Ситуация в мире не позволила нам использовать изначально разработанные простые и быстрые схемы выкупа и доставки товаров. В текущих реалиях логистика больше напоминает циркового жонглера на шаре, который должен и мячики не уронить, и сам выстоять. Нам пришлось адаптироваться ко всем новым вводным буквально на лету.

Мы с пониманием относимся к негативным комментариям в свой адрес по поводу сложившейся ситуации. СДЭК продолжает настраивать свои логистические схемы, систему оплаты и другие моменты.