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Рая Хачатрян
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Alibaba Group отказалась от названий должностей, чтобы привлечь молодых специалистов и улучшить качество работы Материал редакции

В корпоративных мессенджерах или сайтах компаний вместо должности укажут название функции.

20 комментариев
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Alibaba Group отменила названия должностей, чтобы улучшить общение между сотрудниками и привлечь молодых специалистов. К проекту присоединились структуры компании по всему миру, рассказал РБК представитель «дочки» Alibaba Group в России Cainiao Network.

Теперь в корпоративных мессенджерах, сайтах компаний или почте будут видны только названия функций, например, «функция маркетинга» или «функция корпоративных коммуникаций», сообщила изданию лидер HR-функции Cainiao Networ Евгения Волкова.

В компании провели исследование и выяснили, что указание должностей негативно влияет на дискуссию и снижает инициативность. Например, когда сотрудник видит руководителя в чате, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую.

Исследование показало, что такая система очень важна для поколения Z. По словам Волковой, так выпускники вузов могут сразу на равных общаться с топ-менеджментом без привязки к их должности. Это изменение улучшило качество работы — в некоторых проектах скорость реализации выросла наполовину, добавила она.

#новость #alibaba

Рая Хачатрян
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Bob Lesponge

11

"Alibaba Group отменила названия должностей... сообщила лидер HR-функции"

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Денис Демидов

7

По карьерной лестнице будут подниматься те, у кого память хорошая, все как у наших гаишников, которые должны наизусть помнить номера машин, которые точно нельзя останавливать.

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Рома Дмитриев

2

раньше у тебя хоть должность была, а теперь осталась только функция

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Холден Колфилд

0

Человек, который убирает мусор в здании
Человек, который что-то пишет у компа и предлагает умные идеи

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Alex Marvell

Холден
1

Э, дядя!? У этого есть названия ваще-то:
1) Клининг-менеджер!
2) Диванный инвестор с VC!

Ответить

Валентин Стекольников

Alex
7

По данным инвесторов с VC, самая экономически привлекательная акция - в Пятёрочке. 

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Zebediah Killgrave

Холден
0

Очень эффективный менеджер.

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Сергей Милосердов

1

Ох это поколение Z😑

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Mikhail Shamov

1

Например, когда сотрудник видит руководителя в чате, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую.

Ну выскажется он напрямую ... А что потом помешает получить 3.14зды от руководителя всё равно?) Да и потом, даже без должности, хотя бы по имени руководителя всё равно будут знать.

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Yury Kotov

1

Должности в мусорку

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Розалия

1

Вдруг все не настолько плохо и может там руководители не относятся к подчиненным как к рабам) 

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Егор Огнерубов

1

"У общества без цветовой дифференциации штанов нет цели" 

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Федя Родион

0

Ключевым все же является зарплата. Когда вам с зарплатой $200/неделю человек с зарплатой $20k/неделю задвигает про преданность корпорации и необходимость работать еще больше, вы резонно будете "скруглять формулировки". Сытый голодного никогда не поймет.

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Sergei Bakharev

Федя
0

А давно у вас в корпоративном чате указывается ЗП сотрудников? Это в России принято спрашивать про ЗП у коллег. В большинстве стран эта тема табу, в том числе и по этим причинам. Да и потом, в относительно больших компаниях трудно уследить у кого какая ЗП. 

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Федя Родион

Sergei
1

IT отдел знает всё. Работа такая. Кроме того фото всякие никто не блокирует в Фейсбуках. Покажите мне свои фото и скажу вам размер вашей зарплаты.

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Jon Doe

0

- Ты кто, ее е***рь?
- Нет, я ее лайкарь.

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Andrey Vladimirsky

Jon
0

Как-то лайкарь так звучит, как будто из древности) Если бы сказал кто, что наши прадеды ещё так говорили, то поверил бы)

Ответить

Petr Vasiliev

0

когда сотрудник видит руководителя в чате, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки

сообщила изданию лидер HR-функции Cainiao Networ Евгения Волкова

То есть руководителей просто переименовали в лидеров? :)

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Ilya Brin

0

Работаешь в алибабе? Человек!

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Dmitry Ulitin

0

В немецком филиале алибабы лидер функции будет буквально фюрером

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