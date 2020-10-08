Технология позволит за несколько дней добиться того же вкуса виски, для которого нужно его держать в бочках несколько лет.

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Стартап из Кремниевой долины Bespoken Spirits привлек $2,6 млн на разработку технологии старения виски, пишет TechCrunch. Компания обещает, что технология позволит за несколько дней сделать виски, вкус, цвет и аромат которого не отличаются от сортов многолетней выдержки.

Разработка компании называется ACTivation: она контролирует химические реакции, извлекает из бочки ключевые элементы, которые влияют аромат, цвет и вкус.

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По мнению соучредителя стартапа Мартина Яноусека традиционный процесс производства виски «устаревший, неточный, непредсказуемый, неустойчивый и неэффективный». Стартап утверждает, что в бочках теряется 20% спирта из-за испарения. К тому же, долгий процесс создает финансовые проблемы для новичков в бизнесе и затрудняет внедрение инноваций.

Для выдержки виски обычно требуется не менее трех лет — большая часть его аромата исходит от дубовых бочек, используемых в процессе созревания.