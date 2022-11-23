Сеть «Ёбидоёби» начала продавать франшизу в популярных для релокации странах — Грузии, Армении, Турции, ОАЭ и других Статьи редакции
Первые точки рассчитывают открыть в 2023 году, но участники рынка не уверены, что на франшизу будет спрос.
- Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» начала предлагать франшизу в Турции, Армении, Грузии, Азербайджане, Израиле, Таиланде, ОАЭ, на Кипре и в других странах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию для франчайзи.
- Информацию подтвердил основатель холдинга Puzzle Food, куда входит сеть, Константин Зимен. По его словам, компания планирует запустить доставку в 10-15 странах, куда релоцировалось много россиян, уже в 2023 году.
- Франчайзи смогут открыть проекты и под другими брендами холдинга — это Big Russian Rolls, Puzzle Pizza и «Томат и чеддер». Инвестиции в один такой запуск составят от 1,5 млн рублей, а окупить их можно менее чем за год, считает Зимен.
- По мнению директора акселератора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрия Калаева, предпринимателей, которые захотят купить франшизу с «московским уровнем сервиса», будет достаточно.
- Владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов не согласен: для запуска франшизы, говорит он, нужен «эксклюзивный продукт», а у сети «из уникального только агрессивный маркетинг». Так же считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, у «Ёбидоёби» нет «ничего, за что имело бы смысл платить роялти».
- На конец 2022 года у «Ёбидоёби» 190 точек в России и ещё три в Казахстане — большинство работают по франшизе.
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Я один только услышал про это место?)) ни разу не видел этого заведения)
Нет, не один. Тоже вижу только новости иногда про нее, но сами заведения что-то не встречал. Да и если честно, не пошел бы в заведение с таким кхм ...странным названием.
Я вообще кажется новость про них в первый раз вижу не то что слышу...
Почти завидую. Иногда также хочется, бросить всё и уехать в деревню
Чпо Ки и Сасаки из их меню не желаете? (-:
мелькало у блогеров,а так тоже не видел
Вот бы вообще никогда не видеть новостей про это уродское название. Может есть тег какой-то отписаться?
отсутствие возможности отписаться от тега ёбидоёби соответствует коннотации самого названия
К сожалению нет(
Мне кажется ироничным что у заведения с названием eбидоеби основатель с фамилией Прадед
Еще бы совладелец был с фамилией Правнук и у названия сети был бы бесспорный аргумент.
Доёбилась, извините, сеть до Грузии, Армении и других.
Но молодцы, растут.
Заходишь перекусить в Армении, а там Ёбидоёби в нарды играют
Может от нас отстанут...?
Ебидаеби - теперь не только в РФ. Такой напрягающий слоган теперь.
Название конечно интересное у них...
На то и весь расчёт.
Я ща меню глягул…
Вот как эта сеть вообще деньги получает. Настолько отвратительных роллов как у в этой сети я не ел. И рекламная компания построенная на уровне пятиклассников смеющихся на уроке математики над словом многочлен.
80% аудитории именно такие. Вы же купили, значит они вас обыграли
Бывало и хуже, есть сеть совсем дешёвых роллов "Японский домик" - вот там один рис и огурцы. А самыми неудачными роллами мне казался "Сёгун". Не знаю откуда всё оригинально, но пробовал в Красноярске.
Теперь и там россиян догонят их «поэтичные» блюда: Чпо Ки, Куни Ли, Ёбоши, Ваху Яки и, конечно же, Сасаки.
У них реально настолько мразотное меню?
А локализация меню будет?
😁
Интересно, они смогли зарегистрировать свой товарный знак? По всем канонам им должны были отказать, но тогда как они с франчайзи договаривались?
Там было судебное разбирательство, выяснили, что ЁбиДоёби это просто написанный русскими буквами японский текст и не более того.
Решили устроить доёби до других стран..
Биг рашн Роллс наверное название точно не зайдет заграницей, как и любое название со словом рашн
Те внутри границы оно зашло?
Если тут из-за названия ходят, то там не выкупят даже этого
190 точек в России, а я только что узнал про эту сеть
У нас местные отбитые районные активисты даже пытались запретить их точку 😂 Их не так много в Москве, меньше десятка, вроде.
Это сеть родом из Красноярска, может поэтому тут мало кто про неё слышал. Были даже разборки с ФАС из-за скандального имени.
Суши сами по себе средние, средний ценник, экономия достигается за счёт повышения калорийности обильным количеством соусов и заменой рыбы на курицу и тп.
А когда их запретят друзья? Религиозные фанатики и мракобесы что с ними не воюют?
Интересно насколько популярен в Армении или Грузии будет ролл Куни Ли