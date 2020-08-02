Корабль Crew Dragon c астронавтами на борту успешно вернулся на Землю Материал редакции
Совместная миссия NASA и компании Илона Маска завершена.
Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли благополучно вернулись на Землю — их капсула приводнилась в Мексиканском заливе, к ней направляется судно с командой SpaceX и медиками на борту.
Дополнено в 23.11. Астронавтов извлекли из капсулы, они пройдут осмотр у медиков и улетят в Космический центр NASA в Хьюстоне, а затем смогут встретиться со своими семьями.
Crew Dragon отстыковался от МКС и направился к Земле 1 августа 2020 года. Это первая миссия по доставке людей с МКС, которую агентство выполнило совместно с частной космической компанией.
По завершении полёта космический корабль доставят в SpaceX, чтобы изучить его данные и характеристики на протяжении всего полёта — это необходимо для завершения сертификации системы и дальнейшего сотрудничества компании с NASA.
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту 30 мая. Соглашения с частными компаниями позволят NASA со временем отказаться от контрактов с «Роскосмосом».
Ура! Давайте порадуемся за космонавтов, их семьи и людей Земли! А холивар отложим для других новостей.
Нет, раз уж Роскосмос обсуждаем, давайте и SpaceX обсудим. Не надо нам про высокие материи, давайте поговорим о том, сколько бюджетных денег украл Маск
Давайте обсудим. Роскосмос с Рогозиным отстали, т. к. не развивали отрасль. Маск и SpaceX вышли вперед, т. к. развивали отрасль, а государство не ставило им палки в колеса.
Можно еще обсудить ваш куриный мозг, но там можно и вовсе обойтись одним словом.
Не озлобляйтесь так, это не вам лично был комментарий. Я про Маска писал.
Так сколько, говоришь, он украл бюджетных денег?
"However, SpaceX receives the majority of its funding from NASA, and according to one internal NASA document, as much as 85 percent of the company’s revenues to date have come from the space agency through its multibillion dollar commercial crew and cargo contracts. Put simply, if not for NASA, SpaceX would probably be flying the Falcon 1 or 5 rocket today or might not exist at all"
https://arstechnica.com/science/2016/09/we-love-spacex-and-we-hope-it-reaches-mars-but-we-spacex-to-focus/
Что значит древняя? Факты либо есть, либо их нет
У фактов нет срока давности.
Это из разряда например:
"- В России плохая еда.
- Еда хорошая. Проводили исследования.
- Значит исследования куплены.
- Исследовали независимые международные эксперты.
- Значит... Значит... Нуу... Зато у нас дороги плохие."
И т.д. Вам что-то доказывать бесполезно. Зато если бы я привёл такие же данные, даже более древние, про Роскосмос, вы бы и слова не сказали. Самому не совестно мыслить двойными стандартами?
Запуски Старлинков — это сейчас для SpaceX чистый убыток. За них никто не платит. В 2020 году у нее не было ни одного коммерческого запуска для частных заказчиков. Вся прибыль на 100% — от госзаказа.
Запуски Starlink - это инвестиции в новый проект, а не просто убыток. За них платят сами SpaceX, как и за весь проект Starship.
А не подскажете, что отправилось 20 июля на Falcon 9?
Ох, да это же коммерческий пуск для Кореи.
За них платят сами SpaceX
Это и есть определение убытка
Ох, да это же коммерческий пуск для Кореи.
Госзаказчик
Я не спорю, что это убыток. Но это не просто операционные расходы, а инвестиции.
По второму пункту - для SpaceX это коммерческий пуск. Для васи, пети, частной компании или государства - без разницы. Государства - основные заказчики на рынке пусков. От этого никому и никуда не деться. Если речь не идет о легких ракетах, естественно, как у Rocket Lab.
SpaceX уже сообщала, что отказалась от ряда коммерческих пусков, потому что им нужно будет регулярно отправлять старлинки. Сейчас просто попутно берут мелкие спутники вместо 1-2 старлинков.
Я не спорю, что это убыток. Но...
Твое "но" как-то меняет факты, о которых я написал? Вся прибыль в 2020 году на 100% — от госзаказа. Есть что возразить?
По второму пункту - для SpaceX это коммерческий пуск
Для SpaceX любой запуск для НАСА или ВВС США — коммерческий. И что? Ты прочитал то, что я написал?
не было ни одного коммерческого запуска для _частных_ заказчиков
Есть что возразить?
Дык а смысл что-то возражать. Взяли заказы, которые дороже и приоритетнее, от остальных отказались. Все от государств - основных клиентов для тяжелых РН. Что дальше?
Дык а смысл что-то возражать.
Вот и правильно. К чему тогда ты влез, к чему продолжаешь писать, если возразит не можешь? Ах да, вспомнил тебя. Тот самый малыш, который будет неистово отрицать любые факты, если они противоречат его фентезийным представлениям о реальности.
То есть, по сути ничего нет? Аргументы кончились, пошел переход на личности. Ожидаемо.
Ошибаетесь, мне лично — такие дебилы уже 20 лет мне лично делают говно, закрывая глаза на все, получая 500 рублей за написание комментариев.
Т.е. риали? Не развивали они? А мне казалось что на русской земле на хуй никому ничего не надо, в этом причина.
Давайте поговорим.
У вас какие-то конкретные цифры есть?
"However, SpaceX receives the majority of its funding from NASA, and according to one internal NASA document, as much as 85 percent of the company’s revenues to date have come from the space agency through its multibillion dollar commercial crew and cargo contracts. Put simply, if not for NASA, SpaceX would probably be flying the Falcon 1 or 5 rocket today or might not exist at all"
https://arstechnica.com/science/2016/09/we-love-spacex-and-we-hope-it-reaches-mars-but-we-spacex-to-focus
Это все понятно, основной клиент у spaceX - nasa, странно если бы это была пиццерия на углу.
Украл то он сколько?
Все верно, самый крупный заказчик SapceX - государство.
Государство заказывает, SpaceX - выводит.
Falcon 9, Dragon и Crew Dragon - были реализованы за как государственные заказы, но ракета и корабли принадлежат SpaceX. NASA просто покупает вывод груза или места.
Вся информация открыта.
А украл то сколько средств?
Ищите сами информацию и читайте. Может мне ещё вам и на русский перевести? Вы хотите, чтобы я за вас искал?
В первой новости идет речь о том, что Маск открыл глаза Пентагону на то, что они годами платили завышенные цены ULA за пуски. В то время как SpaceX предложила стоимость минимум в два раза дешевле.
Сами то читали вообще материал?
