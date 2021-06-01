«Вместо того чтобы выращивать профессионалов, они ноют в подкастах»: мнение разработчика о найме в компаниях Статьи редакции
Они доверяют сортировку резюме алгоритмам, не верят, что соискатели способны учиться, и мало платят. Пересказ колонки фулстек-разработчика Тэйлора Куна.
В апреле 2021 года разработчик Тэйлор Кун заметил в профессиональных кругах тенденцию: технологические компании готовы активно нанимать программистов, но не могут их найти. Они считают, что причина в дефиците квалифицированных кадров.
Сам разработчик полагает, что дело не в соискателях, а в том, как работодатели их ищут — и выделяет четыре наиболее острые проблемы.
1. Компании автоматически фильтруют резюме
При сортировке резюме компании используют фильтры, чтобы отсеять профили, в которых нет нужных им ключевых слов. Но полагаясь на автоматизацию, они сужают пул потенциальных сотрудников, считает Кун. По его словам, алгоритмы не совершенны — даже самые передовые системы для обработки естественного языка по-прежнему нуждаются в доработках.
Работодателям стоит отбирать больше резюме вручную, беседовать с разработчиками лично, а также поверить в то, что кандидаты с небольшим опытом способны учиться. Последние, по словам Куна, могут откликнуться на 5000 вакансий, но получить при этом менее десяти ответов.
2. Поверхностно оценивают соискателей
Работодатель не верит, что соискатель может учиться и адаптироваться
На протяжении долгих лет Кун программировал на разных языках, среди которых Rust, Typescript, Ruby, Haskell, Assembly и C#, и пробовал себя в различных сферах: разрабатывал сайты, игры, облачные системы и алгоритмы, а также занимался машинным обучением.
Разработчики в принципе редко работают с одним языком, заключает Кун, и в силах быстро освоить любой другой, поскольку большинство из них похожи друг на друга или поддерживают широко известные парадигмы — например, функционального программирования.
Несмотря на это, все они (как и сам Кун) по-прежнему получают отказы: компании требует от разработчиков десятилетнего опыта работы с определённым языком программирования. Подобный подход автор сравнивает с экономической теорией «погони за рентой»: они отсеивают часть потенциальных кандидатов, полагая, что те не способны учиться и адаптироваться, а значит, и приносить прибыль, пишет он.
Работодатель задаёт вопросы, а должен — давать задачи
На собеседованиях руководители просят соискателей объяснить узкие термины, однако ответ на вопрос или его отсутствие мало что расскажут о навыках кандидата, считает Кун.
Вместо этого работодатели должны давать соискателям практические задачи и все доступные инструменты для их решения — в том числе возможность обратиться за помощью к ним самим.
Например, предложить создать компьютерную версию настольной японской игры «Го» и использовать алгоритм заливки. Так работодатель сможет оценить навыки и перспективность кандидата, который, возможно, задачу и не решит, но зарекомендует себя в процессе.
Работодатели скептически относятся к младшим специалистам
Кун отмечает, что старшие сотрудники нередко плохо отзываются о младших из-за невежества и неуверенности в собственных силах. То, что некоторые разработчики пользуются чужими скриптами и приложениями, чтобы быстрее достичь результата, не значит, что они неопытные и не умеют «по-настоящему программировать», как полагают руководители.
Можно нанять даже младшего разработчика с двухлетним опытом в JavaScript и уже через пару месяцев получить от него пользу, верит Кун.
3. Компании не инвестируют в образование
Образование дорожает и становится менее доступным среднестатистическому жителю. А те, кто может себе его позволить, видят в нём всё меньше практической пользы, отмечает разработчик.
Раньше фирма могла нанять сотрудника без образования и покрыть полную стоимость его бакалавриата. Благодаря этому приятель Куна выучился, а позже изобрёл и запатентовал несколько гироскопов, а также получил докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.
Сейчас же лидеры рынка выделяют на образование сотрудника максимум $10 тысяч. Например, сеть Starbucks однажды предложила Куну лишь $8000 в год.
Образование — привлекательная отрасль для инвестиций, однако вкладываться в неё технологические компании не спешат, пишет Кун.
