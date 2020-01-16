В закладки

Когда у представителей BMW спрашиваешь, почему компания не выпускает, к примеру, минивэны или пикапы, они отвечают известной фразой о том, что это обусловлено философией бренда: компания делает автомобили в первую очередь для водителей.

Якобы по этой же причине компания долго не выпускала свой самый большой внедорожник BMW X7 (vc.ru делал тест-драйв) — инженеры компании не могли сделать такой тяжёлый и объёмный автомобиль хорошо управляемым.

Однако у бренда есть представительская BMW 7, которую обычно сравнивают с Mercedes S-класса и Audi A8. Возможно, «семёрка» действительно доставляет удовольствие водителю от управления, но сделана она с акцентом на комфорт для того, кто передвигается на заднем правом кресле.

Особенно если речь идёт об удлинённой версии машины, которая и оказалась у меня на обзоре.

Дизайн

Главное и самое заметное изменение в экстерьере новой BMW 7 — резко увеличившаяся решётка радиатора.

Увеличенные «ноздри» выделяют машину в потоке. На фоне одноликих премиум-седанов экстерьер BMW 7 ругают, хвалят или бесконечно насмехаются над ним. Хороший результат для машины, которая представляет собой не что иное, как улучшенную и обновлённую версию предыдущего поколения.

«Ноздри» умеют открываться и закрываться в зависимости от температуры, скорости движения и состояния двигателя.

Двери с доводчиком.

Лазерные фары, которые освещают до 600 метров дороги.

Фирменные хромированные вставки, расположенные по бокам машины, получили более строгую в сравнении со старой моделью форму.

С задней частью машины дизайнеры решили не экспериментировать, просто подсмотрев решение со сплошным фонарём у коллег из Audi.

Хотя анимация могла бы быть интереснее.

Ключ

Ключ от новой «семёрки» — это маленький смартфон с цветным экраном, поддерживающим свайпы, и «умными» функциями для удалённого управления машиной. Удалённо можно включить прогрев или поставить его на таймер, проверить, заперты ли двери, закрыты ли окна, узнать, сколько осталось бензина в баке и так далее.

На презентации автомобиля представители BMW рассказывали, что ключ позволяет дистанционно припарковать машину, не находясь при этом за её рулём.

Демонстрационное видео работы системы удалённой парковки

Правда, есть внушительный набор ограничений. Во-первых, речь идёт только о перпендикулярной парковке. Во-вторых, машина может проехать самостоятельно вперёд или назад на расстояние, не сильно превышающее длину её кузова. В-третьих, нужно самостоятельно следить за всем процессом и управлять машиной с помощью ключа. И, главное, функция дистанционной парковки пока недоступна в России.

Ключ получился «умным», но не практичным. Все его «умные» функции доступны в приложении для смартфона — с более быстрым, удобным и отзывчивым интерфейсом.

Кроме того, устройство с дисплеем получилось довольно массивным. А ведь его придётся постоянно носить с собой в кармане где-то рядом со смартфоном, наушниками, документами или ключами от квартиры. И хорошо бы ещё не забывать периодически его заряжать.

На месте пассажира

Знакомство с BMW 7 удлинённой версии нужно начинать с заднего ряда кресел. Здесь расположены два больших раздельных кресла с подушками и бесконечным набором настроек: наклон спинки, подголовника, режимы массажа, уровни обогрева и охлаждения.

Кнопки настроек окружают пассажира со всех сторон. Слева:

Справа:

Под рукой:

​

Спереди:

Места много:

​

Если даже в удлинённой пятиметровой версии машины пассажиру не хватит длины, одна кнопка позволяет сложить переднее пассажирское кресло, чтобы вытянуть ноги и поставить их на специальную подставку.

Обивка белого цвета, которая, по задумке дизайнеров, подчёркивает премиальность интерьера, московской зимой хорошо подчёркивает следы от обуви.

Если захочется скрыться от посторонних взглядов, можно поднять все шторки.

У кресел высокая посадка, поэтому складывается ощущение, что сидишь в кроссовере, а не в седане.

А вот шумоизоляция не впечатлила. От салона автомобиля за 12 млн рублей ожидаешь такого же эффекта, как от наушников с активным шумоподавлением. Даже со скидкой на громкость дизельного двигателя, который оказался у меня на тест-драйве, в салон, в отличие от Audi A8, слишком отчётливо проникал его гул.

В подлокотнике закреплён планшет Samsung, который во многом дублирует функции, доступные на экране. Предполагаю, что планшет нужен для того, чтобы пассажиру не пришлось лишний раз тянуться к экрану, закреплённому на спинке переднего кресла, для переключения музыки, изучения карты или смены режима массажа.

​У планшета настолько плотная посадка, что я не смог его вытащить из док-станции — возможно, сработала защита от журналистов, которые берут машины на тест-драйв и возвращают их без планшетов

Салон BMW 7 получил богатый набор настроек для управления светом, климатом и атмосферой в салоне. Например, подсветка для верхней и нижней частей салона при желании настраивается отдельно.

Интенсивность света в динамиках колонок тоже настраивается.

Подсветка стеклянного потолка — это уже стало фирменной чертой новых автомобилей BMW.

Пассажирам на задних креслах доступны большие лампы с сенсорным управлением, которые направлены в лицо. Для селфи?

Настроек для создания подходящей атмосферы в салоне так много, что разработчики создали специальное приложение Executive — нечто вроде Calm для бортовой системы «семёрки». Нажатием одной кнопки закрываются шторы и люк, включается спокойная музыка, массаж и мягкая подсветка салона. Либо наоборот — можно взбодриться под динамичную подсветку и довольно специфичную музыку.

На водительском кресле

На передних креслах расположение приборов, кнопок и экранов стандартно для всех машин BMW. Горизонтальный сенсорный экран посередине торпеды, под ним блок управления климатом, шайба для управления рядом с рычагом управления передач.

Но есть несколько интересных решений BMW. Например, инженеры нашли удачный компромисс между сенсорными экранами и физическими кнопками. В сенсорном стекле экрана управления климатом сделаны углубления, которые помогают находить кнопки на ощупь.

У воздуховодов, расположенных на центральной панели, есть индивидуальное сенсорное регулирование температуры. Свайп по поверхности меняет температуру воздуха — например, чтобы в правую часть тела дул более прохладный поток, чем в левую. Ну мало ли.

Есть кнопка для добавления в воздух, нагнетаемый климатической установкой машины, аромата. Специальные отделения для ёмкостей с ароматическими жидкостями находятся в бардачке. Правда, разницы между таким воздухом и обычным я не почувствовал — вероятно, ничто уже не способно перебить запах московских пробок.

В BMW 7 установлена система распознавания жестов. Почти как в мини-станции «Яндекса», только жестов поддерживается намного больше. Если в воздухе рядом с центральной консолью покрутить указательным пальцем по часовой стрелке, то увеличится громкость музыки. В обратном направлении — уменьшится. Вытянутые указательный и средний пальцы ставят музыку на паузу. Движение кулака с большим пальцем направо переключает на следующий трек. И так далее.

Не все жесты интуитивные, но если выучить хотя бы их часть, то можно упростить управление мультимедиа во время движения — без необходимости каждый раз нащупывать кнопки или разговаривать с автомобильным голосовым помощником, который всё равно ничего не понимает. Есть только одна проблема.

Современным автомобилем, к сожалению, невозможно пользоваться без смартфона. У большинства водителей он расположен где-то на центральной консоли, чтобы открытый на смартфоне «Навигатор» был всегда перед глазами и в пределах вытянутой руки. Поэтому периодически в попытках почитать комментарии о пробке в «Навигаторе» или построить новый маршрут я случайно выключал музыку.

Экран водителя практически лишён настроек. Разве что есть возможность отобразить навигатор по центру дисплея и вместо музыки показать расход топлива или иной виджет.

Зато дисплей на центральной панели настраивается как угодно. Он, наконец, получил новый интерфейс. Конечно, до интуитивных и простых интерфейсов мобильных операционных систем ещё далеко, но разработчики проделали хорошую работу.

«Домашний» экран теперь состоит из виджетов. Настраивается расположение и размер каждого из них. К примеру, на половину экрана я расположил карту, а на оставшиеся четвертинки компас и прогноз погоды.

Сбоку теперь всегда доступна панель инструментов — подобие док-панели в смартфонах. Есть даже собственный магазин приложений... с двумя приложениями, и те уже предустановлены в машине. И наконец-то операционная система обновляется из облака.

Впрочем, ещё есть над чем работать. Ввод адреса во встроенном навигаторе по-прежнему занимает несколько минут. Решение с буквами, расположенными по кругу, вполне могло бы войти в коллекцию самых странных интерфейсов ввода.

Проекционный дисплей​

Большинство разъёмов в машине — USB-C

Беспроводная зарядка

В BMW 7 предусмотрено три режима движения — стандартный, комфортный и спортивный. При включении последнего подвеска опускает машину на 10 мм, подвеска становится жёсткой, так что проезд лежачего полицейского становится заметным даже на маленькой скорости, а реакция на руль и педали резкой. Машина становится дёрганой и громкой — пассажиру на заднем кресле бы не понравилось.

В комфортном режиме всё иначе. Машина впадает в другую крайность и не допускает резких ускорений. Педали становятся чересчур мягкими, так что во время движения мне показалось, что машина вовсе не хочет не реагировать на газ или тормоз. Похоже, что инженеры слишком перестраховались в желании сделать автомобиль тихим и комфортным для пассажиров.

Что-то умное

Сначала о хорошем. Это первый из тестируемых мной автомобилей, который действительно сам паркуется. Чаще всего под термином «самостоятельная парковка» подразумевается, что машина сама поворачивает руль, а водителю нужно переключать рычаг коробки передач или нажимать на педаль газа и тормоза.

BMW 7 всё делает самостоятельно: сама поворачивает руль, переключает передачи, подравнивает машину, ставит её в режим парковки. Водителю остаётся только наблюдать.

Причём работает просто. При приближении к точке назначения включаю режим поиска парковки, и как только машина обнаруживает подходящее место, она подаёт звуковой сигнал. Дальше подтверждаю действие кнопкой «Припарковать». На руле загораются зелёные лампы, сигнализирующие о том, что я машине больше не нужен.

Если у машины возникли сомнения по поводу правил парковки — параллельная или перпендикулярная — она предложит выбрать подходящий вариант на экране.

​

Практически полностью стёртая разметка на парковке торгового центра не смутила систему — машина использовала для ориентира автомобиль, припаркованный с одного края.

Набор установленных в BMW 7 ассистентов и систем безопасности впечатляет. Машина умеет удерживать полосу, дистанцию до впереди идущего автомобиля, помогает при перестроении, распознаёт знаки и адаптирует ограничение скорости исходя из этого.

Теперь о плохом. Датчики, отвечающие за работу всех перечисленных ассистентов, по всей видимости, оказались слишком чувствительными к нашей загрязнённости.

В первые пару дней тест-драйва машина ругалась на проблемы с датчиком, который отвечает за удержание дистанции до впереди идущего автомобиля. Вышел, протёр салфеткой место на бампере, где, как мне кажется, расположен радар. Помогло.

Через пару дней появилось сообщение о том, что работа ассистента, контролирующего боковые опасности, ограничена. Что ж, отправился на мойку. Помогло.

К середине тест-драйва появились и другие сообщения, которые ругались на ограничения тех или иных помощников. В итоге нормально протестировать работу ассистентов так и не получилось — каждый раз одна из систем давала сбой.

К концу тест-драйва поездка на машине и вовсе превратилась в постоянное реагирование на ограничения в работе ассистентов. Включаю машину, трогаюсь с места — появляется сообщение о проблеме. Закрываю его, выезжаю на Ленинградский проспект, разгоняюсь до 70 км в час — появляется новое сообщение об очередной проблеме. И так по кругу.

Из BMW 7 не получился идеальный автомобиль для пассажира. Скорее это машина для пассажира заднего сиденья, который на выходных сам садится за руль.

Нельзя сказать, что инженеры и разработчики что-то упустили в попытках сделать представительский автомобиль лучше, чем у конкурентов. Даже наоборот: в «семёрку» встроили всё, что только встречается на автомобильном рынке.

Кажется, в какой-то момент эти излишества сделали машину несбалансированной. Динамичный двигатель начал конфликтовать с комфортом, а «умные» системы с повседневной эксплуатацией. Получился слишком спортивный автомобиль для тех, кому нужен комфорт, и слишком сложный автомобиль для тех, кто любит ездить за рулём.