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Дарья Дейнека
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Илон Маск запланировал отправить миллион человек на Марс к 2050 году Материал редакции

И пообещал создать там много рабочих мест.

23 комментария
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SpaceX

17 января 2020 года Илон Маск поделился в Twitter подробностями плана строительства города на Марсе с миллионом жителей к 2050 году.

Маск планирует построить 1000 космических многоразовых кораблей Starship грузоподъёмностью 100 тонн каждый. Это позволит перевозить за один раз по сто человек. Прототип корабля может быть запущен в марте 2020 года.

Elon Musk @elonmusk
@Erdayastronaut Building 100 Starships/year gets to 1000 in 10 years or 100 megatons/year or maybe around 100k people per Earth-Mars orbital sync
«Строительство 100 кораблей в год приведёт к 1000 за 10 лет или 100 мегатоннам в год или, может быть, к 100 тысячам пассажирам во время синхронизации орбит Земли и Марса»

Позже Маск написал, что будет проводить запуски кораблей в течение 30 дней через каждые 25 месяцев — на это время орбиты Марса и Земли совпадают. Так для путешествия кораблям понадобится меньше топлива. В среднем это три полёта в день.

Мак также сказал, что на новой планете будет много работы.

#новости #марс #spacex

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23 комментария
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Arthur Niazyan

5

Куплю Теслу марсианской сборки.

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Dmitry Anisimov

Arthur
–1

переведи на карту 5367 6454 8644 1488 сто баксов предоплаты

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Georgy Borisov

3

Думаю у Маска всё получится - потому что это тупо, а человечество идёт по пути увеличения идиотизма. Если уж в крипту вкладывают миллиардами, то Марс уж точно завалят деньгами.

И будешь ты короче лететь в этой ракете, срать в вакуумный унитаз, пить фильтрованную мочу, и думать что с этим миром не так? А впереди тебя ждёт подземный, из-за радиации, город с LED-освещением и задротсво у ноутбука с пингом в 20 мин.

Ответить

Alex Lee

Georgy
1

С пингом все будет ок. Там будет свой суверенный марсианский интернет. 

Ответить

Vl Al

Alex
0

С электронной почтой проблем не будет. Она малочувствительная к "большим пингам".

Ответить

Georgy Borisov

Alex
0

Будет кэширующий сервер с порнхабом и ютубом. Всё остальное с пингом. Запрос в гугл > чаёк 20 мин > вспоминание чего хотел > повторный запрос > чаёк...

Ответить

Vl Al

Georgy
0

Протокол есть - UUCP. Пользователи, которые (тавто.) использовали UUCP - еще не перемерли. Инструменты можно найти на сетевых барахолках.

Ответить

Евгений Разманов

Georgy
0

Так и обоссаться можно!!!

Ответить

Andre Kisennger

0

может там будет хорошо людям больным с опорно двигательным аппаратом и сердечникам

какая разница гле помирать, а там можно пожить еще несколько лет может быть
марсианская гравитация составляет 38% от Земной. Человек массой 100 кг, на Марсе весил бы 38 кг

Ответить

Андрей Чуринов

Andre
1

В будет ли хорошо сердечниками при перегрузке в 7g во время взлета?

Ответить

Камаз Узбеков

Андрей
1

Можно попробовать заморозить их 

Ответить

Andre Kisennger

Андрей
–1

антаперегрузочные костюмы или еще че?

Ответить

Андрей Чуринов

Andre
0

это из какого фильма?)

Ответить

Andre Kisennger

Андрей
0

из истребительной авиации

советы охотились за перегрузками американских летчиков

Ответить

Андрей Браиловский

1

Продам гараж на Марсе, т722-70-51

Ответить

Vl Al

1

Пожизненная занятость! 100 % лояльность персонала!

Ответить

iMAX

1

Я надеюсь корабли будут на электрической тяге. Ну не будет же святой Илон загрязнять межпланетное пространство )

Ответить

iMAX

1

До первого апреля вроде далеко )

Ответить

Yakov LiShi

1

Крем от загара надо не забыть.

Ответить

Vl Al

Yakov
0

UF-hoodie & UF-glasses.

Ответить

Камаз Узбеков

0

Главное Илью Максимова отправить

Ответить

Alex Petrov

0

"построить 1000 космических многоразовых кораблей Starship грузоподъёмностью 100 тонн каждый. Это позволит перевозить за один раз по сто человек."

Это в каком виде их перевозит будут, какие размеры корабля? Хотя в принципе можно поднять чертежи размещения рабов на  кораблях  которые перевозили негров.  

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Виталий Тихомиров

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Грета Тунберг не одобрит.

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