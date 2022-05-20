ЦБ: «Российские компании не смогут конкурировать с мировыми при возвращении на рынок, будет экономика как в 90-х» Статьи редакции
Из-за санкций компании будут становиться менее технологичными, но наибольшие трудности у них возникнут в будущем — когда они вернутся на мировой рынок, считают в ЦБ.
Наибольшие проблемы у российских компаний возникнут не из-за действующих западных санкций, а когда местный бизнес начнёт возвращаться на мировой рынок, передаёт Frank Media слова директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.
9061 просмотров
Ох сейчас за дискредитацию кого-то посадят.
Интересно, что в РФ часто именно ЦБ имеет смелость озвучивать что-то более близкое к правде. От других государственных ведомств только патриотичный популизм идёт.
Просто они понимают, что когда жопа вырастет, шишки полетят в их сторону в первую очередь
Толку от этого популизма мало. Уже самые дремучие ватники понимают, куда все движется. Публику начинают подготавливать к новой жизни.
Тут щас такая грызня за маленький рынок начнется. Это вам не совок. Тут с такой конкуренцией будут соревноваться все кому не лень, как павуки в банке.
Пока я вижу травоядный западный бизнес, который отдает миллиарды местным компаниям по указке (ком) демпартии. И знаменитая "западная" школа бизнеса по щелчку перестала зарабатывать и добровольна начала нести убытки. И это "тот самый" бизнес, который учат бороться за каждый клочек рынка
Когда речь идёт о деньгах, ваше "более близкое к правде" говорит не только ЦБ.
Например знаменитое "денег нет, но вы держитесь"
А от них сейчас многое зависит. Может они и боятся меньше из-за этого. Другие чиновники только ...издеть умеют и автомобили 'Москвич' по низким ценам до конца года всем обещать - смени одну говорящую голову на другую- ничего не изменится.
А ЦБ и Набиуллину поставили перед фактом: вот вам жопа - лечите как можете, но чтоб результат был. И какой-никакой результат есть, надо признать и не факт, что другой руководитель ЦБ справился бы.
Скоро в Соловьев Лайв:
«С другой стороны, у нас в ЦБ центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей».
Соловьев очень сильно завидует что сам не может скрываться за границей.
А ему в ответ из ЦБ: "жало закусите"
Так у 15 рублевых давно есть легенда, что ЦБ это филиал ФРС, и он не подчиняется никому в России, даже Путин им не указ. Только напрямую Омерики
https://zen.yandex.ru/media/dvinsky/igra-okonchena-putin-ustanovil-kontrol-nad-centrobankom-627cd0e382ca89686a077d42?&;
Ну хоть разнообразие, не Америке хана, как обычно
Они еще верят что будет возможность вернуться на мировой рынок. Сказочники.
с геополитиком у нас этого не случится
ну вообще то экономика для многих важнее политики взять хотя бы гениальную схему газ за рубли посмотрите на результат доллар 59 рублей) Это факты. А не сказки про дефолт в марте
А почему нет? 150кк потенциальных покупателей на дороге не валяются. Другое дело, что это будет явно не сейчас
Санкции это всего лишь дисконт к местным товарам. Почему нет. Будут скупать со скидкой
Я думаю они говорят про время в будущем когда 70-летний пыня наконец-то уедет на концерт к Кобзону.
Выгоните в шею этого Тремасова! Балабол!
Тебя с должности Кремле-комментатора надо в шею гнать. А может и не только в шею, есть ещё одно место куда вам нужно дать всем, в туза
Почему с таким ником пишешь херню на VC, а не сидишь в окопе под Авдеевкой??
Вопрос по делу: в чем неправ спикер?
Привет пригожину передавайте.
Я, кстати, как-то натыкался на сборище ботов: в телеграме создают канал, куда ставят координаты (сайты, статьи, каналы и прочее), а весь этот орочий спецназ готовит потом наступление
Спасибо Центральному банку, который многие годы не развивал экономику.
+ Кто не помнит, Набиулина возглавляла ещё Министерство экономического развития.
Да вот беда, развития то нет. Зато просрала 300+ миллиардов.
Нет бы в экономику вкладывать, как ей говорили. Сейчас бы может быть регресса не было.
Но увы. Типичные псевдопатриоты, не желающие слушать умных людей.
Справедливости ради к ней меньше всего вопросов в этой истории.
Набиулина что ли знала, что старый упырь забудет таблетки принять утром 24.02.2022? Или может за месяц до этого, когда было очевидно, что сила таблеток ослабевает, ей в спехе нужно было 300+ млрд переводить? В любом случае, 300+ млрд послужат хорошими репарациями.
