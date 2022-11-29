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Торговля
Саратовский холод

Количество платежей и покупателей стали рекордными, а средний чек снизился: итоги «чёрной пятницы» в России Статьи редакции

На маркетплейсах больше всего спрос вырос на автотовары, одежду, кроссовки, мебель, электронику и сантехнику.

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  • Количество платежей в российских онлайн-магазинах во время распродажи выросло на 41%, обороты — на 22%, а платежи совершили на 32% больше пользователей — это рекорд за последние шесть лет, рассказали в «ЮKassa». Аналитики сравнили платежи в интернет-магазинах, принимающих оплату через сервис, за 25-27 ноября 2022 года с платежами за 26-28 ноября 2021-го.
  • При этом средний чек сократился на 14% — до 1050 рублей. На маркетплейсах продаж было на 58% больше по сравнению с обычными днями ноября, их обороты выросли на 86%.

Что рассказали маркетплейсы

  • На Wildberries «чёрная пятница» проходила с 18 по 28 ноября. В компании рассказали vс.ru, что всего участники акции заказали товаров на 106,4 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Количество заказов также удвоилось.
  • Распродажа на «Яндекс Маркете» проходила с 23 по 27 ноября: спрос вырастал почти втрое по сравнению с 2021 годом, на площадку пришло почти вдвое больше новых покупателей, чем в среднем в ноябре.
  • Ozon отчитался, что за первые три дня распродажи с 25 по 27 ноября на маркетплейс пришло вдвое больше новых клиентов, чем в среднем в ноябре. Количество заказов выросло в 2,3 раза, на покупателей из регионов пришлось 79% заказов. Распродажа на маркетплейсе продлится до 30 ноября. Другие данные ритейлеры не раскрывают.

Что покупали россияне

  • По данным «ЮKassa», больше всего за год выросли продажи ювелирных украшений (на 81%; средний чек сократился на 17% — до 3891 рубля), одежды и обуви (на 37%; средний чек вырос на 4% — до 3707 рублей), косметики (на 18%; средний чек сократился на 10% — до 3995 рублей).

Больше всего снизился спрос на сувениры и детские игрушки, спортивные и туристические товары, на мебель и предметы интерьера, а также на образовательные курсы. Россияне стараются экономить и избегать спонтанных покупок, в заказах становится меньше позиций.

К тому же многие успели купить всё, что хотели, в День холостяка. В этом году основная доля покупок в дни распродаж приходится на постоянных клиентов. Покупатели делают запасы в преддверии новогодних праздников, что отражается на общих показателях распродажи.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор «ЮMoney»
  • В Wildberries подтверждают, что россияне запасались на распродаже подарками и аксессуарами к Новому году. Кроме того, наибольшие темпы роста спроса были у сантехники (+326%), автоэлектроники (+331%), ноутбуков и компьютеров (+255%), оборудования для «умного» дома (+225%), товаров «18+» (+175%).
  • На «Яндекс Маркете» самыми популярными категориями стали электроника и бытовая техника, товары для дома и повседневного спроса. Вырос спрос и в других категориях: например, оборот продаж женских кроссовок и кед увеличился в 13 раз год к году, диванов — в 11 раз, мужских маек и футболок — в 9 раз, шкафов и кроватей — в 6.
  • У Ozon среди самых покупаемых — категория товаров повседневного спроса (около 60% штучных продаж). Самыми растущими категориями на распродаже стали автотовары, товары для спорта, одежда, продукты питания и товары для дома и ремонта.

#новость #яндексмаркет #ozon #wildberries

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44 комментария
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 Зеленый самолетик
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Alex Moren

В конце 599.99 должно быть

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Наталья Тегетаева

К январю причем)

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Сарыньнакичку

"оборот продаж женских кроссовок и кед увеличился в 13 раз год к году, диванов — в 11 раз, мужских маек и футболок — в 9 раз".
Короче говоря, женщины наши будут бегать в своих кроссовках, а мы будем лежать на диванах, натянув футболки и смотреть ЧМ по футболу

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Andrey Norin

да-да так и есть ,черная пятница это огромное нае....во

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James B

А кто-то еще верит в реальные скидки на черную пятницу? Везде цены либо дороже, либо максимум скидка 10-15% и для этого надо перебрать кучу маркетплейсов и статистики, чтобы ее найти

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Олег Павлов

В Деда Мороза тоже никто не верит, но посмотри на очереди в ТЦ на Черную пятницу.

Самые честные скидки в парфюмерке и косметике, кстати. Самый мрак – в бытовой технике и обувных, имхо

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Ян Конев

как-то раз провел эксперимент, перед черной пятницей сфотографировал ценники. Пошел в черную пятницу, может я кого-то и удивлю, но везде предварительная наценка оказалась, и потом накинули скидку, и сумма выходит та же, что и до черной пятницы, а иногда и больше

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Aleks B

после чп цены не опустят)

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Илья Попов

Когда ЧП, люди скрываются, а не покупают.

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Олег Павлов

Ну пока ФАС на это смотрит вот так, ничего не поменяется)

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Пришелец 18

+1 Покупал в этот период технику в новую квартиру. Посмотрел все, что мне нужно, сфоткал цены и решил подождать черной пятницы. Как итог все стало дороже на ЧП.

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Илья Попов

Знаете почему? Черный человек распорядился так. Вот смотрите, черный человек, черная пятница.

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Илья Попов

А что делать, когда цены связанны с политикой?

