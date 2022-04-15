Разработка
Маша Цепелева

GitHub заблокировал аккаунты «Сбера», «Альфа-банка» и некоторых пользователей из России Статьи редакции

В марте сервис заявлял, что не будет блокировать российских разработчиков, но через месяц «Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США.

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О недоступных аккаунтах «Сбера», «Сбер AI» и «Альфа-банка» сообщил пользователь «Хабра».

В «Сбере» прокомментировали vc.ru, что оставят все open-sourсe модели в открытом доступе, сейчас команды переносят их в другие репозитории. Также «Сбер» использует Platfrom V Works собственной облачной цифровой платформы для agile-разработки. Там есть инструмент для хостинга проектов и их совместной разработки — Git-совместимый репозиторий.

Редакция vc.ru отправила вопросы «Альфа-банку» о блокировке и причинах.

Несколько российских пользователей написали в Twitter о блокировке личных аккаунтов. Они не получали предупреждений от GitHub и ответа от службы поддержки о причинах.

Sergey Bobrov @Black2Fan
¯\_(ツ)_/¯
Denis Kolegov @dnkolegov
@Black2Fan @sudhanshur705 The same. My account was suspended. Haven't received the response yet.

При блокировке корпоративного аккаунта сохраняется доступ к данным репозиториев в течение нескольких часов, при блокировке личного — доступ ограничивается сразу, пишет «Хабр». «В том числе, при удалении исчезают Issues и Pull Requests в другие репозитории. Часть из заблокированных аккаунтов не содержало приватных репозиториев, только публичные».

Пользователь опубликовал скриншот письма, которое, по его словам, получили владельцы заблокированных аккаунтов. В нём указано, что аккаунт мог управляться из санкционного региона, предлагается заполнить форму апелляции и указать отношения компании или пользователя с Северной Кореей, Сирией, Крымом, ЛНР и ДНР.

Письмо от GitHub
  • «Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США 6 апреля. Активы банков в американской юрисдикции заморожены, им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
  • В начале марта GitHub объявил, что не будет блокировать разработчиков из России, потому что сервис — «это дом для всех разработчиков, где бы они ни находились».

#новость #github

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153 комментария
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ИгорьOK

В марте сервис заявлял, что не будет блокировать российских разработчиков

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Denis Kiselev

Российских - не будет. Но не путаем с листом SDN - субъекты под санкциями! Их любая компания в американской юрисдикции ОБЯЗАНА заблокировать. Это не ее решение, это - не ответственность.

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3 комментария
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Иван Шмаков

Как пользоваться результатом труда, так они в первую очередь... а давайте ревертним все коммиты в проектах opensource в рамках github? В целях соблюдения санкций и отзовем согласия на использование всех результатов труда в качестве opensource лицензии?

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5 комментариев
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Александр Еремин

Есть в этом что то путинское

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Максим Морозов

В топку этот гитхаб ... конкуренция рулит кому надо создали бекапы проектов на
https://gitflic.ru/ - на ГитФлик в России

https://gitea.io/ru-ru/ - отличная альтернатива гитхабу в КНР

Облачный сервис хранения репозиториев исходного…
GitFlic - первый российский сервис для хранения исходного кода и работы с ним. Основан на системе…
gitflic.ru
Gitea
Gitea
gitea.io
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Alex Shokhin

Эти компании не понимают, что очень сильно потеряют в доверии. Это значит, что тебя в любой момент могут "удалить", если ты станешь неприятен для других людей. Все будут стараться делать свои сервисы, которые нельзя просто отключить.

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nambavan

А, что они должны делать, перестать соблюдать законы своей страны и попасть под штрафы и вторичные санкции?

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31 комментарий
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Mishka

Дрожи от страха Пентагон, SberHub грядет!

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2 комментария
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user_90123129312

"станешь неприятен" — вам бы в ВГТРК идти работать, раз развязывание бессмысленной войны и повсеместные изнасилования так описываете.

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5 комментариев
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Винниамин Пяточков

Верно.
Вообще хранить ценный код в чужих системах - изначально сомнительное занятие.
Рано или поздно что-то такое должно было произойти.

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Maksim Kachur

Что ж, пора в свой личный список "импортозамещения" внести ещё и необходимость снова развернуть собственную инфраструктуру git. А мы верили, GitHub. Всё же не зря мы опасались длинных лап Microsoft, которые она медленно, но верно стала тянуть к Open Source.

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9 комментариев
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Ware Wow

Это хорошо.
Больше сервисов, меньше монополий.
Сейчас в вебе большая централизация, победитель может забрать все. А так это шанс для сотен проектов в одной нише.