ЦБ ставили задачи и они их выполняли. Не вина ЦБ, что задачи эти отвечали интересам не страны, а ограниченному кругу лиц и уж точно не вина ЦБ в политических и военных авантюрах.
Вопрос - а давали ли это делать? Такое ощущение, что с 1991-1993 как захватили всякие непонятные существа власть, так и не везде еще выкорчевали агентов.
А одному там «геополитику» просравшему 30 лет развития буквально за один февральский день не хочешь сказать «спасибо»?
Скинемся парню на штраф за дискредитацию?
Дискредитацию того что само себя каждый день дискредитирует?
как же импотозамещение? не уж то не работает?
Тут недавно выяснилось, что импортозамещение больше импорт, чем замещение, так-то.
А тебе чего не хватает? Сидишь в интернетах, пальцем в кнопки тычешь. Вроде не так все плохо, нет?
Блять, Дед Мороз, я не этого просил у тебя в Новый Год. В уходящем 2022 напишу письмо Путину. Может случится чудо
чудо случится если он уйдет с поста
Если Путин к новому году будет ещë на посту бгг
Возможно придётся писать в Гаагу или просто на тот свет.
Мне кажется товарищ Тремасов немного не понимает, что больше не будет такого понятия как "Мировой рынок". Цепочки поставок рушатся, рынки группируются по валютным зонам. Те кто упадут и перестроятся сейчас, пусть даже с нетехнологичным производством, потом будут выглядеть лучше тех, кто упадёт последними
Мировой рынок никуда не денется, на то он и мировой. И цепочки поставок в мире не рушатся. Сейчас идёт перераспределение углеводородной ниши, из которой обоснованно и заслуженно выдавливают Россию. За несколько лет перегруппируются и всё у них будет норм.
А вот цепочки поставок высокотехнологичных компонентов и т.п. в Россию из вне, действительно рушатся.
И пока российские игроки откатятся в 90-е, компании западного мира ещё сильнее увеличат разрыв и усовершенствуют технологии ведения бизнеса.
И рынки сейчас группируются по зонам экономической интеграции с заметным влиянием военно-политических факторов.
Так что товарищ Тремасов чертовски прав. И смел
Скоро в мировом прокате "Крах доллара с 1980 гг"
А куда он,мировой рынок,денеться?Сколько сша и китай не бодались,все равно бизнесу обоих стран приходиться сотрудничать вместе
Самые высокотехнологичные секторы экономики работают нынче только в кооперации,у росии этих секторов просто вовсе нет
Жесть манямир, интересно в Иране и Венесуэле тоже были такие душевно больные, которые думали что мировая экономика порушится.
Да и вообще, много кто виноват.
Обидно то, что никто не ответит за это. А должен. Много кто должен.
Но история всё расставит по своим местам.
Тут столько желающих наехать на ЦБ в комментах. При этом эти самые комментаторы не задумываются, что в этой структуре работает много талантливых людей. По-своему они делают максимум того, что могут в сложившейся ситуации. Послушайте Зубаревич.
Зубаревич очередна всепропальщица. Такие не меняются годами..
Такая же шиза, как Катасонов
А кто тут наехал на ЦБ?
Таланты не отсиживаются в госструктурах, они все в бизнесе.
Тут ведь выяснилось, что вся экономика России ≈ 2% от мировой.
Понятно, что наверняка у нас есть компании (ведь есть?), могущие конкурировать на международном рынке, а не на городском. Но сколько таких компаний-то? И те, скорее всего, сырьевые (очень надеюсь, что я неправ или не совсем прав, хотя бы).
И каким же образом они будут пытаться конкурировать после возвращения на мировой, на секундочку, рынок? Не на рынок Казахстана и РБ, а именно чтобы на мировой?
Кроме нашего сырья кто-то чего-то ждёт из России? Где-то образовалась несырьевая ниша, из которой российские компании ушли и конкуренты начали рваться на незанятое место?
Эх...
Интересно тут другое, как эти маленькие 2% мирового ВВП, могут так больно бить по всей мировой экономики. Я про высокие цены на энергоресурсы и гиперинфляции которая надвигается на мир.
Вы недовыяснили.
Наши 2% вначале оставшихся 98%. Без наших 2% возникают сложности почти во всех отраслях, так как Россия занимает крайне существенные позиции в поставках многих ввиду сырья и материалов. Для примера - Та же еда и удобрения: стоимость наших в продовольственном рынке не самая великая, но без удобрений не растёт остальная еда, а без пшеницы не будет мяса и многой другой еды.
Отсюда рост цен на все (инфляция) и общий мандраж.
