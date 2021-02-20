ФАС проверит «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и других после повышения цен во время снегопада в Москве Статьи редакции
Служба уже проверяет влияние Uber и «Яндекс.Такси» на стоимость поездок в Москве.
ФАС направила запросы в «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, «Везёт» и «Максим» — служба планирует выяснить, насколько обоснованно агрегаторы повысили цены в Москве во время снегопада, а также изучит влияние агрегаторов на рынок такси в целом, пишет «Коммерсантъ».
16 февраля Дептранс Москвы сообщил, что во время снегопада в ночь на 13 февраля стоимость поездки в агрегаторах выросла в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок, а спрос упал на 28%. Ведомство призвало сервисы так не делать.
- Агрегаторы такси пока не получали запроса от ФАС, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службах компаний. Сервисы объяснили, что цены увеличились, потому что из-за снегопада многие таксисты не вышли на работу. По данным «Везёт», в некоторые дни на линию выходило на 25% меньше таксистов.
В «Яндекс.Такси» добавили, что сами тарифы (стоимость километра пути и минуты поездки) не менялись, но из-за снегопада изменилась длительность поездки, которая влияет на цену.
- 17 февраля ФАС заявила, что проверит влияние Uber и «Яндекс.Такси» на стоимость поездок в Москве. В службе заявили, что цены на рынке такси не регулируются государством, но нельзя злоупотреблять доминирующим положением.
Тем не менее, в службе сказали, что на рынке такси работает такая схема: «чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги».
А можно, что бы ФАС это делало не за мои налоги?
Такси да, часто любит повышать не обосновано тариф.
Но в данном случае, на мой взгляд, обосновано.
Если раньше на дорогу тратился час, а в результате плохой погоды дорога стала занимать два, то цена должна вырасти
Банковский алмаз
Не работают - плохо, работают - плохо. ФАС - госструктура и ясен пень она налогами питается, а как иначе. И тут ребята работают. Давно пора было поднять вопрос ценообразования такси. Тут просто нашли жирный повод.
У меня цена вырастала в 8 раз по сравнению с обычной , с 200 до 1600, че на это скажешь?
Нет, нельзя. Потому что я хочу, чтобы ФАС существовала и работала.
Если вам не нравится, найдите партию, частью программы которой является устранение ФАС, и голосуйте за неё. В случае, если партия наберёт большинство и выполнит свою программу, ваше желание будет удовлетворено.
Можно даже изобрести какое нибудь слово , чтобы такую систему описать. Как насчёт "демократия"?
Постоянно вижу повышенный спрос. Живу в центре Москвы, но при этом время на дороге, и время ожидания автомобиля как обычно, как всегда. Зато цена в два раза выросла. Зная «Как Яндекс любит зарабатывать», могу предположить, что повышенный спрос, извините за тавтологию неоправданно повышен.
Так время на дороге и время ожидания остались как прежде как раз благодаря повышенному спросу, алгоритм динамического ценообразования для этого и существует.
Аналогия с доставкой еды: если заметили, сейчас у желтых точно так же почти всегда высокий спрос, в то время как у зелёных - стоимость доставки не повышается. В результате первые более-менее всегда доставляют вовремя, но дороже, а вторые - чаще опаздывают, но доставка дешевле.
Читал от представителей сервисов доставок (думаю, с такси +- та же ситуация), что нехватка персонала связана с оттоком мигрантов (а многие из-за закрытых границ не могут вернуться) и с плохой погодой. Отсюда и постоянно повышенный спрос
Признайся, ты писал этот коммент только для того, чтобы похвастаться, что живёшь в центре Москвы ^_^
Любопытно. Последствия снегопада разгребли, а ценник так и остался х3. Просто пидорасы!
Дороги не чистят от слова совсем, вообще ощущение, что никто на прогноз погоды не смотрит и не готовится к наплывающему аду. Скорая еле проезжала в пик метеле-снегопадения
В форс-мажорных ситуациях всем трудно работать в том числе и тем кто ответствен за чистку дорог.надо с пониманием относиться и сочувствовать.
А что должны были делать по-вашему?
Ну как будто бы подготовить технику и людей к предстоящему коллапсу.
Прост странно, если честно, наблюдать по 10 дворников метущих вполне чистую улицу и ни одного, когда нужно очистить хотя бы проход к подъезду. Не то всех в центр согнали, не то просто людей попросили остаться дома (во второй вариант верю очень слабо)
Прошу приобщить к материалам дела 😅
И это пожалуйста(поездка минут на 5 и на 60 рублей, вошли и вышли, как говорится)
во время снегопада
А в остальное время не хотят? Ни разу не довелось увидеть НЕ повышенный спрос на севере Москвы за последние наверное полгода.
Коммунальщиков бы ещё проверил кто, эти пидарасы теперь до весны видимо не уберут последствия снегопада недельной давности.
У нас в дефолт-области тупо сгребли снег с дорог на тротуары, как теперь ходить — непонятно. На один/два/три тротуара можно пожаловаться в добродел, но не будешь же весь город ходить инспектировать.
снег еще что.. они еще и в дождик повышают.. при этом число машин конечно на дорогах не меняется и водители не получают с этого повышения почти ничего, все яндекс забирает по их оценочному суждению
Наживаться на проблемах горожан любимое дело таксистов. Чуть что цена вверх моментально прыгает.
Давно пора бы поставить на место этих монополистов. Заглянули бы в код и увидели бы большее, тариф может зависеть от рейтинга/ модели телефона/ уровня заряда и кучи других данных о пользователе коих Яндекс собирает много.
ну, касательно именно этой ситуации у меня пазл складывается, про весь «повышенный спрос» не буду говорить. ну типа, снега реально ебануться, стою ща курю в окошко и снизу ковыляет (именно ковыляет) такси по дворику не вычищенному.
Томбе ла неж. О такси, такси ты не приедешь во время.
Салваторе Адамо изменил текст для этой ситуации.🤣
А другие города они не хотят проверить? В Нижнем Новгороде тоже подняли в 4-6 раз. Причём прямо на ходу, ты заказываешь за 150-200, а едешь за 600 и выше. Офигенные сюрпризы были, для пенсионеров особенно.
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