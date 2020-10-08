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Рая Хачатрян
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Стартап создал технологию быстрого старения виски и привлек $2,6 млн на ее развитие Материал редакции

Технология позволит за несколько дней добиться того же вкуса виски, для которого нужно его держать в бочках несколько лет.

2 комментария
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Стартап из Кремниевой долины Bespoken Spirits привлек $2,6 млн на разработку технологии старения виски, пишет TechCrunch. Компания обещает, что технология позволит за несколько дней сделать виски, вкус, цвет и аромат которого не отличаются от сортов многолетней выдержки.

Разработка компании называется ACTivation: она контролирует химические реакции, извлекает из бочки ключевые элементы, которые влияют аромат, цвет и вкус.

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По мнению соучредителя стартапа Мартина Яноусека традиционный процесс производства виски «устаревший, неточный, непредсказуемый, неустойчивый и неэффективный». Стартап утверждает, что в бочках теряется 20% спирта из-за испарения. К тому же, долгий процесс создает финансовые проблемы для новичков в бизнесе и затрудняет внедрение инноваций.

Для выдержки виски обычно требуется не менее трех лет — большая часть его аромата исходит от дубовых бочек, используемых в процессе созревания.

Соучредитель Bespoken Spirits Стю Аарон описывает ее как «нечто среднее между 23andme, Nespresso и Impossible Food»: компания занимается чем-то вроде картирования генома, как 23andme, их машина использует спирт и «капсулы» как Nespresso, а технология старения полностью меняет устаревший подход к алкоголю, как это делает Impossible Foods с едой.

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Рая Хачатрян
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2 комментария
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Antosha NeMelisov

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Уже давно научились делать выдержанный виски за 20 минут в домашних условиях с помощью ультразвуковых ванн. https://www.youtube.com/watch?v=yUU2u6UL6wQ

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Стартапер-пессимист

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Производители многолетнего виски с подвалами забитыми бутылками: - Ну да, конечно, нафиг мы кому нужны.

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