По его словам, они много говорят об инновациях, но в сфере образования их не предлагают: «Вместо того чтобы рассказать, какие новаторские подходы компании использовали, чтобы взрастить профессионалов, они ноют в подкастах и удивляются упадку в других областях, владея при этом существенной долей мирового богатства».
4. Компании мало платят
Работодатели щедро платят кадровым агентствам, но при этом предлагают низкие зарплаты сотрудникам, пишет Кун. Соискатель вряд ли переедет в Сан-Франциско, чтобы работать ведущим разработчиком за $70 тысяч в год, не владея при этом долей в компании.
Кун приводит в пример одного из своих бывших технических руководителей: у того не было десяти лет опыта, однако это не мешало ему «нести на себе весь проект» и решать любые, даже ранее не встречавшиеся ему задачи, вспоминает разработчик. При этом долю он получил лишь после года работы, хотя руководству следовало сделать это в первый же день, считает он.
Программисты с десятилетним же опытом работы должны получать около $300 тысяч в год, что, по его словам, не много для технологических гигантов. Впрочем, стимулировать стоит и младших сотрудников, говорит Кун: их годовая зарплата в среднем составляет $50–70 тысяч в год, но должна повышаться соразмерно пользе, которую они приносят.
Автор, профессионал в одной области, дает советы людям из другой сферы, в которой автор не является профессионалом
Интересно, у автора есть статьи о то как надо лечить, делать машины, управлять государством. Ведь если ты разработчик, то ты во всем хорошо разбираешься
Но ведь он всю статью пишет про разработчиков, не затрагивая другие области
нет, он пишет про рекрутинг. Хотя ну вот вообще ни разу не рекрутер. Он осуждает HR-стратегии. Хотя где он, а где стратегии.
вот интересно, IT-рекрутеры пишут статьи о том, как правильно девелопить? :)
Его пост можно разобрать и на каждый тезис объяснить, почему он неправ.
Коллективный
HR-стратегии это даже читается смешно)))
Так и есть, на удивление все грамотно разложил.
это классические советы наёмника нанимателю. стоит ему сменить роль и всё окажется наоборот :)
Тэйлор видимо никогда не был в роле нанимающего руководителя команды. Можно вручную перебирать каждое резюме, вникать в жизненный опыт кандидата, проводить детальное собеседование. Но только на каждую вакансию в богатой западноевропейской стране сыпятся сотни резюме из Индии, Пакистана, Бангладеш, Египта и пр. Такие кандидаты обычно даже не вчитываются в вакансию, у них реально нет опыта с технологиями которые тебе нужны. В итоге просто необходимо фильтровать все заявки автоматически.
По поводу задач - согласен. Идеально это когда я с кандидатом провожу сеанс парного программирования длинной в целый день, а то и два. Первые пару часов человек будет зажат, переживать. Потом ты идёшь с ним на обед, он расслабляется. Когда кандидат чувствует себя в безопасности, он показывает какой он на самом деле. Но опять таки, ни у меня, ни у кандидата зачастую нет на это времени.
При наличии AppStore, PlayMarket и т.д. в собеседованиях уже практически нет смысла. Кмк имеет смысл только релизить продукты для теста ниши.
При наличии AppStore, PlayMarket и т.д. в собеседованиях уже практически нет смысла.
Почему?
Потому как обсуждать на них уже нечего. Digital шараги в любом случае занимаются всем, что связано с интернетом, а в найм пытаются найти узкоспециализированных профи, которые будут на них пахать в режиме 24/7 и приносить прибыль нанимателю.
Комментарий удален
По всему миру такие проблемы. Но порой нужно, чтобы на собеседовании человек и мог расшифровать важные аббревиатуры не задумываясь. Без этих знаний ничему даже учить нельзя.
я давно должен был это сказать:
- Бэрримор, что это за шум на улице?
- это демонстрация, сэр
- и что же они требуют?
- повышения зарплаты, сэр
- а что, им мало платят?
- да нет, гораздо больше чем другим
- так что ж они бастуют??
- программисты, сэр
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