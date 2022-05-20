По масштабу структурной перестройки ситуация похожа на российскую экономику эпохи 1990-х. Но тогда мы двигались от примитивной экономики к более сложной, вписывались в глобальные цепочки поставок, это был такой прогресс. Сейчас будет некий регресс: мы будем становиться все менее технологичной экономикой.

Когда начнется обратный процесс – это, действительно, создаст проблему для тех компаний, которые сейчас «упростятся» и которым будет сложно, когда экономика начнет открываться, конкурировать с миром. Эта ситуация будет ближе к 1990-м, чем это есть сейчас. Поэтому на нашем пути вперед есть очень много ловушек. И для ближайших лет самое важное — всё-таки дать полную свободу бизнесу.