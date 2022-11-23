Еда
Полина Лааксо

Сеть «Ёбидоёби» начала продавать франшизу в популярных для релокации странах — Грузии, Армении, Турции, ОАЭ и других Статьи редакции

Первые точки рассчитывают открыть в 2023 году, но участники рынка не уверены, что на франшизу будет спрос.

Совладельцы сети Константин Зимен и Дмитрий Прадед. Источник: РБК
  • Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» начала предлагать франшизу в Турции, Армении, Грузии, Азербайджане, Израиле, Таиланде, ОАЭ, на Кипре и в других странах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию для франчайзи.
  • Информацию подтвердил основатель холдинга Puzzle Food, куда входит сеть, Константин Зимен. По его словам, компания планирует запустить доставку в 10-15 странах, куда релоцировалось много россиян, уже в 2023 году.
  • Франчайзи смогут открыть проекты и под другими брендами холдинга — это Big Russian Rolls, Puzzle Pizza и «Томат и чеддер». Инвестиции в один такой запуск составят от 1,5 млн рублей, а окупить их можно менее чем за год, считает Зимен.
  • По мнению директора акселератора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрия Калаева, предпринимателей, которые захотят купить франшизу с «московским уровнем сервиса», будет достаточно.
  • Владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов не согласен: для запуска франшизы, говорит он, нужен «эксклюзивный продукт», а у сети «из уникального только агрессивный маркетинг». Так же считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, у «Ёбидоёби» нет «ничего, за что имело бы смысл платить роялти».
  • На конец 2022 года у «Ёбидоёби» 190 точек в России и ещё три в Казахстане — большинство работают по франшизе.
Маркетинг
Константин Зимен
Бизнес на скандальности: как «Ёбидоёби» продает через секс и агрессию в России

На связи Костя Зимен и Дима Прадед — основатели сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби». Наше скандальное название и поведение обычно оставляют впечатление: хорошее или плохое. Сегодня расскажем, как мы делаем провокационные кампании, справляемся с хейтом и зарабатываем более 680 млн рублей в год.

#новость #доставка

2529 просмотров
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54 комментария
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 Rus Lan

Я один только услышал про это место?)) ни разу не видел этого заведения)

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Andy M

Нет, не один. Тоже вижу только новости иногда про нее, но сами заведения что-то не встречал. Да и если честно, не пошел бы в заведение с таким кхм ...странным названием.

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flash

Я вообще кажется новость про них в первый раз вижу не то что слышу...

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Невысокий пёс_анон

Почти завидую. Иногда также хочется, бросить всё и уехать в деревню

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3 комментария
Вадим Д.

Чпо Ки и Сасаки из их меню не желаете? (-:

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Bolt Thrower

мелькало у блогеров,а так тоже не видел

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Юрий Б.

Вот бы вообще никогда не видеть новостей про это уродское название. Может есть тег какой-то отписаться?

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Полина Лааксо
Автор

отсутствие возможности отписаться от тега ёбидоёби соответствует коннотации самого названия

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1 комментарий
flash

К сожалению нет(

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1 комментарий
Никита

Мне кажется ироничным что у заведения с названием eбидоеби основатель с фамилией Прадед

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nkmstudio

Еще бы совладелец был с фамилией Правнук и у названия сети был бы бесспорный аргумент.

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1 комментарий
Вадим Д.

Доёбилась, извините, сеть до Грузии, Армении и других.
Но молодцы, растут.

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Андрей Паскарь

Заходишь перекусить в Армении, а там Ёбидоёби в нарды играют

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flash

Может от нас отстанут...?

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3 комментария
Andy M

Ебидаеби - теперь не только в РФ. Такой напрягающий слоган теперь.

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flash

Название конечно интересное у них...

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Вадим Д.

На то и весь расчёт.

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Dimitri Atabekov

Я ща меню глягул…

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1 комментарий
Serpantin74

Вот как эта сеть вообще деньги получает. Настолько отвратительных роллов как у в этой сети я не ел. И рекламная компания построенная на уровне пятиклассников смеющихся на уроке математики над словом многочлен.

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Anna Petrova

80% аудитории именно такие. Вы же купили, значит они вас обыграли

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3 комментария
Роман Величкин

Бывало и хуже, есть сеть совсем дешёвых роллов "Японский домик" - вот там один рис и огурцы. А самыми неудачными роллами мне казался "Сёгун". Не знаю откуда всё оригинально, но пробовал в Красноярске.

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Вадим Д.

Теперь и там россиян догонят их «поэтичные» блюда: Чпо Ки, Куни Ли, Ёбоши, Ваху Яки и, конечно же, Сасаки.

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Andy M

У них реально настолько мразотное меню?

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2 комментария
Dimitri Atabekov

А локализация меню будет?

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1 комментарий
Alex Shevchenko

😁

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Вероника Бойко

Интересно, они смогли зарегистрировать свой товарный знак? По всем канонам им должны были отказать, но тогда как они с франчайзи договаривались?

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Максим Горький

Там было судебное разбирательство, выяснили, что ЁбиДоёби это просто написанный русскими буквами японский текст и не более того.

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1 комментарий
Igor Kiselev

Решили устроить доёби до других стран..

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Кирилл Кириллов

Биг рашн Роллс наверное название точно не зайдет заграницей, как и любое название со словом рашн

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Igor Kachura

Те внутри границы оно зашло?

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1 комментарий
виктор сикрит

Если тут из-за названия ходят, то там не выкупят даже этого

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Timur Aristov

190 точек в России, а я только что узнал про эту сеть

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Andrew Lobachev

У нас местные отбитые районные активисты даже пытались запретить их точку 😂 Их не так много в Москве, меньше десятка, вроде.

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Роман Величкин

Это сеть родом из Красноярска, может поэтому тут мало кто про неё слышал. Были даже разборки с ФАС из-за скандального имени.

Суши сами по себе средние, средний ценник, экономия достигается за счёт повышения калорийности обильным количеством соусов и заменой рыбы на курицу и тп.

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Связанный ключ

А когда их запретят друзья? Религиозные фанатики и мракобесы что с ними не воюют?

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Инженер-душнила

Интересно насколько популярен в Армении или Грузии будет ролл Куни Ли

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