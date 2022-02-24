Главное в экономике на фоне военной операции на Украине: индексы падают, аэропорты закрывают, новых санкций ещё нет Статьи редакции
Собираем в одном месте события по теме: о рынках, банках, полётах и реакциях.
Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.
Валюта и рынок
ЦБ заявил, что начнёт валютные интервенции (продажу большого количества валюты) для поддержания курса рубля. Также ЦБ расширит ломбардный список и «проведёт операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору» и проведёт внеплановый аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн рублей.
В 11:00 мск ЦБ заявил, что введёт запрет на короткие продажи на российском финансовом рынке. Так регулятор хочет ограничить «чрезмерную волатильность» на рынках.
На 14:25 доллар на рынке форекс стоит 83,5 рубля, евро — 93,2 рубля.
Около 8:00 мск курсы валют поднимались до рекордных значений — доллар торговался по 89 рублей, евро — по 100 рублей. Около 8 утра «Сбер» продавал доллар по 101,8 рубля, евро по 115 рублей.
Мосбиржа приостанавливала торги до 10:00 мск. По данным на 11:37 мск, индекс Мосбиржи снизился почти на 45%, индекс РСТ — на 30%. В 10:40 торги остановили во второй раз. После объявления о начале военных действий акции российских компаний упали на 10-38%.
«СПБ Биржа» приостановила торги с 8:00 мск. В 12:30 компания объявила, что возобновляет торги.
Цена за баррель нефти Brent превысила $102, впервые с сентября 2014 года.
На фоне военных действий котировки на S&P 500 и Nasdaq упали примерно на 2% и 2,5%, по данным Bloomberg. Индекс Stoxx 600 Europe упал на 3%, а азиатские акции упали до самого низкого уровня с 2020 года, сообщает издание.
Банки
«Сбер» объявил, что готов к любому развитии ситуации и «проработал сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов».
Утром на сайте «Сбера» появлялась информация об ограничениях на валютные операции для клиентов из-за санкций США. Через несколько минут в банке объяснили её техническим сбоем.
Около 12:00 мск пользователи «Тинькофф» сообщили о дефиците валюты в банкоматах. В банке прокомментировали vc.ru, что наблюдают повышенный спрос на снятие валюты и пополняют банкоматы в усиленном режиме.
«Райффайзенбанк» рекомендовал клиентам при обмене валют делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей.
«Промсвязьбанк» предупредил клиентов о сбоях в работе Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Тем, кто находится за границей ПСБ рекомендовал снять деньги с карт.
Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России.
Транспорт
Росавиация сообщает, что закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Ограничение действует до 2 марта. Также не работает аэропорт Астрахани.
S7 объявила, что вернёт деньги за билеты на отменённые рейсы в южные регионы России. «Победа» объявила, что автоматически оформляет возврат денег всем клиентам отменяемых рейсов.
Клиенты Utair могут оформить полный возврат на сайте авиакомпании. «Аэрофлот» предложил вернуть деньги за отменённые рейсы и поменять их на другие даты и маршруты.
AZUR air объявил, что рассматривает «Внуково» и аэропорт в Минеральных Водах как альтернативные площадки для прилёта туристов из-за рубежа, которые покупали билеты в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. «Для обеспечения полной безопасности AZUR air проработала альтернативные маршруты в Турцию, Египет и ОАЭ в обход закрытой зоны, это может изменить расписание», — добавила авиакомпания.
Воздушное пространство закрыла Молдавия, она будет перенаправлять рейсы в аэропорты других стран. Белоруссия частично закрыла воздушное пространство для гражданских полётов.
РЖД зафиксирует стоимость билетов и назначит дополнительные поезда из южных городов России. Минтранс организует оперативный вывоз всех желающих на поездах и автобусах с юга страны, сообщает ТАСС. Не уточняется, по каким направлениям будут вывозить людей.
Россия временно приостановила судоходство в Азовском море.
Сервисы
Пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram — проблемы с подключением сервера, работой приложения, получением сообщений. По данным Downdetector, больше 2500 сообщений об ошибках на 11:20 мск.
