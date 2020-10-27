Alibaba Group отказалась от названий должностей, чтобы привлечь молодых специалистов и улучшить качество работы Материал редакции
В корпоративных мессенджерах или сайтах компаний вместо должности укажут название функции.
Alibaba Group отменила названия должностей, чтобы улучшить общение между сотрудниками и привлечь молодых специалистов. К проекту присоединились структуры компании по всему миру, рассказал РБК представитель «дочки» Alibaba Group в России Cainiao Network.
Теперь в корпоративных мессенджерах, сайтах компаний или почте будут видны только названия функций, например, «функция маркетинга» или «функция корпоративных коммуникаций», сообщила изданию лидер HR-функции Cainiao Networ Евгения Волкова.
В компании провели исследование и выяснили, что указание должностей негативно влияет на дискуссию и снижает инициативность. Например, когда сотрудник видит руководителя в чате, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую.
Исследование показало, что такая система очень важна для поколения Z. По словам Волковой, так выпускники вузов могут сразу на равных общаться с топ-менеджментом без привязки к их должности. Это изменение улучшило качество работы — в некоторых проектах скорость реализации выросла наполовину, добавила она.
"Alibaba Group отменила названия должностей... сообщила лидер HR-функции"
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По карьерной лестнице будут подниматься те, у кого память хорошая, все как у наших гаишников, которые должны наизусть помнить номера машин, которые точно нельзя останавливать.
Человек, который убирает мусор в здании
Человек, который что-то пишет у компа и предлагает умные идеи
Э, дядя!? У этого есть названия ваще-то:
1) Клининг-менеджер!
2) Диванный инвестор с VC!
По данным инвесторов с VC, самая экономически привлекательная акция - в Пятёрочке.
Например, когда сотрудник видит руководителя в чате, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую.
Ну выскажется он напрямую ... А что потом помешает получить 3.14зды от руководителя всё равно?) Да и потом, даже без должности, хотя бы по имени руководителя всё равно будут знать.
Вдруг все не настолько плохо и может там руководители не относятся к подчиненным как к рабам)
Ключевым все же является зарплата. Когда вам с зарплатой $200/неделю человек с зарплатой $20k/неделю задвигает про преданность корпорации и необходимость работать еще больше, вы резонно будете "скруглять формулировки". Сытый голодного никогда не поймет.
А давно у вас в корпоративном чате указывается ЗП сотрудников? Это в России принято спрашивать про ЗП у коллег. В большинстве стран эта тема табу, в том числе и по этим причинам. Да и потом, в относительно больших компаниях трудно уследить у кого какая ЗП.
IT отдел знает всё. Работа такая. Кроме того фото всякие никто не блокирует в Фейсбуках. Покажите мне свои фото и скажу вам размер вашей зарплаты.
- Ты кто, ее е***рь?
- Нет, я ее лайкарь.
Как-то лайкарь так звучит, как будто из древности) Если бы сказал кто, что наши прадеды ещё так говорили, то поверил бы)
когда сотрудник видит руководителя в чате, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки
сообщила изданию лидер HR-функции Cainiao Networ Евгения Волкова
То есть руководителей просто переименовали в лидеров? :)
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