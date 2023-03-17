Кикшеринг «Юрент» запустил тариф для курьеров — стоит от 499 рублей в день Статьи редакции
Цена зависит от региона.
- Тарифом «Юрент Курьер» могут воспользоваться работники любых служб доставок. Проездной на день можно оформить внутри приложения «Юрент», он работает во всех городах присутствия сервиса.
- ПО нему можно без ограничений пользоваться самокатами «Юрент» и менять их в течение смены. Чтобы получить доступ, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти верификацию — отправить скрин своего рабочего приложения и фото курьерской сумки.
- Одному из первых пользователей тарифа — курьеру «Яндекс Еды» Сардору Султонову — «Юрент» подарил брендированный самокат Ninebot G30. Его выбрали как одного из самых активных курьеров «Яндекса», работающего в Москве.
- У «Юрента» есть однодневные проездные для обычных пользователей, стоят от 390 до 590 рублей в зависимости от города, но с ограничением на длительность поездки — до 40 минут. Тариф для курьеров есть у «Яндекс Go», стоит 1 рубль за минуту поездки.
826 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
"Стоит от 499 рублей в день в зависимости от региона."- в день как то дороговато,я конечно не знаю какая сейчас зп у курьера,но мне кажется за смену это ощутимая трата
чуть меньше половины дневного заработка, походу
если это привеет к увеличению доходов яндекса то он найдет способ взыскать это с курьеров, то есть по итогу курьеры станут быстрее за свои же деньги, а те кто не будет юзать самокаты станут получать меньше.
Плата 499 ₽/день?! 22 рабочих дня 10978 ₽ в месяц... Однако.
Курьеры не бедствуют.
И катаешься 1 день за 500 р.
Благодарю, перечитал, действительно – в смену.
курьер в москве который ставит себе целью заработок при 6 дневке / 10 часовой смене в 2021 году имел порядка 90 к в месяц
ТСтопэ.. Они хотят вместо абонемента за 390 рублей варить то же самое с налётом элитарности за 490р? Сразу захотелось стать курьером
Зависит от города + новость немного старая про абонемент Daily. В большинстве городов обычный Дэйлик уже стоит подороже. Проездной для курьеров в каждом городе выгоднее, чем стандартный проездной - задача дать им более комфортные условия для работы
зависит от региона,но написано от ...
И на дейли есть ограничение по времени, а на курьерском тарифе анлим
Почему мне одному кажется что кикшеринг не выгодная история
Продлили бы длительность поездки для обычных пользователей с 40 минут до 80, по тарифу на сутки, было бы идеально.
Проездной 2500 на 30 дней в общественном транспорте
Но иногда в выходные ты устанешь ждать транспорт на остановке, плюс либо приедет забитый либо забьется у тебя. Иногда нужно все равно пешком идти до точки, потому что транспорт ближе не проходит. И это мы, скорее всего, про Москву. В регионе может, и скорее всего будет, гораздо хуже.
это для каких-то особенно лакшери курьеров, большая же часть на велосипедах, типа, "дружок")
Неплохо, что развивают как-то тему доставки, и сразу захотелось узнать сколько курьеры в день зарабатывают, чтобы как-то сопоставить
лишь в одну команду мы верим