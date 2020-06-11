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Транспорт
Татьяна Боброва
2175

ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке активов одного из крупнейших конкурентов — группы «Везёт» Материал редакции

Сделка негативно отразится на конкуренции на рынке агрегаторов такси, заявил регулятор.

20 комментариев
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ФАС отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке такси-сервиса «Везёт», включая все торговые знаки группы, такие как Fasten, «Лидер», RedTaxi и другие, говорится на сайте ведомства. Регулятор пояснил, что в случае сделки компания усилит доминирующее положение на рынке такси.

Антимонопольная служба получила ходатайство 15 мая 2020 года. В случае сделки и дополнительного соглашения совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везёт» составит 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны и свыше 50% в границах 32 субъектов, заявили в ФАС.

Проанализировав все представленные сторонами сделки материалы, с учетом проведенного анализа рынка агрегаторов такси, ФАС России пришла к выводу, что совершение сделки ведет к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора водителей такси и пассажиров. Соответственно, последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси.

Анатолий Голомолзин
замглавы ФАС

«Яндекс.Такси» и «Везёт» (создана после слияния проектов RuTaxi, владельца брендов «Везёт» и «Лидер», и Fasten, бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) объявили о сделке в июле 2019 года. После этого «Яндекс» несколько раз подавал и отзывал ходатайство в ФАС, последний раз — в марте 2020 года. Во время сделки компания также планировала докупить сервис грузоперевозок «Везёт Добро».

В марте «Яндекс.Такси» попросило ФАС изменить методику оценки рынка для сделки с «Везёт», сообщал глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, компания хотела доказать, что методика регулятора устарела. До этого ФАС обещала одобрить слияние «Яндекс.Такси» и «Везёт», если компания займёт меньше 50% рынка.

#новость #яндекс #такси #везет

Татьяна Боброва
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20 комментариев
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Михаил Синицын

25

Одно из немногих верных решений регулятора.
Нет конкуренции=нет прогресса.

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Alex Konin

Михаил
0

Везёт все равно придётся продасться, но теперь игроку меньше и дешевле. Но ФАС в этом вопросе правда молодцы.

Ответить

Ware Wow

Alex
0

Или скорее игроку больше, но дешевле )

Ответить

Влад Борщ

Ware
3

Сбербанку)

Ответить

Denis Kiselev

11

ФАС подтвердила репутацию одного из немногочисленных разумных госорганов

Ответить

Ware Wow

Denis
6

Ну это вы преувеличиваете, дичи у них море было, такой же бюрократический неадекват имхо.

Ответить

Denis Kiselev

Ware
2

На общем фоне происходящей дичи ФАС высится как Эверест разумности

Ответить

Arthur Niazyan

Denis
2

Просто интересы удачно совпали.

Ответить

Michael Petrov

Denis
6

просто Яндекс попал в немилость на фоне развода со Сбером, и больше не будет гос поддержки /s

Ответить

Denis Kiselev

Michael
0

Ну - для обычного бизнеса внимание государства и Гос поддержка - скорее головная боль, чем ресурс. Тот же Сбербанк был бы рад быть коммерческим без доп соц обязательств. Нынче деньги от государства весьма токсичны

Ответить

Магомед Шереметьев

Denis
0

Д

Ответить

Магомед Шереметьев

Denis
0

https://youtu.be/bqUbsesEUto

Ответить

Магомед Шереметьев

Магомед
0

Превью ебанутое, но видео интересное

Ответить

Alexandr Simonov

4

Стоит только развестись со сбером и весь бизнес сразу по пизде идёт. Планируется ли слияние везет с ситимобилом?

Ответить

Skorpyon

2

И правильно сделала

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Arthur Niazyan

1

Яндекс != Сбербанк

Ответить

Yuri Ahmedov

Arthur
2

Уже нет

Ответить

Алексей Кравцов

1

Может у Сбербанка получится?

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Nesterov Igor

1

Кок, кок, конкуренция. Ждем когда Визит станет частью Mail.ru

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Arthur Niazyan

Nesterov
0

Визит :))) это же резиновое изделие

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