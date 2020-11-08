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Транспорт
Андрей Фролов
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В «Яндекс.Драйве» появилось платное бронирование машин при высоком спросе Материал редакции

Стоимость добавляется к поминутному тарифу.

Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» заметили, что сервис стал брать плату за бронирование некоторых машин — в описании тарифа указано, что она взимается при высоком спросе. На это обратило внимание издание «Трушеринг».

В примере, который приводит «Трушеринг», бронирование машины в субботу вечером стоило 38 рублей — эта сумма добавляется к итоговой стоимости поездки и не возвращается. На следующее утро плата за бронирование исчезла. В «Драйве» пока не ответили на запрос издания.

#новость #яндексдрайв

Андрей Фролов PLUS
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теперь расскажите, почему всё это работать не будет
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Sam Beckett

9

Приветики всем, кто продал личную машину в пользу каршеринга!

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Вася Пражкин

7

Можно еще скорость принудительно ограничивать. Например, по базовому тарифу - не более 40 км/ч, каждый км/ч сверху - 10 руб./минута. И за окончание поездки деньги брать.

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Victor Nosov

Вася
1

ну они недалеко от этого уже. теперь в истории поездок помечаются красным "ай-яй-яй" те поездки, где была превышена скорость (даже на 10 км/ч). и предупреждают "превышать нехорошо" бла-бла-бла.
не удивлюсь, если введут внутренние штрафы за это. 
бан схлопотать за многократные превышения уже сейчас можно.

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Artemiy Shlesberg

Victor
9

Но ведь это хорошо. 

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Sam Beckett

Artemiy
4

Это не хорошо. Действующие ПДД не предусматривают штраф за превышение на 1-20 км/ч, следовательно поток чаще всего едет с учетом этого. Соответственно ты будешь ехать медленнее потока и потенциально создавать аварийную ситуацию.

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Я не скажу свое имя машине

Sam
7

Действующие ПДД не предусматривают штраф за превышение на 1-20 км/ч

И это очень плохо

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Олег Павлов

Я
2

Это другой вопрос, но пользователи каршеринга (коим сам активно являюсь) ездят по дорогам общего пользования не в параллельной идеальной вселенной Яндекса, а в нашей.

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Я не скажу свое

Олег
0

Про вселенные не спорю. 
Но тем не менее

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Leo Uvarov

Я
0

плохо для кого?

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Я не скажу свое

Leo
0

Особенно плохо тем 16,9к человек, которые в прошлом году на дорогах остались.
Ну и там родственникам, друзьям всяким. 

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Nikolai Erovenko

Я
0

А как это связано? Закон разрабатывается с допустимым запасом. А люди что умирают - как правило уже из-за нарушения его в принципе 100 вместо 70, и переход в случайном месте. 

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Я не скажу свое

Nikolai
0

Вы серьёзно не видите связи между скоростью и смертностью? 

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Sam Beckett

Я
0

Сейчас бы сравнивать теплое с мягким

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Anton Sharonov

Я
0

Вы наверное не в курсе, но смертность на дорогах зависит в первую очередь от того, насколько безопасно спроектированы эти дороги с инфраструктурой и организовано движение по ним.

Ответить

Я не скажу свое

Anton
0

Так я ж не спорю.
Проектирование включает в себя в том числе и ограничения скорости для разных типов дорог. 

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Alexander Podgayko

Victor
1

Тут яндексу можно только поаплодировать. Откуда-то надо начинать под повсеместные превышения копать

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Nikolay Vavilov

Вася
0

Ну вот зачем, зачем ты забираешь хлеб у продакт-менеджеров? 

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Владлен Субботин

Вася
0

Тут богатое поле для фантазии. Заблокировать, например, переключение передачи от 4-й и выше, отключить обогрев сидений, заблокировать отстегивание ремня безопасности - не заплатишь дополнительно - не выйдешь из машины))

Ответить

Павел

0

Погодите-ка. В такси, например, это сделано, чтобы привлечь водителей за большие деньги (типа). А здесь кого привлекать собрались?

Ответить

Alexandr Blokhin

Павел
1

Просто снижают спрос повышением стоимости предложения. Чтобы те, кому реально надо, уехали точно и заплатили побольше заодно.

Ответить

Nikolay Vavilov

0

Ждём, очень ждём введения полноценного социального профиля гражданина с баллами. Есть прописка в Москве, светлокожий = держи любую машину.
Приезжий, да еще из ближнего зарубежья? извините, для вас сейчас свободных машин нет.

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