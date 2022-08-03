Торговля
Исключительный хичхакер

МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать россиянам санкционные товары при подозрении на ввоз их в Россию Статьи редакции

О полном запрете на продажу речи не идёт.

  • Финские магазины должны отказывать в продаже подсанкционного товара, если очевидно, что покупатель планирует ввезти его или использовать в России. Об этом пишет Yle со ссылкой на МИД страны.
  • Однако на практике определить, где покупатель будет пользоваться товаром, бывает сложно — если только это не беспошлинная покупка. Поэтому в каждом случае магазины должны принимать решение индивидуально.
  • На финской таможне сообщили, что уже начали изымать у лиц, которые едут в Россию, товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например вспомогательные средства, используемые в навигации». В частности, дроны и гидролокаторы, пишет РБК.
  • Мартовские санкции ЕС запрещают поставки в Россию «предметов роскоши» дороже €300 за штуку — вин, сигар, парфюмерии и другого. Для смартфонов, игровых приставок и некоторой другой электроники для личного пользования сумма ограничена €750.

#новость #санкции

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58 комментариев
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 Андрей Иванов
Мартовские санкции ЕС запрещают поставки в Россию «предметов роскоши» дороже €300 за штуку

Ничего эти европейцы в роскоши не понимают

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Alexey Taruntaev

Ну предмет роскоши это те товары которые не являются необходимыми для удовлетворения насущьных потребностей. Скажем без шоколада, вина , черной икры, трюфелей и тд можно жить, так же как и без норковой шубы.

Это не мое мнение, а определение термина.

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7 комментариев
Sergey K

Имел на эту тему разговор с Эстонским таможенным офицером на границе, он тоже ухмыльнулся про словосочетание "предметы роскоши дороже 300 евро".

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3 комментария
Anatoly Ivanov

не малое количество одежды и обуви дороже, в частности зимние, что является предметами первой необходимости.

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Олег Павлов

Многие за рыбой в Финку из СПб катают.

Воспринимать ли замороженного палтуса как товар, способствующий укреплению военного потенциала России? Им убить можно!

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Андрей Рядькин

Правда, что приграничные вообще ездили за продуктами в Финляндию по выходным?

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7 комментариев
melkiyPadonok

В Питере рыбы нет ? Не может быть ..

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9 комментариев
melkiyPadonok

Главный предмет роскоши

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Soulis

Помню ребенком я удивлялся зачем родители везут Фэйри из Финляндии, ведь у нас он же в магазинах стоит. Когда стал жить отдельно, то понял)

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9 комментариев
melkiyPadonok

Такое тоже возят ?

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Вадим Д.

— Вы будете отвозить эти товары в Россию?
— Нет, ну что Вы, мы не такие.
— Хорошо, тогда бурите сколько влезет, но только не ввозите, нам МИД не рекомендует.

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Anton Ilabanau

аха, а теперь подождем злобных видосиков
- ты че, ты че мне не продаешь?
я тумаю вы вфезете это в рассию.
- ты че о..уел?? ты че бля?

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2 комментария
Петр Вавилов

причем тут рубли ? Их кстати в финке спокойно принимали в мелком бизнесе.

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Uncle Gluk

Это же нарушение прав человека, как пить дать!

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Zachemonitashatpushku

Может что-то случилось?

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Невкусно и грустно

@Таня Боброва Таня, государство официально объявило об открытии советских Березок, срочно пилите новость.

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Айрат Галиуллин

И магазины и Россияне послали на Х мид Финляндии

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Mitya Brik

“Мартовские санкции ЕС запрещают поставки в Россию «предметов роскоши» дороже €300 за штуку — вин, сигар, парфюмерии и другого. Для смартфонов, игровых приставок и некоторой другой электроники для личного пользования сумма ограничена €750.”
А вроде нет, всё зависит от HS кода (унифицированный код категоризации товара (любого)) по этому всё сильно зависит от товара, например, аудиотехника до 1000 (не помню точно толи €/$), не является роскошью

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Запасной чайник

Никто нас не любит...
Все запрещают...

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Игорь Мягков

Минус водка Финляндия

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Карина
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