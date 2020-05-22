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Финансы
Лиана Липанова
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«Дебетовая карта — убыточный продукт»: глава Qiwi Борис Ким объяснил закрытие «Рокетбанка» Материал редакции

Qiwi свернула программу лояльности финтех-сервиса, повысила тарифы и сократила штат, чтобы клиенты ушли и банк можно было бы закрыть к концу года.

24 комментария
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Глава Qiwi Борис Ким в интервью «Ведомостям» рассказал, почему «Рокетбанк» не смог выйти на прибыль. За первый квартал 2020 года убыток «Рокетбанка» составил 660 млн рублей из 1,5 млрд рублей, прогнозируемых компанией.

Дебетовая карта — убыточный продукт, ему нужна пара в виде кредитного продукта, поэтому банки развивают их вместе, причем начинают с кредитного. У нас есть «Совесть» и был дебетовый продукт, но «Совесть» — это карта рассрочки, и доходность по ней ниже, чем по кредитке.

Поэтому нам стало выгоднее фондировать «Совесть» из других источников, то есть синергия не получилась. А в отдельности «Рокетбанк» оказался убыточен, и шансов его вывести на прибыль не было.

Борис Ким
гендиректор Qiwi

По словам Кима, покупкой финтех-сервиса интересовались и крупнейшие банки. Компания готова была продать «Рокетбанк» по цене до 1 млрд рублей. «Это больше, чем мы за него заплатили, но гораздо меньше, чем в него вложили», — говорит Ким. Qiwi выкупила банк у «Открытия» в августе 2017 года. Суммарно вместе с покупкой банка для предпринимателей «Точка» сделка обошлась Qiwi в 700 млн рублей.

Однако «проект был не коробочным решением»: на интеграцию «Рокетбанка» в новую структуру после продажи какому-либо банку ушло бы от четырёх до шести месяцев, а Qiwi получала убыток от сервиса каждый месяц, говорит Ким.

«Мы не могли себе этого позволить, а соглашение с "Тинькофф" не потребовало никакой технической интеграции», — объяснил глава Qiwi. «Тинькофф» вместе с Qiwi предложили клиентам «Рокетбанка» перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением «рокетрублей» — бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса.

Компания также развивает «Точку» — совместный проект с «Открытием». «Многое будет зависеть в целом от потребительского спроса», — ответил Ким на вопрос, не станет ли «Точка» в условиях кризиса убыточной, как «Рокетбанк».

По его словам, по итогам января-марта 2020 года «Точка» перевыполнила план по прибыли — этот показатель достиг 143 млн рублей. «Это результат именно части Qiwi в совместном предприятии с "ФК Открытие"», — рассказывает глава Qiwi. Банк также планирует показать положительный результат по итогам 2020 года. Однако «Точка» обслуживает «уязвимую прослойку» — предпринимателей.

То есть по «Точке» может ударить то, что какие-то клиенты пройдут через реструктуризацию или разорятся, в последнем случае на их место придут новые. Многое будет зависеть в целом от потребительского спроса.

Борис Ким
гендиректор Qiwi

Он также рассказал о покупках и инвестициях Qiwi в 2019 году:

  • Инвестиции в фудтех-стартап Bartello и в решение «Таксиагрегатор» Guru.Taxi.
  • Покупка программного кода российской компании «Биллинг онлайн» и системы «Открытый город».
  • Выкуп долей у основателей российской маркетинговой платформ Flocktory. Qiwi купила 80% компании в 2017 году, оставшиеся 20% тогда сохранили за собой основатели и ключевые сотрудники проекта.

В этом году крупных вложений не планируем, но не исключаем точечные инвестиции. Будем развивать дебетовые карты и кредитные предложения, проекты по данным, а также факторинговый бизнес — компания «Факторинг плюс» показала хороший результат в первом квартале.

Борис Ким
гендиректор Qiwi

Qiwi планирует полностью закрыть «Рокетбанк» к концу 2020 года. Компания свернула программу лояльности финтех-сервиса, повысила тарифы и сократила штат, чтобы клиенты ушли в другие банки.

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#новость #qiwi #рокетбанк

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24 комментария
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Вася Пражкин

8

 А в отдельности «Рокетбанк» оказался убыточен, и шансов его вывести на прибыль не было.

А когда покупали это неясно было? Как-то же рассчитали они сумму больше миллиарда, которую за него заплатили.

