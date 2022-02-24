Собираем в одном месте события по теме: о рынках, банках, полётах и реакциях.

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Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.

Валюта и рынок

ЦБ заявил, что начнёт валютные интервенции (продажу большого количества валюты) для поддержания курса рубля. Также ЦБ расширит ломбардный список и «проведёт операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору» и проведёт внеплановый аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн рублей.

В 11:00 мск ЦБ заявил, что введёт запрет на короткие продажи на российском финансовом рынке. Так регулятор хочет ограничить «чрезмерную волатильность» на рынках.

Официальный курс доллара на 25 февраля вырос до 86,93 рубля, курс евро — до 97,77 рубля.

На 14:25 доллар на рынке форекс стоит 83,5 рубля, евро — 93,2 рубля.

Около 8:00 мск курсы валют поднимались до рекордных значений — доллар торговался по 89 рублей, евро — по 100 рублей. Около 8 утра «Сбер» продавал доллар по 101,8 рубля, евро по 115 рублей.

Курсы валют в приложении «Сбера»

Мосбиржа приостанавливала торги до 10:00 мск. По данным на 11:37 мск, индекс Мосбиржи снизился почти на 45%, индекс РСТ — на 30%. В 10:40 торги остановили во второй раз. После объявления о начале военных действий акции российских компаний упали на 10-38%.

Котировки российских компаний по данным на 11:00 мск. Расписки «Сбера» на Лондонской бирже подешевели на 76%

«СПБ Биржа» приостановила торги с 8:00 мск. В 12:30 компания объявила, что возобновляет торги.

Цена за баррель нефти Brent превысила $102, впервые с сентября 2014 года.

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На фоне военных действий котировки на S&P 500 и Nasdaq упали примерно на 2% и 2,5%, по данным Bloomberg. Индекс Stoxx 600 Europe упал на 3%, а азиатские акции упали до самого низкого уровня с 2020 года, сообщает издание.

Банки

«Сбер» объявил, что готов к любому развитии ситуации и «проработал сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов».

Утром на сайте «Сбера» появлялась информация об ограничениях на валютные операции для клиентов из-за санкций США. Через несколько минут в банке объяснили её техническим сбоем.

Около 12:00 мск пользователи «Тинькофф» сообщили о дефиците валюты в банкоматах. В банке прокомментировали vc.ru, что наблюдают повышенный спрос на снятие валюты и пополняют банкоматы в усиленном режиме.

«Райффайзенбанк» рекомендовал клиентам при обмене валют делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей.

«Промсвязьбанк» предупредил клиентов о сбоях в работе Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Тем, кто находится за границей ПСБ рекомендовал снять деньги с карт.

Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России.

Транспорт

Росавиация сообщает, что закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Ограничение действует до 2 марта. Также не работает аэропорт Астрахани.

S7 объявила, что вернёт деньги за билеты на отменённые рейсы в южные регионы России. «Победа» объявила, что автоматически оформляет возврат денег всем клиентам отменяемых рейсов.

Клиенты Utair могут оформить полный возврат на сайте авиакомпании. «Аэрофлот» предложил вернуть деньги за отменённые рейсы и поменять их на другие даты и маршруты.

AZUR air объявил, что рассматривает «Внуково» и аэропорт в Минеральных Водах как альтернативные площадки для прилёта туристов из-за рубежа, которые покупали билеты в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. «Для обеспечения полной безопасности AZUR air проработала альтернативные маршруты в Турцию, Египет и ОАЭ в обход закрытой зоны, это может изменить расписание», — добавила авиакомпания.

Воздушное пространство закрыла Молдавия, она будет перенаправлять рейсы в аэропорты других стран. Белоруссия частично закрыла воздушное пространство для гражданских полётов.

РЖД зафиксирует стоимость билетов и назначит дополнительные поезда из южных городов России. Минтранс организует оперативный вывоз всех желающих на поездах и автобусах с юга страны, сообщает ТАСС. Не уточняется, по каким направлениям будут вывозить людей.

Россия временно приостановила судоходство в Азовском море.

Сервисы

Пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram — проблемы с подключением сервера, работой приложения, получением сообщений. По данным Downdetector, больше 2500 сообщений об ошибках на 11:20 мск.

Приложения попавшего под санкции «Промсвязьбанка» удалены из App Store, одно из них недоступно и в Google Play. Уже установленные приложения и онлайн-банк на сайте работают. В рассылке корпоративным клиентам банк сказал, что предпринимает работает над восстановлением приложения в App Store, пишет РБК.

В банке «Точка» не работает обмен валюты.

Сайт магазина техники DNS не работает несколько часов. В компании пояснили vc.ru, что отключили сайт «из-за внештатных процессов». Когда восстановят его работу, не известно.

Санкции и реакции

Представителей крупного российского бизнеса вызвали на встречу в Кремль, пишет The Bell со ссылкой на двух источников. Встреча состоится 24 февраля в 16:00.

Новые санкции против России пока не ввели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС введёт санкции против стратегических секторов экономики России и заблокирует доступ российских банков к европейским финансовым рынкам.

После признания независимости ДНР и ЛНР власти США ввели санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них Владимир Кириенко — гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

Тогда же Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

Европейский парламент «в ближайшее время» рассмотрит предложение об обнулении всех действующих виз россиян. Предложение поддержали в Бельгии, в ЕС сообщили, что меры обсудят на саммите.