МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать россиянам санкционные товары при подозрении на ввоз их в Россию Статьи редакции
О полном запрете на продажу речи не идёт.
- Финские магазины должны отказывать в продаже подсанкционного товара, если очевидно, что покупатель планирует ввезти его или использовать в России. Об этом пишет Yle со ссылкой на МИД страны.
- Однако на практике определить, где покупатель будет пользоваться товаром, бывает сложно — если только это не беспошлинная покупка. Поэтому в каждом случае магазины должны принимать решение индивидуально.
- На финской таможне сообщили, что уже начали изымать у лиц, которые едут в Россию, товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например вспомогательные средства, используемые в навигации». В частности, дроны и гидролокаторы, пишет РБК.
- Мартовские санкции ЕС запрещают поставки в Россию «предметов роскоши» дороже €300 за штуку — вин, сигар, парфюмерии и другого. Для смартфонов, игровых приставок и некоторой другой электроники для личного пользования сумма ограничена €750.
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Ничего эти европейцы в роскоши не понимают
Ну предмет роскоши это те товары которые не являются необходимыми для удовлетворения насущьных потребностей. Скажем без шоколада, вина , черной икры, трюфелей и тд можно жить, так же как и без норковой шубы.
Это не мое мнение, а определение термина.
Имел на эту тему разговор с Эстонским таможенным офицером на границе, он тоже ухмыльнулся про словосочетание "предметы роскоши дороже 300 евро".
не малое количество одежды и обуви дороже, в частности зимние, что является предметами первой необходимости.
Многие за рыбой в Финку из СПб катают.
Воспринимать ли замороженного палтуса как товар, способствующий укреплению военного потенциала России? Им убить можно!
Правда, что приграничные вообще ездили за продуктами в Финляндию по выходным?
В Питере рыбы нет ? Не может быть ..
Главный предмет роскоши
Помню ребенком я удивлялся зачем родители везут Фэйри из Финляндии, ведь у нас он же в магазинах стоит. Когда стал жить отдельно, то понял)
Такое тоже возят ?
— Вы будете отвозить эти товары в Россию?
— Нет, ну что Вы, мы не такие.
— Хорошо, тогда бурите сколько влезет, но только не ввозите, нам МИД не рекомендует.
аха, а теперь подождем злобных видосиков
- ты че, ты че мне не продаешь?
я тумаю вы вфезете это в рассию.
- ты че о..уел?? ты че бля?
причем тут рубли ? Их кстати в финке спокойно принимали в мелком бизнесе.
Это же нарушение прав человека, как пить дать!
Может что-то случилось?
@Таня Боброва Таня, государство официально объявило об открытии советских Березок, срочно пилите новость.
И магазины и Россияне послали на Х мид Финляндии
“Мартовские санкции ЕС запрещают поставки в Россию «предметов роскоши» дороже €300 за штуку — вин, сигар, парфюмерии и другого. Для смартфонов, игровых приставок и некоторой другой электроники для личного пользования сумма ограничена €750.”
А вроде нет, всё зависит от HS кода (унифицированный код категоризации товара (любого)) по этому всё сильно зависит от товара, например, аудиотехника до 1000 (не помню точно толи €/$), не является роскошью
Никто нас не любит...
Все запрещают...
Минус водка Финляндия