Мы изначально говорили о SpaceX, но вы решили прыгнуть на Tesla? Окей.
Во второй новости речь идет о ситуации, когда Маск опубликовал твит о желании сделать Теслу частной, но не уведомил об этом заранее SEC. За что отстранялся от руководства компанией и выплачивал штраф. Он в принципе никаких бюджетных средств в этой ситуаци не мог украсть. Напротив, тогда он потерял средства выплачивая штаф.
Кстати, уверен немало народа послушало бы вас, если бы вы привели факты и цифры о том, сколько денег украл Маск. И я бы послушал. Приведёте?
Еще один гвоздь в крышку гроба Роскосмоса.
Вы искрене неправы. Космос огромен, это маленькие шажки , полноценный маршрут не способна пройти не одна страна самостоятельно. Но высокопарно в коментах тявкать можно. Маск молодец спору нет. Но он такой же первопроходцами очередной ступеньки на лестнице под названием космос , каким был Гагарин и Королев.
Лол, ты наивный.
Маск только что сожрал 20% бюджета Роскосмоса, именно столько денег Американцы платили за доставку своих космонавтов.
И Королев и Глушко не ровня Маску, первые делали это из-за страха еще раз по морде получить от вертухая, а Илон все сделал сам - сверхчеловек существует и он американец!
Лол, ты наивный.
Нет, он не наивный. Наивный как раз таки ты.
Ты не понимаешь как работает наша система и подходишь к её оценке со своим (эрзац-американским) мерилом.
Маск только что сожрал 20% бюджета Роскосмоса,
Маск мог что-то сожрать только в том случае, если ему будут из кармана Роскосмоса, если система замкнута и если проводится игра с нулевой суммой, а это не так.
И Королев и Глушко не ровня Маску, первые делали это из-за страха еще раз по морде получить от вертухая,
Это бред полный. В первую очередь ими двигал научный интерес и любопытство, если бы они чего-то боялись "вертухая", как ты выразился, они бы не полезли ни в какое рискованное дело. А они полезли и еще как полезли.
а Илон все сделал сам
Не сам, сделала команда, к тому же у него был доступ ко всем технологиям (через тех же инженеров, которые до этого запускали ракеты, у которых он мог получить консультации или просто нанять их на работу). У Королёва и Глушко таких возможностей не было, они были первыми.
сверхчеловек существует и он американец!
Да, из него делают "икону современного американского капитализма", потому что объективно, кроме него США 21 века предъявить нечего. Но скоро его успехи померкнут, т.к. Китай уже запустил свой марсоход)) и всё остальное Китай тоже повторит, только быстрее, дешевле и масштабнее))
весь современный интернет создан американцами, как и телекоммуникационные технологии, там много своих героев
Ничего выдающегося, чтобы будоражило умы там нет.
Просто Маск видится титаном, который делает невероятные достижения в традиционных отраслях.
Тут соглашусь. Феномен Маска в том, что он взялся за давно заброшенные, "бесперспективные" (по мнению большинства) темы и сделал их применимыми в повседневной жизни. Именно такой контраст и добавляет ему ореол сверх-человека. Развитие и так успешных вещей (как с интернет-технологияим и теле-коммуникациями) не так впечатляет, как прорыв в провальных))
Я ничего против такого подхода не имею, Маск - молодец и светлая голова, но он также и символ современных США, а значит даже в гос.кругах будет немало желающих оказать ему поддержку ради того, чтобы он таким светлым символом и оставался)).
Ничего выдающегося, чтобы будоражило умы там нет.
По сравнению с вертикально садящимися ступенями ракеты это действительно скучновато, но именно американцы, вроде Стива Джобса, создали новый мир 21го века.
Тут соглашусь. Феномен Маска в том, что он взялся
Вот именно, он образ такого гениального оптимистка революционер, который отказывается признавать стагнацию и предлагает посмотреть на мир с точки зрения фундаментальных принципов физики.
Вот позавчера на одном подкасте он говорил, что сейчас в сборной линии автомобиля движения осуществляется со скоростью 1/3 от скорости человеческой ходьбы, и если постараться то можно, с его слов, увеличить производительность на 1000%.
Не всего его проекты получается, но это именно новый образ сверх человека, если до второй мировой войны это был образ такого себе ницше-фашиста, после этого это образ финансиста, то в 21 веке это должен быть образ Маска оптимиста!
но именно американцы, вроде Стива Джобса, создали новый мир 21го века.
Стив Джобс сотоварищи - это всё же прошлый век, пусть и самый его конец. В 21 веке (может я уже "зажрался" или мне всё приелось), но что-то принципиально нового я (пока) в этой области не замечаю.
Вот позавчера на одном подкасте он говорил, что сейчас в сборной линии автомобиля движения осуществляется со скоростью 1/3 от скорости человеческой ходьбы, и если постараться то можно, с его слов, увеличить производительность на 1000%.
Это дальнейшее развитие идей Генри Форда (вот он был тоже молодец).
Не всего его проекты получается, но это именно новый образ сверх человека, если до второй мировой войны это был образ такого себе ницше-фашиста, после этого это образ финансиста, то в 21 веке это должен быть образ Маска оптимиста!
Против этого ничего не имею, даже наоборот, двумя руками за. Технократ-мечтатель-реалист - хорошая модель поведения и отличный образец для подражания в обществе.
это всё же прошлый век, пусть и самый его конец.
Все же начало.
iPhone Был представлен 9 января 2007
Если речь про ИФон, то да. Но для меня Эппл это всё же Макинтош и всё вот это))
В 21 веке (может я уже "зажрался" или мне всё приелось), но что-то принципиально нового я (пока) в этой области не замечаю.
Ну, Джобс перед смертью создал современный Эппла - именно они сделали революцию в смартфонах, сенсорных экранах и ОС, а главное в том, как мы всем этим пользуемся.
Не надо забывать, что интернет - это самая мощная вещь которая есть сейчас, а почти весь интернет сейчас - мобильный.
Это дальнейшее развитие идей Генри Форда (вот он был тоже молодец).
только вот Маск показывает возможность того, что сделав сверхусилие ты можешь получить сверх результат.
Именно это так нужно в мире, который, кажется, все больше и больше погружается в пессимизм и леность ума.
(За исключением Китаецев)
Ну, Джобс перед смертью создал современный Эппла - именно они сделали революцию в смартфонах, сенсорных экранах и ОС, а главное в том, как мы всем этим пользуемся.
Вклад Джобса сотоварищей и его коллег я не отрицаю, я с компьютером с середины 80-х прошлого века - разница "тогда" и "сейчас" мне очевидна))
Не надо забывать, что интернет - это самая мощная вещь которая есть сейчас, а почти весь интернет сейчас - мобильный.
