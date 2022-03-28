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Чрезвычайный паук например

Пивоваренные компании Heineken и Carlsberg продадут бизнес в России Статьи редакции

Они производят пиво «Жигулёвское», «Балтика», Carlsberg, Tuborg и другие.

Heineken планирует передать свой российский бизнес новому владельцу в России. До этого момента все её пивоварни продолжат работу. 9 марта компания уже объявила, что прекратит производство и продажи своего пива в стране.

Heineken принадлежит больше 300 брендов, включая Heineken, Amstel, Birra Moretti и другие. В России компания производит пиво под марками Strongbow, «Охота», «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское» и другие.

«При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение зарплаты для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остаётся выполнение обязательств перед клиентами, партнёрами и потребителями», — добавили в компании.

Вслед за ней Carlsberg, которая владеет брендами Carlsberg, Tuborg и заводами «Балтика», заявила, что продаст активы в стране и покинет российский рынок. Компания принесла извинения своим сотрудникам в стране — всего 8400 человек — и пообещала поддерживать их до закрытия. Любая прибыль в России будет передаваться благотворительным организациям.

  • 3 марта чешские производители пива Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard прекратили поставки в Россию.
  • 14 марта пивоваренная компания Ab Inbev попросила контролирующего акционера приостановить действие лицензии на выпуск и продажу в России бренда Bud.

#новость #carlsberg #heineken #пиво

516 просмотров
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22 комментария
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Mikhail Bazhenov

предугадаю топ-3 комментариев:
1. Да и хуй с ними
2. Вааще не пил никада это пива
3. Балтика фореверер!

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Николай Липнебич

4. А вы знали, что из-за фитогормонов в пиве, не только вырастает грудь у мужиков, но и начинает выделяться молозиво, как у кормящих мам

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Артем П.

Губит людей не пиво, губит людей вода!

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Leo Uvarov

а тем временем дети в Африке голодают...

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Николай Липнебич

Ахаха, представил молочные фермы, где молоко выдаивают у мужиков

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Юности вольная птица

Пшик и Звуки пены

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Вик Бой

ну вот лично доя меня абсолютно подходит, никогда не пил, так что с личной потребительской точки зрения вообще пих, с экономической, конечно же не гуд, ну и любителям напитка наверное тоже

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Jiko

Только Балтика тоже принадлежит Carlsberg))

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Советский супер_стар

Есть еще один комментарий, который присутствует почти во всех подобных темах:
— А что случилось?

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Pavel Petel

3. Принадлежит Carlsberg. Так что налегаем на Лосиный Берег.

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Дмитрий

Погань жуткая и продается хз где

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Pavel Petel

Обычно здесь.
https://fix-price.ru/product/1432104/

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Андрей Чуринов

Слабаки, все равно вернутся со временем, этого же никто не будет отрицать? Просто потеряют очень много.
Леруа и Ашан вот молодцы, имеют свое мнение.

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Дмитрий

А если не вернуться?

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Александр Св-Ко

ну и фиг с ними, их место займут другие

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aehntu .

Страны G7 отказались платить за газ рублями, ждём перекрытие газового вентиля в европу. Хранилища газа почти пустые после зимы. Смысл поставлять за евро/доллары когда их потратить в европе или сша нельзя из за санкций?

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Leo Uvarov

Евро\доллары можно тратить везде - в этом и смысл.

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aehntu .

Могут купить все кроме России ибо санкции. Да смысл, мы продаём им газ они платят в евро/долларах, но говорят нам тратить их где нибудь ещё, у них ничего не покупать, те же запчасти для аирбасов итд.

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Pavel Petel

Ждем пустые полки с солью.

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Дмитрий

Соли уже начинается дефицит из за подорожавшей логистики и дефицита вагонов у РЖД.

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S.Capusta

А кому продать? Кто купит? Рынок очень не простой..

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aehntu .

Китай купит, у них возрастают потребности высокими темпами.

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