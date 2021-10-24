Я не знаю, как такое можно допустить. И я знаю, что это допустили мы — управляющая компания. Казалось бы, это маленькая деталь, но она отражает очень многое.

Это совсем не единичный случай. И это не вопрос менеджмента, не хватки людей, кадрового голода или нехватки денег, что можно «понять и простить». Это равнодушие, отсутствие требовательности, нарушение принципов, это, к сожалению, система.

Вы знаете, я много раз писал гневные письма, но, к сожалению, пока системно ситуацию мы изменить не смогли, а если мы это не сделаем, наш бизнес начнет идти вниз. И это не бред параноика. Поверьте, это вопрос времени, если мы радикально не изменим ситуацию, а для этого нам нужно поменять мышление и подходы.