Торговля
Полина Лааксо

«Почта России» запустила роботизированный пункт выдачи посылок в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Получить отправление можно за минуту без помощи сотрудника.

  • «Почта России» открыла первый в стране автоматизированный пункт-складомат, где нет сотрудников: отправления клиентам выдаёт робот — в течение минуты, рассказала компания. Для этого достаточно ввести код из SMS или отсканировать штрих-код из приложения.
  • Складомат оборудовали в петербургском отделении «Почты России» на улице Олеко Дундича, дом 36А, корпус 1. Пока через него можно получить только те посылки, которые не требуют уплаты пошлин и отправлены не наложенным платежом. Максимальные габариты — 560х315х375 мм.
  • Решение развернуть пункт непосредственно в этом отделении компания объяснила так: «Мы разместили складомат там, где клиенты чаще пользуются именно услугой получения посылок. Это поможет нам правильно оценить его эффективность и целесообразность, а также понять, какие функции стоит ещё добавить».
  • Систему спроектировало и разработало российское конструкторское бюро вычислительной техники «Искра». Благодаря «умным» алгоритмам, в том числе компьютерного зрения, робот «точно знает, где находится каждая посылка». Помощь сотрудника нужна только для того, чтобы привезти отправления на склад и загрузить их через шлюз в систему.
  • Когда откроют следующие автоматизированные пункты — неизвестно. Планы по развитию проекта будут зависеть от того, насколько первый складомат будет «экономически и операционно эффективен» и останутся ли довольны клиенты, пояснили vc.ru в компании.
  • C 2021 года компания также запустила роботов-курьеров, которые доставляют посылки на дом.

#почтароссии #новость

354 просмотров
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8 комментариев
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 Евгений Широков

И никто не предложит купить лотерейный билетик?)

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Pavel Cree

Купите лотерейный билетик пожалуйста.

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shopmeonline.ru

Отлично, нужно не стоять на месте, стараются развивать, это радует!

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Никита Каляев

всегда считал что главная беда почты России это сотрудники

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Михаил Барабаш

В Вайлдберриз тоже беда с сотрудниками. Они почему-то денег хотят за работу

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Mikhail Manuylov

Так там и так биороботы работают

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Павел Бойченко
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Михаил Иванович

При этом посылки и письма так и будут ходить из Питера в Москву за неделю 🤷‍♂️

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