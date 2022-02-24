Собираем в одном месте события по теме.

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Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.

Фондовый рынок

Мосбиржа приостановила торги «до особого уведомления». После объявления о начале военных действий акции технологических и финансовых компаний упали. Например, «Яндекс» — на 3%, «Тинькофф» — на 10%, Ozon — на 14%.

«СПБ Биржа» приостановила торги с 8.10 мск, время окончания ограничений не уточняется.

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На 8:34 мск на рынке Forex доллар стоит 89 рублей, евро — 100 рублей. «Сбер» продаёт доллар по 101,8 рубля, евро по 131 рублю, в приложении евро стоит 115 рублей.

Курсы валют в приложении «Сбера»

Цена за баррель нефти Brent превысила $102, впервые с сентября 2014 года.

Авиасообщение

Росавиация сообщает, что закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Ограничение действует до 2 марта.

Также не работает аэропорт Астрахани.

Санкции

Новые санкции против России пока не ввели.

После признания независимости ДНР и ЛНР власти США ввели санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них Владимир Кириенко — гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

Тогда же Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.