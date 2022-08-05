Торговля
Тюремный ГОСТ

Единственный кандидат на роль единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений сменил учредителей на российских Статьи редакции

Russ Outdoor мешали стать им иностранные собственники, но в компании утверждают, что она и до этого была российской.

  • Основное юрлицо группы Russ Outdoor — ООО «Русс Аутдор» — сменило учредителей, обратил внимание РБК. Согласно ЕГРЮЛ, с 5 августа 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — ЗАО «Олимп». Обе доли обременены, залогодержатель — ВТБ.
  • До этого учредителем юрлица была Media Support Services Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, а головной компанией — Russ Out of Home B.V. из Нидерландов. В последней «Стинну» принадлежали 73,57%, и еще 26,43% — ВТБ.
  • При этом директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян и раньше утверждал, что оператор на 100% российский, а его собственники — ООО «Стинн» и «ВТБ Капитал».
  • Смена учредителя произошла меньше чем через месяц после внесения законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы и интернет-объявлений, отмечает издание. Его уже поддержала в первом чтении Госдума и раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей и, по данным «Интерфакса», ФАС. Второе чтение запланировано на 9 сентября.
  • Russ Outdoor — единственная компания, которая соответствует требованиям к единому оператору. Он должен входить в список системообразующих предприятий рекламной отрасли, а также владеть собственными конструкциями «на объектах транспортной инфраструктуры». В списке таких компаний две: Russ Outdoor и Gallery, но последняя рекламой на транспорте в последние годы не занимается.
  • Единственное несоответствие, из-за которого критиковали компанию — наличие иностранных собственников. Представитель Russ Outdoor заявил, что изменения в ЕГРЮЛ — формальные, а о смене учредителя речи не идёт, так как ООО «Стинн» и до этого была им. Иностранные юрлица были связаны «наличием зарубежных акционеров в прошлом», говорят в операторе.
Торговля
Полина Лааксо
Не бизнес-эксперт, но предлагаю национализацию: как обсудили в Госдуме единого оператора для «Авито» и рекламных экранов Статьи редакции

Авторы законопроекта, по которому управлять всеми объявлениями в интернете должна единая компания, на встречу с критиками не пришли.

#новость #russoutdoor

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44 комментария
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 iamN0tFat

Один президент, одна Россия, один оператор наружной рекламы и интернет-объявлений!!!

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Dmitry

Один путь в бездну! Один путь в никуда!

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Alexey Bo

Выпускайте кракена!

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Vitaliy Kovalev

Нет Russ Outdoor — нет интернет-объявлений!

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DO YOURSELF

Скоро поссать без разрешения не сходим... Привет Оруэлл 1984...

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Михаил Стерлин

Дааа.... капец хуцпа. Совершенно неприкрытый и циничный схематоз, творимый у всех на глазах - безо всякого повода и без единой приличной причины взять и редейрски национализировать целую отрасль в карман своим людям..... Симптоматичное.

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Андрей Рядькин

от Юкоса до Платона

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Иван Иванов

Повод и даже причина таки есть. Чтоб ни одна «сволочь» не могла прикупить щит под «нет войне»

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Владимир Кондратьев

Империалист што ле?

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Михаил Толстых

Правильно!1!1!1
Реклама должна быть патриотичной, поэтому предлагаю отказывать в размещении рекламы, в которой нет букв Z, V и слоганов "Своих не бросаем" и "Сила в правде".
А, ну ещё на каждой рекламе справа внизу делать небольшой квадратик, с иконой солнцеликого

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Георгий Хромченко

Я конечно угораю что даже во время войны мутят схематозы. "Государственное мышление" епта.

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alice fox

какое то у вас превратное представление о войнах. Наоборот, война это время быстрых схем. "Война все спишет"

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Андрей Рядькин

совковый олигархат

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Длительный Мика

Вот это тендер! 1 кандидат, борьба будет острейшей

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Андрей Рядькин

в кооперативе точно была битва чья будет корова

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DO YOURSELF

В кооперативе Озеро вы имели в виду?