Это смотря как считать
Поэтому лучше уже не открываться (сарказм)
Соглашусь со мнением, что после Путина придут силовики - зубастые и беспощадные.
В декабре многие не предполагали, что произойдёт через три месяца, но кто-то знал.
Поэтому, если думать о том, что нас ждёт в ближайшей перспективе, к сожалению вижу военную тиранию. Не зря же был снят фильм "Новый порядок" (2020) - посмотрите, кто ещё не смотрел.
Почему я так считаю:
1. Недавно ехал в метро и стоял напротив стенда об олимпийских чемпионах. Они оказывается уже офицеры росгвардии... Все дети известных лиц показательно служат или отслужили и это намеренно афишировалось (Канделаки, Кожемяко, Мордашов, .. и т.д.)
2. Задача России - мировой склад сырья (вспоминаем слова Медведева: "нам подназначено кормить весь мир"). В условиях мирового сокращения населения в России будет жёсткая военнизированная власть, чтобы эти ресурсы сохранить от голодающих и вымирающих стран.
Добавьте или опровергните тезисно, кто согласен или нет.
Но никакого свободного бизнеса в ближайшие 30 лет уже не будет, считаю.
Скорее они просто их будут продавать что бы нажиться. Об будущем в России не принято задумываться. Ни у СССР, ни у РФ нет яиц что бы просто перекрыть вентиль.
Китай смог. Южная Корея также - при том, что там не было вообще нифига, но это совершенно разные режимы
В этой статье такое мнение не упоминалось )
Проф спортсмены выступают на межведомственных соревнованиях в роли легионеров - это давняя тема, бред конечно но уже давно устоявшийся.
бля)
С такими людьми как Набиулина, экономика всегда будет страдать и не будет развиваться.
Вон, офигенный график ввп.
Можно даже сравнение провести. До Путина и после Путина.
До Набиулиной и после Набиулиной.
Спасибо государству за то, что детям и внукам оставляют руины.
Спасибо за новые 90-е.
Так их детям руины не останутся, и она то явно работает по указке… но суть не меняется
Спасибо Пyтинy за видеокарты 3090 за 40к
Вы считаете во всем виноваты персоналии?
Странное заявление от эксперта такого уровня.
Что касается поставок сырья/продуктов , пострадают все.
Что касается технологий.... тут надо понимать о каких идет речь.
Если посмотреть на ту же банковскую сферу, то уровень развития нашего ИТ на три головы выше европейского. Чтобы нам в этом направлении отстать, надо чтобы нас европа вначале догнала)
Поэтому всех под одну гребенку подводить как то не умно. Есть сферы где будет реальная ж...а, а есть сферы, где все хорошо и так и будет продолжаться.
они консолидируют банковский бизнес и предпринимателей, потому-что банковский бизнес уничтожают, поэтому и идут такие заявления.
"Если посмотреть на ту же банковскую сферу, то уровень развития нашего ИТ на три головы выше европейского" - ну потому-что Европа идёт по пути кэша, а Россия и США - по пути цифровизации и последующей чипизации населения. Россия и США разрушают намеренно Евросоюз, выступающий против чипизации людей.
Ещё в 2014 году были высказывания, что вся это замута с Украиной - это договорённость России и США по развалу Евросоюза.
"И для ближайших лет самое важное — всё-таки дать полную свободу бизнесу."
Забавная тема - он реально скорее всего верит в свои слова, но есть проблема: Это не методы нашего правительства. Помощью будут новые реестры, маркировки и заливание деньгам определённых лиц, только не с пользой для страны, а с пользой для этих самых лиц. А, ну ещё мб срок сдачи налогов продлят.
Что он имел в виду под словами "дать полную свободу бизнесу"?
Снизить ФОТ, еще уменьшить налоги, убрать ограничения на вывоз капитала. Очевидные ж вещи для любого борца за свободный рынок.
Мдя.
Солому заранее стелит?
Инопланетяне ещё не прилетели? Расходимся
Какой смысл он вложил в это выражение?
Бузотеру дали слово, никаких свобод, вы что хотите как во Франции???!!! (Сарказм)
это ты виноват. дада ты, чо смотришь? зачем айфон покупал, когда нужно было свою Электронику МК-59 брать. Ну и что, что с неё нельзя было звонить и в машинки играть.
То есть ЦБ как бы ни при чем вообще и никакого отношения к жопе в стране не имеет? Ясно понятно...
