Единственный кандидат на роль единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений сменил учредителей на российских Статьи редакции
Russ Outdoor мешали стать им иностранные собственники, но в компании утверждают, что она и до этого была российской.
- Основное юрлицо группы Russ Outdoor — ООО «Русс Аутдор» — сменило учредителей, обратил внимание РБК. Согласно ЕГРЮЛ, с 5 августа 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — ЗАО «Олимп». Обе доли обременены, залогодержатель — ВТБ.
- До этого учредителем юрлица была Media Support Services Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, а головной компанией — Russ Out of Home B.V. из Нидерландов. В последней «Стинну» принадлежали 73,57%, и еще 26,43% — ВТБ.
- При этом директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян и раньше утверждал, что оператор на 100% российский, а его собственники — ООО «Стинн» и «ВТБ Капитал».
- Смена учредителя произошла меньше чем через месяц после внесения законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы и интернет-объявлений, отмечает издание. Его уже поддержала в первом чтении Госдума и раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей и, по данным «Интерфакса», ФАС. Второе чтение запланировано на 9 сентября.
- Russ Outdoor — единственная компания, которая соответствует требованиям к единому оператору. Он должен входить в список системообразующих предприятий рекламной отрасли, а также владеть собственными конструкциями «на объектах транспортной инфраструктуры». В списке таких компаний две: Russ Outdoor и Gallery, но последняя рекламой на транспорте в последние годы не занимается.
- Единственное несоответствие, из-за которого критиковали компанию — наличие иностранных собственников. Представитель Russ Outdoor заявил, что изменения в ЕГРЮЛ — формальные, а о смене учредителя речи не идёт, так как ООО «Стинн» и до этого была им. Иностранные юрлица были связаны «наличием зарубежных акционеров в прошлом», говорят в операторе.
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Один президент, одна Россия, один оператор наружной рекламы и интернет-объявлений!!!
Один путь в бездну! Один путь в никуда!
Выпускайте кракена!
Нет Russ Outdoor — нет интернет-объявлений!
Скоро поссать без разрешения не сходим... Привет Оруэлл 1984...
Дааа.... капец хуцпа. Совершенно неприкрытый и циничный схематоз, творимый у всех на глазах - безо всякого повода и без единой приличной причины взять и редейрски национализировать целую отрасль в карман своим людям..... Симптоматичное.
от Юкоса до Платона
Повод и даже причина таки есть. Чтоб ни одна «сволочь» не могла прикупить щит под «нет войне»
Империалист што ле?
Правильно!1!1!1
Реклама должна быть патриотичной, поэтому предлагаю отказывать в размещении рекламы, в которой нет букв Z, V и слоганов "Своих не бросаем" и "Сила в правде".
А, ну ещё на каждой рекламе справа внизу делать небольшой квадратик, с иконой солнцеликого
Я конечно угораю что даже во время войны мутят схематозы. "Государственное мышление" епта.
какое то у вас превратное представление о войнах. Наоборот, война это время быстрых схем. "Война все спишет"
совковый олигархат
Вот это тендер! 1 кандидат, борьба будет острейшей
в кооперативе точно была битва чья будет корова
В кооперативе Озеро вы имели в виду?
нет, что вы
И ведь бредятину эту протолкнул
Спасибо дедушке за нашу счастливую жизнь.
Есть идея для наших законотворцев, нет даже несколько:
1. Нужен национальный оператор онлайн-кинотеатров, на базе Газпром-Медиа, им как раз бывший глава «анус себе заблокируй» руководит.
2. Нужен национальный оператор рекламы в сети интернет, чего только наружку то своим в кормушку отдавать?
3. Нужен национальный оператор сотовой связи. А то непорядок, чего на этом левые люди зарабатывают, да бывшие близкие Ельцина?
4. Нужен национальный оператор фиксированной связи, Ростелеком уже готов, вперёд.
Давайте везде сделаем национальных операторов с карманами кого надо под ними, вот тогда то заживем, с колен встанем. Будем соблюдать интересы общества и граждан, заботиться, чтобы персональные данные зарубеж не утекали (что дырявый СДЕК и прочие текут каждый месяц - это хер с ним), беспокоиться о рынке (да похер на монополию и теорию капитализма, что это плохо)…
Вот скоро встанем с колен…
Ах эта прекрасная и светлая Россия будущего
Нужен срочно национальный оператор национальных операторов...
Госуслуги, товарищь!
Всё будет по закону, но морды, при этом у всех, хитрые-хитрые..
Особенно у Роберта Мирзояна.
Забавно, что депутатам и чиновникам уже настолько похуй, что даже стесняться перестали.
- Хочу владеть всей рекламой, поэтому запили мне закон и чтобы под требования подпадала только нужная компания!
Какой же лютый пиздец творится в этой смехдержаве, раньше смеялись над шутеечками про возврат в совок, а теперь черпаем ложками, как бы не обляпаться
Последнее время, мне кажется, что люди стали гораздо меньше смеяться...
Это не совок) это про соседнее государство той эпохи)
Блядь, какой ужасающий заголовок.
Это пиздец.
А особый кайф в том что русаутдору принадлежит адмектрикс, которому в свою очередь пренадлежит "эспар аналитик" который является главным измерителем наружки.
https://adindex.ru/news/ooh/2019/04/10/271285.phtml
Начало монопольного пз.ца положено, я не удивлюсь если по всем сферам рынка будут устанавливать требования для одной компании
осталось в учебниках новую формацию прописать: "монолполистический феодализм"
Ну так иначе они бы и не стали «единственным» и неповторимым.
А теперь из кандидата резко превратится в оператора.
А объявления у входа в подъезд тоже через единого оператора теперь вешать?
Да, и фото на портал отсылать, в доказательство.
Да! Если разрешат ...
Вопрос. А почему они "единственный кандидат"?) Может я могу стать тоже кандидатом? Какие требования к нему? Где это прописано?
Главное требование: называться должно Русс Аутдор. Если найдут второго - придумают новое требование. Вы первый день в "госзакупках"?
Кто в курсе, в Китае тоже один оператор? Кажется будто мы пытаемся стать как они
Не, у них еще в 70-х их главный после поездок в АСАШАй понял что они свернули не туда. А пососав от 1,5 вьетконговца в 79-м, только сильнее в этом убедились.
Одним словом пиз..ц
"лютый пиз...ц", если двумя словами.
Очередной схематоз
Эти клопы ни когда не насосутся
Клопы? Ну-ну...
Многонациональненько.