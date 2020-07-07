Комментарии
больше миллиона раз
Ранее организация сообщила, что 290 работавших с Delivery Club в Москве курьеров с мая не получают выплаты.
Инициативная группа курьеров, работающих с Delivery Club, и «Профсоюз "Курьер"» сообщили о бессрочной приостановке работы до полной выплаты задержанных денег и планах провести забастовку возле офиса Mai.ru Group 9 июля 2020 года. Об этом говорится в Telegram-канале «Профсоюза "Курьер"».
5 июля организация сообщила, что 290 работавших с Delivery Club в Москве курьеров с мая не получают выплаты. Курьеры потребовали выплатить деньги, оформить трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг и пригрозили забастовкой 6 июля.
Тогда сервис пообещал погасить долг в ближайшее время, а затем расторгнуть договор с логистическим партнёром, задержавшим выплаты.
Курьеры так и не получили выплаты до конца рабочего дня 6 июля, говорится в заявлении «Профсоюза "Курьер"».
Организация дополнила предыдущие требования новыми:
Прекратить путём шантажа принуждать курьеров переходить на форму самозанятости.
Кроме того, курьеры направили коллективное обращение в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 145.1 УК (Невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).
На момент публикации заметки в Delivery Club не ответили на запрос vc.ru.
Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )
Вообще, в круто если таких независимых объединений будет все больше и больше. Как говорится «с низов».
Кто такой Джон Голт?
В России каноничней будет Женя Болт, да простит меня всемогущая rand()
При этом за май и июнь компания получила миллиардную прибыль.
Может, не прибыль, а выручку?
правильно, надо крупные компании держать в узде, чтобы не зарывались.
Бурханыч , привет
Тяжелая ситуация в экономике в целом. РБК пишет что теперь 45 процентов россиян получают менее 15 т.р. Не удивительно что у бизнеса уже нет денег на зарплаты, тем более у сферы услуг https://www.rbc.ru/economics/07/07/2020/5eff14959a794725e351de43?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Кое-кто кое-где скажет, что средний класс получает 14к (а не 17) и готово. Снова всё хорошо.
не дают сайту работать http://www.moverscheapreliablemoscow.com
А начинаешь задавать вопросы, в их колд центрах один ответ, мы в этом не компетентны.
Мне кажется эти курьеры работали у партнёров Деливери, и были у них оформлены, если курьеры не оформлены в компании Х, компания Х не может платить ЗП, или они стучат Во все двери подряд?
У них приложение установлено на айфонах, самсунгах и хуавеях, пусть идут к их офисам тоже бастовать.
Пытаются уничтожить компанию в которой сами же работают.... просто мрак...
Ненавидим Америку, а сами идём по старым следам к тому же кошмару.
Через 20 лет будем на коленях перед курьерами стоять и целовать им ноги... остановитесь!
В данном контексте, DC тоже должна нести ответственность за своих партнеров. К тому же, все взаимодействие курьеров с DC напрямую. СП DC руководит курьерами, штрафует их и т.д
Хахахха, мир точно катится в бездну.
Человек который говорит правду получает дизы...
Вам бы сейчас Робин Гуда, вы его на руках будете носить, не в даваясь в подробности, как стадо
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