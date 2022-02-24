Главное про экономику на фоне военной операции на Украине: Мосбиржа приостановила торги, южные аэропорты закрыты Статьи редакции
Собираем в одном месте события по теме.
Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.
Фондовый рынок
Мосбиржа приостановила торги «до особого уведомления». После объявления о начале военных действий акции технологических и финансовых компаний упали. Например, «Яндекс» — на 3%, «Тинькофф» — на 10%, Ozon — на 14%.
«СПБ Биржа» приостановила торги с 8.10 мск, время окончания ограничений не уточняется.
На 8:34 мск на рынке Forex доллар стоит 89 рублей, евро — 100 рублей. «Сбер» продаёт доллар по 101,8 рубля, евро по 131 рублю, в приложении евро стоит 115 рублей.
Цена за баррель нефти Brent превысила $102, впервые с сентября 2014 года.
Авиасообщение
Росавиация сообщает, что закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Ограничение действует до 2 марта.
Также не работает аэропорт Астрахани.
Санкции
Новые санкции против России пока не ввели.
После признания независимости ДНР и ЛНР власти США ввели санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них Владимир Кириенко — гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.
Тогда же Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.
Ну вообще, корректнее было бы писать "Mad Old Russian Invades Ukraine"
Мы все косвенно замараны
Нашего мнения никто не спрашивал.
На xvideos такой тэг видел
Пиздец, мне стыдно что я русский.
Чувак, паспорт порви тогда и не мучай себя.
Я имею ввиду, что происходящее - это полный мрак, конечно. Только толку от того, что нам тут всем "стыдно" - никакого
Ага. Я, конечно, понимаю, что на улице -5, а мы в рубашках, но толку от того, что нам холодно, никакого.
Ага. По теплее оденешься, наверное? Или будешь переживать, что тебе холодно?
Она у тебя есть? Тогда раздай.
Да ты переживай дальше.
Я в 14м году предлагал билет оплатить до киева тем, кто от гражданства рф изза стыда откажется. Щас денег уже неть, но может кому идея понравится, доброе дело сделает, поможет человеку.
Отказаться от гражданства невозможно, можно только сменить. Так что можешь смело обещать даже если денег нет, тем более что россиянина в Украину не пустят, даже если через третьи страны, даже когда восстановят авиасообщение.
Мне не стыдно что я русский, но мне стыдно за власть
Успокойся! Ты не русский, раз тебе за это стыдно!
Если тебе стыдно значит ты не русский.
А вы русский?
Я бы сказал, что стыдно за эту власть.
Мне стыдно перед русскими, что я татарин. Ещё раз извиняюсь за действия монголов. У моих предков не было выбора, они просто выполняли приказ. Ничего личного.
Перед нами можешь не извиняться, у нас нет параноидального шизофренического бреда на тему того, кто нас как обидел восемьсот лет назад.
Спасибо! Русские очень великодушные люди! Не раз в этом убеждался.
Людей Донбасса тоже жалко. Но в любом случае, историческое проклятие будет лежать не на Зеленском и не на Порошенко.
Так людей Донбасса же спасли в 2014, они как в Монако последние 8 лет жили
Вот уж кого не жалко ни полраза. Сейчас холодильник опустеет и беженцы - станут главным отводом ненависти, как раньше были мигранты.
От экономики зависит качество жизни. Экономика восстанавливается 20-30 лет. А живёте вы 70. Вы полжизни можете прожить как в Румынии, а можете как в Латвии.
Не отменяет сочувствия к людям.
Да. Но качество жизни может меняться в лучшую или худшую сторону только в том случае, если эта жизнь есть. Огромное число людей с ней распрощаются не по своей воле в результате известных событий. Да и необходимость бросать всё нажитое за 30-70 лет и бежать тоже не очень на качестве этой жизни отражается.
Обращаюсь ко всем гражданам Украины. Пишите только то что подтвердили ВСУ или Минобороны на подобных ресурсах( сам люблю VC) . Не давайте завирусится провокациям и фейкам. А то некоторые украинцы уже думают что пол страны захватали
Не хочу разводить срач, но российские войска на территории Украины с 2014 года.
Но куски российских ракет падают киевлянам на головы только с сегодняшнего дня
Пока что упало только 5 самолётов РФ)
И прошу граждан Украины не распространять информацию о движении войск ВСУ.
Пишите только то что подтвердили ВСУ или Минобороны
Не давайте завирусится провокациям и фейкам
О да, эти две конторы, конечно, фейки не распространяют...
Дорогой vc.ru, что-то я не прочитал про причину и описание ситуации того, что реально происходит?
Путин объявил войну украине, доброе утро
Можно подумать, что хоть для кого-то причина остаётся неизвестной.
За новостями не следил вообще до тех пор, пока доллар не взялся за покорение новых высот. Захожу сюда, а тут вот оно что оказывается!
На пикабу чувак писал - устал сильно, ни до чего, добрался домой, отсыпался долго довольно, очнулся, чайку заварил и новости открыл, было 22 февраля.
Зеленский захотел ядерное оружие. Ядерного оружия у него не будет, отправили пока только высокоточные ракеты.
Хреначат прямо по Украине, точечно.
Конечно не безопасно, сейчас в ответ полетит беспорядочно.
Немцов был прав
Что эти люди творят??!! ((((
Стыдно и страшно.
главное: рубль тобi пiзда
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гривна до небес зато взлетит
А есть тут жители Украины? Что сейчас у вас там из первых уст?
Взрывы слышат во всех городах
Судя по постам с телег - аэродромы, пво, склады.
Сначала прочитал "пиво" и аж обомлел от ужаса
Оно бы стало пенистым
Гыгы, пенис!
Читал в комментариях, что с украинской стороны слышны выстрелы
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Были удары ракет по центрам военного упрвления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы
В Днепре были взрывы в районе аэропорта, вдалеке слышна стрельба. На заправках ажиотаж, многие уезжают в сторону Львова.
главное про экономику
В Харькове воздушная тревога.
Пиздец, по-другому и не скажешь. Лучшая реклама баз НАТО в Европе
На киви, сейчас можно баксы купить по 84.25, курс отстаёт у них почему то, на Сбере он уже 86
Тиньков. 90₽
На Сбере покупка 99 рублей продажа 85
А почему нельзя просто написать «Ей пиздец»?
Прочитал "Ленин".
Проснулся, листаю приложение Тинькофф на предмет наличия валюты в банкоматах вокруг. Почему-то ее почти нет…
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Вот он прорыв, который все так ждали. Лишь бы не было войны, - говорили. Верили в мнимую стабильность.
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Компании не сообщают, сколько будет действовать запрет на полёты.
Индекс Московской биржи упал на 10%.