Да, это так, но здесь уже нет ассоциации с США, нет явного технологического лидерства. Когда в 80-х ил 90-х я хотел купить цветной принтер, скажем, то выбора то особо и не было - только HP, только США. А потом стало не так, и с интернетом и мобильным интеренетом тоже стало не так.
только вот Маск показывает возможность того, что сделав сверхусилие ты можешь получить сверх результат.
Именно это так нужно в мире, который, кажется, все больше и больше погружается в пессимизм и леность ума.
(За исключением Китаецев)
Золотые слова! Подпишусь под каждым из них!
Поэтому, всем, кто не доволен "успехами" Роскосмоса, надо перейти к практической плоскости)) что-то делать для изменения ситуации, как-то участвовать, тогда и у нас всё будет))
Да, это так, но здесь уже нет ассоциации с США, нет явного технологического лидерства.
Все современные мобильные телефоны это копии iPhone, который создал Джобс, как и весь мировой интернет, за исключением, пожалуй, китайского финтеха, это копия американского интернета.
Сейчас же весь мир (т.е. китайцы) копируют Теслы и ВОЗ вращающиеся ракеты, именно американцы делают революцию в имуно-терапии рака, квантовых компьютерах, зелёной энергетике, робототехнике - именно эти отрасли определят следующее десятилетие.
Все современные мобильные телефоны это копии iPhone, который создал Джобс, как и весь мировой интернет, за исключением, пожалуй, китайского финтеха, это копия американского интернета.
Это очень опасный тезис, т.к. мы можем вспомнить и про изобретение Радио, и про изобретение электричества и т.п.
Мобильные телефоны были и до Джобса, с сенсорным экраном в т.ч.
Супер-мессендежр (супер-приложения) в США создать не удалось, лидерство и в изобретении их и в распространении опять таки у Китая.
Сейчас же весь мир (т.е. китайцы) копируют Теслы и ВОЗ вращающиеся ракеты,
И да и нет. Китайцы создали ТикТок - более популярный и трендовый сервис, чем набивший оскомину фейсбук/инстаграм и т.п. Где американские интернет-инновации? А нет их, но возможно будут.
именно американцы делают революцию в имуно-терапии рака, квантовых компьютерах, зелёной энергетике, робототехнике
Монополии на прогресс нет ни у кого, ни у одной стороны. Над развитием науки и технологий работают во многих странах.
Когда будут какие-то реальные успехи, тогда будет что-то обсуждать, а пока на тему что будет, что и кто сделает - говорить смысла нет.
У меня другие ощущения. Я не считаю ни Эппл ни Айфон иконами современной (или прошловековой) электроники.
У меня телефонов и компьютеров было много всяких, разных архитектур, паяльником я тоже в них тыкал, программировал, поэтому у меня другой взгляд на эти вещи ))
Китайцы создали ТикТок - более популярный
Я не говорю, что Китайцы все копируют, там тоже неплохой биотех, а в работах, думаю, они обойдут весь мир.
Об интернет инновациям и говорить не приходится, там все друг у друга все копируют, тот же ТикТок вырос из Мюзикли, или тот же СнапЧат, например.
С копиированием не всё так просто (с точки зрения предмета нашей дискуссии). Поясню, что я имею ввиду. Были времена, когда лидер был вообще не досягаем, повторить его успехи никто не мог и отрыв был качественный. Допустим, в старые времена были американские процессоры Alpha и взять, я не знаю, отечественные процессоры или китайские тех лет. Разрыв в быстродействии и возможности которые давал этот разрыв были колосальными. Качественно другой уровень, который нельзя было повторить.
Сейчас же в той же области ситуация иная: лидеры в процессоростроении есть (AMD и Apple) у них действительно быстрые продукты, но у многих компьютер и процессор 5-10 летней давности и всё их устраивает, особо ущербными они себя не чувствуют.
Соответственно, сейчас сложилась такая ситуация, когда почти всё, что есть у лидеров, на том или ином уровне можно повторить и повторяют! Те же китайцы!
И это явление создаёт прецедент - понятие лидера обесценивается, размывается.
Так всегда происходит в отраслях, которые уже не растут по экспоненте.
Поэтому и все разумные люди (кроме Маска, лол) смотрят на "совершенно" новые ниши, вроде соединения machine learning и робототехники, синтетической биологии, новые технологии хранения энергии.
Новая Холодная Война исключительно технологическая, кто в ней победит - тот будет править миром.
Я честно не понимаю, как Китай, с еще только 55% урбанизации и первокласным техническом образовании, может ее проиграть.
Так всегда происходит в отраслях, которые уже не растут по экспоненте.
Соглашусь.
Поэтому и все разумные люди (кроме Маска, лол) смотрят на "совершенно" новые ниши, вроде соединения machine learning и робототехники, синтетической биологии, новые технологии хранения энергии.
Тоже верно.
Новая Холодная Война исключительно технологическая, кто в ней победит - тот будет править миром.
Не хотелось бы никакой конфронтации, если честно, но почему-то с развитием технологий мышление и самоощущение у наций/народов/государств как-то не особо прогрессирует.
Я честно не понимаю, как Китай, с еще только 55% урбанизации и первокласным техническом образовании, может ее проиграть.
Я думаю, что всё таки он эту гонку выиграет. Помешать ему может только война, надеюсь, что её не будет.
Для нас (в РФ) ничего принципиально не изменится, а вот остальным системам/созюам/странам придется перестраиваться.
Если США потеряет глобальное лидерство, то такие доходы (как сейчас) оно генерировать уже не сможет, что там настанет без существующих денег, как обернётся снижение уровня жизни - представить трудно.
Я не хочу никакого хаоса, но видимо, тут как с пандемией - в ближайшем будущем произойдет много неожиданных вещей.
Для нас (в РФ) ничего принципиально не изменится,
В краткосрочной перспективе, возможно.
Если смотреть глобально, то страшновато. Последний раз в Евразии была такая доминация азиатской страны только в 13 веке.
Уже сейчас долгосрочное будущее России в основном зависит от того, каким видит его Китай.
Тут дело такое, противостояние с Китаем США пытается навязать всем странам. В этой схватке мы с Китаем, а кто в итоге проиграет - вопрос открытый.
Если и подпишут - то только на Китайских условиях))
А что Китай потребует взамен мировой у США - хороший вопрос))
А телевидение создано русскими. И что?
Как это не было? Какой 91 год?! Телевизор КВН-49 был, "49" - год выпуска, при чем здесь Рейган?