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soundwave

Бывают исключения. На днях взял Станцию 2 на маркете за 11500 + 15% кешбэка от Тинька + 2300 баллов плюса. Обычно стоит 16-17 кажется

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Сергей Сергеев

дорого, я взял комбо станция 2 + лайт за 13700р
2 861 возврат баллами плюса,
15% кэшбек от тинька
лайт буквально за 5 сек загнал коллегам за 2к
итого: 6700 за станцию 2

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Mr. Andrei

По разному. Купил два товара в чп, на первом «сэкономил» 200 рублей, а вот второй купил на 2500 рублей дешевле. Все от продавцов зависит, нужно реально сидеть мониторить цены за месяц-полтора до распродажи и вовремя неё, чтобы реально купить что-то со скидкой

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Сергей Сергеев

нужно очень тщательно копать и мониторить за месяц до распродажи, согласен, что 80% скидок это кидалово, 10% неликвид и 10% реальных

вот бы ФАС начало предъявлять за необоснованное повышение цен по номинальной цене, а не по акционной, может тогда пропадут все эти мега скидки по 90%

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Ivan Mart

Я не то чтобы верю, но когда начинаю планировать свои покупки к примеру в конце сентября -октябре (ноут, наушники или ещё что-то такое), то у меня есть навязчивое чувство, что цена на эти товары завышена в преддверии черной пятницы, а на ЧП она вернётся в нормальное состояние.
Плюс различные сервисы и подписки всегда делают ревльные, неплохие скидки. Также пару раз попадал на реально очень вкусные скидки на технику (но тут нужно прям очень повезло и это не носит массовый характер).

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Oleg Yakushev

Чтобы зайти в акцию на том же ВБ, нужно цену снижать по сравнению со средней за 30 дней на 15-20% минимум. Но вам конечно же легче настрочить комментарий про нытьё о том что цены не изменились чем мониторить и предоставлять реальные доказательства того что цены на акционные товары не снизились

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Евгений Широков

А теперь ещё раз глянь статистику в посте и источнике. Очень много людей ведётся на это.

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Илья Попов

Я верю! Так как с 24 февраля в России и понедельник, вторник, среда... Являются черными.

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Денис Демидов

10-15% сейчас это огромная скидка, когда постоянные перебои с логистикой и вообще поставками.
На самом деле (с) Большие скидки возможны только на маленькое количество товара в pr целях или на откровенных неликвид (тупо деньги вытащить), иначе экономика не сойдется, на западе тоже самое.

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Шишмарев

Очередная замануха для экспресс продажи)) Давно не ведусь

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Торт Скряба

я тоже накупил всякого говна.. сижу, жду пока придет.

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Сергеева Зоя

поэтому мы и ждем долго)) загруз на доставках

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Вадим Д.

Больше и дешевле — девиз нового времени.

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Runtime.dll

Беднее и тупее - девиз нового времени

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Денис Колокольцев

крч, народ стресс на фоне СВО пытался купировать, покупая мелочевку на сейле. лично у меня такое не работает. заказываю срань разную, потом валяются коробки в коридоре, смотрю на них с отвращением, открывать даже неохота. пытаюсь вспомнить, "а че я заказывал-то? а оно не стухнет? а оно мне вообще было нужно?...."

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Grandzlo

Вот она русская сила

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Олег Ващуков

Похоже на эффект отложенного спроса

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Оля Янко

Что то не верится в правдивость поста.
Так как цены в черную пятницу в разы выше ,чем в остальные дни.
Но возможно я просто не владею информацией.

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Aleks B

и в чем противоречие?

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Невкусно и грустно

Какой-то русский крест номер 158. Продажи растут, чек падает. Чудеса да и только

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Олег Макаров

Никаких чудес. Больше людей стало экономить => больше чеков.
У людей меньше доступных денег => меньше сумма чека.

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Алексей Неров

В первом чёт не вижу логики. Скорее аудитория маркетплейсов растет => больше платежей.

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Олег Макаров

Вот тут подробнее
https://vc.ru/trade/550416-kolichestvo-platezhey-i-pokupateley-stali-rekordnymi-a-sredniy-chek-snizilsya-itogi-chernoy-pyatnicy-v-rossii?comment=5203649

Количество платежей и покупателей стали…
На маркетплейсах больше всего спрос вырос на автотовары, одежду, кроссовки, мебель, электронику и…
vc.ru
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Aleks B

есть ещё деньги оказывается у дорогих россиян

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Andy M

Черная пятница не была бы проблемой, не будь она черным месяцем. А то и двумя до НГ включительно. А вообще покупать что-то надо наверное за месяц до черных пятниц с их "честными" скидками. Наедалово федерального масштаба.

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Торт Скряба

Читал, что Ozon вообще запрещал покупать товары
https://vc.ru/s/1362350-ne-propustil-admin/547892-ozon-zapreshchaet-pokupat-tovary

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Ярослав Богданов

Никогда ничего не покупал на ЧП, кроме игр в стим года 3-4 назад

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ВсЕм ЧмАфФкИ в ЭтОм ЧаТиКе

Снизился спрос на сувениры, детские игрушки... образовательные курсы? Я что-то пропустила?)

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Сарыньнакичку

В Черную пятницу запасаются на черный день. Который неизбежно наступит...

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Олег Макаров

⠀ Не неожиданно. За год люди стали жить хуже. В отличие от прошлых периодов у них стало меньше доступных денег не только в реальном (покупательная способность с учётом инфляции), но и в номинальном (числовое значение в рублях) выражении.
⠀ Поэтому значительно больше людей пытаются сэкономить => больше чеков на распродажах, на которых (якобы) можно купить что-то дешевле.
⠀ Но в номинальном выражении денег стало меньше => меньше сумма чека.
⠀ Всё логично

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