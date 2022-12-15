Торговля
Известный Макс

Ozon запустил сервис по созданию программ лояльности для бизнеса — даже без магазина на маркетплейсе Статьи редакции

Тратить бонусы можно будет только у продавцов.

  • Маркетплейс начал тестировать сервис по созданию программ лояльности ещё в апреле 2022 года — но доступен он был лишь продавцам Premium-программы и только на платформе.
  • Теперь площадка запустила «Ozon Бонус» — это позволит создавать программы лояльности не только на маркетплейсе, но и для офлайн-точек и сторонних магазинов. Подключить его могут кафе, рестораны, сервисы услуг и другие предприниматели.
  • Если у продавца есть только офлайн-бизнес, а на Ozon он не торгует, запускать интернет-магазин не придётся. При этом тратить полученные бонусы пользователи смогут только у продавцов.
  • Пока сервис бесплатный, а сам он тестируется — чтобы подключиться, нужно оставить заявку. Понадобится создать аккаунт продавца на Ozon, настроить программу лояльности и ПО на кассах — с этим помогут специалисты маркетплейса. Сколько сервис будет стоить после завершения пилота, в Ozon не раскрывают.
  • Если у продавца уже есть программа лояльности, программа от «Ozon Бонус» будет действовать параллельно.

#новость #ozon

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6 комментариев
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 Олег Макаров

Это программы мотивации. До тех пор, пока ваша компания называет мотивацию лояльностью, вы будете терять деньги

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Мяу

Крутое решение, не припомню чтобы кто-то подобное делал.

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Alex R

Полно таких UDS к примеру

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Мяу

Среди маркеплейсов и крупных игроков? Есть примеры

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Вадим Д.

Прикольное решение. Даже весьма.
Много ли офлайн-продавцов подключится – другой вопрос, зависящий от стоимости сервиса.

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Николай Фёдоров

Нет никакого желания связываться с маркетплейсами...

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