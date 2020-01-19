И пообещал создать там много рабочих мест.

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SpaceX

17 января 2020 года Илон Маск поделился в Twitter подробностями плана строительства города на Марсе с миллионом жителей к 2050 году.

Маск планирует построить 1000 космических многоразовых кораблей Starship грузоподъёмностью 100 тонн каждый. Это позволит перевозить за один раз по сто человек. Прототип корабля может быть запущен в марте 2020 года.

Elon Musk @elonmusk @Erdayastronaut Building 100 Starships/year gets to 1000 in 10 years or 100 megatons/year or maybe around 100k people per Earth-Mars orbital sync «Строительство 100 кораблей в год приведёт к 1000 за 10 лет или 100 мегатоннам в год или, может быть, к 100 тысячам пассажирам во время синхронизации орбит Земли и Марса»

Позже Маск написал, что будет проводить запуски кораблей в течение 30 дней через каждые 25 месяцев — на это время орбиты Марса и Земли совпадают. Так для путешествия кораблям понадобится меньше топлива. В среднем это три полёта в день.