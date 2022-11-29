Больше всего снизился спрос на сувениры и детские игрушки, спортивные и туристические товары, на мебель и предметы интерьера, а также на образовательные курсы. Россияне стараются экономить и избегать спонтанных покупок, в заказах становится меньше позиций.

К тому же многие успели купить всё, что хотели, в День холостяка. В этом году основная доля покупок в дни распродаж приходится на постоянных клиентов. Покупатели делают запасы в преддверии новогодних праздников, что отражается на общих показателях распродажи.