Приложения попавшего под санкции «Промсвязьбанка» удалены из App Store, одно из них недоступно и в Google Play. Уже установленные приложения и онлайн-банк на сайте работают. В рассылке корпоративным клиентам банк сказал, что предпринимает работает над восстановлением приложения в App Store, пишет РБК.
В банке «Точка» не работает обмен валюты.
Сайт магазина техники DNS не работает несколько часов. В компании пояснили vc.ru, что отключили сайт «из-за внештатных процессов». Когда восстановят его работу, не известно.
Санкции и реакции
Представителей крупного российского бизнеса вызвали на встречу в Кремль, пишет The Bell со ссылкой на двух источников. Встреча состоится 24 февраля в 16:00.
Новые санкции против России пока не ввели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС введёт санкции против стратегических секторов экономики России и заблокирует доступ российских банков к европейским финансовым рынкам.
После признания независимости ДНР и ЛНР власти США ввели санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них Владимир Кириенко — гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.
Тогда же Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.
Европейский парламент «в ближайшее время» рассмотрит предложение об обнулении всех действующих виз россиян. Предложение поддержали в Бельгии, в ЕС сообщили, что меры обсудят на саммите.
Ну вообще, корректнее было бы писать "Mad Old Russian Invades Ukraine"
Мы все косвенно замараны
На самом деле, Нарышкину я сочувствую. Он, пожалуй, единственный, кто не стал с жаром в глазах поддерживать. И явно ему не хотелось говорить то, что он сказал.
И крайне интересно, о чем-таки говорил Краснов. Ни на видео, ни в официальной стенограмме его слов нет. При этом кусок его ухода от трибуны попал на видел.
щас бы нарышкина отмазывать
давай, начинай
А я его разве отмазываю? Я просто говорю, что в том цирке, который был показан, он - единственный, который попытался сохранить хотя бы остатки приличия. Да, не вышло. Со в сравнении с остальными, брызжущими пеной он смотрелся неплохо.
Под санкции ему не хотелось, ублюдку сраному.
Нарышкин просто неадекват. "Поддерживаю принять ДНР и ЛНР в состав России"??? Старый больной, недееспособный человек
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так какого фига он СВР руководит ?
Как может человек с _таким_ поведением руководить силовым ведомством? Очевидно, марионетка для таких вот ситуаций
И кнопку "За" жал
Нашего мнения никто не спрашивал.
На выборах спрашивали, после 2014 два раза можно было сказать своё «нет».
Да и соц. опросы, проведённые как ВЦИОМом, так и иноагентом Левадой говорят о немалой поддержке.
А если я никогда за Путина и ЕдРо не голосовал, хотя на выборы ходил, то могу считать себя не замазанныем?
Я ж не суд, чтобы решать, кто замаран, а кто нет.
Вообще идея коллективной ответственности мне не очень близка. Я её понимаю, но не до конца принимаю. В ней реально есть что-то фашизоидное. Тем более, что есть примеры даже из недавней истории СССР, по которым видно, что это неверная позиция.
Всё же, склоняюсь к тому, что необходимо делать выводы по делам, а не словам, с доказательствами, а не предположениями.
тут скорее "ничего не сделал, чтобы остановить". Но даже оглядываясь назад, не до конца понимаю, что такого я мог бы сделать: сесть в тюрьму, с чистым сердцем?
Но от того, что не сделал ничего - как-то противно за себя.
Если Вы ходили на выборы и при этом сделали свой выбор не в пользу нынешнего положения вещей, мне кажется, Вы бо́льший молодец, чем большинство.
только толку-то? Это тянет разве что на Пилатовское "я умываю руки".
По факту, так я и сделал. Ну, еще эмиграцией занялся, которая под большим вопросом теперь. Но это тоже что-то из серии "не спонсировать терроризм", и развлечение доступное далеко не всем.
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Не было выборов уже много лет, о чем ты
Выборы были. Честные ли и демократичные - другой вопрос.
Но то, что была возможность своё мнение высказать – это точно.
Выборы без кандидатов - это не выборы. Какое можно мнение высказать, проголосовав за Жириновского?
