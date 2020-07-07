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Еда
Лиана Липанова
1877

«Профсоюз "Курьер"» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group Материал редакции

Ранее организация сообщила, что 290 работавших с Delivery Club в Москве курьеров с мая не получают выплаты.

16 комментариев
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Инициативная группа курьеров, работающих с Delivery Club, и «Профсоюз "Курьер"» сообщили о бессрочной приостановке работы до полной выплаты задержанных денег и планах провести забастовку возле офиса Mai.ru Group 9 июля 2020 года. Об этом говорится в Telegram-канале «Профсоюза "Курьер"».

5 июля организация сообщила, что 290 работавших с Delivery Club в Москве курьеров с мая не получают выплаты. Курьеры потребовали выплатить деньги, оформить трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг и пригрозили забастовкой 6 июля.

Тогда сервис пообещал погасить долг в ближайшее время, а затем расторгнуть договор с логистическим партнёром, задержавшим выплаты.

Курьеры так и не получили выплаты до конца рабочего дня 6 июля, говорится в заявлении «Профсоюза "Курьер"».

Почему компания Delivery Club в СМИ сообщает неопределенный срок на выплату задолженности «в течение недели», но не говорит конкретной даты и времени? При этом за май и июнь компания получила миллиардную прибыль [выручку].

Курьеры больше не намерены верить в эти пустые обещания, терпеть издевательства со стороны крупных собственников.

«Профсоюз "Курьер"»

Организация дополнила предыдущие требования новыми:

  • Прекратить путём шантажа принуждать курьеров переходить на форму самозанятости.

  • Полностью отменить систему штрафов.
  • Немедленно восстановить незаконно уволенных курьеров.

Кроме того, курьеры направили коллективное обращение в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 145.1 УК (Невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

На момент публикации заметки в Delivery Club не ответили на запрос vc.ru.

#новость #deliveryclub

Лиана Липанова
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16 комментариев
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Стас Будда

20

Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )

Ответить

Asker Askerov

7

Вообще, в круто если таких независимых объединений будет все больше и больше. Как говорится «с низов».

Ответить

Максим Щербаков

4

Тьфу на Вас...

Ответить

Maksim Elizar'ev

3

Кто такой Джон Голт?

Ответить

Dmitriy Sedov

Maksim
1

В России каноничней будет Женя Болт, да простит меня всемогущая rand()

Ответить

Андрей Бондарь

Maksim
1

Кто такой Гордон Гекко?

Ответить

Джон Доу

2

Мде, и это после бума спроса на доставку.
бурханыч зажрался.

Ответить

Владислав Сливко

2

При этом за май и июнь компания получила миллиардную прибыль.

Может, не прибыль, а выручку?

Ответить

Григорий Догонин

0

правильно, надо крупные компании держать в узде, чтобы не зарывались.
Бурханыч , привет

Ответить

Vladislav S

1

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0

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Руслан Фатихов

0

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Игорь Решетняк

0

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Maksim Elizar'ev

–7

Мне кажется эти курьеры работали у партнёров Деливери, и были у них оформлены, если курьеры не оформлены в компании Х, компания Х не может платить ЗП, или они стучат Во все двери подряд?
У них приложение установлено на айфонах, самсунгах и хуавеях, пусть идут к их офисам тоже бастовать.
Пытаются уничтожить компанию в которой сами же работают.... просто мрак...
Ненавидим Америку, а сами идём по старым следам к тому же кошмару.
Через 20 лет будем на коленях перед курьерами стоять и целовать им ноги... остановитесь!

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Виталий Журавлев

Maksim
0

В данном контексте, DC тоже должна нести ответственность за своих партнеров. К тому же, все взаимодействие курьеров с DC напрямую. СП DC руководит курьерами, штрафует их и т.д

Ответить

Maksim Elizar'ev

Maksim
–2

Хахахха, мир точно катится в бездну.
Человек который говорит правду получает дизы...
Вам бы сейчас Робин Гуда, вы его на руках будете носить, не в даваясь в подробности, как стадо

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