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В «Яндекс.Драйве» появилось платное бронирование машин при высоком спросе Материал редакции
Стоимость добавляется к поминутному тарифу.
Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» заметили, что сервис стал брать плату за бронирование некоторых машин — в описании тарифа указано, что она взимается при высоком спросе. На это обратило внимание издание «Трушеринг».
В примере, который приводит «Трушеринг», бронирование машины в субботу вечером стоило 38 рублей — эта сумма добавляется к итоговой стоимости поездки и не возвращается. На следующее утро плата за бронирование исчезла. В «Драйве» пока не ответили на запрос издания.
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Sam Beckett
Приветики всем, кто продал личную машину в пользу каршеринга!
Вася Пражкин
Можно еще скорость принудительно ограничивать. Например, по базовому тарифу - не более 40 км/ч, каждый км/ч сверху - 10 руб./минута. И за окончание поездки деньги брать.
Victor NosovВася
ну они недалеко от этого уже. теперь в истории поездок помечаются красным "ай-яй-яй" те поездки, где была превышена скорость (даже на 10 км/ч). и предупреждают "превышать нехорошо" бла-бла-бла.
не удивлюсь, если введут внутренние штрафы за это.
бан схлопотать за многократные превышения уже сейчас можно.
Artemiy ShlesbergVictor
Но ведь это хорошо.
Sam BeckettArtemiy
Это не хорошо. Действующие ПДД не предусматривают штраф за превышение на 1-20 км/ч, следовательно поток чаще всего едет с учетом этого. Соответственно ты будешь ехать медленнее потока и потенциально создавать аварийную ситуацию.
Я не скажу свое имя машинеSam
Действующие ПДД не предусматривают штраф за превышение на 1-20 км/ч
И это очень плохо
Олег ПавловЯ
Это другой вопрос, но пользователи каршеринга (коим сам активно являюсь) ездят по дорогам общего пользования не в параллельной идеальной вселенной Яндекса, а в нашей.
Я не скажу своеОлег
Про вселенные не спорю.
Но тем не менее
Leo UvarovЯ
плохо для кого?
Я не скажу своеLeo
Особенно плохо тем 16,9к человек, которые в прошлом году на дорогах остались.
Ну и там родственникам, друзьям всяким.
Nikolai ErovenkoЯ
А как это связано? Закон разрабатывается с допустимым запасом. А люди что умирают - как правило уже из-за нарушения его в принципе 100 вместо 70, и переход в случайном месте.
Я не скажу своеNikolai
Вы серьёзно не видите связи между скоростью и смертностью?
Sam BeckettЯ
Сейчас бы сравнивать теплое с мягким
Anton SharonovЯ
Вы наверное не в курсе, но смертность на дорогах зависит в первую очередь от того, насколько безопасно спроектированы эти дороги с инфраструктурой и организовано движение по ним.
Я не скажу своеAnton
Так я ж не спорю.
Проектирование включает в себя в том числе и ограничения скорости для разных типов дорог.
Alexander PodgaykoVictor
Тут яндексу можно только поаплодировать. Откуда-то надо начинать под повсеместные превышения копать
Nikolay VavilovВася
Ну вот зачем, зачем ты забираешь хлеб у продакт-менеджеров?
Владлен СубботинВася
Тут богатое поле для фантазии. Заблокировать, например, переключение передачи от 4-й и выше, отключить обогрев сидений, заблокировать отстегивание ремня безопасности - не заплатишь дополнительно - не выйдешь из машины))
Павел
Погодите-ка. В такси, например, это сделано, чтобы привлечь водителей за большие деньги (типа). А здесь кого привлекать собрались?
Alexandr BlokhinПавел
Просто снижают спрос повышением стоимости предложения. Чтобы те, кому реально надо, уехали точно и заплатили побольше заодно.
Nikolay Vavilov
Ждём, очень ждём введения полноценного социального профиля гражданина с баллами. Есть прописка в Москве, светлокожий = держи любую машину.
Приезжий, да еще из ближнего зарубежья? извините, для вас сейчас свободных машин нет.