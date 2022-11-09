Meta* уволила 11 тысяч сотрудников — 13% штата Статьи редакции
Марк Цукерберг заявил, что это «тяжёлое решение».
- Письмо Цукерберга с новостью об увольнении сотрудников опубликовали в корпоративном блоге компании: в нём говорится, что работы лишатся 11 тысяч человек — это 13% сотрудников. На конец сентября в штате было более 87 тысяч человек. Также Meta* продлит заморозку найма на первый квартал 2023 года и отменит все неключевые траты.
- Цукерберг заявил, что хочет взять на себя ответственность за увольнения и «то, как мы к этому пришли». Он признал, что это тяжёлое решение и ему жаль всех, кто попал под сокращения. По его словам, компания набрала слишком много сотрудников из-за оптимистичных прогнозов о росте на фоне пандеми Covid-19.
- Всем уволенным выплатят деньги за 16 недель работы и дополнительно оплатят по две недели за каждый год работы в компании. Также компания покроет медицинскую страховку на полгода и предоставит три месяца поддержки для поиска новой работы.
- Кроме того, бывшим сотрудникам закроют доступ ко всем внутренним системам — но оставят адреса и логины активными на один день, чтобы все успели попрощаться с коллегами.
- Цукерберг отметил, что рассматривает увольнения как «последнее средство», к которому он хотел бы прибегнуть. Компания также сократит расходы на офисные площади, а сотрудники перейдут на совместное использование рабочих столов.
- С начала 2022 года акции Meta* упали более чем на 70%, отмечает издание. Компания впервые в своей истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*, а в июле — о падении квартальной выручки. В октябре один из крупных акционеров Meta* публично призвал её сократить расходы на персонал и метавселенную.
- Сокращения штата проходят и в других технологических компаниях. Например, Twitter уволил 50% сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском, а штат модераторов сократился на 15%. При этом за массовые увольнения Маск публично не извинялся — за него это сделал основатель Twitter Джек Дорси.
*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской организацией в России.
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Не понял, метавселенная же наше всё. Хотя скорее всего уволили тех кто этого не осознал.
Так они теперь и будут в метавселенной работать за метатокены. С офисом всё, как бы.
и тратить зарплату на NFT, пока мы живем в 2022, они будут жить в 2042
В рф приедут, у нас тут как раз чё-то народ подразбежался... научим их нормально программировать а не фейсбуки всякие
Давно пора. Что FB, что Instagram, что WhatsApp – отсталые и убогие монстры. Может, кризис и сокращения штата все-таки помогут починить процессы внутри Meta.
+1, не понимаю, почему многие предпочитают использовать WhatsApp, когда есть Telegram
Про всё согласен, и дополнительно про Твиттер. Но вот по Ватсапу - претензий не имею 😁
Welcome to the real world
печально. но поддержка хорошая. ответственная компания.
сейчас ситуация с картами стабилизируется и взлетит их метавселенная
А я думаю с таким качеством она взлетит только вниз, как и NFT (который вот буквально на днях интегрировали в Instagram).
Это называется "отрицательный взлёт"
Соотечественника узнаю за версту
мне как Цукенбергу жаль эти 11 тыс.
13% увольнений - вообще ни о чем. В Твиторе вон половину лоботрясов уволили и норм. В фейсбучике легко можно половину сократить - только лучше будет, меньше дебильных решений и переделок.
В России очень не хватает квалифицированных ИТ-специалистов
Подметают.
Из-за этого примечания прочитал как «В террористической ячейке произошли массовые чистки на фоне неудач в информационной войне против РФ»
Маловато уволили
Пузырь сдувается. Теперь работать придется.
Главное, что акционеры адекватно реагируют, потому что раздутость и эфемерность сеток Твиттера и Фейсбука была очевидна все последние годы. А даже не в связи с действиями Маска.
Ну и если кому неочевидно: акционерность компаний и раздувает их, но внешние условия и нерасторопность менеджмента приводит к жесткой пРосадке. Ну а огребают как всегда обычные сотрудники.
- слухи
- руководство опровергает эти слухи
- слухи подтверждаются
Ничего не напоминает?? ))
Наконец-то! (злорадствую)
Ждал, когда же наконец этот Facebook навернется со своим ужасным интерфейсом и жадным Цукербергом (хотя бы за одно то, что ограничил охваты, чтобы пользователи платили за рекламу).
Цукерберг захотел быть владычицей морскою (как кое-кто) и затянуть всех пользователей в свою мета-вселенную, чтобы все там сидели, как хомяки, и продолжать стричь с них бабло. Но что-то пошло не так (ура!)
Единственный нормальный актив у них - это Instagram, вот бы его тоже Маск выкупил, хотя ему теперь не на что.
падающего подтолкни
Это давно надо было сделать: