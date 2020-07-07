Почему компания Delivery Club в СМИ сообщает неопределенный срок на выплату задолженности «в течение недели», но не говорит конкретной даты и времени? При этом за май и июнь компания получила миллиардную прибыль [выручку].

Курьеры больше не намерены верить в эти пустые обещания, терпеть издевательства со стороны крупных собственников.