Ozon запустил сервис по созданию программ лояльности для бизнеса — даже без магазина на маркетплейсе Статьи редакции
Тратить бонусы можно будет только у продавцов.
- Маркетплейс начал тестировать сервис по созданию программ лояльности ещё в апреле 2022 года — но доступен он был лишь продавцам Premium-программы и только на платформе.
- Теперь площадка запустила «Ozon Бонус» — это позволит создавать программы лояльности не только на маркетплейсе, но и для офлайн-точек и сторонних магазинов. Подключить его могут кафе, рестораны, сервисы услуг и другие предприниматели.
- Если у продавца есть только офлайн-бизнес, а на Ozon он не торгует, запускать интернет-магазин не придётся. При этом тратить полученные бонусы пользователи смогут только у продавцов.
- Пока сервис бесплатный, а сам он тестируется — чтобы подключиться, нужно оставить заявку. Понадобится создать аккаунт продавца на Ozon, настроить программу лояльности и ПО на кассах — с этим помогут специалисты маркетплейса. Сколько сервис будет стоить после завершения пилота, в Ozon не раскрывают.
- Если у продавца уже есть программа лояльности, программа от «Ozon Бонус» будет действовать параллельно.
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Это программы мотивации. До тех пор, пока ваша компания называет мотивацию лояльностью, вы будете терять деньги
Крутое решение, не припомню чтобы кто-то подобное делал.
Полно таких UDS к примеру
Среди маркеплейсов и крупных игроков? Есть примеры
Прикольное решение. Даже весьма.
Много ли офлайн-продавцов подключится – другой вопрос, зависящий от стоимости сервиса.
Нет никакого желания связываться с маркетплейсами...