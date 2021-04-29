Но выручка выросла почти в четыре раза — до 33,6 млрд рублей.

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В первом квартале 2021 года убыток от нефинансового бизнеса «Сбера» вырос почти в два раза — до 8,7 млрд рублей, говорится в отчётности компании по МСФО. За аналогичный период прошлого года — 4,5 млрд рублей.

В нефинансовый бизнес входит электронная коммерция, доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности.

За первый квартал 2021 года убыток от нефинансового бизнеса — 8,7 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 4,5 млрд рублей.

Из пяти сегментов только у b2b-сервисов положительный показатель EBITDA — 1,3 млрд рублей. У электронной коммерции показатель составляет минус 4,3 млрд рублей, у доставки еды и такси — минус 2,4 млрд рублей, у развлечений — минус 1,6 млрд. Сервисы сегмента «Здоровье» перестали приносить убытки, но и прибыли тоже нет.

В доставку еды и такси входят сервисы «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе». Это совместное предприятия «Сбера» и Mail.ru Group, каждой компании принадлежат по 45% долей.

При этом выручка от нефинансовых сервисов «Сбера» выросла. За первый квартал 2021 года она увеличилась почти в четыре раза: с 8,5 млрд до 33,6 млрд рублей. Доля нефинансового бизнеса в общей выручке выросла с 1% в первом квартале 2020 года до 3,8% — в 2021 году.