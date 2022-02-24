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Финансы
Маша Цепелева

Главное про экономику на фоне военной операции на Украине: Мосбиржа приостановила торги, южные аэропорты закрыты Статьи редакции

Собираем в одном месте события по теме.

72 72 комментария
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Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.

Фондовый рынок

Мосбиржа приостановила торги «до особого уведомления». После объявления о начале военных действий акции технологических и финансовых компаний упали. Например, «Яндекс» — на 3%, «Тинькофф» — на 10%, Ozon — на 14%.

«СПБ Биржа» приостановила торги с 8.10 мск, время окончания ограничений не уточняется.

На 8:34 мск на рынке Forex доллар стоит 89 рублей, евро — 100 рублей. «Сбер» продаёт доллар по 101,8 рубля, евро по 131 рублю, в приложении евро стоит 115 рублей.

Курсы валют в приложении «Сбера»

Цена за баррель нефти Brent превысила $102, впервые с сентября 2014 года.

Авиасообщение

Росавиация сообщает, что закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Ограничение действует до 2 марта.

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Также не работает аэропорт Астрахани.

Санкции

Новые санкции против России пока не ввели.

После признания независимости ДНР и ЛНР власти США ввели санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них Владимир Кириенко — гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

Тогда же Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

Прямая трансляция: Что происходит после…
TJ следит за происходящим.
tjournal.ru

#новость

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Покойный историк

Помните как несколько недель назад все высмеивали Bloomberg за паникёрство «Россия нападает на Украину»...

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45
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jianku13

Ну вообще, корректнее было бы писать "Mad Old Russian Invades Ukraine"

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9
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Madina Djalilova

Мы все косвенно замараны

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–2
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Исходный крюк

Замараны те, кто заикаясь и потея говорил — п-п-п-поддерживаю

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6
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Alexandr Leibowitz

Нашего мнения никто не спрашивал.

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1
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Я никто и звать меня никак

На xvideos такой тэг видел

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1
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Дмитрий Филиппов

Пиздец, мне стыдно что я русский.

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12
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Максим Чистяков

Чувак, паспорт порви тогда и не мучай себя.

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25
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Максим Чистяков

Я имею ввиду, что происходящее - это полный мрак, конечно. Только толку от того, что нам тут всем "стыдно" - никакого

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10
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Иван Савченко

Ага. Я, конечно, понимаю, что на улице -5, а мы в рубашках, но толку от того, что нам холодно, никакого.

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0
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Максим Чистяков

Ага. По теплее оденешься, наверное? Или будешь переживать, что тебе холодно?

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0
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Иван Савченко

Она у тебя есть? Тогда раздай.

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–1
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Максим Чистяков

Да ты переживай дальше.

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0
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Анзор Борукаев

Я в 14м году предлагал билет оплатить до киева тем, кто от гражданства рф изза стыда откажется. Щас денег уже неть, но может кому идея понравится, доброе дело сделает, поможет человеку.

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2
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Ivan Boldyrev

Отказаться от гражданства невозможно, можно только сменить. Так что можешь смело обещать даже если денег нет, тем более что россиянина в Украину не пустят, даже если через третьи страны, даже когда восстановят авиасообщение.

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2
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Sam Beckett

Мне не стыдно что я русский, но мне стыдно за власть

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15
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Совет безопасности

Успокойся! Ты не русский, раз тебе за это стыдно!

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4
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Localix dots

Если тебе стыдно значит ты не русский.

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–12
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Maxim Petrukhin

А вы русский?

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0
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Агрессивный хот-дог

Почему?

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0
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B. B.

Я бы сказал, что стыдно за эту власть.

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0
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MegaIniesta

Мне стыдно перед русскими, что я татарин. Ещё раз извиняюсь за действия монголов. У моих предков не было выбора, они просто выполняли приказ. Ничего личного.

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–1
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Alexandr Leibowitz

Перед нами можешь не извиняться, у нас нет параноидального шизофренического бреда на тему того, кто нас как обидел восемьсот лет назад.

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0
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MegaIniesta

Спасибо! Русские очень великодушные люди! Не раз в этом убеждался.

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0
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Желтый кофе

Хрен с этой экономикой, когда-нибудь восстановится. Людей с той стороны, куда летят ракеты, сильно жалко. А особая печаль от того, что ничего с этим нельзя поделать, кроме как рассчитывать на благоразумие десятка человек.

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23
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Ivan Off

Людей Донбасса тоже жалко. Но в любом случае, историческое проклятие будет лежать не на Зеленском и не на Порошенко.

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10
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Igor Gorbenko

Так людей Донбасса же спасли в 2014, они как в Монако последние 8 лет жили

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–1
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p0st

Вот уж кого не жалко ни полраза. Сейчас холодильник опустеет и беженцы - станут главным отводом ненависти, как раньше были мигранты.

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–1
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Александр Блохин

От экономики зависит качество жизни. Экономика восстанавливается 20-30 лет. А живёте вы 70. Вы полжизни можете прожить как в Румынии, а можете как в Латвии.

Не отменяет сочувствия к людям.