Честные ли и демократичные - другой вопрос.
Не-а. Это КЛЮЧЕВОЙ вопрос. Если предлагается выбрать между кАкой и навозом - это нифига не выбор.
Главное, что войны нет..
Уже есть
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Ой, я вероятно просто так пишу в темах, которые не читаю.
но хотя бы не 90-е !
На выборах спрашивали, после 2014 два раза можно было сказать своё «нет».
Спрашивали, только нет уверенности, что ответы были правильно подсчитаны. Плюс засланные казачки активно агитировали за бойкот.
Ну я говорил "нет" вообще всегда, и?
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Так, по-моему, было всегда, это игра определенных лиц.
замараны не замараны, а вот расхлебывать действительно придется практически всем.
Все, и не косвенно
это как интересно
На xvideos такой тэг видел
Благодарочка !
Интереснро, хоть один военный отказался выполнять приказ?
Интересно, хоть один военный отказался выполнять приказ?
высмеивали Bloomberg за паникёрство
Технический фальстарт следующего акт спектакля
Вот и Сбер подтянулся - объявили на сайте о попадании под блокирующие санкции. Потом удалили, сославшись на техническую ошибку.
Как будто повесить информационное сообщение на сайте это такой большой труд, что его кровь из носу нужно делать заранее (с риском обосраться)
В таких компаниях как сбербанк - повесить банер на сайт это реальная проблема - прикиньте какой там уровень бюрократии, особенно когда большинство руководящих должностей получено по протекции выше шестоящего руководства... Конечно один банер они будут согласовывать и согласовывать...
У меня ещё тогда появилась мысль, что России помешает перенести сроки - как оказалось - ничего....
И действия российских властей лишний раз показали весь абсурд того, что несут по гос. каналам...
Высмеивали зарубежную прессу о, якобе, вранье и что в итоге....
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Почти как Высоцкий
Пиздец, мне стыдно что я русский.
Чувак, паспорт порви тогда и не мучай себя.
Я имею ввиду, что происходящее - это полный мрак, конечно. Только толку от того, что нам тут всем "стыдно" - никакого
Почему мне должно быть стыдно? Я не принимал и не одобрял такие действия
Как Вы им готовы противодействовать или противодействовали ?
Почему он должен быть готов им противодействовать?
Почему он должен быть готов им противодействовать?
чтобы потом не было стыдно
чтобы потом не было стыдно, сидя в сизо?
Удивительно, что в 1993 как-то про сизо никто не плакал.
Так россияне и так считай в сизо.
Это как выйти на митинг в тюрьме против произвола вертухаев.
Фашисты убивали евреев.
Часть фашистов не делала этого своими руками, но и не противодействовала. Вопрос что хуже.
Фашисты остались живы, а евреев убили. Вопрос что лучше?
Вопрос, что лучше, не стоит. Вопрос, что хуже.
Почему? Всегда есть выбор
Нуда Нуда, я ничего не могу сделать
Ага. Я, конечно, понимаю, что на улице -5, а мы в рубашках, но толку от того, что нам холодно, никакого.
Ага. По теплее оденешься, наверное? Или будешь переживать, что тебе холодно?
Она у тебя есть? Тогда раздай.
Да ты переживай дальше.
Я в 14м году предлагал билет оплатить до киева тем, кто от гражданства рф изза стыда откажется. Щас денег уже неть, но может кому идея понравится, доброе дело сделает, поможет человеку.
Отказаться от гражданства невозможно, можно только сменить. Так что можешь смело обещать даже если денег нет, тем более что россиянина в Украину не пустят, даже если через третьи страны, даже когда восстановят авиасообщение.
Возможно
Граждане СССР с вами не согласны🤣
Мне не стыдно что я русский, но мне стыдно за власть
Почему-то хрень творит один буквально сумасшедший дед из бункера, а стыдно будет мне при общении с людьми за границей о том, из какой я страны.
А деды из белого дома не творили хрень? А из жовто-блакитного дома - не творили? Если бы все были такими чувствительными, до человечество давно бы вымерло от стыда.
