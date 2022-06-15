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Торговля
Маша Цепелева

Клиенты пожаловались на маркетплейс СДЭК для заказа товаров из-за рубежа — их не выкупают месяц и задерживают доставку Статьи редакции

В компании объяснили это проблемами с логистикой, платёжными ограничениями и «усиленным» таможенным контролем.

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Клиенты CDEK.Shopping жалуются на задержку доставки оплаченных покупок. В Telegram-чате, где обсуждают проблемы сервиса, 385 участников.

Пользователи, сделавшие заказ в начале мая, до сих пор не получили посылки и подтверждения выкупа товаров. После вопроса, можно ли оформить возврат, в поддержке отвечали, что заказ до сих пор не выкуплен. В компании утверждают (ответ СДЭК есть у vc.ru), что большинство товаров выкупают в первые сутки после заказа.

Точное количество пострадавших оценить сложно. Издание Mobile Review по сквозной нумерации посчитало, что за месяц с момента запуска сервиса пользователи сделали больше 30 тысяч заказов. По информации СДЭК, с 3 мая через CDEK.Shopping сделали 2500 заказов. Более 50% товаров выкуплены, а первую партию уже доставили.

На сайте не указан максимальный срок доставки, минимальный — 21 день.

В ответ на претензии в компании сказали, что столкнулись с «определенными сложностями во время запуска нового сервиса».

Ситуация в мире не позволила нам использовать изначально разработанные простые и быстрые схемы выкупа и доставки товаров. В текущих реалиях логистика больше напоминает циркового жонглера на шаре, который должен и мячики не уронить, и сам выстоять. Нам пришлось адаптироваться ко всем новым вводным буквально на лету.

Мы с пониманием относимся к негативным комментариям в свой адрес по поводу сложившейся ситуации. СДЭК продолжает настраивать свои логистические схемы, систему оплаты и другие моменты.

СДЭК

Как СДЭК объясняет проблемы с доставкой

  • При доставке грузов из ОАЭ закрыли две страны, через которые планировался транзит. Теперь пробуют вариант с прямой доставкой из Эмиратов.
  • Платёж в долларах во время выкупа товара может задержаться во время транзакции до 30 дней. Эту проблему в компании обнаружили после запуска сервиса. Поэтому СДЭК начал сотрудничать с байерами, которые выкупают товары в ОАЭ напрямую.
  • Грузы с российскими пометками задерживают на границе транзитных стран, где они ждут досмотра. Поэтому компания прорабатывает запасные маршруты.

Возврат оформили 300 клиентов, большая часть уже получила деньги, по данным компании. Сервис убрал с сайта CDEK.Shopping товары, которые не может доставить. Остались только те, которые смогут привезти через 30-40 дней.

СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за границы CDEK.Shopping в мае 2022 года. Для заказа были доступны игровые консоли Xbox и PlayStation, видеокарты и другие комплектующие для ПК, одежда, обувь и аксессуары, детские товары, товары для красоты и здоровья и другое.

#сдэк #новость

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42 комментария
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K D

Сдэк - черти убогие. Мразотный сервис доставки. Колеки блять, по любому поводу найдут оправдание. Не припомню, когда они вообще работали должным образом.

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Павел Скор

Сдек норм сервис, ими почти все пользуются, так что ненадо тут

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Илья Попов

Когда вам говорят все, что вы чайник - надо свистеть. Учитесь друг мой.

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Влад Борщ

Так можно сказать о любой курьерской или ТК. Искал тут ТК для переезда, так кроме говна ничего в отзывах не найти и каждый коричневее другого. Так говорят и о почте рф, о сдеке, о деловых линиях - все уёбки, но чем пользоваться то тогда по вменяемой цене?

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Илья Попов

Если перевести сдэк на грузинском означает - стой! Может, по этому?🤣

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Ян Арти

А когда они не задерживали?) В России то толком не могут вовремя доставить... Худший курьер в моем личном рейтинге

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Яна Кашаева

В моем рейтинге они тоже худшие, всегда психую, когда через них Доставка. Но как я понимаю они первые такую услугу в новых условиях предложили (по крайней мере про других не слышала).

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Ян Арти

Они в свое время даже ребрендинг провели на фоне своих косяков. Вывеску сменили, а проблемы остались... С головой беда... Личное мнение

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Илья Попов

На вкус и цвет товарища нет.🙂💐

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Maxim Navarski

сервис от сдэк, который постоянно обсирается и кидает клиентов. Что же могло пойти не так?

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Кристина

За 15 дней пришла посылка через сдэк из США.

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Gutal1n

Ого, вы аж зарегистрироваться решили сегодня в честь этого и отзыв тут написать?

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Ziyech

Здравствуйте, Бот Сдэкович. Добро пожаловать на vc.ru

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Илья Попов

Она - Бот Сдэковна.

