешь с лозунгами прямиком из ТВ. Ты же утверждаешь, что многое тебя не касается и вообще украинская пропаганда работает.

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3
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Мировой Слава

Я сказал что меня многое не касается да, но если бы вы читали что я писал то увидели что я сказал что не касается за исключением авиаотрасли и повышенных цен на товар поскольку это всех касается. А вот вы похоже прочитать не удосужились это. А про пропаганду говори в части боевых действий, а не подобного рода новостей. В следующий раз прежде чем "вызывать" меня, прочтите что пишу.

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0
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Max Payne

Будущее отсутствие товара на полках и банальной одежды, поди тоже украинская пропаганда? Да и про поддержку власти ты съехал — видать тебе уровень жизни уронили, но до последнего патриот, ага.

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0
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Дмитрий Милюков

Я помню в детстве, если ранка, то надо подорожник приложить было. У вас какие рецепты?

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2
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Сергей Житников

вы забыли, что еще надо плюнуть на подорожник.

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1
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Дмитрий Милюков

Да, и протереть! Слюна - мощный антисептик.

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0
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Renat Kocmo

Как там вата говорила , кто если не Путин?)

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–1
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Lukas Dexter

Когда уже заблокируют комментарии. Сплошное нытье .

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–12
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Павел

Когда уже заблокируют комментарии
 Сплошное нытье
 Когда уже заблокируют комментарии

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3
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Александр Еремин

Не читай. Включи Россию 24 там только позитив

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0
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Василий Степанофф

Они вчера еще подписали ускоренное лицензирование фармы...
В мирных условиях это еще ОК и многие больные покупали лекарства незарегистрированные в России, но теперь будут изобретать лекарства на коленке и сразу их лицензировать.

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1
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Sergey Buxin

Никогда крупные фармы не думали о своем потребителе, только со стороны прибыли, а потом уже здоровье и жизнь! Вот и теперь лишний раз доказывает, что репутация дороже жизней людей, такой парадокс..

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1
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Дмитрий

Так ты прав. Репутация варвара дороже денег, который платит этот варвар

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–1
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RIZZY badass

Да везде заводы встали) все сырье импортное, так и теперь в скором времени это отразится в продовольственной части.

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1
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SilanseR

Скоро во всех аптеках страны только фуфломицин останется…

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0
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Вадим Д.

Мрак лютый. Скоро подорожник и чага будут основными лексредствами у нас.

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0
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st haw

Перцовая настойка, боярышник, кора дуба. Вам же, народец, еще несколько лет назад было объяснено как вам надо лечиться.

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0
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Daria Osipova

Да что уж говорить о росте цен. Некоторые лекарства просто исчезают с полок 🙈
У моей абики и моей подруги диабет, их уколы и так то дорогие и не во всех аптеках есть. А сейчас вообще дефицит будет! Страшно представить, сколько их осталось в России и хватит ли на всех....

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Иван Шеметов

Так у тойоты тоже были проблемы с логистикой, наладили

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–1
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Inna Moon

Роисия, вперед🇷🇺🇸🇮🇸🇮🇵🇾🇵🇾

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–3
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Борис Васильев

Концентрат морской воды, производимый нами, НЕ помогает при сотнях болезней (инфекционные, онкология, и т.п.).
Он помогает при десятках групп заболеваний:
- для профилактики и оздоровления при ОРВИ (промываем ЛОР органы, спреи на его основе есть в аптеках);
- компрессы при множестве болей в мышцах и суставах, при травмах;
- при артрозах и остеохондрозах...

Изучайте статьи в моем профиле.
И да, разливаем в ПЭТ тару, могут быть сложности с её производством.
Но тару можно сменить.

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–5
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Дмитрий Милюков

Дедусь, как ты з....ал.

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Alexander Mitryashkin

Ну куда же тут без вас... А если рубль намочить вашей водичкой, он станет долларом?

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Сосисочка

Боюсь, что после его воды, рубль станет Венесуэльским боливаром.

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Борис Васильев

Боюсь, что после его воды
 Тысячи наших покупателей с вами не согласятся.
Как и специалисты-физиотерапевты.
Из уважения, лично вам и всем сомневающимся выдаем со склада бесплатно по 2 литра.

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Борис Васильев

А если рубль намочить
 Фигурально - да.
Работающая схема:
- концентрат покупаете у нас за рубли;
- разливаете на основе концентрата с разбавлением в 20 раз спреи против ОРВИ;
- СПРАВКА: во флакон спрея нашего концентрата требуется на рубль;
- в аптеках спрей продается сейчас по 180 рублей;
- далее, полагаю, понятно.

Более сложные/простые по инвестициям схемы описаны в моем профиле.

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