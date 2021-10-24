«Мы будем закрывать пиццерии, которые плохо работают»: Фёдор Овчинников упрекнул партнёров в отсутствии требовательности Статьи редакции
Dodo Brands нужно «действовать бескомпромиссно в вопросах качества», а партнёрам — понять, что владение пиццериями — «сложная задача», считает основатель.
- Овчинников опубликовал обращение к партнёрам сети в своём Telegram-канале. В нём он рассказал, что стал часто получать письма от франчайзи с просьбой смягчить требования управляющей компании к качеству работы пиццерий в «сложное время».
- Сейчас «большое количество» пиццерий сети получили предписания, которые могут привести к их закрытию из-за не соответствия стандартам качества работы «Додо», пояснил он. Например, есть вероятность закрытия сети пиццерий «в достаточно крупном городе России».
- При этом качество во многих пиццериях «достигло критического уровня», рассказал Овчинников. Например, в октябре он увидел ободранный диван в одной из самых прибыльных пиццерий сети. «Диван был у самого входа и явно стал таким не за один день или неделю».
- Управляющей компании нужно начать «действовать более решительно и бескомпромиссно в вопросах качества», начать закрывать плохо работающие пиццерии, несмотря на негативное влияние на бизнес в краткосрочной перспективе, добавил Овчинников: «Мы будем закрывать пиццерии, которые работают плохо».
- Партнёрам же нужно понять, что владение пиццериями — «серьёзный труд и сложная задача», а уровень сервиса нужно поддерживать ежедневно. Пока ни один партнёр не справился с «сложнейшей задачей» — стабильной качественной работой. Эта задача должна стать приоритетной, а не «стратегии на 10 лет, пицца-роботы или новые концепции», добавил предприниматель.
- В начале октября Овчинников уже критиковал одну из пиццерий за грязь и скучающих сотрудников. Он отметил, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно, но он как глава компании «будет требовать».
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