GitHub заблокировал аккаунты «Сбера», «Альфа-банка» и некоторых пользователей из России Статьи редакции
В марте сервис заявлял, что не будет блокировать российских разработчиков, но через месяц «Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США.
О недоступных аккаунтах «Сбера», «Сбер AI» и «Альфа-банка» сообщил пользователь «Хабра».
В «Сбере» прокомментировали vc.ru, что оставят все open-sourсe модели в открытом доступе, сейчас команды переносят их в другие репозитории. Также «Сбер» использует Platfrom V Works собственной облачной цифровой платформы для agile-разработки. Там есть инструмент для хостинга проектов и их совместной разработки — Git-совместимый репозиторий.
Редакция vc.ru отправила вопросы «Альфа-банку» о блокировке и причинах.
Несколько российских пользователей написали в Twitter о блокировке личных аккаунтов. Они не получали предупреждений от GitHub и ответа от службы поддержки о причинах.
При блокировке корпоративного аккаунта сохраняется доступ к данным репозиториев в течение нескольких часов, при блокировке личного — доступ ограничивается сразу, пишет «Хабр». «В том числе, при удалении исчезают Issues и Pull Requests в другие репозитории. Часть из заблокированных аккаунтов не содержало приватных репозиториев, только публичные».
Пользователь опубликовал скриншот письма, которое, по его словам, получили владельцы заблокированных аккаунтов. В нём указано, что аккаунт мог управляться из санкционного региона, предлагается заполнить форму апелляции и указать отношения компании или пользователя с Северной Кореей, Сирией, Крымом, ЛНР и ДНР.
- «Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США 6 апреля. Активы банков в американской юрисдикции заморожены, им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- В начале марта GitHub объявил, что не будет блокировать разработчиков из России, потому что сервис — «это дом для всех разработчиков, где бы они ни находились».
Накануне появилась информация о переговорах сервиса с «Таксовичкоф» о продаже части активов.
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В марте сервис заявлял, что не будет блокировать российских разработчиков
Российских - не будет. Но не путаем с листом SDN - субъекты под санкциями! Их любая компания в американской юрисдикции ОБЯЗАНА заблокировать. Это не ее решение, это - не ответственность.
Как пользоваться результатом труда, так они в первую очередь... а давайте ревертним все коммиты в проектах opensource в рамках github? В целях соблюдения санкций и отзовем согласия на использование всех результатов труда в качестве opensource лицензии?
Есть в этом что то путинское
В топку этот гитхаб ... конкуренция рулит кому надо создали бекапы проектов на
https://gitflic.ru/ - на ГитФлик в России
https://gitea.io/ru-ru/ - отличная альтернатива гитхабу в КНР
Эти компании не понимают, что очень сильно потеряют в доверии. Это значит, что тебя в любой момент могут "удалить", если ты станешь неприятен для других людей. Все будут стараться делать свои сервисы, которые нельзя просто отключить.
А, что они должны делать, перестать соблюдать законы своей страны и попасть под штрафы и вторичные санкции?
Дрожи от страха Пентагон, SberHub грядет!
"станешь неприятен" — вам бы в ВГТРК идти работать, раз развязывание бессмысленной войны и повсеместные изнасилования так описываете.
Верно.
Вообще хранить ценный код в чужих системах - изначально сомнительное занятие.
Рано или поздно что-то такое должно было произойти.
Что ж, пора в свой личный список "импортозамещения" внести ещё и необходимость снова развернуть собственную инфраструктуру git. А мы верили, GitHub. Всё же не зря мы опасались длинных лап Microsoft, которые она медленно, но верно стала тянуть к Open Source.
Это хорошо.
Больше сервисов, меньше монополий.
Сейчас в вебе большая централизация, победитель может забрать все. А так это шанс для сотен проектов в одной нише.
Эти компании не понимают, что очень сильно потеряют в доверии
Все будут стараться делать свои сервисы,
А "все" планируют развязать войну c соседями, подвести мир к WW3 и т.д.?
А создав аналогичный сервис в РФ - вам гарантируют полный доступ? А если, вдруг, вы внезапно встанете политически не сильно нравится Кремлю или ваш бизнес понадобится кому-либо еще? На мой взгляд такой риск в РФ всегда был гораздо выше, чем вероятность воевать против всего мира.
И да - Нужно трезво оценивать риски и что вы теряете. Кто-то будет делать свои сервисы с 0, а кто-то будет пользоваться плодами глобализации и всегда будет на шаг-два-сотню впереди человека в бункере.
Да это сказки, во-первых, а то раньше Гитхаб по никогда не блокировал по своей прихоти. Во-вторых, код можно держать локально (git lab), но для опенсорса лучшей альтернативы нет, все продолжат пользоваться.
Точно так же, как продолжат пользоваться всем остальным с мыслью "ну у нас то тут люди приличные, войн не устраивают, нас это не коснётся". И я даже не очень уверен, что они неправы.
Да, все понимают какие они уроды, но ничего с этим не поделаешь. Либо молишься и ждёшь разблокировку, либо пользуешься шлаком. Мы никогда гитхаб не переплюнем, так как количество пользователей нашего клона не может сформировать такой же бюджет.
Эта спецоперация только лишний раз доказала, что централизованность по всему миру и есть тот самый бич, от которого надо бежать. Облака, централизованные СМИ, централизованные хабы в один прекрасный момент могут тупо "просесть" под давлением властных структур. "Правда" - условное понятие в руках тех, кто может влиять на централизованные хранилища информации, причём не важно по своей воле или давлением государства/власти. Будущее определённо будет другим. Даже если сбер выпустит свой сберхаб, никто и никогда не даст гарантии, что в будущем теже самые манипуляции с блокировкой аккаунтов не позволит себе сделать сам Сбер. Или никто и никогда не даст гарантии, что условный яндекс не заблочит свои облака по приказу свыше.
