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Еда
Таня Боброва

«Мы будем закрывать пиццерии, которые плохо работают»: Фёдор Овчинников упрекнул партнёров в отсутствии требовательности Статьи редакции

Dodo Brands нужно «действовать бескомпромиссно в вопросах качества», а партнёрам — понять, что владение пиццериями — «сложная задача», считает основатель.

8 8 комментариев
1060 просмотров
  • Овчинников опубликовал обращение к партнёрам сети в своём Telegram-канале. В нём он рассказал, что стал часто получать письма от франчайзи с просьбой смягчить требования управляющей компании к качеству работы пиццерий в «сложное время».
  • Сейчас «большое количество» пиццерий сети получили предписания, которые могут привести к их закрытию из-за не соответствия стандартам качества работы «Додо», пояснил он. Например, есть вероятность закрытия сети пиццерий «в достаточно крупном городе России».

С одной стороны, складывается ощущение, что партнёры не верят, что управляющая компания действительно пойдет на радикальные меры и начнёт закрывать плохо работающие пиццерии, ведь достаточно долгое время мы шли на уступки, «входили в положение», помогали, давали отсрочки и амнистии.

С другой стороны, партнёры считают требования управляющей компании излишни суровыми и даже неадекватными.

Фёдор Овчинников
основатель Dodo Brands
  • При этом качество во многих пиццериях «достигло критического уровня», рассказал Овчинников. Например, в октябре он увидел ободранный диван в одной из самых прибыльных пиццерий сети. «Диван был у самого входа и явно стал таким не за один день или неделю».

Я не знаю, как такое можно допустить. И я знаю, что это допустили мы — управляющая компания. Казалось бы, это маленькая деталь, но она отражает очень многое.

Это совсем не единичный случай. И это не вопрос менеджмента, не хватки людей, кадрового голода или нехватки денег, что можно «понять и простить». Это равнодушие, отсутствие требовательности, нарушение принципов, это, к сожалению, система.

Вы знаете, я много раз писал гневные письма, но, к сожалению, пока системно ситуацию мы изменить не смогли, а если мы это не сделаем, наш бизнес начнет идти вниз. И это не бред параноика. Поверьте, это вопрос времени, если мы радикально не изменим ситуацию, а для этого нам нужно поменять мышление и подходы.

Фёдор Овчинников
основатель Dodo Brands
  • Управляющей компании нужно начать «действовать более решительно и бескомпромиссно в вопросах качества», начать закрывать плохо работающие пиццерии, несмотря на негативное влияние на бизнес в краткосрочной перспективе, добавил Овчинников: «Мы будем закрывать пиццерии, которые работают плохо».
  • Партнёрам же нужно понять, что владение пиццериями — «серьёзный труд и сложная задача», а уровень сервиса нужно поддерживать ежедневно. Пока ни один партнёр не справился с «сложнейшей задачей» — стабильной качественной работой. Эта задача должна стать приоритетной, а не «стратегии на 10 лет, пицца-роботы или новые концепции», добавил предприниматель.

К сожалению, не все справятся с задачей «владение пиццерией», но это не повод, чтобы идти на компромиссы. Кто-то вырос слишком быстро и сильно, и не рассчитал свои силы. Кто-то перестал расти кратно и потерял интерес к бизнесу, потому что ежедневная поддержка кажется скучной задачей.

Решения есть — можно поменять подход, настроить систему и обеспечить качество, можно продать часть пиццерий или в целом выйти из бизнеса, чтобы эту задачу реализовал другой собственник.

Кто-то говорит про кризис и объективные сложности. Но давайте мыслить по-взрослому. Это не оправдание. Нам сильно повезло, наш бизнес в пандемию вырос, мы не только не пострадали как большинство игроков на рынке, но и сохранили прибыльность, да и никто не говорил, что бизнес это легко. Это сложно. […]

Мы готовы помогать, но на компромиссы больше идти не будем.

Фёдор Овчинников
основатель Dodo Brands
  • В начале октября Овчинников уже критиковал одну из пиццерий за грязь и скучающих сотрудников. Он отметил, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно, но он как глава компании «будет требовать».

#dodopizza #фёдоровчинников

8 8 комментариев
3
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8 комментариев
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Ivan Borodulin

Пицца в Додо по умолчанию невкусная и с высоким ценником везде, я ума не приложу, кто туда ходит

Just give it up

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0
Алекс Арбеджанов

Пицца в Додо по умолчанию вкусная и с адекватным ценником везде, я ума не приложу, кто там не заказывает

Just do it

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0
Vladimir Medvedev

Федор, перестань.

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3
Victor Axonoff

Она разная бывает. То вкусная, то шлак. Возможно это как раз зависит от разных пиццерий

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1
Семен Переделкин

Ну так-то правильно говорит.

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2
StepanCapusta

Франчайзи будут, в этом случае, работать под своим брендом..
Красивый интерьер, и новые диваны это замечательно, но и расходы и прибыльность никто не отменял. Да и государство не дремлет, хочет что нибудь "нужное и полезное" для бизнеса организовать. ред.

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0
VS

Ну пусть работают, как минимум потеряют клиентов с сайта и приложения. Тут не про расходы и прибыльность, в топовой точке диван заменить ничего не стоит, также как следить за чистотой.

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1
Александр Наркутский

Пока нет ощущения что скатились, но пиццы по акции как-будто из других продуктов делают. Вроде ниче так, но когда берешь по отдельности качество совершенно другое.

Выходит что это не акция, а просто чип вариант.

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0
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