Вот это и есть самое грустное,что все деды из разного цвета домов творят всякую хрень
вот мы и докопались до сути - всё зло в мире от дедов
Деды тут скорее собирательный образ,но в принципе ваше высказывание правильное.
ну если уж копать до конца то все зло не от дедов, а от бабок
Почему-то хрень творит один буквально сумасшедший дед из бункера
Ну а вот те черти, которые сейчас в танках и с автоматами?!
Военных только не надо трогать. Они выполняют приказ. Причём с обеих сторон.
каждый человек сам для себя решает, стрелять или нет. Даже если это приказ. Но, оказаться на боевом поле, до этого лучше не доводить. Я бы лично не взял на себя такой грех на душу, даже под дулом автомата.
Я так понимаю, что в армии, Вы уважаемый не служили, и понять что такое порядок и дисциплина Вам, судя по всему, не дано.
порядок и дисциплина, я знаю что это такое. Единственное не понимаю, как люди легко могут исполнить преступный приказ против своей воли, прикрываясь тем, что я военный у меня приказ. Наверное, просто кровь нравится.
А какие ваши варианты разрешения проблемы?
+++ вроде бы и ни при чем, но такое ощущение, что нужно оправдываться
За чью власть?)
Мне стыдно перед русскими, что я татарин. Ещё раз извиняюсь за действия монголов. У моих предков не было выбора, они просто выполняли приказ. Ничего личного.
Перед нами можешь не извиняться, у нас нет параноидального шизофренического бреда на тему того, кто нас как обидел восемьсот лет назад.
Спасибо! Русские очень великодушные люди! Не раз в этом убеждался.
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Получается мы почти квиты.
Есть неподтвержденная информация, что в татаро-монгольском иго татар было примерно столько же, сколько русских.
Основу составляли монголы, а к ним присоединилось еще несколько десятков народов - таджики, узбеки, татары, удмурты, русские и тп.... И на монгольском языке было слово "тартары" - означающее что-то вроде "другие" или "прочие". В общем, в оригинале это означало "Войско, состоящее из монголов и прочих", но из-за ошибки перевода, "прочих" перепутали с татарами. Такие дела.
В то время на Руси татарами называли все тюркоязычные народы, которые пришли вместе с ордой Чингисхана. Значение этого слова несколько поменялось с тех пор
Это тебе к Путину, это он про печенегов и половцев задвигал.
Ну не факт, что татары произошли от монголов. Так что..
))) Никто никогда и не утверждал что произошли
Я слышал такое мнение от некоторых людей, что татары это якобы смесь русских и монголов. Это мнение я услышал, когда спросил, а куда делись монголы, не могли же они бесследно раствориться с территории Русской равнины.
Калмыки - потомки тех самых монголов. Про "смесь" - полная чушь
На сколько я знаю, калмыки пришли из степей Казахстана гораздо позже. Просто мне не понятна причина исчезновения монголов с довольно благоприятной для жизни территории (в сравнении с тем откуда они пришли) Русской равнины.
Они кочевники. Переходить на земледелие и жить среди лесов Русской равнины они не собирались. У них была столица где-то в низовье Волги, оттуда они контролировали подчиненные им земли, кочевали в степях и устраивали карательные набеги.
Успокойся! Ты не русский, раз тебе за это стыдно!
Выборной)))
Сможете перечислить квесты, которые нужно выполнить, чтобы стать кандидатом на эту "выборную" должность?
Удивительно, что вы в курсе приключений Алексея, но всё ещё видите там некую выборность
Да там один квест - получить согласование в АП
де-юре
Мне не стыдно быть носителем русской культуры. Мне стыдно быть гражданином РФ.
А быть гражданином США тебе было бы стыдно? Они Сирию разбомбили, Ирак, Югославию, да кучу всего.
+Ливия, я понимаю Кадаффи мог не нравится, но сейчас там совсем нет страны.
А почему я должен отвечать за США? Я ее гражданин, что ль?
Нет, это был простой абстрактный вопрос.
Кроме того, мне крайней любопытно было бы посмотреть на твою реакцию, когда в твоей стране кучка шахидов устраивает теракт с двумя самолетами.
