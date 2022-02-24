Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне военной операции на Украине: индексы падают, аэропорты закрывают, новых санкций ещё нет Статьи редакции

Собираем в одном месте события по теме: о рынках, банках, полётах и реакциях.

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Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.

Валюта и рынок

ЦБ заявил, что начнёт валютные интервенции (продажу большого количества валюты) для поддержания курса рубля. Также ЦБ расширит ломбардный список и «проведёт операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору» и проведёт внеплановый аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн рублей.

В 11:00 мск ЦБ заявил, что введёт запрет на короткие продажи на российском финансовом рынке. Так регулятор хочет ограничить «чрезмерную волатильность» на рынках.

Официальный курс доллара на 25 февраля вырос до 86,93 рубля, курс евро — до 97,77 рубля.

На 14:25 доллар на рынке форекс стоит 83,5 рубля, евро — 93,2 рубля.

Около 8:00 мск курсы валют поднимались до рекордных значений — доллар торговался по 89 рублей, евро — по 100 рублей. Около 8 утра «Сбер» продавал доллар по 101,8 рубля, евро по 115 рублей.

Курсы валют в приложении «Сбера»

Мосбиржа приостанавливала торги до 10:00 мск. По данным на 11:37 мск, индекс Мосбиржи снизился почти на 45%, индекс РСТ — на 30%. В 10:40 торги остановили во второй раз. После объявления о начале военных действий акции российских компаний упали на 10-38%.

Котировки российских компаний по данным на 11:00 мск. Расписки «Сбера» на Лондонской бирже подешевели на 76%

«СПБ Биржа» приостановила торги с 8:00 мск. В 12:30 компания объявила, что возобновляет торги.

Цена за баррель нефти Brent превысила $102, впервые с сентября 2014 года.

На фоне военных действий котировки на S&P 500 и Nasdaq упали примерно на 2% и 2,5%, по данным Bloomberg. Индекс Stoxx 600 Europe упал на 3%, а азиатские акции упали до самого низкого уровня с 2020 года, сообщает издание.

Банки

«Сбер» объявил, что готов к любому развитии ситуации и «проработал сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов».

Утром на сайте «Сбера» появлялась информация об ограничениях на валютные операции для клиентов из-за санкций США. Через несколько минут в банке объяснили её техническим сбоем.

Около 12:00 мск пользователи «Тинькофф» сообщили о дефиците валюты в банкоматах. В банке прокомментировали vc.ru, что наблюдают повышенный спрос на снятие валюты и пополняют банкоматы в усиленном режиме.

«Райффайзенбанк» рекомендовал клиентам при обмене валют делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей.

«Промсвязьбанк» предупредил клиентов о сбоях в работе Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Тем, кто находится за границей ПСБ рекомендовал снять деньги с карт.

Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России.

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Транспорт

Росавиация сообщает, что закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Ограничение действует до 2 марта. Также не работает аэропорт Астрахани.

S7 объявила, что вернёт деньги за билеты на отменённые рейсы в южные регионы России. «Победа» объявила, что автоматически оформляет возврат денег всем клиентам отменяемых рейсов.

Клиенты Utair могут оформить полный возврат на сайте авиакомпании. «Аэрофлот» предложил вернуть деньги за отменённые рейсы и поменять их на другие даты и маршруты.

AZUR air объявил, что рассматривает «Внуково» и аэропорт в Минеральных Водах как альтернативные площадки для прилёта туристов из-за рубежа, которые покупали билеты в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. «Для обеспечения полной безопасности AZUR air проработала альтернативные маршруты в Турцию, Египет и ОАЭ в обход закрытой зоны, это может изменить расписание», — добавила авиакомпания.

Воздушное пространство закрыла Молдавия, она будет перенаправлять рейсы в аэропорты других стран. Белоруссия частично закрыла воздушное пространство для гражданских полётов.

