Убыток нефинансовых сервисов «Сбера» вырос в два раза в первом квартале Статьи редакции
Но выручка выросла почти в четыре раза — до 33,6 млрд рублей.
В первом квартале 2021 года убыток от нефинансового бизнеса «Сбера» вырос почти в два раза — до 8,7 млрд рублей, говорится в отчётности компании по МСФО. За аналогичный период прошлого года — 4,5 млрд рублей.
В нефинансовый бизнес входит электронная коммерция, доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности.
За первый квартал 2021 года убыток от нефинансового бизнеса — 8,7 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 4,5 млрд рублей.
Из пяти сегментов только у b2b-сервисов положительный показатель EBITDA — 1,3 млрд рублей. У электронной коммерции показатель составляет минус 4,3 млрд рублей, у доставки еды и такси — минус 2,4 млрд рублей, у развлечений — минус 1,6 млрд. Сервисы сегмента «Здоровье» перестали приносить убытки, но и прибыли тоже нет.
В доставку еды и такси входят сервисы «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе». Это совместное предприятия «Сбера» и Mail.ru Group, каждой компании принадлежат по 45% долей.
При этом выручка от нефинансовых сервисов «Сбера» выросла. За первый квартал 2021 года она увеличилась почти в четыре раза: с 8,5 млрд до 33,6 млрд рублей. Доля нефинансового бизнеса в общей выручке выросла с 1% в первом квартале 2020 года до 3,8% — в 2021 году.
- Ранее близкие к набсовету «Сбера» источники сообщали, что банк планирует увеличить долю нефинансовых сервисов в общей выручке к 2023 году до 5%, а к 2030 году — до 50%.
Когда денег,как у дурака фантиков, а в голове ощущение что ты лучший во всем... так бывает)
Такое бывает, когда в заголовке про убыток написано, а чтобы про выручку узнать надо ещё и статью прочитать)
А что касательно выручки, имхо задача банков и фондов грамотно размещать вложенные в них деньги,а не выстраивать пирамиды с высокими оборотами и убыточными проектами. Ведь Сбер это прежде всего банк, который вырос на деньгах бюджетников. Монополия созданная государством. Поэтому это не только огромные возможности, но и такая же огромная ответственность!
Красиво сказал
О это ты ведущий канала борода продукта? Я только что тебе рекламу сделал
Почему они ещё Okko не переименовали в Сбер Кино?
Были заняты переименованием goods.ru в СберМегаМаркет. Сейчас занимаются переименованием Okko в СберСуперПуперКиноТруппер. Выделен бюджет в 2 хулиарда. Выбирают агентство для нейминга. Ждите.
СберЕКино*
Это IPTV, не знал что оно тоже их.
Проверил: пишут ООО Лайфстрим.
Учредитель 100% кипрская компания.
Так и надо им! Жуки! Олегу Юрьевичу респект!
Поздравляю с закрытым кредитом в Тинькофф
Когда сбер поймет, что они не ит компания? Сидели бы на своих кредитах с ипотеками, а не портили нормальные продукты. К чему не прикоснулись, все говно стало. Юмани в лучший традициях сбера пиздит, что они с 2010 на рынке валют.
Ранее близкие к набсовету «Сбера» источники сообщали, что банк планирует увеличить долю нефинансовых сервисов в общей выручке к 2023 году до 5%, а к 2030 году — до 50%.
Они весь бизнес в России скупить хотят к 2030?
Математический торшер
Ранее источники сообщили, что Сбер планирует увеличить убытки сначала до 5%, а потом и до 50%
Финансовый апокалипсис неизбежен!
Звучит устрашающе
Хочу корешки!
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Юниты, направленные на занятие доли активно растущего рынка, показывают отрицательные выручки, а на VC потешаются над тупыми манагерами.
Потрясающий уровень компетентной аналитики...
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