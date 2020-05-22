Дебетовая карта — убыточный продукт, ему нужна пара в виде кредитного продукта, поэтому банки развивают их вместе, причем начинают с кредитного. У нас есть «Совесть» и был дебетовый продукт, но «Совесть» — это карта рассрочки, и доходность по ней ниже, чем по кредитке.

Поэтому нам стало выгоднее фондировать «Совесть» из других источников, то есть синергия не получилась. А в отдельности «Рокетбанк» оказался убыточен, и шансов его вывести на прибыль не было.