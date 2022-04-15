В марте сервис заявлял, что не будет блокировать российских разработчиков, но через месяц «Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США.

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О недоступных аккаунтах «Сбера», «Сбер AI» и «Альфа-банка» сообщил пользователь «Хабра».

В «Сбере» прокомментировали vc.ru, что оставят все open-sourсe модели в открытом доступе, сейчас команды переносят их в другие репозитории. Также «Сбер» использует Platfrom V Works собственной облачной цифровой платформы для agile-разработки. Там есть инструмент для хостинга проектов и их совместной разработки — Git-совместимый репозиторий.

Редакция vc.ru отправила вопросы «Альфа-банку» о блокировке и причинах.

Несколько российских пользователей написали в Twitter о блокировке личных аккаунтов. Они не получали предупреждений от GitHub и ответа от службы поддержки о причинах.

При блокировке корпоративного аккаунта сохраняется доступ к данным репозиториев в течение нескольких часов, при блокировке личного — доступ ограничивается сразу, пишет «Хабр». «В том числе, при удалении исчезают Issues и Pull Requests в другие репозитории. Часть из заблокированных аккаунтов не содержало приватных репозиториев, только публичные».

Пользователь опубликовал скриншот письма, которое, по его словам, получили владельцы заблокированных аккаунтов. В нём указано, что аккаунт мог управляться из санкционного региона, предлагается заполнить форму апелляции и указать отношения компании или пользователя с Северной Кореей, Сирией, Крымом, ЛНР и ДНР.

Письмо от GitHub