А группировки, к которым они принадлежат, находятся в Сирии и Ираке, правители которых их активно спонсируют (а у Ирака еще и ядерная программа была).
Я что-то не припомню, чтобы украинцы устраивали теракты в России, или пытались ввести войска на территорию чужой страны.
Вы какие-то странные вещи говорите.
За самолёты прилетело Афгану, хотя теракт совершили саудовцы. И террористов спонсирует Саудовская Аравия. Но а Афгане хоть Бен-ладан прятался.
Ирак и Сирия это вообще про другое.
Ой всё. Все эти сказки про страшного Бин Ладена, самопроизвольное падение нетронутых небоскребов рядом с башнями-близнецами, исчезнувший у Пентагона самолет... Не выдерживают никакой критики.
Конечно, это все происки госдепа США. Там же рептилойды сидят, строят планы по захвату сала из Украины.
Лучший способ закончить дискуссию - превратить её в абсурд.
В чем проблема? Тебя в этой стране никто не держит. И как я понимаю, в другой особо никто не ждет, тк ты носитель русской культуры.
Я бы сказал, что стыдно за эту власть.
Почему должно быть стыдно за то что ты русский? Какая разница кто ты по национальности и на каком языке ты разговариваешь? Должно быть стыдно за действие/бездействие, а не за свое происхождение. Ты не волен выбирать родителей, национальность и т.д.
+ Стыдиться национальности, ровно как и гордиться это какое-то психическое отклонение. Человек не делает ничего, чтобы родиться кем-то
Стыдно должно быть тем, кто каждые 4/6 лет ставил галочку напротив императора, это их ответственность в том числе
Тогда уж стыдно быть человеком, ибо человечество воевало вообще всегда.
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Русский человек всегда был добрым, миролюбивым, трезвомыслящим и останется всегда таким - надо гордиться!
Другой вопрос, кто рисует образ русского народа наоборот - они не русские, им нечем гордиться так, как у этих монстров нет национальности.
Русский всегда был добрым и миролюбивым - Вы походу историю своей страны не знаете....
Или просто почитайте на форумах комментарии русских сидящих по домам и рассылающих всем оскорбления и угрозы.....
Любой форум откроешь - и понеслось.....
И действия сегодняшнего дня только подтвердили данность....
Это политика и политики отличались своей агрессивностью, а у народа никто и никогда не спрашивал. Уверен, что большинство русских недовольны действиями своих правителей и в том числе я тоже.
В России у граждан, любимый ответ - нас ни кто не спрашивает...
Только хамство на дорогах, в организациях, на улицах, постоянные оскорбления сограждан, обман сограждан, коррупция, не выполнение должностных обязанностей, допуск всех этих прохиндеев к власти, покрывание преступлений - это все делают люди России...
И сегодня бомбят не власти и генералы, а обычные солдатики и младший офицерский состав у которых духа не хватает сказать нет....
К большому сожалению вы правы!!! Лицо русского человека стало лицом монстра и в этом наша " заслуга" тоже.
Стало - по моему - было, вспомним 90-е сограждане как с согражданами поступали...
Революцию до СССР - кто кого убивал...
Времена при царях - кто над кем издевался....
Времена при князьях - когда одни убивали других...
Русские это далеко не мирный народ...
Для тех кому не нравится мой взгляд - если своё время поставили бы минусы коррупционерам, которые тонут в болоте коррупции, такого не случалось бы, что происходит сегодня.
Ндааа, клиника.
Одни в патриотическом угаре бьются, другие стыдятся. А кремлёвский долгожитель ладошки потирает.
Собака лает, миллиарды текут.
Поставщики сутра присылают новые прайсы, кто-то приостановил продажи. Ярды текут, да мимо нас, а с нас налоги снимут, да акцизы повысят.
Мимо вас, но в чей-то карман.
И мне🤦🏼♀️
Ты не русский, ты метис.
Понимаю, аналогично.
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От экономики зависит качество жизни. Экономика восстанавливается 20-30 лет. А живёте вы 70. Вы полжизни можете прожить как в Румынии, а можете как в Латвии.
