В корпоративных мессенджерах или сайтах компаний вместо должности укажут название функции.

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Alibaba Group отменила названия должностей, чтобы улучшить общение между сотрудниками и привлечь молодых специалистов. К проекту присоединились структуры компании по всему миру, рассказал РБК представитель «дочки» Alibaba Group в России Cainiao Network.

Теперь в корпоративных мессенджерах, сайтах компаний или почте будут видны только названия функций, например, «функция маркетинга» или «функция корпоративных коммуникаций», сообщила изданию лидер HR-функции Cainiao Networ Евгения Волкова.

В компании провели исследование и выяснили, что указание должностей негативно влияет на дискуссию и снижает инициативность. Например, когда сотрудник видит руководителя в чате, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую.