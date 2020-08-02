Совместная миссия NASA и компании Илона Маска завершена.

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Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли благополучно вернулись на Землю — их капсула приводнилась в Мексиканском заливе, к ней направляется судно с командой SpaceX и медиками на борту.

Дополнено в 23.11. Астронавтов извлекли из капсулы, они пройдут осмотр у медиков и улетят в Космический центр NASA в Хьюстоне, а затем смогут встретиться со своими семьями.

Crew Dragon отстыковался от МКС и направился к Земле 1 августа 2020 года. Это первая миссия по доставке людей с МКС, которую агентство выполнило совместно с частной космической компанией.

По завершении полёта космический корабль доставят в SpaceX, чтобы изучить его данные и характеристики на протяжении всего полёта — это необходимо для завершения сертификации системы и дальнейшего сотрудничества компании с NASA.