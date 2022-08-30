ФАС одобрила сделку VK и «Яндекса» с предписаниями «для сохранения конкуренции» Статьи редакции
Условия работы с Delivery Club для партнёров не должны меняться минимум три года.
- Антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о покупке «Яндексом» сервиса Delivery Club и одобрила его с предписанием.
- Одно из требований — рестораны и курьеры-партнёры «Яндекс Еды» не должны получать преимуществ по отношению к другим агрегаторам. Для ресторанов должен сохраниться размер и порядок формирования вознаграждения в течение трёх лет после сделки.
- «Яндекс» также не должен принимать мер, из-за которых рестораны прекратят использовать или будут использовать меньше Delivery Club или другие сторонние сервисы.
- ФАС одобрила и ходатайство VK о покупке «Новостей» и «Дзена» — тоже с предписанием. Оператор этих сервисов будет обязан «в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности».
- «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. Закрытие сделки запланировано в течение нескольких месяцев после получения одобрений регуляторов. «Яндекс» заявил, что сохранит бренд Delivery Club и после закрытия сделки переведёт его на единую технологическую платформу с «Едой».
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Ничего не понял. Если поток кэша идёт в один карман, какая тут конкуренция? Надо быть более точными в определениях: для сохранения псевдоконкуренции.
Ну примерно как в гос. думе
Чиновникам похер. В VK для чего Кириенко то поставили
ФАС: 🙈🙉
Обычная отписка ФАСа ни о чем.
Яндекс будет следить за Яндексом, чтобы Яндекс не получал преимуществ. Класс
Что? Яндекс не должен принимать мер, из-за которых рестораны прекратят использовать Яндекс?
Ну, обычно в таких ситуациях купленного конкурента очень быстро закрывают, а всех его клиентов переводят на свою платформу.
ФАС просто формально попытался отсрочить этот момент на три года - дать время людям из Деливири найти новую работу, а ресторанам подыскать альтернативные агрегаторы.
То есть монополия(ну не монополия, а 90%+ всего рынка) у Яндекса будет, просто будет разделена на 2 сервиса? Я думал суть ФАС препятствовать созданию монополий, а не ее систематизации
Как фанта и спрайт
Цвет разный, владелец один
Вот только есть Миринда и 7UP соответственно
Мдэээ… пи…ц венчурному рынок окончательный.
Его и нет после 23 февраля ;)
Может ФАС нужно переименовать ФМС?
выйдут еще сами на себя
ну... заживем теперь!
Ещё бы в России не одобрили. Бабло то занесли в чемоданчике
для ФАС йа.ру и йандекс.ру это разные компании.
Формальность конечно эти предписания от ФАС, поскольку такие сделки изначально согласовываются с представителями власти, а уже потом оформляются. И вполне возможно кто-то из властей в более спокойные времена мог бы попросить увеличить социальные обязательства эти компании (аля как Трамп при согласовании поглощения TicTok)
Ну и говно. Деливери на две головы лучше Яндекс.Еды.
Уверяю, после сделки оно уравняется в худшую сторону и будет сервисный сбор на сервисный сбор)
Так я с этого и негодую.
Т.е. Яндекс.Еда + Деливери Клаб не равно больше 51%?
а новости они куда вкорячат? прямо в профиль?
Имя - Фамилия - Любимое блюдо - Новости - Любимые цитаты и т.д. )
На домене яндекс.ру, поиск на уа.ру:)
новости вместе с доменом отжали? )))) вот это новость так новость
Домен никто не отжимал. Почитайте новости о сделке 🤦🏻♂️