Не отменяет сочувствия к людям.
Да. Но качество жизни может меняться в лучшую или худшую сторону только в том случае, если эта жизнь есть. Огромное число людей с ней распрощаются не по своей воле в результате известных событий. Да и необходимость бросать всё нажитое за 30-70 лет и бежать тоже не очень на качестве этой жизни отражается.
Я прошу прощения, противопоставили Румынию Латвии. Там сильно разный уровень жизни? Не в курсе.
Как жителя Латвии сия реплика меня тоже удивила.
Я живу в Румынии и тут очень даже неплохой уровень жизни сейчас. Не знаю, как в Латвии, но точно лучше, чем в РФ.
Справедливости ради, те люди не сильно были против, когда их военные обстреливали мирняк в ДНР/ЛНР, многие добровольцами в нацики шли, чтобы обстреливать мирняк, на военных то кидаться страшно.
Мне кажется, что принудят Украину к миру как Грузию и все на этом закончится.
+1
Вопрос только в том, какие задачи поставлены перед военными.
На текущий момент все говорит о том, что задача взять Киев и заставить подписать мирный договор с ЛДНР в границах областей, нейтральным статусом Украины, водой в Крыму и (возможно и скорее всего) коридорами в приднестровье и даже в Крым (что необязательно).
Очевидно, что ничего этого Запад не признает при любых раскладах и в целом война может перейти в затяжную неконтролируемую форму. Дай бог, сторонам хватит благоразумия не разводить хронь а ля Афганистан/Сирия.
Вряд ли они в Киев сунутся, одно дело военную инфраструктуру обнулить, а другое взять на себя ответственность за десятки миллионов людей + ВСУ только в дистанционной войне слабое, в наземное огрызнется будь здоров, афган может показаться легкой прогулкой.
Признание ДНР и ЛНР им не нужно, как не требовали от Грузии признать Абхазию и Юж. Осетию, расхерячат все по максимому и уйдут. Максимум, попытаются навязать Украине федерализацию.
А я уверен, что будет как в Грузии. Только от Грузии ничего и не требовалось кроме безопасности пары регионов. А тут вопросы водоснабжения Крыма, снабжения Приднестровья, да еще и расширение ЛДНР до юридических границ. Так что вполне могут и до Киева дойти. И потом уйти после переговоров. Не думаю, что Путин вообще рассматривает вариант там задерживаться, но без взятия Киева ситуация вполне может оказаться патовой.
В Киев не пойдут, нет поддержки от населения, водоснабжение Крыма и без этого можно восстановить взяв под контроль некоторые точки Херсонской области. Границы ЛДНР подвинут до границ этих областей, это думаю будет.
Федерализация им нужна. Это и запад устроит, разделение Украины на сферы влияния.
На текущий момент все говорит о том, что задача взять Киев
Что за чушь 🤦🏻 какие это действия говорят о том, что цель - Киев?
Обстрел Борисполя, это уже факт. Значит топтания на границе уже не планируется. А какая еще задача может стоять? Встать на границе ЛДНР? Ну так тогда все станет очень плохо. Запад получит много времени, будут с одной стороны душить санкциями, а с другой Киев будет постоянно стрелять, напоминая о себе. Без капитуляции Киева эта война обречена на поражение.
Киев может стрелять только по своим гражданам. Якобы попадание ракеты (?) в аэропорт (или город?) - это не взятие Киева и не даже замашка на это
Закончится, но в этой ситуации плохо закончится для простых людей, экономики, бизнеса и имиджа России.
США разхерачили кучу стран по ложным обвинения, ну как-то не закончилась у них ни экономика, ни имидж.
А простые люди будут страдать, как обычно на Руси, с этим не поспоришь.
принудят к миру
По каким критериям определить, что наступил мир?
Закончится стрельба, остальное юридические детали, которые на много десятилетий могут растянутся, если закончатся когда либо, с той же Японией до сих пор нет мирного договора
Если хотя бы у одной из сторон есть задача поддерживать конфронтацию, то стрельба не закончится, пока не закончатся стрелки или патроны.