Транспорт
Рая Хачатрян

ФАС проверит «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и других после повышения цен во время снегопада в Москве Статьи редакции

Служба уже проверяет влияние Uber и «Яндекс.Такси» на стоимость поездок в Москве.

  • ФАС направила запросы в «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, «Везёт» и «Максим» — служба планирует выяснить, насколько обоснованно агрегаторы повысили цены в Москве во время снегопада, а также изучит влияние агрегаторов на рынок такси в целом, пишет «Коммерсантъ».

  • 16 февраля Дептранс Москвы сообщил, что во время снегопада в ночь на 13 февраля стоимость поездки в агрегаторах выросла в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок, а спрос упал на 28%. Ведомство призвало сервисы так не делать.

  • Агрегаторы такси пока не получали запроса от ФАС, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службах компаний. Сервисы объяснили, что цены увеличились, потому что из-за снегопада многие таксисты не вышли на работу. По данным «Везёт», в некоторые дни на линию выходило на 25% меньше таксистов.

  • В «Яндекс.Такси» добавили, что сами тарифы (стоимость километра пути и минуты поездки) не менялись, но из-за снегопада изменилась длительность поездки, которая влияет на цену.

  • 17 февраля ФАС заявила, что проверит влияние Uber и «Яндекс.Такси» на стоимость поездок в Москве. В службе заявили, что цены на рынке такси не регулируются государством, но нельзя злоупотреблять доминирующим положением.

  • Тем не менее, в службе сказали, что на рынке такси работает такая схема: «чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги».

#новость #такси #фас #яндекстакси #ситимобил #gett #везет

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Игорь Протасов

–6

А можно, что бы ФАС это делало не за мои налоги? 
Такси да, часто любит повышать не обосновано тариф. 
Но в данном случае, на мой взгляд, обосновано. 
Если раньше на дорогу тратился час, а в результате плохой погоды дорога стала занимать два, то цена должна вырасти

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Банковский алмаз

Игорь
11

Не работают - плохо, работают - плохо. ФАС - госструктура и ясен пень она налогами питается, а как иначе. И тут ребята работают. Давно пора было поднять вопрос ценообразования такси. Тут просто нашли жирный повод.

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Аркадий Алексеевич

Игорь
3

У меня цена вырастала в 8 раз по сравнению с обычной , с 200 до 1600, че на это скажешь?

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Sergei Timofeyev

Аркадий
0

Вы отдадите или получите? 

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Станислав Антохи

Игорь
0

Нет, нельзя. Потому что я хочу, чтобы ФАС существовала и работала.

 Если вам не нравится, найдите партию, частью программы которой является устранение ФАС, и голосуйте за неё. В случае, если партия наберёт большинство и выполнит свою программу, ваше желание будет удовлетворено. 

Можно даже изобрести какое нибудь слово , чтобы такую систему описать. Как насчёт "демократия"?

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Святослав Гусев

7

Постоянно вижу повышенный спрос. Живу в центре Москвы, но при этом время на дороге, и время ожидания автомобиля как обычно, как всегда. Зато цена в два раза выросла. Зная «Как Яндекс любит зарабатывать», могу предположить, что повышенный спрос, извините за тавтологию неоправданно повышен.

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Антон

Святослав
7

Жить в центре и смотреть что сколько стоит как то не по московски 

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Илья РФ

Антон
0

По Московски , когда 4,5 км стоит в час пик 800₽  . Думаете тут все гребут лопатой бабло как бункерного друзья? 

Ответить

Антон

Илья
2

Да. В телевизоре так сказали 

Ответить

Илья РФ

Антон
1

Приезжай с лопатой , сразу олигархом станешь

Ответить

Антон

Илья
–1

Мне говорили, что жители Москвы нытики, но не думал, что на столько.

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Илья РФ

Антон
0

Ой не говори , особенно лимитчики, ещё и борзые. Москвичей коренных мало осталось . 

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Rufat Mustafaev

Святослав
1

Так время на дороге и время ожидания остались как прежде как раз благодаря повышенному спросу, алгоритм динамического ценообразования для этого и существует.

Аналогия с доставкой еды: если заметили, сейчас у желтых точно так же почти всегда высокий спрос, в то время как у зелёных - стоимость доставки не повышается. В результате первые более-менее всегда доставляют вовремя, но дороже, а вторые - чаще опаздывают, но доставка дешевле.