Будущее телевидения диктует Япония(С) из тогдашней рекламы
Тогда уж надо Сони вспомнить, революционную кнонструкцию ЭЛТ "Тринитрон", а не Рейгана. ))
Не факт, у меня микроволновая печка отечественного производства была еще в СССР)) Так не сразу, но что-то бы сделали.
Ваше личное мнение никого не волнует, что вы там считаете за телики, а что нет. И я вообще то говорил не про телевизор, а про телевидение. Не спешите строчить злобные комменты с пеной у рта. Сначала внимательно читайте комментарии.
Вы таким макаром может ещё Карфаген какой нибудь вспомните? Самому не смешно?
А я помню, как шок и восторг (но в основном шок) вызывал у американцев запуск нашего спутника.
А в Америке до сих пор в драных джинсах ходят и закупаются в секондхендах. По официальной статистике 78% американцев в 2020 году живут от зарплаты до зарплаты. Погугли.
Комментарий удален
Дополню, что сам Маск всегда говорит о том, что это команда проделала отличную работу. Как по отношению к SpaceX, так и по отношению к другим компаниям.
По поводу Китая - они двигаются очень быстро, но сдержанно. В первую очередь их интересует Луна и весь фокус направлен туда.
Не думаю, что SpaceX как-то померкнет в ближайшее время, особенно, если Starlink зайдет. В частности потому, что они обслуживают рынок коммерческих пусков, а Китаю это пока не очень интересно. И если со Starship все будет хорошо, что-либо конкурентоспособное быстро не сможет появиться.
А в целом - да. Китай очень мощный. У них все еще мало опыта по освоению космоса, но они уже солидно наверстывают этот пробел.
Жду когда Индия завершит работу над своим кораблем и наладит стабильные пуски ракет. У них очень хороший потенциал.
Мой поинт на счет Китая и его успехов в космосе, который я неоднократно уже озвучивал, но придётся повториться, заключается в том, что сейчас миссию по доставке марсоходов на Марс осуществляют только две страны в мире: США (есть опыт успешных миссий) и Китай (пока в процессе, но всё уже "полетело"). Если эту тему Китай освоит, то им по-сути, останется только сделать свой "Хабл" и многоразовую ракету, чтобы получить полный паритет с США. Чем тогда ответят Штаты? И ответят ли? Увидим.
Я не уверен насчет Хаббла. Надеюсь Джеймс Уэбб, все же, будет отправлен в следующем году. И тогда тягаться уже нужно будет с ним. А это немного иной уровень даже в сравнении с Хабблом. Но я пока не встречал информации, что Китай в этом заинтересован. Их студенты активно изучают Луну, аппараты отправляют на Луну, ракеты готовят к полету на Луну. Это их основной приоритет, как и США, в принципе.
Просто сейчас уже нет прямой конкуренции, больше идет работа по интересам государств. Очень жаль, что Китай и США начали торговые войны, ибо перед этим начинало вырисовываться партнерство в космической отрасли, что многих удивляло.
Я не уверен насчет Хаббла. Надеюсь Джеймс Уэбб, все же, будет отправлен в следующем году. И тогда тягаться уже нужно будет с ним. А это немного иной уровень даже в сравнении с Хабблом.
Китайские программы не отличаются какой-то уж особой публичностью)) Что у них будет узнаем по факту))
Есть мнение, что Хабло-подобные вещи могут иметь применение в разведке, если это так, то что-то подобное у Китая может и появиться.
Их студенты активно изучают Луну, аппараты отправляют на Луну, ракеты готовят к полету на Луну. Это их основной приоритет, как и США, в принципе.
Луна, как объект для изучения, позволяет реализовать пилотируемый полёт, что очень интересно и зрелищно, думаю, что китайцы этим не приминут воспользоваться))
Очень жаль, что Китай и США начали торговые войны, ибо перед этим начинало вырисовываться партнерство в космической отрасли, что многих удивляло.
Конечно жаль, но это было неизбежно. В другом треде я уже высказывал сомнение в том, что США способны существовать (как система и как государство) будучи №2 в мире. Если мои предположения, догадки верны, то для них лидрество (любой ценой, даже ценой конфронтации, торговой войны) - вообще может оказаться вопросом выживания, тут уж не до сотрудничества в космосе, увы...
Да, Китай любит все скрывать. Но в последнее время он неожиданно открыт. Как в случае с вирусом, так и с космосом. Они открыто объявляли о новой станции вместо Тяньгун-3 и вели разговоры об участии в окололунной станции, если не ошибаюсь. Точно так же уже известно, что работают над возвращаемой ракетой. В целом - они стали чуть более открытыми, нежели ранее и уже рассматривают варианты партнерства, чего ранее нельзя было даже представить на таком уровне)
Луна пока и правда интересный объект для изучения. Но ведь не зря все хотят там уже основаться, включая "налунные" модули и базы. Поскольку процесс этот достаточно медленный, думаю что страны заранее готовят себе фундамент для дальнейшей добычи того же гелия-3 или еще каких-либо дополнительных задач. Чтобы, когда на Земле все будет готово - там также все было завершено.
потому что объективно, кроме него США 21 века предъявить нечего
Очень самоуверенное и абсолютно не объективное заявление о столице мира. Образования, научно-технического прогресса, бизнеса - ну то есть всего. А Китай, говоришь, аж первый марсоход отправил? Ну ничего себе! Американских туда всего лишь порядка десятка уже летали. США дрожат в панике)
и всё остальное Китай тоже повторит, только быстрее, дешевле и масштабнее))
Это противоречит общепринятому мнению в отрасли. США имеет неоспоримое лидерство в космосе. Именно поэтому там вовсю уже трудятся частные компании, разбирая по кускам грядущее освоение Луны. Ни в одной другой стране мира подобного нет и не ожидается в ближайшем будущем. Поэтому все, кто не хочет остаться за бортом, набиваются в команду к Штатам. Такова реальность сегодняшнего дня. А фантазировать о лидерстве китайцев, которые ни с кем не дружат и себе на уме, - не запрещено.
Очень самоуверенное и абсолютно не объективное заявление о столице мира. Образования, научно-технического прогресса, бизнеса - ну то есть всего.
Предъявить == предъявить лидерство. Китайское, скажем, образование, уступает американскому? Китайские инженеры - хуже американских?))
Китай, говоришь, аж первый марсоход отправил? Ну ничего себе! Американских туда всего лишь порядка десятка уже летали.