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3 комментария
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John Doe

Эти компании не понимают, что очень сильно потеряют в доверии
 Все будут стараться делать свои сервисы,
А "все" планируют развязать войну c соседями, подвести мир к WW3 и т.д.?
А создав аналогичный сервис в РФ - вам гарантируют полный доступ? А если, вдруг, вы внезапно встанете политически не сильно нравится Кремлю или ваш бизнес понадобится кому-либо еще? На мой взгляд такой риск в РФ всегда был гораздо выше, чем вероятность воевать против всего мира.

И да - Нужно трезво оценивать риски и что вы теряете. Кто-то будет делать свои сервисы с 0, а кто-то будет пользоваться плодами глобализации и всегда будет на шаг-два-сотню впереди человека в бункере.

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5 комментариев
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Nick Nick

Да это сказки, во-первых, а то раньше Гитхаб по никогда не блокировал по своей прихоти. Во-вторых, код можно держать локально (git lab), но для опенсорса лучшей альтернативы нет, все продолжат пользоваться.
Точно так же, как продолжат пользоваться всем остальным с мыслью "ну у нас то тут люди приличные, войн не устраивают, нас это не коснётся". И я даже не очень уверен, что они неправы.

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Game Topia

Да, все понимают какие они уроды, но ничего с этим не поделаешь. Либо молишься и ждёшь разблокировку, либо пользуешься шлаком. Мы никогда гитхаб не переплюнем, так как количество пользователей нашего клона не может сформировать такой же бюджет.

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8 комментариев
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Юрий Карпов

Эта спецоперация только лишний раз доказала, что централизованность по всему миру и есть тот самый бич, от которого надо бежать. Облака, централизованные СМИ, централизованные хабы в один прекрасный момент могут тупо "просесть" под давлением властных структур. "Правда" - условное понятие в руках тех, кто может влиять на централизованные хранилища информации, причём не важно по своей воле или давлением государства/власти. Будущее определённо будет другим. Даже если сбер выпустит свой сберхаб, никто и никогда не даст гарантии, что в будущем теже самые манипуляции с блокировкой аккаунтов не позволит себе сделать сам Сбер. Или никто и никогда не даст гарантии, что условный яндекс не заблочит свои облака по приказу свыше.
Два пути. Или возврат к standalone applications или DeApps. Больше выхода нет. Второе я так понимаю в нашей стране ваще табу....верхам не выгодно, чтобы народ понимал, низы уехали :)

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Maksim Kachur

Кстати интересная идея стартапа. Сообщество децентрализованных git-хабов) Благо git сам по себе как технология децентрализованный изначально)

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3 комментария
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Artem Tuichiev

Именно по этому интернет как таковой гениальная вещь навсегда (в смысле пока есть человечество)

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Иван Шмаков

А что они так слабо, блокируют. А как же ревертнуть все коммиты от всех пользователей из РФ?

Кстати все российские программисты имеют право отозвать право на использование своего интеллектуального труда в рамках OpenSource в связи с изменившимися станционными обстоятельствами и полностью парализовать весь Opensource.

А то как пользоваться результатами труда российских программистов - так это их не смущает...

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Иван Петров

Российским программистам еще жить с этими компаниями после релокации, так что не будут

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4 комментария
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evilnw

Вы не боитесь, что если так же поступят другие, то все наше импортозамещение в сфере ПО отправится в каменный век, т.к. придется заново писать ОС и т.д? В США хотя бы есть закрытый софт в лице MS и Ко.

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2 комментария
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Дмитрий Иванов

Кстати все российские программисты имеют право отозвать право на использование своего интеллектуального труда в рамках OpenSource в связи с изменившимися станционными
У меня для вас плохие новости, но ни в одной стране вам не удастся расторгнуть контракт с таким обоснованием.

и полностью парализовать весь Opensource.
Для начала, желающим придётся пройти весь процесс "написать разработчикам -> подать в суд -> выиграть суд -> энфорснуть результат". Учитывая, что крайне малое число разработчиков одновременно

* вносили хоть сколько-то заметный вклад в проекты
* считают себя поражёнными в правах в данном случае
* собираются что-то отзывать из-за этого
* готовы проходить весь бюрократический ад, если им откажут в удалении коммита по письму

, то можно считать сценарий с параличом опенсорса более фантастическим, чем смерть полоумного деда от передозировки во время гей-оргии.