Читал от представителей сервисов доставок (думаю, с такси +- та же ситуация), что нехватка персонала связана с оттоком мигрантов (а многие из-за закрытых границ не могут вернуться) и с плохой погодой. Отсюда и постоянно повышенный спрос

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Konstantin_Andreevich

Святослав
0

Признайся, ты писал этот коммент только для того, чтобы похвастаться, что живёшь в центре Москвы ^_^

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Timur

Святослав
0

Ну дык в этом и смысл. Больше платить, зато уехать вовремя. Иначе было бы «нет свободных тачек» 30 минут подряд. 

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Roman Kamushken

3

Любопытно. Последствия снегопада разгребли, а ценник так и остался х3. Просто пидорасы!

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Алина Фомина

1

Дороги не чистят от слова совсем, вообще ощущение, что никто на прогноз погоды не смотрит и не готовится к наплывающему аду. Скорая еле проезжала в пик метеле-снегопадения

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Илья Попов

Алина
1

В форс-мажорных ситуациях всем трудно работать в том числе и тем кто ответствен за чистку дорог.надо с пониманием относиться и сочувствовать.

Ответить

Алина Фомина

Илья
0

Я понимаю и всеми силами сочувствую

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Sergei Timofeyev

Алина
0

А что должны были делать по-вашему? 

Ответить

Алина Фомина

Sergei
0

Ну как будто бы подготовить технику и людей к предстоящему коллапсу. 
Прост странно, если честно, наблюдать по 10 дворников метущих вполне чистую улицу и ни одного, когда нужно очистить хотя бы проход к подъезду. Не то всех в центр согнали, не то просто людей попросили остаться дома (во второй вариант верю очень слабо)  

Ответить

Вадим Григорьев

1

Прошу приобщить к материалам дела 😅

Ответить

Андрей Суслов

Вадим
0

И это пожалуйста(поездка минут на 5 и на 60 рублей, вошли и вышли, как говорится)

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Nikita Kharchenko

1

во время снегопада

А в остальное время не хотят? Ни разу не довелось увидеть НЕ повышенный спрос на севере Москвы за последние наверное полгода.

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Uncle Party-Farter

1

Коммунальщиков бы ещё проверил кто, эти пидарасы теперь до весны видимо не уберут последствия снегопада недельной давности.
У нас в дефолт-области тупо сгребли снег с дорог на тротуары, как теперь ходить — непонятно. На один/два/три тротуара можно пожаловаться в добродел, но не будешь же весь город ходить инспектировать.

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ave ego

–1

снег еще что.. они еще и в дождик повышают.. при этом число машин конечно на дорогах не меняется и водители не получают с этого повышения почти ничего, все яндекс забирает по их оценочному суждению

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Timur

ave
2

В дождик количество клиентов растет, потому что до метро идти не хотят под дождем. 

И про ничего — чушь же. У таксистов в приложении прямо зоны повышенного спроса рисуются. Они туда стремятся за повышенным заработком. 

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Виктор Булов

0

Наживаться на проблемах горожан любимое дело таксистов. Чуть что цена вверх моментально прыгает.

Ответить

Антон

Виктор
0

Какие проблемы могут быть в Москве. Не смеши.

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НечеловеческаяЛогика

0

Смысле 2-3 раза :) 
коэффициент утром был 4,7 и больше :) 

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Roman Kushnarev

0

Давно пора бы поставить на место этих монополистов. Заглянули бы в код и увидели бы большее, тариф может зависеть от рейтинга/ модели телефона/ уровня заряда и кучи других данных о пользователе коих Яндекс собирает много.

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Вася Пражкин

0

Можно еще небеса проверить, было ли у них разрешение на снег.

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Алёна Погребняк

0

ну, касательно именно этой ситуации у меня пазл складывается, про весь «повышенный спрос» не буду говорить. ну типа, снега реально ебануться, стою ща курю в окошко и снизу ковыляет (именно ковыляет) такси по дворику не вычищенному.

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Илья Попов

0

Томбе ла неж. О такси, такси ты не приедешь во время.
 Салваторе Адамо изменил текст для этой ситуации.🤣

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Иван Славкин

0

А другие города они не хотят проверить? В Нижнем Новгороде тоже подняли в 4-6 раз. Причём прямо на ходу, ты заказываешь за 150-200, а едешь за 600 и выше. Офигенные сюрпризы были, для пенсионеров особенно.

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