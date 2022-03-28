Как улучшить организацию проектов в Figma

Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. У нас существует корпоративный аккаунт в Figma, которым пользуются все дизайнеры и другие члены команды. Отсюда вытекает проблема: в нем зачастую творится хаос. В этой статье я расскажу, как мы привели проекты в фигме в порядок, а также поделюсь некоторыми советами.