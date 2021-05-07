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Транспорт
Таня Боброва

Citroën представила компактный грузовой электромобиль для служб доставки и другого бизнеса Статьи редакции

Машина поступит в продажу в июне во Франции.

4 4 комментария
320 просмотров

My Ami Cargo — это грузовая версия электромобиля Ami, о старте продаж которого автопроизводитель рассказал в феврале 2020 года. Модель предназначена «для профессионалов»: служб доставки, небольших ритейлеров и индивидуальных предпринимателей, кемпингов, сервисных компаний и других.

Одноместная модель получила 400 литров пространства для перевозки груза массой до 140 кг. Вместо пассажирского сиденья в салоне расположен модульный бокс, компания также предлагает дополнительные аксессуары вроде сетки для удержания груза.

Размеры машины — 2,41 метр в длину, 1,39 метр в ширину и 1,52 метр в высоту. Электромобиль полностью заряжается от обычной розетки 220 Вт за три часа, утверждают в Citroën. Запас хода — 75 км, максимальная скорость — 45 км/ч.

Старт продаж запланирован на июнь 2021 года во Франции, уточняет издание Whatcar. Цена My Ami Cargo начинается с €6490 (около 582 тысяч рублей).

#новость #электромобили

4 4 комментария
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Александр Якунин

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Илитный Иксперт

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Какаято микрохуйня с боковым багажником. Мне кажется можно было куда более эффективно пространство внутри использовать

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Алексей Кравцов

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Сдвигающиеся дверь была бы лучше. И внутреннее пространство какое-то непонятное. Но Ситроен виднее. 

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Алекс

0

Дичь. Сначала подумал, на фото вид сзади, но почему колеса на 90 градусов повернуты... Когда сообразил, что вид сбоку, понял - детская игрушка - от кухни до гостиной чашечку кофе подвезти.

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