Да, вчера отправил, а позавчера - ни одного не отправил, а 30+ лет назад на паравозах ездили. Темпы развития иногда важнее текущих результатов))
США дрожат в панике)
Если бы у Китая не было бы никаких серьёзных достижений, никаких бы запретов Хуавея и т.п. не было бы. А они есть, значит боятся))
США имеет неоспоримое лидерство в космосе. Именно поэтому там вовсю уже трудятся частные компании, разбирая по кускам грядущее освоение Луны. Ни в одной другой стране мира подобного нет и не ожидается в ближайшем будущем.
Лидером можно быть по-разному.
Например, кто-то пробежал марафон за 2 часа - и он лидер! А кто-то за 4 часа - и он отстающий.
Но бывает и по-другому. Кто-то пробежал марафон за 2 часа - и он по-прежнему лидер, а кто-то пробежал марафон за 2 часа и 1 сотую секунды - он да, проиграл. Но что стоит эта 1 сотая секунды на самом деле?
А фантазировать о лидерстве китайцев, которые ни с кем не дружат и себе на уме, - не запрещено.
Тут и фантазировать нечего, факты говорят сами за себя, а по теме космоса во что это противостояние выльется и кто чего добъется в следующие 5 лет - увидим, надеюсь доживём))
Вы ватник. Однако такой преданности партии я не видел даже в американской деревне.
Частично соглашусь, частично - нет.
Космос огромен - да. Роскосмос продолжит совершать пуски преимущественно в интересах страны и пилотируемые миссии, скорее всего, также будут.
Вопрос - о каком полноценном маршруте идет речь и что сегодня не могут самостоятельно сделать США и Китай?
Вопрос - о каком полноценном маршруте идет речь и что сегодня не могут самостоятельно сделать США и Китай?
МКС (возможно пока) всё еще международный проект, а не частный и не принадлежащий какой-либо одной стране.
В СССР делали свои станции. Чисто технически Россия, наверное, сможет сделать. Но финансов для обслуживания у Роскосмоса нет.
У США, кажется, не было своих станций, но больше половины МКС - их модули. Чисто технически, думаю, смогут сделать. Финансов на небольшую станцию тоже хватит вместо МКС. Если не ошибаюсь, они ежегодно туда направляют чуть более $4 млрд.
У Китая были свои станции. В прошлом году Тяньгун-2 сошла с орбиты. Более того, сейчас самостоятельно строят свою станцию, хотя и не очень большую.
Но самостоятельно пилить такие проекты сложно по финансовой нагрузке. Поэтому в окололунной будут принимать участие не только США, но и другие партнеры.
Геннадий Падалка рассказывал про то, как у нас всё "хорошо" на МКС с модулями и сколько туда не долетело и, скорее всего, не долетит. Дело не в том, что финансирование недостаточно, а в эффективности работы Дмитрия Олеговича и Ко. Они выполняют свою программу по обогащению себя, а не прорывов в космической отрасли.
Ну, собственно, я этого и не отрицаю.
Вне СССР, на этапе России, из нового была построена только Ангара. Ангара с одним пуском. Все остальное - модификации.
Больше всего жаль талантливых людей, которые там работают.
В СССР делали свои станции. Чисто технически Россия, наверное, сможет сделать. Но финансов для обслуживания у Роскосмоса нет.
Я не согласен с последним тезисом. Деньги найти могут и найдут, если в своей орбитальной станции будет хоть какой-то смысл. Находятся же деньги на программу перевооружения, строительства моста в Крым и т.п.
Но самостоятельно пилить такие проекты сложно по финансовой нагрузке. Поэтому в окололунной будут принимать участие не только США, но и другие партнеры
Да, это так. Всё дело в том, зачем и ради чего нести затраты в N миллиардов самому/одному, если можно затраты поделить на M участников. Только экономика и ничего более.
Само собой. Если очень нужно будет - найти финансы сможет много стран. Но я больше о реалиях, которые есть по текущему бюджету. $2,3 млрд, которые есть у Роскосмоса - это сильно мало для всей отрасли, когда нужно еще и станцию содержать.
В то же время у Китая и США в принципе финансов на это достаточно в рамках годовых бюджетов.
Во втором тезисе - да, все верно. Не уверен, но где-то читал информацию, что Китай тоже немножко заинтересован подключиться к проекту, так как в будущем хочет использовать станцию для упрощения освоения Луны.
Да, космос уже давно перестал быть вопросом лидерства и престижа, а денег на нём сложно заработать (Маск и коллеги пытаются что-то заработать на спутниковом интернете, но посмотрим, сойдется ли у них экономика). Поэтому кидать деньги на ветер просто так никто уже не хочет. Государства в космос уже наигрались. Частники, понятное дело, еще нет, поэтому и прут подобного рода проекты.
В то же время частники и работают гораздо эффективнее. У них бюджет не резиновый, поэтому ищут возможности экономить. И находят их.
Спорный тезис, т.к. у современных частников есть доступ к такому рынку капитала, который недостижим для многих гос.компаний в принципе. И частник всегда имеет план "Б" - взял и обанкротился, а с гос.компаниями (особенно стратегического назначения) подобные "фокусы" невозможны))
Но ведь никто не хочет обанкротиться)
Поэтому проекты выбирают разумно, работают эффективно. Хотя и не все. Boeing - наглядный пример. Работает с такой же эффективностью, как и NASA.
Иногда банкротство - выгодно)) чтобы смыться со всеми деньгами, например)). Абсолютно стерильная рыночная экономика, частная компания, никак не связанные с государством, кроме "законов рынка" - в современном мире, увы, такая же утопия, как демократия и т.п. В этой связи разобраться что частное, а что государственное может оказаться непростой задачей, посильной только экспертам))
да, международный, но
на 95 % принадлежит США,
на 90 процентов собрана в США,
на 95% доставлена на орбиту с помощью США.
https://sevastian-mos.livejournal.com/103098.html
Эти цифры непроверяемы в принципе, так что, извините, но я их обсуждать не готов.
Абсолютно нет. Роскосмосу от этих запусков ни жарко, ни холодно. Проблемы у Роскосмоса в связи с этим запуском возникли бы, если бы он финансировался полностью или частично из США, но это не так. Те деньги, которые перепадали Роскосмосу за доставку космонавтов на МКС ему как слону дробина, то е. ни о чем.
$ 3 млрд, в год они делают 2-3 доставки на МКС, т.е. 3-4 места или 8-12% от бюджета
$2,3 млрд на 2020 год. (176 млрд руб).
Не во всех случаях на борту было по 2 космонавта из России. То есть, в ряде программ Роскосмос получал деньги сразу за 2 места.
Но тут речь даже не об этом. Роскосмос постепенно сдал рынок коммерческих пусков. Сейчас потерял потенциальный доход от США по пилотируемым пускам.