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Алексей Никитенко

Вася
2

Большая часть просто откат. Вывод акционерного капитала. Публичная компания. 

Ответить

Alex Cox

Вася
0

Надеялись изначально сильно базу клиентов расширить сидя в минусе и подобраться к тинькову. Но не фартануло.

Ответить

Артем Голендберг

3

"Будем развивать дебетовые карты и кредитные предложения, проекты по данным"

Снова будете развивать дебетовые карты? Серьезно??

Ответить

Олег Михайлов

3

RIP смузи-банк.

Ответить

Mihael Isaev

3

Да-да, а еще вклады для банка убыточны 😂

Ответить

Darya Svetikova

2

малр кто может конкурировать с Тинькофф Банком :)

Ответить

Yakov Manshin

2

Несмотря на все декларации про комфортный и растянутый во времени переход в другие банки, выводить валюту со счетов в Рокетбанке было крайне неудобно. Даже в Москве банкоматов «Открытия», которые выдают валюту и (что важнее) в которых она реально есть, совсем немного. При этом выдачу валюты в «Райффайзене» отрубили без предупреждения.

Я пользовался Рокетбанком много лет, но последние недели в нем оставили неприятный осадок: забота о клиентах, которой сервис выделялся на фоне всех этих «ваше мнение очень важно, мы обязательно перезвоним», испарилась за мгновение.

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Максим Пряник

2

Естественно, убыточный. Нельзя просто так брать и блокировать карты с + балансом, как это киви делает с кошельками.

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Роман Александров

1

RIP

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andrey andreys

1

Карты будущего:

Ответить

Alexander Saveliev

0

Когда началась возня с переводом клиентов в Qiwi как раз ушел от них
Но мне реально не понятно, почему при примерно таких же условиях у Тинькова у них дебетовые карты выгодны, а у рокета нет. 

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Стафеев Евгений

Alexander
2

Для Тинькофф дебетовые карты - способ фондирования и расширения клиентской базы, а не заработка. 

Ответить

Mikhail Vorotyntsev

Alexander
1

А почему вы думаете что для Тинькова дебетные выгодны?

Ответить

Alexander Saveliev

Mikhail
0

Ну, потому что как показывает практика от убыточных проектов Тинькофф банк в течении авры лет избавляется (можно посмотреть историю с ипотеками)

Ответить

Alex Konin

Alexander
0

Я возможно не так хорошо знаю экономику Тинькова, но в целом:
- банк получает % с каждой покупки по карте
- банк получает от пользователя ежемесячный платеж за обслуживание
- банк получает фондирование под выдачу % (т.е. за счет всех остатков счетов зарабатывает на выдаваемых кредитах)

Скорее всего без выдачи кредитов бизнес тяжело сходится, иначе зачем банку хранить n-ную сумму денег у себя и платить на них еще %. И как я понимаю именно здесь разница между Рокетом&Qiwi и Тиньковым, у которого изначально бизнес строился на кредитках. 

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Дмитрий Малахов

Alex
0

С учетом кешбека,  первое мало.
Обслуживание у очень многих бесплатное
Фондирование - да, но ему надо иметь применение. Ибо оно не такое дешевое.
Грубо - если лить его на ОФЗ - будет убыток.

То есть если у тебя есть дорогие кредиты - оно выгодно.
Если их нет .... видим судьбу рокета.

Ответить

Yan Purvenes

0

Зачем тогда у рокета доступен выпуск карт для новых клиентов?

Ответить

Дмитрий Малахов

Yan
1

Они хотят окучить самозанятых и ИП.
Из бонусов - они платят гораздо больше комиссий и делают переводы.
Так же их можно обвинять по115ФЗ и легко морозить деньги.
(ну это если мы считаем банк не очень честным  и желающим так зарабатывать)

Ответить

Антон

0

Неожиданно

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Yan Purvenes

0

При этом не видно, развитие совести. Кредитные лимиты они не особо пытаются как то развивать для клиентов. 

Ответить

Roman Kotov

0

Интересно они убытки считали по номинальной упущенной выгоде или по собственным затратам и инвестициям? Если второе, то грош цена такому менеджменту

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Александр Казначеев

0

Они денег стоят, а у Рокета были бесплатно

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Yuri Ahmedov

0

Я удивлен что Киви до сих пор жив.

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