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Ziyech

😁😁 подловил)

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Sergey Nikitin

А вот и СДЭК-боты подтянулись :)

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Илья Попов

Это, что-то новое - век живи, век учись.😊

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Иван Петров

Везёт, я вот до сих пор жду

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Илья Попов

Ждите и надеетесь. Возможно и для вас выстрелит фортуна.😊

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Алим

Не бреши, они 15 дней только ее регистрируют, самый убогий в мире форвард

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Sergey Tischenko

Какая доставка, такой и магазин)

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Darya Hihihaha

Так это даже не магазин. Это тоже доставка, но с выкупом товаров по оверпрайсу и в комсу 10% байеру не входят ещё миллион комиссий, об этом вам расскажет только сам байер.
Да, кстати, согласно оферте СДЭК, они не несут ответственности за поступки и проступки байера.
Такие дела.

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Илья Попов

Такая доставка, с такого магазина финишировал с минусом.🤣

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Фактический фонарь

Кто-то ожидал от СДЭКа лучшего маркетплейса? На каком основании они его таким могут сделать? Потому что работали в доставку и... что с того?
Почта России вот тоже «в доставку», казалось бы, но винишком и пряниками приторговывает прямо в отделениях (-:
С другой стороны – умный учится на ошибках, делает выводы. Но я бы не ждал от них чудес. Это примерно как «экосистема» Сбера, из которой куски вылетают.

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Герман Воронов

Почта так-то относительно нормально работает

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Darya Hihihaha

А подача какая была, новый сервис пук-пук-среньк-среньк.

В итоге, обычное убогое от СДЭК.

https://vc.ru/423232

Как делать покупки в иностранных…
Инструкция для тех, кто не хочет отказываться от привычного шопинга.
vc.ru
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Salena_ya

Да епрст, только хотела через них витаминки заказать

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Анастасия

Не надо

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Ivan Susanin

Столкнулся с аналогичной проблемой на Shopotam.
Очень долго (порядка двух недель) прошло между тем, как моя посылка пришла на их немецкий склад, и как ее обработали и отразили в системе. Хотя раньше занимало сутки.
И отправка заняла тоже дольше обычного, что-то в районе недели вместо дня.
И это еще не их выкуп, я сам на немецком Амазоне покупал и оплачивал.
Видно, при текущем курсе валюты и недостатке ассортимента в России, все покупают онлайн за границей :)
P.S. А вот Почты Германии и России порадовали. За пять дней дошло до почтового отделения в Москве

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Егор Корницкий

Доставка из магазинов Германии работает нормально?

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Ivan Susanin

Ну вот через пересыльщика (Shopotam) дошло, просто существенно дольше, чем раньше

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Егор Корницкий

Спасибо

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Sergey Timosheko

Заказал через сдэк форвард: сша 15 дней, германия второй месяц идет

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Илья Попов

Никогда не ссорьтесь с курьером, он знает где вы живёте.😊

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Maxim

Ну мне СДЭК страховку уже более года за утерянную посылку не выплачивает.
https://vc.ru/claim/356240-sdek-poteryal-posylku-8-mesyacev-kormit-zavtrakami-i-obmanyvaet-vklyuchaya-smm-chast-2
И кстати по всем форумам нет ни одного человека кому Шопинг довез. Да в той же телеграмм группе их нет...

СДЭК потерял посылку, 8 месяцев кормит…
Тема началась в мае 2021 года. Одна из моих посылок через посредника покупок из США CDEK Forward…
vc.ru
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Дмитрий Муравей

Тут каждому своё. Лично мне СДЭК доставлял из магазинов по России всегда вовремя. Но, правда, этих магазинов было всего два - Галерея косметики и Автомечта. И то только потому, что через СДЭК бесплатная доставка при заказе на определенную сумму.

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артем тр

Вы еще не интересовались что творится с Бандеролькой. там посылки из европы висят с марта-апреля, у некоторых сто дней уже почти, а информацию вообще не дают. достаточно комментарии в их группе вк почитать

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Анастасия

Пострадавшие от сдэк форвард
Создали группу, присоединяйтесь

https://t.me/sdekforwardpostr

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Дмитрий Сергеев

Я не СДЭК - стабильный, быстрый выкуп в любом магазине и доставка товара. Даже - санкционного! https://t.me/dimas_cus https://www.avito.ru/user/80c70eb96fb2c6ca6274d72b15d3c3e2/profile?id=2011938751

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Лаврентий Петренко

"Ситуация в мире"

А что за ситуация В МИРЕ?

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A Z

А я еще на своего посредника ругалась, когда они по неделям выкупали заказы, думала Сдэк попробовать, слава богу не стала.

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Artem Spb

Глобал Сдек - отвратительный сервис. Пользовался ими пару лет назад, еще когда у них были значительно меньшие объёмы. Посылки теряют, вес увеличивают в два раза, задерживают сроки, пытаются за платное хранение брать деньги, когда сами потеряли посылку. Почта России - ангелы по сравнению с ними.

Боюсь представить что сейчас у них, когда нагрузка увеличилась.

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