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Андрей Рядькин

нет, что вы

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Никита Климанов

И ведь бредятину эту протолкнул

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Никита Бабин

Спасибо дедушке за нашу счастливую жизнь.

Есть идея для наших законотворцев, нет даже несколько:
1. Нужен национальный оператор онлайн-кинотеатров, на базе Газпром-Медиа, им как раз бывший глава «анус себе заблокируй» руководит.
2. Нужен национальный оператор рекламы в сети интернет, чего только наружку то своим в кормушку отдавать?
3. Нужен национальный оператор сотовой связи. А то непорядок, чего на этом левые люди зарабатывают, да бывшие близкие Ельцина?
4. Нужен национальный оператор фиксированной связи, Ростелеком уже готов, вперёд.

Давайте везде сделаем национальных операторов с карманами кого надо под ними, вот тогда то заживем, с колен встанем. Будем соблюдать интересы общества и граждан, заботиться, чтобы персональные данные зарубеж не утекали (что дырявый СДЕК и прочие текут каждый месяц - это хер с ним), беспокоиться о рынке (да похер на монополию и теорию капитализма, что это плохо)…

Вот скоро встанем с колен…
Ах эта прекрасная и светлая Россия будущего

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Командный микрофон

Нужен срочно национальный оператор национальных операторов...

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Владимир Кондратьев

Госуслуги, товарищь!

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Хрупкий томагавк_два

Всё будет по закону, но морды, при этом у всех, хитрые-хитрые..
Особенно у Роберта Мирзояна.

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Андрей

Забавно, что депутатам и чиновникам уже настолько похуй, что даже стесняться перестали.
- Хочу владеть всей рекламой, поэтому запили мне закон и чтобы под требования подпадала только нужная компания!

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Artem St

Какой же лютый пиздец творится в этой смехдержаве, раньше смеялись над шутеечками про возврат в совок, а теперь черпаем ложками, как бы не обляпаться

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alice fox

Последнее время, мне кажется, что люди стали гораздо меньше смеяться...

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Научно-Технический хичхакер

Это не совок) это про соседнее государство той эпохи)

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Незаконный бинокль

Блядь, какой ужасающий заголовок.
Это пиздец.

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Alexey Taruntaev

А особый кайф в том что русаутдору принадлежит адмектрикс, которому в свою очередь пренадлежит "эспар аналитик" который является главным измерителем наружки.
https://adindex.ru/news/ooh/2019/04/10/271285.phtml

Агентства поставили под сомнение данные…
Участники рынка сомневаются в прозрачности работы нового измерителя. В Admetrix обвинения в свой…
adindex.ru
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Дмитрий Смирнов
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Paul Beaver

Начало монопольного пз.ца положено, я не удивлюсь если по всем сферам рынка будут устанавливать требования для одной компании

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alice fox

осталось в учебниках новую формацию прописать: "монолполистический феодализм"

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Вадим Д.

Ну так иначе они бы и не стали «единственным» и неповторимым.
А теперь из кандидата резко превратится в оператора.

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Kirill Smolin

А объявления у входа в подъезд тоже через единого оператора теперь вешать?

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alice fox

Да, и фото на портал отсылать, в доказательство.

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Командный микрофон

Да! Если разрешат ...

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Foo Bar

Вопрос. А почему они "единственный кандидат"?) Может я могу стать тоже кандидатом? Какие требования к нему? Где это прописано?

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Zachemonitashatpushku

Главное требование: называться должно Русс Аутдор. Если найдут второго - придумают новое требование. Вы первый день в "госзакупках"?

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Андрей

Кто в курсе, в Китае тоже один оператор? Кажется будто мы пытаемся стать как они

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Владимир Кондратьев

Не, у них еще в 70-х их главный после поездок в АСАШАй понял что они свернули не туда. А пососав от 1,5 вьетконговца в 79-м, только сильнее в этом убедились.

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Лелик Плотников

Одним словом пиз..ц

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alice fox

"лютый пиз...ц", если двумя словами.

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Михаил Поспеловский

Очередной схематоз
Эти клопы ни когда не насосутся

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alice fox

Клопы? Ну-ну...

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Alexander Verbitsky

Многонациональненько.

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