«Почта России» запустила роботизированный пункт выдачи посылок в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Получить отправление можно за минуту без помощи сотрудника.
- «Почта России» открыла первый в стране автоматизированный пункт-складомат, где нет сотрудников: отправления клиентам выдаёт робот — в течение минуты, рассказала компания. Для этого достаточно ввести код из SMS или отсканировать штрих-код из приложения.
- Складомат оборудовали в петербургском отделении «Почты России» на улице Олеко Дундича, дом 36А, корпус 1. Пока через него можно получить только те посылки, которые не требуют уплаты пошлин и отправлены не наложенным платежом. Максимальные габариты — 560х315х375 мм.
- Решение развернуть пункт непосредственно в этом отделении компания объяснила так: «Мы разместили складомат там, где клиенты чаще пользуются именно услугой получения посылок. Это поможет нам правильно оценить его эффективность и целесообразность, а также понять, какие функции стоит ещё добавить».
- Систему спроектировало и разработало российское конструкторское бюро вычислительной техники «Искра». Благодаря «умным» алгоритмам, в том числе компьютерного зрения, робот «точно знает, где находится каждая посылка». Помощь сотрудника нужна только для того, чтобы привезти отправления на склад и загрузить их через шлюз в систему.
- Когда откроют следующие автоматизированные пункты — неизвестно. Планы по развитию проекта будут зависеть от того, насколько первый складомат будет «экономически и операционно эффективен» и останутся ли довольны клиенты, пояснили vc.ru в компании.
- C 2021 года компания также запустила роботов-курьеров, которые доставляют посылки на дом.
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И никто не предложит купить лотерейный билетик?)
Купите лотерейный билетик пожалуйста.
Отлично, нужно не стоять на месте, стараются развивать, это радует!
всегда считал что главная беда почты России это сотрудники
В Вайлдберриз тоже беда с сотрудниками. Они почему-то денег хотят за работу
Так там и так биороботы работают
При этом посылки и письма так и будут ходить из Питера в Москву за неделю 🤷♂️