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7
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Желтый кофе

Да. Но качество жизни может меняться в лучшую или худшую сторону только в том случае, если эта жизнь есть. Огромное число людей с ней распрощаются не по своей воле в результате известных событий. Да и необходимость бросать всё нажитое за 30-70 лет и бежать тоже не очень на качестве этой жизни отражается.

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0
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Artem Ilyaev

Обращаюсь ко всем гражданам Украины. Пишите только то что подтвердили ВСУ или Минобороны на подобных ресурсах( сам люблю VC) . Не давайте завирусится провокациям и фейкам. А то некоторые украинцы уже думают что пол страны захватали

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23
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Агрессивный хот-дог

Ну теперь-то российские войска реально есть вна Украине\ЛДНР. А то все орали - волки,волки. Доорались

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0
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Artem Ilyaev

Не хочу разводить срач, но российские войска на территории Украины с 2014 года.

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–1
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Honest Sabbatini

Но куски российских ракет падают киевлянам на головы только с сегодняшнего дня

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0
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Artem Ilyaev

Пока что упало только 5 самолётов РФ)

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0
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Artem Ilyaev

И прошу граждан Украины не распространять информацию о движении войск ВСУ.

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–1
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Andrey Gordeev

Пишите только то что подтвердили ВСУ или Минобороны
Не давайте завирусится провокациям и фейкам
О да, эти две конторы, конечно, фейки не распространяют...

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–6
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Artur Orujaliev

Дорогой vc.ru, что-то я не прочитал про причину и описание ситуации того, что реально происходит?

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1
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Sergey Burmistrov

Путин объявил войну украине, доброе утро

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44
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Вадим Демидов

Можно подумать, что хоть для кого-то причина остаётся неизвестной.

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5
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Maxim Medvedev

За новостями не следил вообще до тех пор, пока доллар не взялся за покорение новых высот. Захожу сюда, а тут вот оно что оказывается!

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3
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Вадим Демидов

На пикабу чувак писал - устал сильно, ни до чего, добрался домой, отсыпался долго довольно, очнулся, чайку заварил и новости открыл, было 22 февраля.

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2
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Yurii Bychkov

Зеленский захотел ядерное оружие. Ядерного оружия у него не будет, отправили пока только высокоточные ракеты.

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–2
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Ленин-гриб

Хреначат прямо по Украине, точечно.

Конечно не безопасно, сейчас в ответ полетит беспорядочно.

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Роман Тютюнов

Немцов был прав

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9
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Ivan Off

Что эти люди творят??!! ((((

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10
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Stanislav

Стыдно и страшно.

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3
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Рома Дмитриев

главное: рубль тобi пiзда

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Silverjohn

гривна до небес зато взлетит

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Андрей Рядькин

А есть тут жители Украины? Что сейчас у вас там из первых уст?

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3
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Ленин-гриб

Взрывы слышат во всех городах

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3
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Василий Белогородов

Судя по постам с телег - аэродромы, пво, склады.

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6
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Sam Beckett

Сначала прочитал "пиво" и аж обомлел от ужаса

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6
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Василий Белогородов

Оно бы стало пенистым

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0
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Sam Beckett

Гыгы, пенис!

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1
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Павел Морозов

Читал в комментариях, что с украинской стороны слышны выстрелы

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Kador

Были удары ракет по центрам военного упрвления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы

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4
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Kador

В Днепре были взрывы в районе аэропорта, вдалеке слышна стрельба. На заправках ажиотаж, многие уезжают в сторону Львова.

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АлехКС

главное про экономику

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Anton Shuleshov

В Харькове воздушная тревога.

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SD

Пиздец, по-другому и не скажешь. Лучшая реклама баз НАТО в Европе

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Николай З

На киви, сейчас можно баксы купить по 84.25, курс отстаёт у них почему то, на Сбере он уже 86

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unknown

Тиньков. 90₽

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Агрессивный хот-дог

Олег как всегда на высоте

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Николай З

На Сбере покупка 99 рублей продажа 85

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Evil Pechenka

А почему нельзя просто написать «Ей пиздец»?

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Агрессивный хот-дог

"Пока ты спал,пока ты спал, а кто-то продолжает спать - кто-то решает за тебя - кому жить, кому умирать" (с) Люмен

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Василий Белогородов

Прочитал "Ленин".

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Исходный крюк

У меня руки непроизвольно тянутся за черным маркером, а потом я вспоминаю что это же мой собственный монитор.

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Ivan Susanin

Проснулся, листаю приложение Тинькофф на предмет наличия валюты в банкоматах вокруг. Почему-то ее почти нет…

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Илья Шишкунов

БЛЯЗДЕЦ какой-то
https://vc.ru/ask/370162-zakrytie-swift-dlya-filialov-bankov-iz-rf?comment=3932519

Закрытие SWIFT для филиалов банков из РФ…
Сегодня один знакомый из Швейцарии (относительно надёжный человек), уверял, что уже скоро будет…
vc.ru
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Викторович

Вот он прорыв, который все так ждали. Лишь бы не было войны, - говорили. Верили в мнимую стабильность.

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