Клиенты пожаловались на маркетплейс СДЭК для заказа товаров из-за рубежа — их не выкупают месяц и задерживают доставку Статьи редакции
В компании объяснили это проблемами с логистикой, платёжными ограничениями и «усиленным» таможенным контролем.
Клиенты CDEK.Shopping жалуются на задержку доставки оплаченных покупок. В Telegram-чате, где обсуждают проблемы сервиса, 385 участников.
Пользователи, сделавшие заказ в начале мая, до сих пор не получили посылки и подтверждения выкупа товаров. После вопроса, можно ли оформить возврат, в поддержке отвечали, что заказ до сих пор не выкуплен. В компании утверждают (ответ СДЭК есть у vc.ru), что большинство товаров выкупают в первые сутки после заказа.
Точное количество пострадавших оценить сложно. Издание Mobile Review по сквозной нумерации посчитало, что за месяц с момента запуска сервиса пользователи сделали больше 30 тысяч заказов. По информации СДЭК, с 3 мая через CDEK.Shopping сделали 2500 заказов. Более 50% товаров выкуплены, а первую партию уже доставили.
На сайте не указан максимальный срок доставки, минимальный — 21 день.
В ответ на претензии в компании сказали, что столкнулись с «определенными сложностями во время запуска нового сервиса».
Как СДЭК объясняет проблемы с доставкой
- При доставке грузов из ОАЭ закрыли две страны, через которые планировался транзит. Теперь пробуют вариант с прямой доставкой из Эмиратов.
- Платёж в долларах во время выкупа товара может задержаться во время транзакции до 30 дней. Эту проблему в компании обнаружили после запуска сервиса. Поэтому СДЭК начал сотрудничать с байерами, которые выкупают товары в ОАЭ напрямую.
- Грузы с российскими пометками задерживают на границе транзитных стран, где они ждут досмотра. Поэтому компания прорабатывает запасные маршруты.
Возврат оформили 300 клиентов, большая часть уже получила деньги, по данным компании. Сервис убрал с сайта CDEK.Shopping товары, которые не может доставить. Остались только те, которые смогут привезти через 30-40 дней.
СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за границы CDEK.Shopping в мае 2022 года. Для заказа были доступны игровые консоли Xbox и PlayStation, видеокарты и другие комплектующие для ПК, одежда, обувь и аксессуары, детские товары, товары для красоты и здоровья и другое.
Сдэк - черти убогие. Мразотный сервис доставки. Колеки блять, по любому поводу найдут оправдание. Не припомню, когда они вообще работали должным образом.
Сдек норм сервис, ими почти все пользуются, так что ненадо тут
Когда вам говорят все, что вы чайник - надо свистеть. Учитесь друг мой.
Так можно сказать о любой курьерской или ТК. Искал тут ТК для переезда, так кроме говна ничего в отзывах не найти и каждый коричневее другого. Так говорят и о почте рф, о сдеке, о деловых линиях - все уёбки, но чем пользоваться то тогда по вменяемой цене?
Если перевести сдэк на грузинском означает - стой! Может, по этому?🤣
А когда они не задерживали?) В России то толком не могут вовремя доставить... Худший курьер в моем личном рейтинге
В моем рейтинге они тоже худшие, всегда психую, когда через них Доставка. Но как я понимаю они первые такую услугу в новых условиях предложили (по крайней мере про других не слышала).
Они в свое время даже ребрендинг провели на фоне своих косяков. Вывеску сменили, а проблемы остались... С головой беда... Личное мнение
На вкус и цвет товарища нет.🙂💐
сервис от сдэк, который постоянно обсирается и кидает клиентов. Что же могло пойти не так?
За 15 дней пришла посылка через сдэк из США.
Ого, вы аж зарегистрироваться решили сегодня в честь этого и отзыв тут написать?
Здравствуйте, Бот Сдэкович. Добро пожаловать на vc.ru
Она - Бот Сдэковна.
