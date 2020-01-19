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больше миллиона раз
И пообещал создать там много рабочих мест.
17 января 2020 года Илон Маск поделился в Twitter подробностями плана строительства города на Марсе с миллионом жителей к 2050 году.
Маск планирует построить 1000 космических многоразовых кораблей Starship грузоподъёмностью 100 тонн каждый. Это позволит перевозить за один раз по сто человек. Прототип корабля может быть запущен в марте 2020 года.
Позже Маск написал, что будет проводить запуски кораблей в течение 30 дней через каждые 25 месяцев — на это время орбиты Марса и Земли совпадают. Так для путешествия кораблям понадобится меньше топлива. В среднем это три полёта в день.
Мак также сказал, что на новой планете будет много работы.
Куплю Теслу марсианской сборки.
Думаю у Маска всё получится - потому что это тупо, а человечество идёт по пути увеличения идиотизма. Если уж в крипту вкладывают миллиардами, то Марс уж точно завалят деньгами.
И будешь ты короче лететь в этой ракете, срать в вакуумный унитаз, пить фильтрованную мочу, и думать что с этим миром не так? А впереди тебя ждёт подземный, из-за радиации, город с LED-освещением и задротсво у ноутбука с пингом в 20 мин.
Будет кэширующий сервер с порнхабом и ютубом. Всё остальное с пингом. Запрос в гугл > чаёк 20 мин > вспоминание чего хотел > повторный запрос > чаёк...
может там будет хорошо людям больным с опорно двигательным аппаратом и сердечникам
какая разница гле помирать, а там можно пожить еще несколько лет может быть
марсианская гравитация составляет 38% от Земной. Человек массой 100 кг, на Марсе весил бы 38 кг
В будет ли хорошо сердечниками при перегрузке в 7g во время взлета?
антаперегрузочные костюмы или еще че?
это из какого фильма?)
из истребительной авиации
советы охотились за перегрузками американских летчиков
Я надеюсь корабли будут на электрической тяге. Ну не будет же святой Илон загрязнять межпланетное пространство )
Крем от загара надо не забыть.
"построить 1000 космических многоразовых кораблей Starship грузоподъёмностью 100 тонн каждый. Это позволит перевозить за один раз по сто человек."
Это в каком виде их перевозит будут, какие размеры корабля? Хотя в принципе можно поднять чертежи размещения рабов на кораблях которые перевозили негров.
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