Как яркий пример, можно взять команду Clickhouse, достаточно крупного русского опенсорса, где все разработчики русские, хоть и физически сидят в Калифорнии сейчас: они заявили, что к России никакого отношения не имеют и всю эту так называемую "спецоперацию" осуждают.[1]

[1] — https://vc.ru/services/392952

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Ivan the Not So Terrible

Это в какой foss лицензии есть опция что-то отозвать?!

Ей богу, не занимайтесь самодеятельностью без методички...

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Pavel Loginov

Русских, не российских. Рабство отменили

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Иван Шмаков

Пацаны, давайте нагнем github и microsoft?
Отзываем право на использование всех коммитов в github во всех проектах по лицензии opensource?

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evilnw

Можете поделиться вашим вкладом в opensource, а то вы так усердно призываете нагнуть, что по ощущениям вы должны быть чуть ли не ключевым разработчиком ядра Linux.

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Isla Bonita

Похмелись уже, нагибатель)

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High Stakes

А бывшая пусть за рестораны вернет.

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user_90123129312

С таким рвением лучше бы путина слали в подводное плавание.

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1 комментарий
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Ivan the Not So Terrible

А покажите ваши коммиты.
Знать чего лишается цивилизация.

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Pavel Loginov

Ути-пути, какой ярый диванный воин

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Denis Kiselev

Наверное, надо написать - а что случилось?!

Но, блин, а что они ждали то?!

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Вася Пражкин

а что они ждали то
 полагаю, они думали, что "вне политики", наивные

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2 комментария
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Владимир Кондратьев

Меня восемь лет не было, как у вас тут потомки?

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1 комментарий
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Техно Alex

""В начале марта GitHub объявил, что не будет блокировать разработчиков из России, потому что сервис — «это дом для всех разработчиков, где бы они ни находились»."" Получается кроме - России. Северная Корея, Сирия и тд уже не в счёт. Им можно

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Shoo

Это не так.
https://docs.github.com/en/site-policy/other-site-policies/github-and-trade-controls

GitHub and Trade Controls - GitHub Docs
Get started, troubleshoot, and make the most of GitHub. Documentation for new users, developers…
docs.github.com
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Make Luv

Убьют опенсорс, суки. Годами создавалось доверие и так за раз хуяк и всё.

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Евгений Максименков

Годами создавалось доверие и так за раз хуяк и всё
Вы не поверите, но в цивилизованных странах, в которых деды спецоперации не проводят, доверие к GH никуда не делось и с опенсорсом ничего не случилось

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13 комментариев
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Ivan the Not So Terrible

Компании под санкциями (квазигосы) практически ничего не коммитили в сообщество.

У нас как-то не принято отдавать, только брать.
Перебить копирайты на очередном линуксе и продать как "отечественное" - это с удовольствием. А вот обратных примеров не знаю.

Так что скорее всего опенсорс ничего и не заметит.

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Ivan the Not So Terrible

Гитхаб заблокировал Сергея Боброва => Гитхаб заблокировал пользователей из России.

Алёё, это первый канал?

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Pavel Odegov

Видимо, это дом кому надо дом

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Nomad from Mordor

Не всё так однозначно, всей правды мы не узнаем.

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Владислав Орлов

Это уже не смешно. Ты еще покажи откуда на беларусь...

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Самозанятый Енот Полоскун

Web 3.0 все ближе… там где есть банхаммер, там нет ни развития, ни технологии, есть только одна значимая точка зрения банхаммера и наросты вокруг нее. Рип гитхаб, чоуш там… обидно, досадно, да ладно… блин даже гитхаб впал в эту истерию.

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Вадим Д.

Теперь будет новый продукт СберГит?

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Game Topia

Так уже давно русский вариант замутили. Не помню название.

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2 комментария
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Аня

Про сбер и Альфу понятно, раз они под блок.санкциями, а гитхаб должен соблюдать законодательство сша.
Непонятно про физиков, если они не в с.Корее, Иране, Крыму и лднр. Тут только писать в саппорт про ошибку, хз как их так геолоцировали.

Интересно узнать, чем закончится именно для физиков.

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Ivan the Not So Terrible

Как и все фейки из телевизора закончится новым фейком.

Никаких физиков не блокировали.
Единственный пример из статьи "Сергей Бобров" - это сотрудник касперского.

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Щитпостер на зарплате

Ля они крысы конечно.

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Двойной франт

Кажется кто-то заходил из под IP санкционного региона.

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а б

Кто бы это мог быть🤔

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1 комментарий
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Комментарий удален модератором

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Щитпостер на зарплате

@Инспектор спам

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Nomad from Mordor

Где они были 8 лет назад?

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