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Покупатели Tesla в Китае потребовали компенсации после снижения цен на 13-24% — Reuters Статьи редакции

В компании заявили, что не планируют ничего компенсировать клиентам, купившим машины до скидок.

Фото Reuters
  • Сотни владельцев Tesla, недавно купивших автомобили, устроили протесты в салонах компании, сообщает Reuters. Они недовольны резким снижением цен, о котором производитель объявил 6 декабря, — скидки составили 13-24%.
  • По данным агенства, около 200 недавних покупателей Tesla Model 3 и Model Y собрались в шанхайском салоне компании. Полиция организовала их встречу с представителями Tesla, на которой от компании потребовали компенсировать разницу в цене. Один из участников акции рассказал, что сотрудники Tesla пообещали дать ответ до 10 января 2023 года.
  • Протесты так же прошли в салонах и офисах продаж в других городах Китая. На одном из виде люди скандировали: «Верните деньги, возместите наши автомобили».
  • Представитель Tesla в Китае сообщил, что компания не планирует выплачивать компенсации клиентам, которые купили машины до скидок. Он не ответил на просьбу прокомментировать протесты.

#новость #tesla #китай

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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45 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Уверен, если бы цены не упали, а выросли на 13-24%, то эти же покупатели пришли к офису Теслы с мешками бабла и вернули компании разницу.

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melkiyPadonok

Хоть ты и придурковатый слегка , но вынужден с тобой согласиться

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Ivan. Zakladka

Владельцы продукции эпл после ежегодной презентации:

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melkiyPadonok

Те же владельцы Samsung цена на которые падает в х2 раза быстрее ...

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Ivan. Zakladka

О, яблочник! Привет;)

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melkiyPadonok

У меня Xiaomi , так что проходи мимо , сегодня не подаю .

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Виталий Лановой

неправда серия s не особо в цене падает s10 18 года стоит 40 тыщ

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Igor Chimbur

Странные они. Заключают договор купли-продажи, обе стороны по сути исполнили свои обязательства, а теперь одна из сторон требует задним числом изменить стоимость товара. Здесь Tesla полностью права, с чего бы им компенсацию выплачивать.

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Аккуратный танк88

Есть у меня ощущение, что это нормальная практика в их ментальной модели.
Вероятно китайцы практикуют такие методы с местными производителями чего угодно в аналогичных ситуациях, и добиваются успеха. Просто тут Tesla, и пошел резонанс на мир.

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Денис Демидов

К местным обратиться у местных даже мысль не возникнет, сразу будут посланы, тут как раз расчет на шумиху, мировой бренд и тд

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segamega

То есть если бы цена поднялась, можно было бы отобрать проданные тачки по меньшей цене?

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Кирилл Манн

попросить доплатить

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Вадим Д.

Интересная логика восточных соседей О_о
Что за обратная сила стоимости? Коммунистические издержки, видимо, хотя тоже сомнительно.

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Igor Chimbur

Сказать то что хотел? Опять высрался для плюсцов.

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Eva Adams

Поэтому надо покупать все в Мвидео, где гарантия лучшей цены или как там ее😂 если стоимость купленного товара вырастает в течение 14 дн после покупки, то тебе делают скидку на эту сумму

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Pavel Voronkov

Тесла начинает сливать конкуренцию на китайском рынке.

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segamega

кому? электробуханке?

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Pavel Voronkov

Большинству китайских брендов. Причем тут буханка вообще не понятно.

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Igor Chimbur

Надо же приплести как-то.

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segamega

Хоть один вменяемый бренд назови, хер с ним с электро, хотя бы с ДВС. Ток не надо всякие жиги, которые только в РФ продаются

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Pavel Voronkov

Nio, Zeekr, Li Auto, Huawei

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segamega

По состоянию на 2022 год, произведено более 2000 единиц электромобилей Zeekr 001. Ну это без шансов просто, рынок взорван, тесла в коме

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Alex

Ради чего писать такие комментарии? Первая ссылка в поисковике скажет о производстве Nio в 2022 более 100к электромобилей.

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segamega

Итого 102 тысячи

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Alex

Ну вот зачем вы позоритесь, не имея информации?

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segamega

ниже ответил такому же господину

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Pavel Voronkov

Nezha = 152,000
Nio = 122,000
BYD = 911,000
Aion = 271,000
Huawei Aito (Launch at March'22) - 75,000
Li Auto = 133,000
Xpeng = 120,000

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segamega

и все равно это в 2 раза меньше чем продала тесла. а теперь представим, что будет с этими тачками лет через 5, или через 10.

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Alex

Тесла продала 1,31 млн. по всему миру.
Вы себя закапываете зачем-то.

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segamega

в год, смекаешь?)

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Sergio Molotkoni

Блять там этих брендов не один, электрички китайцы делать умеют не хуже теслы

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segamega

Сфоткай хоть один когда увидишь

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SMD

https://www.instagram.com/p/CWgiaPXg1Vl/

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segamega

А телевизор есть в китайских теслах с выдвижной антенной?

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SMD

ага, точно, ведь в Китае уёбищные электромашины продаёт только великий Маск)))

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Кирилл Манн

я холодильник за 30к купил, а на следующий день он стал стоить 22000. обидно было...

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Мелкий рак

* Прям как Светлаков и новый телевизор ))

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Кирилл Манн

дай ссылку

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Ияза Гара

Некоторые магазы типа Мвидео раньше компенсировали разницу, если после покупки в течение недели найдёшь у конкурентов дешевле.

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Sergei Timofeyev

Интересно, в России что-то похожее будет?

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Андрей Васильев

В России ты можешь вернуть товар зачастую

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Денис Демидов

машину без крупного дефекта не получится вернуть

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Vilent

Ну с техникой многие так делают. Покупают типа через интернет в оффлайн-магазине с правом на возврат. Если цена упала в течении срока возврата, то сдают и снова выкупают по сниженной цене.

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Сергей Сергеев

в какой вселенной будет так, что у нас снизят цену авто на 13-24% ??

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Дмитрий Перепродажный

Написали бы хоть, сколько машины стоили, «журнализды».

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