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Qiwi свернула программу лояльности финтех-сервиса, повысила тарифы и сократила штат, чтобы клиенты ушли и банк можно было бы закрыть к концу года.
Глава Qiwi Борис Ким в интервью «Ведомостям» рассказал, почему «Рокетбанк» не смог выйти на прибыль. За первый квартал 2020 года убыток «Рокетбанка» составил 660 млн рублей из 1,5 млрд рублей, прогнозируемых компанией.
По словам Кима, покупкой финтех-сервиса интересовались и крупнейшие банки. Компания готова была продать «Рокетбанк» по цене до 1 млрд рублей. «Это больше, чем мы за него заплатили, но гораздо меньше, чем в него вложили», — говорит Ким. Qiwi выкупила банк у «Открытия» в августе 2017 года. Суммарно вместе с покупкой банка для предпринимателей «Точка» сделка обошлась Qiwi в 700 млн рублей.
Однако «проект был не коробочным решением»: на интеграцию «Рокетбанка» в новую структуру после продажи какому-либо банку ушло бы от четырёх до шести месяцев, а Qiwi получала убыток от сервиса каждый месяц, говорит Ким.
«Мы не могли себе этого позволить, а соглашение с "Тинькофф" не потребовало никакой технической интеграции», — объяснил глава Qiwi. «Тинькофф» вместе с Qiwi предложили клиентам «Рокетбанка» перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением «рокетрублей» — бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса.
Компания также развивает «Точку» — совместный проект с «Открытием». «Многое будет зависеть в целом от потребительского спроса», — ответил Ким на вопрос, не станет ли «Точка» в условиях кризиса убыточной, как «Рокетбанк».
По его словам, по итогам января-марта 2020 года «Точка» перевыполнила план по прибыли — этот показатель достиг 143 млн рублей. «Это результат именно части Qiwi в совместном предприятии с "ФК Открытие"», — рассказывает глава Qiwi. Банк также планирует показать положительный результат по итогам 2020 года. Однако «Точка» обслуживает «уязвимую прослойку» — предпринимателей.
Он также рассказал о покупках и инвестициях Qiwi в 2019 году:
Qiwi планирует полностью закрыть «Рокетбанк» к концу 2020 года. Компания свернула программу лояльности финтех-сервиса, повысила тарифы и сократила штат, чтобы клиенты ушли в другие банки.
А в отдельности «Рокетбанк» оказался убыточен, и шансов его вывести на прибыль не было.
А когда покупали это неясно было? Как-то же рассчитали они сумму больше миллиарда, которую за него заплатили.
Большая часть просто откат. Вывод акционерного капитала. Публичная компания.
"Будем развивать дебетовые карты и кредитные предложения, проекты по данным"
Снова будете развивать дебетовые карты? Серьезно??
Несмотря на все декларации про комфортный и растянутый во времени переход в другие банки, выводить валюту со счетов в Рокетбанке было крайне неудобно. Даже в Москве банкоматов «Открытия», которые выдают валюту и (что важнее) в которых она реально есть, совсем немного. При этом выдачу валюты в «Райффайзене» отрубили без предупреждения.
Я пользовался Рокетбанком много лет, но последние недели в нем оставили неприятный осадок: забота о клиентах, которой сервис выделялся на фоне всех этих «ваше мнение очень важно, мы обязательно перезвоним», испарилась за мгновение.
Естественно, убыточный. Нельзя просто так брать и блокировать карты с + балансом, как это киви делает с кошельками.
Когда началась возня с переводом клиентов в Qiwi как раз ушел от них
Но мне реально не понятно, почему при примерно таких же условиях у Тинькова у них дебетовые карты выгодны, а у рокета нет.
Для Тинькофф дебетовые карты - способ фондирования и расширения клиентской базы, а не заработка.
А почему вы думаете что для Тинькова дебетные выгодны?
Ну, потому что как показывает практика от убыточных проектов Тинькофф банк в течении авры лет избавляется (можно посмотреть историю с ипотеками)
Я возможно не так хорошо знаю экономику Тинькова, но в целом:
- банк получает % с каждой покупки по карте
- банк получает от пользователя ежемесячный платеж за обслуживание
- банк получает фондирование под выдачу % (т.е. за счет всех остатков счетов зарабатывает на выдаваемых кредитах)
Скорее всего без выдачи кредитов бизнес тяжело сходится, иначе зачем банку хранить n-ную сумму денег у себя и платить на них еще %. И как я понимаю именно здесь разница между Рокетом&Qiwi и Тиньковым, у которого изначально бизнес строился на кредитках.
С учетом кешбека, первое мало.
Обслуживание у очень многих бесплатное
Фондирование - да, но ему надо иметь применение. Ибо оно не такое дешевое.
Грубо - если лить его на ОФЗ - будет убыток.
То есть если у тебя есть дорогие кредиты - оно выгодно.
Если их нет .... видим судьбу рокета.
Зачем тогда у рокета доступен выпуск карт для новых клиентов?
Они хотят окучить самозанятых и ИП.
Из бонусов - они платят гораздо больше комиссий и делают переводы.
Так же их можно обвинять по115ФЗ и легко морозить деньги.
(ну это если мы считаем банк не очень честным и желающим так зарабатывать)
При этом не видно, развитие совести. Кредитные лимиты они не особо пытаются как то развивать для клиентов.
Интересно они убытки считали по номинальной упущенной выгоде или по собственным затратам и инвестициям? Если второе, то грош цена такому менеджменту
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