РЖД зафиксирует стоимость билетов и назначит дополнительные поезда из южных городов России. Минтранс организует оперативный вывоз всех желающих на поездах и автобусах с юга страны, сообщает ТАСС. Не уточняется, по каким направлениям будут вывозить людей.

Россия временно приостановила судоходство в Азовском море.

Сервисы

Пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram — проблемы с подключением сервера, работой приложения, получением сообщений. По данным Downdetector, больше 2500 сообщений об ошибках на 11:20 мск.

Приложения попавшего под санкции «Промсвязьбанка» удалены из App Store, одно из них недоступно и в Google Play. Уже установленные приложения и онлайн-банк на сайте работают. В рассылке корпоративным клиентам банк сказал, что предпринимает работает над восстановлением приложения в App Store, пишет РБК.

В банке «Точка» не работает обмен валюты.

Сайт магазина техники DNS не работает несколько часов. В компании пояснили vc.ru, что отключили сайт «из-за внештатных процессов». Когда восстановят его работу, не известно.

Санкции и реакции

Представителей крупного российского бизнеса вызвали на встречу в Кремль, пишет The Bell со ссылкой на двух источников. Встреча состоится 24 февраля в 16:00.

Новые санкции против России пока не ввели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС введёт санкции против стратегических секторов экономики России и заблокирует доступ российских банков к европейским финансовым рынкам.

После признания независимости ДНР и ЛНР власти США ввели санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них Владимир Кириенко — гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

Тогда же Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

Европейский парламент «в ближайшее время» рассмотрит предложение об обнулении всех действующих виз россиян. Предложение поддержали в Бельгии, в ЕС сообщили, что меры обсудят на саммите.

Прямая трансляция: Что происходит после…
TJ следит за происходящим.
tjournal.ru

#новость

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Покойный историк

Помните как несколько недель назад все высмеивали Bloomberg за паникёрство «Россия нападает на Украину»...

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223
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jianku13

Ну вообще, корректнее было бы писать "Mad Old Russian Invades Ukraine"

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111
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Madina Djalilova

Мы все косвенно замараны

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–22
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Исходный крюк

Замараны те, кто заикаясь и потея говорил — п-п-п-поддерживаю

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148
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Isuzu Dzanarnoghno

На самом деле, Нарышкину я сочувствую. Он, пожалуй, единственный, кто не стал с жаром в глазах поддерживать. И явно ему не хотелось говорить то, что он сказал.
И крайне интересно, о чем-таки говорил Краснов. Ни на видео, ни в официальной стенограмме его слов нет. При этом кусок его ухода от трибуны попал на видел.

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14
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Денис Файзулин

щас бы нарышкина отмазывать

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1
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

давай, начинай

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2
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Isuzu Dzanarnoghno

А я его разве отмазываю? Я просто говорю, что в том цирке, который был показан, он - единственный, который попытался сохранить хотя бы остатки приличия. Да, не вышло. Со в сравнении с остальными, брызжущими пеной он смотрелся неплохо.

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0
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Valentin Dombrovsky

Под санкции ему не хотелось, ублюдку сраному.

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0
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Виктор

Нарышкин просто неадекват. "Поддерживаю принять ДНР и ЛНР в состав России"??? Старый больной, недееспособный человек

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–1
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Денис Файзулин

так какого фига он СВР руководит ?

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Виктор

Как может человек с _таким_ поведением руководить силовым ведомством? Очевидно, марионетка для таких вот ситуаций

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0
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Сергей Янзин

И кнопку "За" жал

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0
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Alexandr Leibowitz

Нашего мнения никто не спрашивал.

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41
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Артур Востоков

На выборах спрашивали, после 2014 два раза можно было сказать своё «нет».
Да и соц. опросы, проведённые как ВЦИОМом, так и иноагентом Левадой говорят о немалой поддержке.

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21
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Андрей Мельник

А если я никогда за Путина и ЕдРо не голосовал, хотя на выборы ходил, то могу считать себя не замазанныем?

