Карьера
Поперечный татарин

Meta* уволила 11 тысяч сотрудников — 13% штата Статьи редакции

Марк Цукерберг заявил, что это «тяжёлое решение».

  • Письмо Цукерберга с новостью об увольнении сотрудников опубликовали в корпоративном блоге компании: в нём говорится, что работы лишатся 11 тысяч человек — это 13% сотрудников. На конец сентября в штате было более 87 тысяч человек. Также Meta* продлит заморозку найма на первый квартал 2023 года и отменит все неключевые траты.
  • Цукерберг заявил, что хочет взять на себя ответственность за увольнения и «то, как мы к этому пришли». Он признал, что это тяжёлое решение и ему жаль всех, кто попал под сокращения. По его словам, компания набрала слишком много сотрудников из-за оптимистичных прогнозов о росте на фоне пандеми Covid-19.
  • Всем уволенным выплатят деньги за 16 недель работы и дополнительно оплатят по две недели за каждый год работы в компании. Также компания покроет медицинскую страховку на полгода и предоставит три месяца поддержки для поиска новой работы.
  • Кроме того, бывшим сотрудникам закроют доступ ко всем внутренним системам — но оставят адреса и логины активными на один день, чтобы все успели попрощаться с коллегами.
  • Цукерберг отметил, что рассматривает увольнения как «последнее средство», к которому он хотел бы прибегнуть. Компания также сократит расходы на офисные площади, а сотрудники перейдут на совместное использование рабочих столов.
  • С начала 2022 года акции Meta* упали более чем на 70%, отмечает издание. Компания впервые в своей истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*, а в июле — о падении квартальной выручки. В октябре один из крупных акционеров Meta* публично призвал её сократить расходы на персонал и метавселенную.
  • Сокращения штата проходят и в других технологических компаниях. Например, Twitter уволил 50% сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском, а штат модераторов сократился на 15%. При этом за массовые увольнения Маск публично не извинялся — за него это сделал основатель Twitter Джек Дорси.
Карьера
Минеральный Слава
«Виноват в чрезмерном оптимизме по поводу роста»: WSJ рассказала о выступлении Цукерберга перед увольнениями в Meta* Статьи редакции

По данным газеты, компания готовится провести свои первые масштабные сокращения.

*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской организацией в России.

#новость #meta

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24 комментария
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 ЯжПрограммист

Не понял, метавселенная же наше всё. Хотя скорее всего уволили тех кто этого не осознал.

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Dmitry Perepelkin

Так они теперь и будут в метавселенной работать за метатокены. С офисом всё, как бы.

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Sophia Kononova

и тратить зарплату на NFT, пока мы живем в 2022, они будут жить в 2042

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ЯжПрограммист

В рф приедут, у нас тут как раз чё-то народ подразбежался... научим их нормально программировать а не фейсбуки всякие

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Покемон

Давно пора. Что FB, что Instagram, что WhatsApp – отсталые и убогие монстры. Может, кризис и сокращения штата все-таки помогут починить процессы внутри Meta.

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Andrey Olenin

+1, не понимаю, почему многие предпочитают использовать WhatsApp, когда есть Telegram

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Sam Esq

Про всё согласен, и дополнительно про Твиттер. Но вот по Ватсапу - претензий не имею 😁

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Специализированный жар

Welcome to the real world

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M-S-R

печально. но поддержка хорошая. ответственная компания.

сейчас ситуация с картами стабилизируется и взлетит их метавселенная

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Безопасный инструмент

А я думаю с таким качеством она взлетит только вниз, как и NFT (который вот буквально на днях интегрировали в Instagram).

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ЯжПрограммист

Это называется "отрицательный взлёт"

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Безопасный инструмент

Соотечественника узнаю за версту

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Виктория Шибакова

мне как Цукенбергу жаль эти 11 тыс.

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Вася Пражкин

13% увольнений - вообще ни о чем. В Твиторе вон половину лоботрясов уволили и норм. В фейсбучике легко можно половину сократить - только лучше будет, меньше дебильных решений и переделок.

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Bлaдuмup

В России очень не хватает квалифицированных ИТ-специалистов

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Artemy

Подметают.

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Andre Macareno

Из-за этого примечания прочитал как «В террористической ячейке произошли массовые чистки на фоне неудач в информационной войне против РФ»

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INDEX

Маловато уволили

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Sam Esq

Пузырь сдувается. Теперь работать придется.
Главное, что акционеры адекватно реагируют, потому что раздутость и эфемерность сеток Твиттера и Фейсбука была очевидна все последние годы. А даже не в связи с действиями Маска.
Ну и если кому неочевидно: акционерность компаний и раздувает их, но внешние условия и нерасторопность менеджмента приводит к жесткой пРосадке. Ну а огребают как всегда обычные сотрудники.

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Низкий корабль

- слухи
- руководство опровергает эти слухи
- слухи подтверждаются

Ничего не напоминает?? ))

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Elf Elf

Наконец-то! (злорадствую)
Ждал, когда же наконец этот Facebook навернется со своим ужасным интерфейсом и жадным Цукербергом (хотя бы за одно то, что ограничил охваты, чтобы пользователи платили за рекламу).
Цукерберг захотел быть владычицей морскою (как кое-кто) и затянуть всех пользователей в свою мета-вселенную, чтобы все там сидели, как хомяки, и продолжать стричь с них бабло. Но что-то пошло не так (ура!)
Единственный нормальный актив у них - это Instagram, вот бы его тоже Маск выкупил, хотя ему теперь не на что.

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Самарский Данила

падающего подтолкни

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Zoringer

Это давно надо было сделать:

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Sergey T
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