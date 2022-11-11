РБК представил рейтинг лучших российских работодателей — в лидерах «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и «Тинькофф» Статьи редакции
«Средний» результат показали «Мегафон» и S7. «Приемлемый» — VK и Wildberries.
- Аналитики «РБК Исследования рынков» обновили рейтинг российских работодателей. В список вошли 82 компании, которые предоставили данные о себе — финансовые показатели, условия труда, уровень зарплат и соцпакет, наличие и итоги судебных разбирательств и госпроверок и другое.
- Работодателей оценивали по шкале от 0 до 100 баллов. Результат ниже 40 аналитики считали низким, от 40-50 — приемлемым, выше 50 — средним, а 60 баллов и больше — высоким. Некоторые компании могли занять более высокие позиции в списке, если бы предоставили больше данных, отметили в РБК.
- Наилучший результат показали 13 компаний. Среди них — лидер рейтинга «Лаборатория Касперского», «Тинькофф», «Яндекс», «Альфа-банк» и «Авито».
- В ряду 44 компаний, которые получили средние баллы: ИТ-концерн «Ситроникс», сеть клиник «Медси», «Мегафон», «Газпромбанк», S7, «Марвел-Дистрибуция», Helix, «Группа Т1», «Совкомбанк», «Райффайзенбанк», «Лига Ставок» и Metro.
- Приемлемый результат приписали 25 фирмам. В их число, помимо прочих, вошли VK, Wildberries, Fix Price, «Лента», «Вкусвилл», Melon Fashion Group (бренды одежды Zarina, befree, Love Republic и Sela) и X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») и другие.
- Компании с оценкой ниже 40 баллов в списке не указаны.
О том же рейтинге сегодня рассказывал пользователь Николай Краснов. Прочитать его заметку можно здесь.
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Странно, что в топе нет Министерства обороны. Какой яндекс и касперский могут расширить штат сотрудников на 300к душ за месяц? А вот МО может
ну да... в мегафоне оценки от сотрудника розничной точки и от директора департамента сваливаем в кучу и получаем очередной псевдо-рейтинг...
Положу на полку с рейтингом "самой лучшей зимей резины"
РБК с самого своего основания славился коммерческими рейтингами с четкий прайсом за место в хорошей части рейтинга + за неупоминание в плохой части рейтинга 😁
Дичь какая-то.
В т.ч. первое место Касперского.
Иронично читать про Касперского на 1 месте в IT с учетом того что они удаленку не одобряют. Чарт похож на список кто больше всех занес
Да и процесс найма там один из самых конченых.
Впринципе рейтинг может быть реальным, если брать в учёт только главные офисы 🤷♂️ Там действительно приятные условия для работы, но мегафон и фикспрайс... 🤦♂️