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37
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Артур Востоков

Я ж не суд, чтобы решать, кто замаран, а кто нет.
Вообще идея коллективной ответственности мне не очень близка. Я её понимаю, но не до конца принимаю. В ней реально есть что-то фашизоидное. Тем более, что есть примеры даже из недавней истории СССР, по которым видно, что это неверная позиция.
Всё же, склоняюсь к тому, что необходимо делать выводы по делам, а не словам, с доказательствами, а не предположениями.

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11
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Pavel Klimov

тут скорее "ничего не сделал, чтобы остановить". Но даже оглядываясь назад, не до конца понимаю, что такого я мог бы сделать: сесть в тюрьму, с чистым сердцем?

Но от того, что не сделал ничего - как-то противно за себя.

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18
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Артур Востоков

Если Вы ходили на выборы и при этом сделали свой выбор не в пользу нынешнего положения вещей, мне кажется, Вы бо́льший молодец, чем большинство.

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6
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Pavel Klimov

только толку-то? Это тянет разве что на Пилатовское "я умываю руки".
По факту, так я и сделал. Ну, еще эмиграцией занялся, которая под большим вопросом теперь. Но это тоже что-то из серии "не спонсировать терроризм", и развлечение доступное далеко не всем.

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5
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Карфаген должен быть разрушен

Не было выборов уже много лет, о чем ты

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7
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Артур Востоков

Выборы были. Честные ли и демократичные - другой вопрос.
Но то, что была возможность своё мнение высказать – это точно.

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–3
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Карфаген должен быть разрушен

Выборы без кандидатов - это не выборы. Какое можно мнение высказать, проголосовав за Жириновского?

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5
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Isuzu Dzanarnoghno

Честные ли и демократичные - другой вопрос.
Не-а. Это КЛЮЧЕВОЙ вопрос. Если предлагается выбрать между кАкой и навозом - это нифига не выбор.

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4
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Алексей Никитенко

Главное, что войны нет..

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–12
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alex b

Уже есть

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Алексей Никитенко

Ой, я вероятно просто так пишу в темах, которые не читаю.

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–8
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Абырвалг Абырвалг

но хотя бы не 90-е !

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1
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Поджог Сараев

На выборах спрашивали, после 2014 два раза можно было сказать своё «нет».
 Спрашивали, только нет уверенности, что ответы были правильно подсчитаны. Плюс засланные казачки активно агитировали за бойкот.

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7
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Эразм Хемуль

Ну я говорил "нет" вообще всегда, и?

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Саша Антипов

Так, по-моему, было всегда, это игра определенных лиц.

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0
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Andrew Simon

замараны не замараны, а вот расхлебывать действительно придется практически всем.

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11
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Al Pr

Все, и не косвенно

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2
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Natalka Easy

это как интересно

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0
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Я никто и звать меня никак

На xvideos такой тэг видел

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4
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Абырвалг Абырвалг

Благодарочка !

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0
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Valentin Dombrovsky

Интереснро, хоть один военный отказался выполнять приказ?

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0
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Valentin Dombrovsky

Интересно, хоть один военный отказался выполнять приказ?

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0
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Поджог Сараев

высмеивали Bloomberg за паникёрство
Технический фальстарт следующего акт спектакля

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4
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Поджог Сараев

Вот и Сбер подтянулся - объявили на сайте о попадании под блокирующие санкции. Потом удалили, сославшись на техническую ошибку.
Как будто повесить информационное сообщение на сайте это такой большой труд, что его кровь из носу нужно делать заранее (с риском обосраться)

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2
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Александр

В таких компаниях как сбербанк - повесить банер на сайт это реальная проблема - прикиньте какой там уровень бюрократии, особенно когда большинство руководящих должностей получено по протекции выше шестоящего руководства... Конечно один банер они будут согласовывать и согласовывать...

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0
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Александр

У меня ещё тогда появилась мысль, что России помешает перенести сроки - как оказалось - ничего....
И действия российских властей лишний раз показали весь абсурд того, что несут по гос. каналам...
Высмеивали зарубежную прессу о, якобе, вранье и что в итоге....

