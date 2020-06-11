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Сделка негативно отразится на конкуренции на рынке агрегаторов такси, заявил регулятор.
ФАС отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке такси-сервиса «Везёт», включая все торговые знаки группы, такие как Fasten, «Лидер», RedTaxi и другие, говорится на сайте ведомства. Регулятор пояснил, что в случае сделки компания усилит доминирующее положение на рынке такси.
Антимонопольная служба получила ходатайство 15 мая 2020 года. В случае сделки и дополнительного соглашения совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везёт» составит 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны и свыше 50% в границах 32 субъектов, заявили в ФАС.
«Яндекс.Такси» и «Везёт» (создана после слияния проектов RuTaxi, владельца брендов «Везёт» и «Лидер», и Fasten, бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) объявили о сделке в июле 2019 года. После этого «Яндекс» несколько раз подавал и отзывал ходатайство в ФАС, последний раз — в марте 2020 года. Во время сделки компания также планировала докупить сервис грузоперевозок «Везёт Добро».
В марте «Яндекс.Такси» попросило ФАС изменить методику оценки рынка для сделки с «Везёт», сообщал глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, компания хотела доказать, что методика регулятора устарела. До этого ФАС обещала одобрить слияние «Яндекс.Такси» и «Везёт», если компания займёт меньше 50% рынка.
Одно из немногих верных решений регулятора.
Нет конкуренции=нет прогресса.
ФАС подтвердила репутацию одного из немногочисленных разумных госорганов
На общем фоне происходящей дичи ФАС высится как Эверест разумности
просто Яндекс попал в немилость на фоне развода со Сбером, и больше не будет гос поддержки /s
Ну - для обычного бизнеса внимание государства и Гос поддержка - скорее головная боль, чем ресурс. Тот же Сбербанк был бы рад быть коммерческим без доп соц обязательств. Нынче деньги от государства весьма токсичны
Стоит только развестись со сбером и весь бизнес сразу по пизде идёт. Планируется ли слияние везет с ситимобилом?
Яндекс != Сбербанк
Кок, кок, конкуренция. Ждем когда Визит станет частью Mail.ru
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