😁😁 подловил)
А вот и СДЭК-боты подтянулись :)
Это, что-то новое - век живи, век учись.😊
Везёт, я вот до сих пор жду
Ждите и надеетесь. Возможно и для вас выстрелит фортуна.😊
Не бреши, они 15 дней только ее регистрируют, самый убогий в мире форвард
Какая доставка, такой и магазин)
Так это даже не магазин. Это тоже доставка, но с выкупом товаров по оверпрайсу и в комсу 10% байеру не входят ещё миллион комиссий, об этом вам расскажет только сам байер.
Да, кстати, согласно оферте СДЭК, они не несут ответственности за поступки и проступки байера.
Такие дела.
Такая доставка, с такого магазина финишировал с минусом.🤣
Кто-то ожидал от СДЭКа лучшего маркетплейса? На каком основании они его таким могут сделать? Потому что работали в доставку и... что с того?
Почта России вот тоже «в доставку», казалось бы, но винишком и пряниками приторговывает прямо в отделениях (-:
С другой стороны – умный учится на ошибках, делает выводы. Но я бы не ждал от них чудес. Это примерно как «экосистема» Сбера, из которой куски вылетают.
Почта так-то относительно нормально работает
А подача какая была, новый сервис пук-пук-среньк-среньк.
В итоге, обычное убогое от СДЭК.
https://vc.ru/423232
Да епрст, только хотела через них витаминки заказать
Не надо
Столкнулся с аналогичной проблемой на Shopotam.
Очень долго (порядка двух недель) прошло между тем, как моя посылка пришла на их немецкий склад, и как ее обработали и отразили в системе. Хотя раньше занимало сутки.
И отправка заняла тоже дольше обычного, что-то в районе недели вместо дня.
И это еще не их выкуп, я сам на немецком Амазоне покупал и оплачивал.
Видно, при текущем курсе валюты и недостатке ассортимента в России, все покупают онлайн за границей :)
P.S. А вот Почты Германии и России порадовали. За пять дней дошло до почтового отделения в Москве
Доставка из магазинов Германии работает нормально?
Ну вот через пересыльщика (Shopotam) дошло, просто существенно дольше, чем раньше
Спасибо
Заказал через сдэк форвард: сша 15 дней, германия второй месяц идет
Никогда не ссорьтесь с курьером, он знает где вы живёте.😊
Ну мне СДЭК страховку уже более года за утерянную посылку не выплачивает.
https://vc.ru/claim/356240-sdek-poteryal-posylku-8-mesyacev-kormit-zavtrakami-i-obmanyvaet-vklyuchaya-smm-chast-2
И кстати по всем форумам нет ни одного человека кому Шопинг довез. Да в той же телеграмм группе их нет...
Тут каждому своё. Лично мне СДЭК доставлял из магазинов по России всегда вовремя. Но, правда, этих магазинов было всего два - Галерея косметики и Автомечта. И то только потому, что через СДЭК бесплатная доставка при заказе на определенную сумму.
Вы еще не интересовались что творится с Бандеролькой. там посылки из европы висят с марта-апреля, у некоторых сто дней уже почти, а информацию вообще не дают. достаточно комментарии в их группе вк почитать
Пострадавшие от сдэк форвард
Создали группу, присоединяйтесь
https://t.me/sdekforwardpostr
Я не СДЭК - стабильный, быстрый выкуп в любом магазине и доставка товара. Даже - санкционного! https://t.me/dimas_cus https://www.avito.ru/user/80c70eb96fb2c6ca6274d72b15d3c3e2/profile?id=2011938751
"Ситуация в мире"
А что за ситуация В МИРЕ?
А я еще на своего посредника ругалась, когда они по неделям выкупали заказы, думала Сдэк попробовать, слава богу не стала.
Глобал Сдек - отвратительный сервис. Пользовался ими пару лет назад, еще когда у них были значительно меньшие объёмы. Посылки теряют, вес увеличивают в два раза, задерживают сроки, пытаются за платное хранение брать деньги, когда сами потеряли посылку. Почта России - ангелы по сравнению с ними.
Боюсь представить что сейчас у них, когда нагрузка увеличилась.