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1
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Алексей Я.

Почти как Высоцкий

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Дмитрий Филиппов

Пиздец, мне стыдно что я русский.

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–2
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Максим Чистяков

Чувак, паспорт порви тогда и не мучай себя.

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145
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Максим Чистяков

Я имею ввиду, что происходящее - это полный мрак, конечно. Только толку от того, что нам тут всем "стыдно" - никакого

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62
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юрий с

Почему мне должно быть стыдно? Я не принимал и не одобрял такие действия

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33
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Lemoon Exchange

Как Вы им готовы противодействовать или противодействовали ?

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0
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Александр Королёв

Почему он должен быть готов им противодействовать?

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8
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Anton Ilabanau

Почему он должен быть готов им противодействовать?
чтобы потом не было стыдно

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2
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Printsessa Derevyashka

чтобы потом не было стыдно, сидя в сизо?

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9
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Andrey Belov

Удивительно, что в 1993 как-то про сизо никто не плакал.

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0
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Printsessa Derevyashka

Так россияне и так считай в сизо.
Это как выйти на митинг в тюрьме против произвола вертухаев.

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0
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Lemoon Exchange

Фашисты убивали евреев.
Часть фашистов не делала этого своими руками, но и не противодействовала. Вопрос что хуже.

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2
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Александр Королёв

Фашисты остались живы, а евреев убили. Вопрос что лучше?

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3
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Ivan Off

Вопрос, что лучше, не стоит. Вопрос, что хуже.

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0
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Александр Королёв

Почему? Всегда есть выбор

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0
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Evgeny Gerasimenko

Нуда Нуда, я ничего не могу сделать

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0
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Иван Савченко

Ага. Я, конечно, понимаю, что на улице -5, а мы в рубашках, но толку от того, что нам холодно, никакого.

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4
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Максим Чистяков

Ага. По теплее оденешься, наверное? Или будешь переживать, что тебе холодно?

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0
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Иван Савченко

Она у тебя есть? Тогда раздай.

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–5
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Максим Чистяков

Да ты переживай дальше.

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2
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Анзор Борукаев

Я в 14м году предлагал билет оплатить до киева тем, кто от гражданства рф изза стыда откажется. Щас денег уже неть, но может кому идея понравится, доброе дело сделает, поможет человеку.

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–4
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Ivan Boldyrev

Отказаться от гражданства невозможно, можно только сменить. Так что можешь смело обещать даже если денег нет, тем более что россиянина в Украину не пустят, даже если через третьи страны, даже когда восстановят авиасообщение.

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12
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Кигхриль Vselensky

Возможно

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4
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Яна Кулешова

Граждане СССР с вами не согласны🤣

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0
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Sam Beckett

Мне не стыдно что я русский, но мне стыдно за власть

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100
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Ildar S

Почему-то хрень творит один буквально сумасшедший дед из бункера, а стыдно будет мне при общении с людьми за границей о том, из какой я страны.

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18
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Ivan Off

А деды из белого дома не творили хрень? А из жовто-блакитного дома - не творили? Если бы все были такими чувствительными, до человечество давно бы вымерло от стыда.

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–10
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Валерий Голованов

Вот это и есть самое грустное,что все деды из разного цвета домов творят всякую хрень

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10
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Олег Саенов

вот мы и докопались до сути - всё зло в мире от дедов

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1
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Валерий Голованов

Деды тут скорее собирательный образ,но в принципе ваше высказывание правильное.

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0
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Олег Саенов

ну если уж копать до конца то все зло не от дедов, а от бабок

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3
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ИгорьOK

Почему-то хрень творит один буквально сумасшедший дед из бункера
Ну а вот те черти, которые сейчас в танках и с автоматами?!

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9
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Roman Galchenko

Военных только не надо трогать. Они выполняют приказ. Причём с обеих сторон.