Сами бюджет госкорпорации не особо растет, я разработок нужно завершить/запустить достаточно много. Это при том, что ряд подрядчиков и так работают с крупными долгами.
Так и 90 млн место стоило не постоянно, а пару раз, оно было и 64 и даже 30. Себестоимость наших ниже, теперь есть конкуренция.
Да и пока РК делает 2-3 доставки в год, а Спейс сделал тока только 1 вообще.
Основные заказчики коммерческих грузов государства, тут пока рано говорить, кто кому. Частные же в основном из США, понятное дело от РК они уйдут к "своему"
Да, пуски у Роскосмоса стоили дешевле. Но мы говорим ведь о том, что Роскосмос теперь недополучит. А недополучит уже оплату мест по $90 млн.
SpaceX должна выполнить 5 пусков (если не ошибаюсь в количестве) по контракту с NASA. Между этими пусками частные пуски, кажется, не будут выполняться. То же самое будет у Boeing.
Последнее предложение не совсем понял.
Конечно ни о чем. Потому что у Роскосмоса основной "содержатель" - это государство, оно же и владелец. Для государства эти миллионы долларов - копейки.
Я ожидал, что этот мой комментарий соберёт кучу минусов)) Дело в том, что никак в голове у многих не укладывается, как такое значительное по вашим меркам Событие - начало пилотируемых полётов в США, никакого реального воздействия на Россию не имеет. Да, Маск молодец, но от этого ни жарко ни холодно и Роскосмосу в т.ч.
никакого реального воздействия на Россию не имеет.
70 млн. за полет американцы Роскосмосу так и платят? Батут работает?
70 млн. за полет американцы Роскосмосу так и платят? Батут работает?
Отказ американцев от наших услуг и соответственно отказ от оплаты для Роскосмоса, финансируемого государством - ничто.
Я вот тут недавно покупал продукты в магазине и мне забыли в пакет положить шоколадку (за 200 руб, если это принципиально) Дома я увидел, что шоколадки у меня нет. Я усмехнулся, и купил новую. Так и Роскосмос. Если бы были 90-е, когда без кредитов МВФ, "окорочков Буша" и т.п. вещей было (якобы) не прожить - другой вопрос.
Для частника 90+ млн долларов - большие деньги, а для государства (РФ) - тьфу и растереть, как для меня шоколадка))
https://www.rbc.ru/opinions/business/29/01/2018/5a6a034f9a79470acdd3e249
На все доходы от иностранных заказчиков приходится 25%+ выручки. Скажите, вы в год кушаете 4 шоколадки и ничего более?
Неделю назад Китай запустил свою миссию на Марс. Знаете, что стало с предыдущей станцией? Роскосмос ее просрал вместе с Фобос-Грунтом. Продолжайте думать, что все вокруг стоят на месте, и лидерство за Роскосмосом.
На все доходы от иностранных заказчиков приходится 25%+ выручки
И что с того? Мне не трудно повторить: деньги взамен иностранных в обозначенных количествах в стране (РФ) есть. Ну получат их не от иностранцев, а из бюджета - какая разница?
Скажите, вы в год кушаете 4 шоколадки и ничего более?
Я могу за раз шоколадок купить столько, сколько мне за всю жизнь не съесть - аналогия понятна?
Неделю назад Китай запустил свою миссию на Марс.
Да, лидерство США в космосе может пошатнуться, я об этом как раз выше говорил.
Знаете, что стало с предыдущей станцией? Роскосмос ее просрал вместе с Фобос-Грунтом.
И что с того? Неудачные запуски были у всех.
Продолжайте думать, что все вокруг стоят на месте, и лидерство за Роскосмосом
Не надо мне приписывать свою модель мышления.
У меня мир то не черно-белый.
Я никакого дискомфорта не испытываю от того, что Маск/США - лидеры, или Роскосмос - не лидер. С некоторых пор (с момента "развода") наши проблемы/успехи - это только наши проблемы/успехи, ровно как и проблему/успехи США/Маска - это только его/их проблемы и успехи.
Вот и всё.
Ну получат их не от иностранцев, а из бюджета - какая разница?
Просто тогда денег не будет на развитие, и так бюджет был лишь на зарплаты, а так теперь еще 20% надо восполнить, чтоб совсем кони не сдохли.
И что с того? Неудачные запуски были у всех.
Просто ОАЭ отправило свой аппарат к другой планете, а Россия с 1988 года так и не смогла.
Мне не трудно повторить: деньги взамен иностранных в обозначенных количествах в стране (РФ) есть.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/07/30/835675-minfin-predpolagaet
ДЕНЕГ. КУРЫ. НЕ. КЛЮЮТ.
ДЕНЕГ. КУРЫ. НЕ. КЛЮЮТ.
Зависит от суммы. Те суммы, которые нужны на полёт ракет - у государства есть. Как ими будут распоряжаться, сколько выделять - другой вопрос.
И еще один принципиальный момент:
Предположим, что никакие ракеты Маска не полетели бы и США по-прежнему покупали бы у нас места на ракетах для своих пилотируемых полётов к МКС, соответственно, Роскосмос получал бы эти суммы.
Предположим. А теперь вопрос: Можно ли гарантировать, что при наличии финансовых поступлений со стороны США Роскосмосу не сократили бы финансирование?
Нет, гарантировать нельзя.
Поэтому делать какие-либо выводы на основании предложенной тобой ссылки (статьи "Ведомостей") - гадание на кофейной гуще, натягивание совы на глобус чистой воды))
Будут потеряны пуски ракет и кораблей, по-хорошему из 4х пусков останется 1 в год, также возможно вообще окончание сотрудничества по МКС после 2024-2028, тогда российская активность в космосе скукожится до индийской.
В принципе ей там и место, ну презирает Карлик космонавтику, что поделаешь.
Будут потеряны пуски ракет и кораблей,
А есть ли смысл в полётах ради полётов? Лично я не вижу смысла. Нет цели - нет полётов, логично? Логично.
Также возможно вообще окончание сотрудничества по МКС после 2024-2028
Возможно МКС вообще прекратит своё существование.
Трамп недавно вывел 6 тыс+ военнослужащих из Германии назад в США - дорого содержать. Так что возможно мы еще и не такие примеры сокращений увидим.
В принципе ей там и место, ну презирает Карлик космонавтику, что поделаешь
Это тоже не так, т.к. в для оборонки космос в РФ и работает и развивается, в отличие от прошлых лет.
А есть ли смысл в полётах ради полётов?