Два пути. Или возврат к standalone applications или DeApps. Больше выхода нет. Второе я так понимаю в нашей стране ваще табу....верхам не выгодно, чтобы народ понимал, низы уехали :)
Кстати интересная идея стартапа. Сообщество децентрализованных git-хабов) Благо git сам по себе как технология децентрализованный изначально)
Именно по этому интернет как таковой гениальная вещь навсегда (в смысле пока есть человечество)
А что они так слабо, блокируют. А как же ревертнуть все коммиты от всех пользователей из РФ?
Кстати все российские программисты имеют право отозвать право на использование своего интеллектуального труда в рамках OpenSource в связи с изменившимися станционными обстоятельствами и полностью парализовать весь Opensource.
А то как пользоваться результатами труда российских программистов - так это их не смущает...
Российским программистам еще жить с этими компаниями после релокации, так что не будут
Вы не боитесь, что если так же поступят другие, то все наше импортозамещение в сфере ПО отправится в каменный век, т.к. придется заново писать ОС и т.д? В США хотя бы есть закрытый софт в лице MS и Ко.
Кстати все российские программисты имеют право отозвать право на использование своего интеллектуального труда в рамках OpenSource в связи с изменившимися станционными
У меня для вас плохие новости, но ни в одной стране вам не удастся расторгнуть контракт с таким обоснованием.
и полностью парализовать весь Opensource.
Для начала, желающим придётся пройти весь процесс "написать разработчикам -> подать в суд -> выиграть суд -> энфорснуть результат". Учитывая, что крайне малое число разработчиков одновременно
* вносили хоть сколько-то заметный вклад в проекты
* считают себя поражёнными в правах в данном случае
* собираются что-то отзывать из-за этого
* готовы проходить весь бюрократический ад, если им откажут в удалении коммита по письму
, то можно считать сценарий с параличом опенсорса более фантастическим, чем смерть полоумного деда от передозировки во время гей-оргии.
Как яркий пример, можно взять команду Clickhouse, достаточно крупного русского опенсорса, где все разработчики русские, хоть и физически сидят в Калифорнии сейчас: они заявили, что к России никакого отношения не имеют и всю эту так называемую "спецоперацию" осуждают.[1]
[1] — https://vc.ru/services/392952
Это в какой foss лицензии есть опция что-то отозвать?!
Ей богу, не занимайтесь самодеятельностью без методички...
Русских, не российских. Рабство отменили
Пацаны, давайте нагнем github и microsoft?
Отзываем право на использование всех коммитов в github во всех проектах по лицензии opensource?
Можете поделиться вашим вкладом в opensource, а то вы так усердно призываете нагнуть, что по ощущениям вы должны быть чуть ли не ключевым разработчиком ядра Linux.
Похмелись уже, нагибатель)
А бывшая пусть за рестораны вернет.
С таким рвением лучше бы путина слали в подводное плавание.
А покажите ваши коммиты.
Знать чего лишается цивилизация.
Ути-пути, какой ярый диванный воин
Наверное, надо написать - а что случилось?!
Но, блин, а что они ждали то?!
а что они ждали то
полагаю, они думали, что "вне политики", наивные
Меня восемь лет не было, как у вас тут потомки?
""В начале марта GitHub объявил, что не будет блокировать разработчиков из России, потому что сервис — «это дом для всех разработчиков, где бы они ни находились»."" Получается кроме - России. Северная Корея, Сирия и тд уже не в счёт. Им можно
Это не так.
https://docs.github.com/en/site-policy/other-site-policies/github-and-trade-controls
Убьют опенсорс, суки. Годами создавалось доверие и так за раз хуяк и всё.
Годами создавалось доверие и так за раз хуяк и всё
Вы не поверите, но в цивилизованных странах, в которых деды спецоперации не проводят, доверие к GH никуда не делось и с опенсорсом ничего не случилось
Компании под санкциями (квазигосы) практически ничего не коммитили в сообщество.
У нас как-то не принято отдавать, только брать.
Перебить копирайты на очередном линуксе и продать как "отечественное" - это с удовольствием. А вот обратных примеров не знаю.
Так что скорее всего опенсорс ничего и не заметит.
Гитхаб заблокировал Сергея Боброва => Гитхаб заблокировал пользователей из России.
Алёё, это первый канал?
Видимо, это дом кому надо дом
Не всё так однозначно, всей правды мы не узнаем.
Это уже не смешно. Ты еще покажи откуда на беларусь...
Web 3.0 все ближе… там где есть банхаммер, там нет ни развития, ни технологии, есть только одна значимая точка зрения банхаммера и наросты вокруг нее. Рип гитхаб, чоуш там… обидно, досадно, да ладно… блин даже гитхаб впал в эту истерию.
Теперь будет новый продукт СберГит?
Так уже давно русский вариант замутили. Не помню название.
Про сбер и Альфу понятно, раз они под блок.санкциями, а гитхаб должен соблюдать законодательство сша.
Непонятно про физиков, если они не в с.Корее, Иране, Крыму и лднр. Тут только писать в саппорт про ошибку, хз как их так геолоцировали.
Интересно узнать, чем закончится именно для физиков.
Как и все фейки из телевизора закончится новым фейком.
Никаких физиков не блокировали.
Единственный пример из статьи "Сергей Бобров" - это сотрудник касперского.
Ля они крысы конечно.
Кажется кто-то заходил из под IP санкционного региона.
Кто бы это мог быть🤔
Комментарий удален модератором
@Инспектор спам
Где они были 8 лет назад?