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–4
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Викторович

каждый человек сам для себя решает, стрелять или нет. Даже если это приказ. Но, оказаться на боевом поле, до этого лучше не доводить. Я бы лично не взял на себя такой грех на душу, даже под дулом автомата.

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1
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Roman Galchenko

Я так понимаю, что в армии, Вы уважаемый не служили, и понять что такое порядок и дисциплина Вам, судя по всему, не дано.

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–6
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Викторович

порядок и дисциплина, я знаю что это такое. Единственное не понимаю, как люди легко могут исполнить преступный приказ против своей воли, прикрываясь тем, что я военный у меня приказ. Наверное, просто кровь нравится.

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1
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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

А какие ваши варианты разрешения проблемы?

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1
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B. B.

+++ вроде бы и ни при чем, но такое ощущение, что нужно оправдываться

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–1
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Анон Плиз

За чью власть?)

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0
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MegaIniesta

Мне стыдно перед русскими, что я татарин. Ещё раз извиняюсь за действия монголов. У моих предков не было выбора, они просто выполняли приказ. Ничего личного.

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30
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Alexandr Leibowitz

Перед нами можешь не извиняться, у нас нет параноидального шизофренического бреда на тему того, кто нас как обидел восемьсот лет назад.

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36
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MegaIniesta

Спасибо! Русские очень великодушные люди! Не раз в этом убеждался.

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30
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Агрессивный хот-дог

Ты это, на себя не наговаривай. Там еще неизвестно кто был - монголы\татары или кто-то еще.
Плюс, Иван Грозный Казань взял? Взял. Все, извиняться не надо)

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7
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Илья Попов

Получается мы почти квиты.

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1
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Александр

Есть неподтвержденная информация, что в татаро-монгольском иго татар было примерно столько же, сколько русских.
Основу составляли монголы, а к ним присоединилось еще несколько десятков народов - таджики, узбеки, татары, удмурты, русские и тп.... И на монгольском языке было слово "тартары" - означающее что-то вроде "другие" или "прочие". В общем, в оригинале это означало "Войско, состоящее из монголов и прочих", но из-за ошибки перевода, "прочих" перепутали с татарами. Такие дела.

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4
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Alex S.

В то время на Руси татарами называли все тюркоязычные народы, которые пришли вместе с ордой Чингисхана. Значение этого слова несколько поменялось с тех пор

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5
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Сергей Ребров

Это тебе к Путину, это он про печенегов и половцев задвигал.

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4
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Иван Иванов

Ну не факт, что татары произошли от монголов. Так что..

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1
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Alex S.

))) Никто никогда и не утверждал что произошли

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0
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Иван Иванов

Я слышал такое мнение от некоторых людей, что татары это якобы смесь русских и монголов. Это мнение я услышал, когда спросил, а куда делись монголы, не могли же они бесследно раствориться с территории Русской равнины.

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0
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Alex S.

Калмыки - потомки тех самых монголов. Про "смесь" - полная чушь

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0
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Иван Иванов

На сколько я знаю, калмыки пришли из степей Казахстана гораздо позже. Просто мне не понятна причина исчезновения монголов с довольно благоприятной для жизни территории (в сравнении с тем откуда они пришли) Русской равнины.

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0
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Alex S.

Они кочевники. Переходить на земледелие и жить среди лесов Русской равнины они не собирались. У них была столица где-то в низовье Волги, оттуда они контролировали подчиненные им земли, кочевали в степях и устраивали карательные набеги.

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0
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Совет безопасности

Успокойся! Ты не русский, раз тебе за это стыдно!

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16
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Исходный крюк

Не надо себя стыдиться, стыдись конкретного человека на конкретной выборной должности.

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12
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Экспертный Никита

Про "выборной должности" это шутка года

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37
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Исходный крюк

Я понимаю твою иронию, но сегодня не до шуток. Поэтому считаю важным всем помнить — не богом данной, не завещанной, не переданной по линии отца, а выборной.
И я понимаю что ты скажешь — ему насрать. Но тем не менее.