Да, тогда ракеты дешевле и надёжнее, их хоть не разучатся делать, не сократят персонал, не будет никаких кувалдой по датчику.
для оборонки космос в РФ
Разумеется, там и расходы секретные и результаты.
Никакого позора, только шелест бумаг.
Зачем эта наука, идеи, мечты, молодёжь!!?
Да, тогда ракеты дешевле и надёжнее, их хоть не разучатся делать, не сократят персонал, не будет никаких кувалдой по датчику.
В наших условиях это так не работает, т.к. постоянные издержки, которые снижаются при росте количества производимой продукции для нас мизер. Надёжность? Она решает использованием миллион раз проверенных технологий.
Разумеется, там и расходы секретные и результаты.
Никакого позора, только шелест бумаг.
Зачем эта наука, идеи, мечты, молодёжь!!?
Нет, не так. Чистая прагматика.
А если молодёжи нужны идеи, мечты, наука (что похвально), то молодежи и надо брать дело в свои руки, например изучать физику и т.п., проходить стажировки в компаниях, открывать свои стартапы, а не поддаваться унынию и не репостить в сотый раз мем про "батут".
издержки, которые снижаются при росте количества производимой продукции для нас мизер.
Вся космическая отрасль это мизер.
Просто, если действительно закончится сотрудничество с США, а финансирование останется в вашей логике, то даже довольно скромная космическая отрасль 2012го года к 2030 му сократится раза в три, по количеству пусков и вцелом.
Раньше пускали 30 ракет, а будут 8 в год для военных. В принципе прилично для страны с экономикой размером с Мексику.
Просто, если действительно закончится сотрудничество с США, а финансирование останется в вашей логике, то даже довольно скромная космическая отрасль 2012го года к 2030 му сократится раза в три, по количеству пусков и вцелом
Не факт, т.к. само по себе выделение определённого объема средств еще ничего не определяет. Определяет их эффектвность использования.
Раньше пускали 30 ракет, а будут 8 в год для военных.
Я в этом никакой проблемы не вижу, для меня количество запусков ракет - никакой не показатель. Более того, если гражданам РФ предложить референдум: что вы выберите, снижение ставки по ипотеке или увеличение количества запусков ракет, то ответ будет тоже очевидный))
В принципе прилично для страны с экономикой размером с Мексику.
Мексика - далеко не самый плохой пример, ВВП у неё выше, чем у Нидерландов, Швейцарии и Тайваня - вполне себе развитых стран. Но по мне лучше жить по средствам, чем пыжиться, кому-то чего-то доказывая (как неоднократно было в СССР) и потом надорваться)))
выделение определённого объема средств еще ничего не определяет. Определяет их эффектвность использования.
Здесь в госкорпорациях все стабильно на уровне.
в этом никакой проблемы не вижу, для меня количество запусков ракет - никакой не показатель.
Согласен, собственно Америка решила сохранить в россии космонавтику (в отличии от авиастроения, например), так и не в российских силах здесь что-то поменять.
1.5% мирового ВВП, конфликтующее со всем миром, едва ли может рассчитывать на что-то кроме военки. Не привыкать.
Здесь в госкорпорациях все стабильно на уровне.
Как ни странно, ситуация меняется. И госкорпорации они тоже бывают разные.
Согласен, собственно Америка решила сохранить в россии космонавтику
Если говорить про 90-е годы, годы Ельцина - то да, а сейчас что-то непонятно какие механизмы воздействия у Америки есть
1.5% мирового ВВП, конфликтующее со всем миром, едва ли может рассчитывать на что-то кроме военки. Не привыкать.
США абслютно так же конфликтует со всем миром, это называется "отстаивать свои интересы". К тому же, Россия - самодостаточная страна, у нас всё есть, без остального мира мы (при желании) - легко проживем!
Конечно, и ничего страшного не случилось.
В России проблемы могут настать только если "у руля" будет стоять или предатель или идиот или размазня, но в ближайшей перспетиве наша "выборная система" таких не пропустит))
Второго "Горбачева" и "Демократии" в России (на ближайшем историческом отрезке) точно не будет.
Просто, после Горбачева все закончилось 91м,
Немного не так, ибо не с него началось и закончилось Ельциным.
победоносцевых, Катаевых и Столыпиных - 17м.
Начинать можно хоть с Киевской Руси (некоторые именно в этом видят все причины)) )
Будущее непредсказуемо, а исторические примеры имеются.
Это так, но есть один нюанс: сейчас информации, в т.ч. о прошлом, доступно гораздо больше, чем раньше. При желании, понять что к чему можно не напрягаясь. И выводы сделать тоже))
Исключительно эмоциональное, оценочное суждение - лично вам не нравится, имеете право.
А по пунктам, с аргументами готовы обсуждать?
1. Предатель народа потому что предал свой народ ради богатства своих друзей. Пенсионеры ели ели на 200$ выживают а его друзья уже каждый по седьмому дворцу достраивают, не говоря про яхты из топ 10 или личные самолёты.
2. Идиот потому что разосралься со всем цивилизованным миром. Россию выгнали из семёрки, обложили санкциями, запретили участвовать в олимпиаде. Геостратег херов.
3. Размазня потому что спрятался в бункер и переложить ответственность на губернаторов как только первый коронобольной кашлянул в 10 км от кремля. Как мультики про ракеты показывает так он грудь колесом а как пенсионерка его спросила как выжить на такую пенсию так он сразу превратился в размазню которая в пол голоса три слова связать не могла.
Так что никаких эмоций, только факты. Я надеюсь вы не будете позориться и не станете отрицать факты.
Многие бы, наверное, хотели, чтобы в России было как в США (при этом каждый "как в США" понимает по-своему). Считается, что это образец ("правильная концепция построения общества и государства) и к нему надо стремиться, но как в США может быть только в США (плохо это или хорошо). Поэтому, у нас так как "там" не будет никогда, а раз такое дело, то какие-то проводить сравнения, параллели "лучше-хуже" - бесполезно.
Да, не будет, шанс утерян веке там в 19м, когда вроде было все очевидно, но блть элита все решила не пущать.
А после 17го там все идёт по сценарию сокращения и сворачивания, страна скукоживается и сбрасывает лишнее, поэтому и Канада в 1900 была в 30 раз менее населенной чем РИ, а теперь только в 3.5 раза меньше РФ.
Если этот исторический фарт с Китаем не получится, то будет дальнейшее, скачкообразное движение в сторону Саудовской Аравии.
Не Австралии.
Есть шанс, что и весь мир изменится. Допустим, будет ядерная война - что тогда все эти "ракеты", "полёты на Марс", и т.п.?
Чему будет тогда равно ВВП Мексики, США и России?))
