Покупатели Tesla в Китае потребовали компенсации после снижения цен на 13-24% — Reuters Статьи редакции
В компании заявили, что не планируют ничего компенсировать клиентам, купившим машины до скидок.
- Сотни владельцев Tesla, недавно купивших автомобили, устроили протесты в салонах компании, сообщает Reuters. Они недовольны резким снижением цен, о котором производитель объявил 6 декабря, — скидки составили 13-24%.
- По данным агенства, около 200 недавних покупателей Tesla Model 3 и Model Y собрались в шанхайском салоне компании. Полиция организовала их встречу с представителями Tesla, на которой от компании потребовали компенсировать разницу в цене. Один из участников акции рассказал, что сотрудники Tesla пообещали дать ответ до 10 января 2023 года.
- Протесты так же прошли в салонах и офисах продаж в других городах Китая. На одном из виде люди скандировали: «Верните деньги, возместите наши автомобили».
- Представитель Tesla в Китае сообщил, что компания не планирует выплачивать компенсации клиентам, которые купили машины до скидок. Он не ответил на просьбу прокомментировать протесты.
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Уверен, если бы цены не упали, а выросли на 13-24%, то эти же покупатели пришли к офису Теслы с мешками бабла и вернули компании разницу.
Хоть ты и придурковатый слегка , но вынужден с тобой согласиться
Владельцы продукции эпл после ежегодной презентации:
Те же владельцы Samsung цена на которые падает в х2 раза быстрее ...
О, яблочник! Привет;)
У меня Xiaomi , так что проходи мимо , сегодня не подаю .
неправда серия s не особо в цене падает s10 18 года стоит 40 тыщ
Странные они. Заключают договор купли-продажи, обе стороны по сути исполнили свои обязательства, а теперь одна из сторон требует задним числом изменить стоимость товара. Здесь Tesla полностью права, с чего бы им компенсацию выплачивать.
Есть у меня ощущение, что это нормальная практика в их ментальной модели.
Вероятно китайцы практикуют такие методы с местными производителями чего угодно в аналогичных ситуациях, и добиваются успеха. Просто тут Tesla, и пошел резонанс на мир.
К местным обратиться у местных даже мысль не возникнет, сразу будут посланы, тут как раз расчет на шумиху, мировой бренд и тд
То есть если бы цена поднялась, можно было бы отобрать проданные тачки по меньшей цене?
попросить доплатить
Интересная логика восточных соседей О_о
Что за обратная сила стоимости? Коммунистические издержки, видимо, хотя тоже сомнительно.
Сказать то что хотел? Опять высрался для плюсцов.
Поэтому надо покупать все в Мвидео, где гарантия лучшей цены или как там ее😂 если стоимость купленного товара вырастает в течение 14 дн после покупки, то тебе делают скидку на эту сумму
Тесла начинает сливать конкуренцию на китайском рынке.
кому? электробуханке?
Большинству китайских брендов. Причем тут буханка вообще не понятно.
Надо же приплести как-то.
Хоть один вменяемый бренд назови, хер с ним с электро, хотя бы с ДВС. Ток не надо всякие жиги, которые только в РФ продаются
Nio, Zeekr, Li Auto, Huawei
По состоянию на 2022 год, произведено более 2000 единиц электромобилей Zeekr 001. Ну это без шансов просто, рынок взорван, тесла в коме
Ради чего писать такие комментарии? Первая ссылка в поисковике скажет о производстве Nio в 2022 более 100к электромобилей.
Итого 102 тысячи
Ну вот зачем вы позоритесь, не имея информации?
ниже ответил такому же господину
Nezha = 152,000
Nio = 122,000
BYD = 911,000
Aion = 271,000
Huawei Aito (Launch at March'22) - 75,000
Li Auto = 133,000
Xpeng = 120,000
и все равно это в 2 раза меньше чем продала тесла. а теперь представим, что будет с этими тачками лет через 5, или через 10.
Тесла продала 1,31 млн. по всему миру.
Вы себя закапываете зачем-то.
в год, смекаешь?)
Блять там этих брендов не один, электрички китайцы делать умеют не хуже теслы
Сфоткай хоть один когда увидишь
https://www.instagram.com/p/CWgiaPXg1Vl/
А телевизор есть в китайских теслах с выдвижной антенной?
ага, точно, ведь в Китае уёбищные электромашины продаёт только великий Маск)))
я холодильник за 30к купил, а на следующий день он стал стоить 22000. обидно было...
* Прям как Светлаков и новый телевизор ))
дай ссылку
Некоторые магазы типа Мвидео раньше компенсировали разницу, если после покупки в течение недели найдёшь у конкурентов дешевле.
Интересно, в России что-то похожее будет?
В России ты можешь вернуть товар зачастую
машину без крупного дефекта не получится вернуть
Ну с техникой многие так делают. Покупают типа через интернет в оффлайн-магазине с правом на возврат. Если цена упала в течении срока возврата, то сдают и снова выкупают по сниженной цене.
в какой вселенной будет так, что у нас снизят цену авто на 13-24% ??
Написали бы хоть, сколько машины стоили, «журнализды».