Финансы
Прохожий пёс_анон

ФАС одобрила сделку VK и «Яндекса» с предписаниями «для сохранения конкуренции» Статьи редакции

Условия работы с Delivery Club для партнёров не должны меняться минимум три года.

  • Антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о покупке «Яндексом» сервиса Delivery Club и одобрила его с предписанием.
  • Одно из требований — рестораны и курьеры-партнёры «Яндекс Еды» не должны получать преимуществ по отношению к другим агрегаторам. Для ресторанов должен сохраниться размер и порядок формирования вознаграждения в течение трёх лет после сделки.
  • «Яндекс» также не должен принимать мер, из-за которых рестораны прекратят использовать или будут использовать меньше Delivery Club или другие сторонние сервисы.
  • ФАС одобрила и ходатайство VK о покупке «Новостей» и «Дзена» — тоже с предписанием. Оператор этих сервисов будет обязан «в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности».
  • «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. Закрытие сделки запланировано в течение нескольких месяцев после получения одобрений регуляторов. «Яндекс» заявил, что сохранит бренд Delivery Club и после закрытия сделки переведёт его на единую технологическую платформу с «Едой».

#новость #яндекседа #deliveryclub #vk #яндексновости #дзен

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26 комментариев
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Французский инструмент

Ничего не понял. Если поток кэша идёт в один карман, какая тут конкуренция? Надо быть более точными в определениях: для сохранения псевдоконкуренции.

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Алексей Первов

Ну примерно как в гос. думе

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Псков Бурито

Чиновникам похер. В VK для чего Кириенко то поставили

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Джона уик

ФАС: 🙈🙉

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Алексей Швед

Обычная отписка ФАСа ни о чем.

Яндекс будет следить за Яндексом, чтобы Яндекс не получал преимуществ. Класс

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Zikasak
«Яндекс» также не должен принимать мер, из-за которых рестораны прекратят использовать или будут использовать меньше Delivery Club или другие сторонние сервисы.

Что? Яндекс не должен принимать мер, из-за которых рестораны прекратят использовать Яндекс?

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Denis G

Ну, обычно в таких ситуациях купленного конкурента очень быстро закрывают, а всех его клиентов переводят на свою платформу.
ФАС просто формально попытался отсрочить этот момент на три года - дать время людям из Деливири найти новую работу, а ресторанам подыскать альтернативные агрегаторы.

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Hol

То есть монополия(ну не монополия, а 90%+ всего рынка) у Яндекса будет, просто будет разделена на 2 сервиса? Я думал суть ФАС препятствовать созданию монополий, а не ее систематизации

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Деда Миша

Как фанта и спрайт
Цвет разный, владелец один

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Судаков Владислав

Вот только есть Миринда и 7UP соответственно

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StargazerXIII

Мдэээ… пи…ц венчурному рынок окончательный.

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zhuk navoznyi

Его и нет после 23 февраля ;)

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Марсель

Может ФАС нужно переименовать ФМС?

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Алексей Гвоздев

выйдут еще сами на себя

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Алексей Гвоздев

ну... заживем теперь!

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Alex R

Ещё бы в России не одобрили. Бабло то занесли в чемоданчике

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Алексей Гвоздев

для ФАС йа.ру и йандекс.ру это разные компании.

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Alex

Формальность конечно эти предписания от ФАС, поскольку такие сделки изначально согласовываются с представителями власти, а уже потом оформляются. И вполне возможно кто-то из властей в более спокойные времена мог бы попросить увеличить социальные обязательства эти компании (аля как Трамп при согласовании поглощения TicTok)

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Илья

Ну и говно. Деливери на две головы лучше Яндекс.Еды.

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Деда Миша

Уверяю, после сделки оно уравняется в худшую сторону и будет сервисный сбор на сервисный сбор)

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Илья

Так я с этого и негодую.

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Псков Бурито

Т.е. Яндекс.Еда + Деливери Клаб не равно больше 51%?

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M-S-R

а новости они куда вкорячат? прямо в профиль?
Имя - Фамилия - Любимое блюдо - Новости - Любимые цитаты и т.д. )

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Nikita Nagibin

На домене яндекс.ру, поиск на уа.ру:)

Яндекс
Найдётся всё
ya.ru
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M-S-R

новости вместе с доменом отжали? )))) вот это новость так новость

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Александр Москаленко

Домен никто не отжимал. Почитайте новости о сделке 🤦🏻‍♂️

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