Вот то-то и оно.
Вот где-где, а тут вы правы. Есть два подхода к хорошей жизни. 1) Учиться, работать, пахать и добиться благополучия. 2) Уничтожить все вокруг - систему, ценности, достижения.
Россия веками готовится ко второму. Вопросы по уровню жизни в РФ, думаю, излишни.
1) Учиться, работать, пахать и добиться благополучия.
Хороший путь, мне нравится.
2) Уничтожить все вокруг - систему, ценности, достижения.
Такая точка зрения встречается, более того, у неё даже сейчас немало сторонников (та самая мантра "Прекрасная Россия будущего" - как раз про это, уничтожить что есть, а потом типа построить)) )
Вопросы по уровню жизни в РФ, думаю, излишни.
А тут и комментировать нечегго, Россия (сейчас) живет по средствам. Как потопаешь - так и полопаешь.
Когда граждане, общество осознают, что:
1) Учиться, работать, пахать и добиться благополучия.
Это прогресс
а
2) Уничтожить все вокруг - систему, ценности, достижения.
Это тупик
Тогда уровень жизни существенно вырастет, как иначе то? А пока имеем то, что имеем))
Абсолютно нет. Я развиваю твой же тезис о непредсказуемости будущего)) И опять таки, опираюсь на исторические паралели: империи рушатся. Была Римская империя - и не стало её, есть Американская империя - и её не станет.
Лидером быть трудно - взе взоры, все шишки на тебя, а Россия в этот раз спокойно отсидится в стороне)) и сохранит ресурсы.
Мне лень проверять эту цифру, т.к. она никакого значения не имеет. Деньги в РФ есть и выпадение доходов легко компенсируют из бюджета, если в этом будет реальная необходимость. Роскосмос (как и любая госкоропорация) - не частная, не коммерческая компания, ей прибыльной быть необязательно, достаточно только не расходывать сверх определённого, выделенного бюджета.
Все правильно, только вот 20% это 20%. Русские жмотятся на свой космос и постоянно фантазируют о том, что он Роскосмос якобы должен зарабатывать - а вот теперь Маск, в добавок к рынку коммерческих пусков, отбирает у русских еще и жирные контракты с НАСА.
Будет еще потеха, если и все планируемые туристы предпочтут кататься на новеньких кораблях самого Илона Маска, а не на 60ти летних консервах времен Холодной Войны.
Русские жмотятся на свой космос и постоянно фантазируют о том, что он Роскосмос якобы должен зарабатывать
Абслютно не так, у тебя искаженное восприятие ситуации. На наш космос тратят ровно столько, сколько нужно.
Будет еще потеха, если и все планируемые туристы предпочтут кататься на новеньких кораблях самого Илона Маска, а не на 60ти летних консервах времен Холодной Войны
В той концепции "новой холодной войны", которая развивается сейчас, абсолютно на это наплевать, кто и на чем будет летать, какие космические туристы. Это частникам надо думать, как отдавать деньги инвесторов, вот и приходится, в т.ч. устраивать "космические покатушки", а гос.космос обеспечит обороноспособность государства и на этом хватит с него.
На наш космос тратят ровно столько, сколько нужно
Ха-ха, Да на русский космос тратится денег ровно столько, чтобы он окончательно не сдох. И еще несут какую-то ересь о коммерции в духе 90х. Даже у Европы бюджет раз в пять больше, это выливается в проекты, в России же эти 2$ млрд это чисто на зарплаты да и на распилы вроде Восточного,
за 30 лет не было построено НИ ОДНОЙ НОВОЙ РАКЕТЫ И НЕ БЫЛО ЗАПУЩЕНО НИ ОДНОГО НАУЧНОГО АППАРАТА В ДАЛЬНИЙ КОСМОС!
"обороноспособность государства и на этом хватит с него.
Я и не спорю, даже Индия и ОАЭ отправили свои аппараты к Марсу, а Россия не смогла. У всех космических стран: Индии, Китае, США, ЕС, Японии есть водородные ступени, а российским военным они (уже) не нужны.
Это как история с флотом, который после 1991 России тоже не нужен, достаточно ставить пару крылатых ракет на катера, и так сойдёт.
Ошибаетесь.
Россия с нуля реализовала Ангару. О своевременности, качестве и востребованности я промолчу, но ракета летала в 2014.
И про аппараты ошибаетесь. Спектр-РГ в прошлом году запустили совместно с Германией. И вроде уже какие-то открытия мелькали. Аппарат, без шуток, вполне современный и эффективный.
Ангары нет.
Спектр РГ это совместный проект с немцами у которых там главный инструмент. И это просто один из множества радио телескопов, которые были запущены за последние годы.
В мире создания инструментов для астрономии, Россия - карлик, посмотрите на проекты, которые строят на Земле и что планируют вывести в Космос.
Я же говорю, России в косиической науке надо с Индией, Израелем или ОАЭ соревноваться, это не уровень.
Ангара есть, уже летала. Не востребована, дорогая - да. Но есть.
Научный аппарат тоже есть.
Вы написали что не было ни одного - я вам привел примеры. Я не говорю, что они - примеры для подражания. Я говорю только то, что они были, а ваше утверждение про "ни одного" - не верно.
У Ангары были только неудачные испытания 6 лет назад, это как сказать, что Орион уже летал.
Я написал, что не было ни одного в дальнем космосе, СпектрРг в точке Лангранжа, Россия не отправила ничего даже к Луне.
Даже Израиль отправил! даже Израиль превзошёл Россию в планетарных исследованиях!
Снова ошибаетесь.
Ангара-1.2ПП - успешный пуск.
Ангара-А5 - успешный пуск.
Оба в 2014 году. Первые и последние на данный момент.
В дальнем космосе вы имеете в виду за пределами солнечной системы? Или в рамках солнечной?
России Луна не была интересна в плане луноходов. Но когда туда отправился и Китай и Израиль, США захотели вернуться - то тоже стало интересно. Но пока России нечего предложить в плане "налунных" исследований.
Федерация потенциально должна будет летать к Луне, но о каких-либо аппаратах для Луны (имею в виду луноходы) я не слышал.
О своевременности, качестве и востребованности я промолчу, но ракета летала в 2014.
Куда она летала? Почему не летает? И зачем она нужна (не летающая), если есть летающий Протон с ТАКОЙ ЖЕ полезной нагрузкой?
Я поэтому и написал - промолчу.
Ангара - слишком дорогая. Стоит дороже протонов. Поэтому и не летает. Проект сделали, но он оказался не востребованным даже для самого государства.
А летала только один раз - для теста.