Будучи предпринимателем со стажем, это и без комментариев ЦБ было понятно, и уверен, что большинству , кто занят реальным делом, а не трындежом , это тоже понятно. Пройдя все кризисы за эти 20 лет только недалекий или безграмотный не сообразил, где и какие ловушки появились. Только вот надо учитывать, что поскольку желание развивать бизнес и зарабатывать у тех занят делом, никуда не пропало, несмотря на всю ситуацию, то вполне ясно уже, что при построении стратегии все они будут учитывать эти моменты, искать способы решения и обходы этих проблематик и продолжать делать свое дело... Мировой рынок никуда исчез.. И если ты не глупый, то найдешь способы интеграции в него...И я уверен, что способов обходов и решений предстоящих в долгосрочной перспективе проблем вполне достаточно... Главное - своедело делать...
"Экономика" в 90х, я напомню, базировалась на рэкете, разборках, отжиманиях и других "рыночных механизмах".
Думаю, если в ближайшие 2-3 месяца не запустят (реально, а не на бумаге), что то похоже на НЭП, то не получится полумерами, точечными припарками и пиздабольством перезапустить экономику. ИМХО
Ну или на худой конец сказать гражданам, какой строй и какое государство власть строит. Сказать, что типа к примеру строим совок 2.0 и что рынка больше не будет. И хуй вам, а не рынок.
А то я уже не пойму в РФ я живу или уже в СССР.
Идут попытки замены символов, восстановление старых структур.
И тд. И тп.
В России самые лучшие в мире вантузы!
https://vc.ru/u/1195556-pskov-burito/424473-wildberries-ne-vydaet-vantuzy
Спасибо именно ВАМ за это, ибо именно ВЫ сохранили экономику страны на уровне 90х!!!!
Банально и неглубоко. Сферический теоретик в вакууме.
Давайте предметнее. На мировом рынке было наше сырье. Чем выкопана железная руда - роторным экскаватором или рудокопом - не важно. Поэтому весь сырьевой сектор особо не подвержен этой деградации. Если сейчас будут решены вопросы поддержания операционной деятельности технологии, то все дальше норм будет. Текущих сложностей - конечно куча.
Далее - перспективный ИТ сектор: тут тоже деградации не просматривается. Самый ценный капитал - это люди. Кто остался - тот остался. Подрастающих уже так просто не отпустят, да и агитировать их за переезд могут не дать. Одно дело, когда мировые гиганты прямо с нашими студентами работали, другое дело сейчас: готовых к переезду айтишников станет меньше.
Технологические и обрабатывающие сектора наоборот повысят свои компетенции, решая вопросы замещения санкционного оборудования: уже нельзя будет просто использовать западные технологии, прийдется повторять все на иной базе (тот же китай), но это потребует роста компетенций.
Поэтому сценарии могут быть разными.
Может ЦБ стоило развивать экономику? Финансировать её? Держать низкие ставки, что стимулировало бы производство и бизнес? Делать лояльную кредитную политику в принципе? И самому государство тоже. Держать протекционизм, помогать местным компаниям, защищать свой рынок, а не отдавать его не откуп иностранным инвесторам?
Они сами породили эту катастрофу. И ЦБ нефиг лицемерить.
Его уже уволили?
Интересно насколько все на самом деле плохо, если такое разрешают говорить.
Спасибо кэп!
ЦБ просто предупредил в чём он видит опасности. Из чего надо сделать выводы и подумать о том, как не попасть в потенциальную жопу.
Есть множество вариантов. Вот к примеру технологические процессы по процессорам/микросхемам. Раньше размерчики были 60нм, потом 28 нм, потом 10 нм, теперь вот бьются над 2 нм. То есть подошли к пределу, потому как меньше уже не сделать. Значит, что? Значит нужно новое решение. Никто не мешает его найти, испытать и довести до промпроизводства. И так во во многих технологиях - всегда есть некий предел, когда старыми подходами проблему не решить.
Плохо, что у нас с инновациями всегда было плохо. Более менее это работает в ВПК, где не стоят над душой и не требуют 100% удачи и деньги дают безмерные. А частных венчуров у нас маловато. Наши потенциальные частные венчурные инвесторы предпочитают яхточки приобретать...
Но это вот никак не зависит ни от какого Запада - это отношение чисто локальное, местное.
А что касается программного обеспечения - тут вообще ноль проблем. Есть и отличные кодеры, и отличные юзабилисты. А что такое софт? Это отрасль которую мы просто не осязаем, но она огромная: банкоматы на винде хп, кассовые терминалы, системы производственного контроля и т.п. и т.д.
ЦБ уже заявило о роспуске?
Вернутся так же, как Форд, которого заместила Кия-Хендай.
Какое интересное мнение! Какие образованные люди, ОХРЕНЕТЬ
Ага охотно верим! Как и верили в доллар по 300, дефолт в марте и в призрака киева)))