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3
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Григорий Ивченко

Выборной)))

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14
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Исходный крюк

Специально люблю лишний раз напомнить, что именно выборной, а то некоторые вдруг стали использовать термины "царь", "преемники" и все вытекающие из этих понятий. Так вот нет. Выборной.

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0
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Поджог Сараев

Сможете перечислить квесты, которые нужно выполнить, чтобы стать кандидатом на эту "выборную" должность?

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3
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Исходный крюк

Ближе всех в этом квесте пока продвинулся Алексей, у него больше данных.

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0
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Поджог Сараев

Удивительно, что вы в курсе приключений Алексея, но всё ещё видите там некую выборность

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2
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Исходный крюк
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1
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Поджог Сараев
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0
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Карфаген должен быть разрушен

Да там один квест - получить согласование в АП

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0
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Исходный крюк

Минусуют те, кто считает его царем?

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0
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Средний файл

Минусуют видимо те, кто понимает, насколько их выбор реально влияет на то, кто будет на этой "выборной" должности.

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5
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Исходный крюк

Ну так можно тогда и не дышать с такой логикой.
Но это обычные кремлеботы, я посмотрел их аккаунты, какие-то молчуны, с минимальной активностью, а тут проснулись.

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Максим Абдрахманов

де-юре

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Hambala Fully

Мне не стыдно быть носителем русской культуры. Мне стыдно быть гражданином РФ.

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6
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Ivan Off

А быть гражданином США тебе было бы стыдно? Они Сирию разбомбили, Ирак, Югославию, да кучу всего.

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11
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Yurii Bychkov

+Ливия, я понимаю Кадаффи мог не нравится, но сейчас там совсем нет страны.

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13
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Hambala Fully

А почему я должен отвечать за США? Я ее гражданин, что ль?

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0
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Ivan Off

Нет, это был простой абстрактный вопрос.

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0
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Hambala Fully

Кроме того, мне крайней любопытно было бы посмотреть на твою реакцию, когда в твоей стране кучка шахидов устраивает теракт с двумя самолетами.

А группировки, к которым они принадлежат, находятся в Сирии и Ираке, правители которых их активно спонсируют (а у Ирака еще и ядерная программа была).

Я что-то не припомню, чтобы украинцы устраивали теракты в России, или пытались ввести войска на территорию чужой страны.

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0
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Ян Зовём

Вы какие-то странные вещи говорите.

За самолёты прилетело Афгану, хотя теракт совершили саудовцы. И террористов спонсирует Саудовская Аравия. Но а Афгане хоть Бен-ладан прятался.

Ирак и Сирия это вообще про другое.

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4
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Ivan Off

Ой всё. Все эти сказки про страшного Бин Ладена, самопроизвольное падение нетронутых небоскребов рядом с башнями-близнецами, исчезнувший у Пентагона самолет... Не выдерживают никакой критики.

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3
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Hambala Fully

Конечно, это все происки госдепа США. Там же рептилойды сидят, строят планы по захвату сала из Украины.

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0
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Ivan Off

Лучший способ закончить дискуссию - превратить её в абсурд.

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1
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Roman Galchenko

В чем проблема? Тебя в этой стране никто не держит. И как я понимаю, в другой особо никто не ждет, тк ты носитель русской культуры.

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1
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B. B.

Я бы сказал, что стыдно за эту власть.

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8
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Юрий Гудков

Почему должно быть стыдно за то что ты русский? Какая разница кто ты по национальности и на каком языке ты разговариваешь? Должно быть стыдно за действие/бездействие, а не за свое происхождение. Ты не волен выбирать родителей, национальность и т.д.

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6
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Gutal1n

+ Стыдиться национальности, ровно как и гордиться это какое-то психическое отклонение. Человек не делает ничего, чтобы родиться кем-то

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2
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Anton Salimov

Стыдно должно быть тем, кто каждые 4/6 лет ставил галочку напротив императора, это их ответственность в том числе

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6
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Askar Samanchiev

Тогда уж стыдно быть человеком, ибо человечество воевало вообще всегда.

