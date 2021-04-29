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Финансы
Маша Цепелева

Убыток нефинансовых сервисов «Сбера» вырос в два раза в первом квартале Статьи редакции

Но выручка выросла почти в четыре раза — до 33,6 млрд рублей.

38 38 комментариев
2017 просмотров

В первом квартале 2021 года убыток от нефинансового бизнеса «Сбера» вырос почти в два раза — до 8,7 млрд рублей, говорится в отчётности компании по МСФО. За аналогичный период прошлого года — 4,5 млрд рублей.

В нефинансовый бизнес входит электронная коммерция, доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности.

За первый квартал 2021 года убыток от нефинансового бизнеса — 8,7 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 4,5 млрд рублей.

Из пяти сегментов только у b2b-сервисов положительный показатель EBITDA — 1,3 млрд рублей. У электронной коммерции показатель составляет минус 4,3 млрд рублей, у доставки еды и такси — минус 2,4 млрд рублей, у развлечений — минус 1,6 млрд. Сервисы сегмента «Здоровье» перестали приносить убытки, но и прибыли тоже нет.

В доставку еды и такси входят сервисы «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе». Это совместное предприятия «Сбера» и Mail.ru Group, каждой компании принадлежат по 45% долей.

При этом выручка от нефинансовых сервисов «Сбера» выросла. За первый квартал 2021 года она увеличилась почти в четыре раза: с 8,5 млрд до 33,6 млрд рублей. Доля нефинансового бизнеса в общей выручке выросла с 1% в первом квартале 2020 года до 3,8% — в 2021 году.

  • Ранее близкие к набсовету «Сбера» источники сообщали, что банк планирует увеличить долю нефинансовых сервисов в общей выручке к 2023 году до 5%, а к 2030 году — до 50%.

#новость #сбер

38 38 комментариев
6
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38 комментариев
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Владимир

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Когда денег,как у дурака фантиков, а в голове ощущение что ты лучший во всем... так бывает)

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Андрей Деревянко

Владимир
5

Такое бывает, когда в заголовке про убыток написано, а чтобы про выручку узнать надо ещё и статью прочитать)

Ответить

Владимир

Андрей
2

А что касательно выручки, имхо задача банков и фондов грамотно размещать вложенные в них деньги,а не выстраивать пирамиды с высокими оборотами и убыточными проектами. Ведь Сбер это прежде всего банк, который вырос на деньгах бюджетников. Монополия созданная государством. Поэтому это не только огромные возможности, но и такая же огромная ответственность!

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Алексей Волосач

Владимир
0

Господи, о какой монополии идёт речь в банковском секторе...

Ответить

Владимир

Андрей
–2

Статья тут не при чем. Это уже довольно длительная история Сбербанка и его "мегауспешных" проектов)

Ответить

Vitaly Tsagov

Владимир
0

Красиво сказал

Ответить

Холден Колфилд

Vitaly
0

О это ты ведущий канала борода продукта? Я только что тебе рекламу сделал

Ответить

Артем Павлючук

4

Как говорил Греф - копейки.

Ответить

Юрий Белкин

0

Почему они ещё Okko не переименовали в Сбер Кино?

Ответить

Ivan Kolyhalov

Юрий
6

Были заняты переименованием goods.ru в СберМегаМаркет. Сейчас занимаются переименованием Okko в СберСуперПуперКиноТруппер. Выделен бюджет в 2 хулиарда. Выбирают агентство для нейминга. Ждите.

Ответить

Роман Дегтярев

Ivan
0

А доставка будет?

Ответить

Холден Колфилд

Ivan
0

Можно ко мне обратиться сделаю лого за 2 Лимонов

Ответить

Алексей Рубан

Юрий
1

СберЕКино*

Ответить

Юрий Белкин

Алексей
1

Точно!

Ответить

Игорь Маркелов

Юрий
0

Но ведь там не только кино

Ответить

Max N

Юрий
0

У них еще есть нечто под названием Смотрёшка

Ответить

3216q114

Max
0

Это IPTV, не знал что оно тоже их.
Проверил: пишут ООО Лайфстрим.
Учредитель 100% кипрская компания.

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Металлический Мурод

Юрий
0

На это потребуется триллион. Просто денег пока не накопили

Ответить

Холден Колфилд

2

Ща накупят ещё сервисов и пусть фиксируют прибыль

Ответить

Станислав Севостьянов

1

Так и надо им! Жуки! Олегу Юрьевичу респект!

Ответить

Иван Шеметов

Станислав
2

Поздравляю с закрытым кредитом в Тинькофф

Ответить

Иван Иванов

Иван
2
Ответить

Роман Дегтярев

Иван
1
Ответить

mmstry

Станислав
0

Олег Юрьевич, разлогиньтесь и зайдите под своим аккаунтом.

Ответить

hakhagmon

1

Когда сбер поймет, что они не ит компания? Сидели бы на своих кредитах с ипотеками, а не портили нормальные продукты. К чему не прикоснулись, все говно стало. Юмани в лучший традициях сбера пиздит, что они с 2010 на рынке валют.

Ответить

Александр Львов

0

 Ранее близкие к набсовету «Сбера» источники сообщали, что банк планирует увеличить долю нефинансовых сервисов в общей выручке к 2023 году до 5%, а к 2030 году — до 50%.

Они весь бизнес в России скупить хотят к 2030? 

Ответить

Математический торшер

Александр
1

Ранее источники сообщили, что Сбер планирует увеличить убытки сначала до 5%, а потом и до 50%

Ответить

Станислав Севостьянов

0

Финансовый апокалипсис неизбежен!

Ответить

Юрий Белкин

Станислав
0

Звучит устрашающе

Ответить

Юрий Белкин

Юрий
0

Но я бы не сказал что это плохо.

Ответить

Shoxruz Elboev

0

Греф :)

Ответить

Миша Магадан

0

Себе вершки, государству - корешки.

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Холден Колфилд

0

Хочу корешки!

Ответить

Холден Колфилд

Холден
0

Кореянку то есть

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Металлический Мурод

0

Так госсбер еще и внезапно прибыльный? Я думал как ржд- убыточный уже 30 лет. 

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Алексей Волосач

0

Юниты, направленные на занятие доли активно растущего рынка, показывают отрицательные выручки, а на VC потешаются над тупыми манагерами.

Потрясающий уровень компетентной аналитики...

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dit raj

0

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Холден Колфилд

–1

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