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5
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Илья Попов

Русский человек всегда был добрым, миролюбивым, трезвомыслящим и останется всегда таким - надо гордиться!
Другой вопрос, кто рисует образ русского народа наоборот - они не русские, им нечем гордиться так, как у этих монстров нет национальности.

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–5
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Александр

Русский всегда был добрым и миролюбивым - Вы походу историю своей страны не знаете....
Или просто почитайте на форумах комментарии русских сидящих по домам и рассылающих всем оскорбления и угрозы.....
Любой форум откроешь - и понеслось.....
И действия сегодняшнего дня только подтвердили данность....

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1
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Илья Попов

Это политика и политики отличались своей агрессивностью, а у народа никто и никогда не спрашивал. Уверен, что большинство русских недовольны действиями своих правителей и в том числе я тоже.

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0
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Александр

В России у граждан, любимый ответ - нас ни кто не спрашивает...
Только хамство на дорогах, в организациях, на улицах, постоянные оскорбления сограждан, обман сограждан, коррупция, не выполнение должностных обязанностей, допуск всех этих прохиндеев к власти, покрывание преступлений - это все делают люди России...
И сегодня бомбят не власти и генералы, а обычные солдатики и младший офицерский состав у которых духа не хватает сказать нет....

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2
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Илья Попов

К большому сожалению вы правы!!! Лицо русского человека стало лицом монстра и в этом наша " заслуга" тоже.

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0
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Александр

Стало - по моему - было, вспомним 90-е сограждане как с согражданами поступали...
Революцию до СССР - кто кого убивал...
Времена при царях - кто над кем издевался....
Времена при князьях - когда одни убивали других...
Русские это далеко не мирный народ...

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0
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Илья Попов

Для тех кому не нравится мой взгляд - если своё время поставили бы минусы коррупционерам, которые тонут в болоте коррупции, такого не случалось бы, что происходит сегодня.

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0
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ArtemRE2

Ндааа, клиника.
Одни в патриотическом угаре бьются, другие стыдятся. А кремлёвский долгожитель ладошки потирает.

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2
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Илья Попов

Собака лает, миллиарды текут.

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1
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ArtemRE2

Поставщики сутра присылают новые прайсы, кто-то приостановил продажи. Ярды текут, да мимо нас, а с нас налоги снимут, да акцизы повысят.

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1
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Илья Попов

Мимо вас, но в чей-то карман.

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0
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Агрессивный хот-дог

Почему?

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0
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Ari Stokratka

И мне🤦🏼‍♀️

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Лёха Макаров

Ты не русский, ты метис.

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Tim Antoshin

Понимаю, аналогично.

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–1
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Желтый кофе

Хрен с этой экономикой, когда-нибудь восстановится. Людей с той стороны, куда летят ракеты, сильно жалко. А особая печаль от того, что ничего с этим нельзя поделать, кроме как рассчитывать на благоразумие десятка человек.

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118
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Александр Блохин

От экономики зависит качество жизни. Экономика восстанавливается 20-30 лет. А живёте вы 70. Вы полжизни можете прожить как в Румынии, а можете как в Латвии.

Не отменяет сочувствия к людям.

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81
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Желтый кофе

Да. Но качество жизни может меняться в лучшую или худшую сторону только в том случае, если эта жизнь есть. Огромное число людей с ней распрощаются не по своей воле в результате известных событий. Да и необходимость бросать всё нажитое за 30-70 лет и бежать тоже не очень на качестве этой жизни отражается.

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15
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Д Хб

Я прошу прощения, противопоставили Румынию Латвии. Там сильно разный уровень жизни? Не в курсе.

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13
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Andrey K

Как жителя Латвии сия реплика меня тоже удивила.

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4
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Larissa Davidova

Я живу в Румынии и тут очень даже неплохой уровень жизни сейчас. Не знаю, как в Латвии, но точно лучше, чем в РФ.

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1
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Денис Демидов

Справедливости ради, те люди не сильно были против, когда их военные обстреливали мирняк в ДНР/ЛНР, многие добровольцами в нацики шли, чтобы обстреливать мирняк, на военных то кидаться страшно.
Мне кажется, что принудят Украину к миру как Грузию и все на этом закончится.

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22
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Забавный паук например

Редкий случай ДД плюс.

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13
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Алексей Любимов

+1

Вопрос только в том, какие задачи поставлены перед военными.
На текущий момент все говорит о том, что задача взять Киев и заставить подписать мирный договор с ЛДНР в границах областей, нейтральным статусом Украины, водой в Крыму и (возможно и скорее всего) коридорами в приднестровье и даже в Крым (что необязательно).

Очевидно, что ничего этого Запад не признает при любых раскладах и в целом война может перейти в затяжную неконтролируемую форму. Дай бог, сторонам хватит благоразумия не разводить хронь а ля Афганистан/Сирия.

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–3
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Денис Демидов

Вряд ли они в Киев сунутся, одно дело военную инфраструктуру обнулить, а другое взять на себя ответственность за десятки миллионов людей + ВСУ только в дистанционной войне слабое, в наземное огрызнется будь здоров, афган может показаться легкой прогулкой.
Признание ДНР и ЛНР им не нужно, как не требовали от Грузии признать Абхазию и Юж. Осетию, расхерячат все по максимому и уйдут. Максимум, попытаются навязать Украине федерализацию.

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5
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Алексей Любимов

А я уверен, что будет как в Грузии. Только от Грузии ничего и не требовалось кроме безопасности пары регионов. А тут вопросы водоснабжения Крыма, снабжения Приднестровья, да еще и расширение ЛДНР до юридических границ. Так что вполне могут и до Киева дойти. И потом уйти после переговоров. Не думаю, что Путин вообще рассматривает вариант там задерживаться, но без взятия Киева ситуация вполне может оказаться патовой.

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–1
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Денис Демидов

В Киев не пойдут, нет поддержки от населения, водоснабжение Крыма и без этого можно восстановить взяв под контроль некоторые точки Херсонской области. Границы ЛДНР подвинут до границ этих областей, это думаю будет.
Федерализация им нужна. Это и запад устроит, разделение Украины на сферы влияния.

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1
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Анон Плиз

На текущий момент все говорит о том, что задача взять Киев
 Что за чушь 🤦🏻 какие это действия говорят о том, что цель - Киев?

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1
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Алексей Любимов

Обстрел Борисполя, это уже факт. Значит топтания на границе уже не планируется. А какая еще задача может стоять? Встать на границе ЛДНР? Ну так тогда все станет очень плохо. Запад получит много времени, будут с одной стороны душить санкциями, а с другой Киев будет постоянно стрелять, напоминая о себе. Без капитуляции Киева эта война обречена на поражение.

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0
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Анон Плиз

Киев может стрелять только по своим гражданам. Якобы попадание ракеты (?) в аэропорт (или город?) - это не взятие Киева и не даже замашка на это

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2
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Илья Попов

Закончится, но в этой ситуации плохо закончится для простых людей, экономики, бизнеса и имиджа России.

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1
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Денис Демидов

США разхерачили кучу стран по ложным обвинения, ну как-то не закончилась у них ни экономика, ни имидж.
А простые люди будут страдать, как обычно на Руси, с этим не поспоришь.

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4
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Поджог Сараев

принудят к миру
По каким критериям определить, что наступил мир?

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0
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Денис Демидов

Закончится стрельба, остальное юридические детали, которые на много десятилетий могут растянутся, если закончатся когда либо, с той же Японией до сих пор нет мирного договора

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5
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Поджог Сараев

Если хотя бы у одной из сторон есть задача поддерживать конфронтацию, то стрельба не закончится, пока не закончатся стрелки или патроны.

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0