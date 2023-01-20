Материнская компания Google сократит 12 тысяч сотрудников — 6% штата Статьи редакции
Сокращения коснулись всей Alphabet и разных продуктовых направлений, а попали под него те сотрудники, чьи задачи имели более низкий приоритет.
- Alphabet, владеющая Google, уволит около 12 тысяч сотрудников, сообщил гендиректор обеих компаний Сундар Пичаи. В своём письме он выразил «глубочайшее сожаление» в связи с решением и взял на себя полную ответственность за все шаги компании, которые к этому привели.
- Пичаи заявил, что в течение двух лет Alphabet активно развивалась и нанимала сотрудников, чтобы стимулировать этот рост, не ожидая, что окажется в «текущих экономических условиях». Теперь ей предстоит сосредоточиться на сокращении затрат и направить все усилия на самые приоритетные для бизнеса направления.
- Уволенным сотрудникам из США уже разослали уведомления. В течение минимум 60 дней с этого момента компания будет выплачивать зарплату, а также предложит выходные пособие — это деньги за 16 рабочих недель плюс ещё две недели за каждый отработанный год в Google.
- Вдобавок к этому она рассчитается за неотгулянные в 2022 году отпуска и выдаст заработанные за год бонусы, продолжит покрывать медицинскую страховку на протяжении полугода, поможет с поиском новой работы и иммиграционными вопросами.
- В других странах сокращение займёт больше времени из-за особенностей местных законов. Уволенным сотрудникам также будут причитаться вспомогательные выплаты.
- Другие ИТ-компании также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.
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В поддержку всем уволенным, Гугл не будет показывать рекламу своих сервисов в течение целого дня.
и другие сотрудники не будут ничего постить
Не будет выдавать в поиске ничьи вакансии.
Отличная новость для обитателей VC, которые имеют как минимум 2-3 бизнеса за плечами и уже вовсю строят новый.
Кризис – самое время нанимать людей, рабочая сила становится дешёвой как никогда.
Открываем шампанское.
с зарплатами гугля люди уже такие подушки накопили что могут позволить переехать в мексику и не работать несколько лет решать литкод по часу в день и остальное время чилить, и через пару лет устроиться на свои 200-300 как и продолжить жить и ни в чем себе не отказывать уже в сша
как то подло вам не кажется?
Программирую на C++ за еду. Не вайтишник, со школы профессию выбрал.
Помните анекдот про людоедов в крупной фирме?
- Ну и кто ее сожрал?
- Я - признается один из них.
- Идиот! Мы весь месяц ели маркетологов, управляющих, региональных менеджеров, бренд-менеджеров, и никто ничего не замечал! Ну на хрена, на хрена ты сожрал уборщицу?!
Главное "уборщицу" не увольнять, и никто и не заметит. ))
Эксперты по США, а поделитесь с нами, чё там за такие жёсткие условия настали? Для тупых, кто не экономист, а обычный быдлокодер. Пли-и-из.
Закончился рост, связанный с ковидом.
Ай ти в времена санитарных кордонов,удаленка и это все очень сильно увеличили доходы ай ти и биг теха.
Сейчас это закончилось,плюс,может быть общее уменьшение темпов роста мировой экономики ибо рашка подосрала
Местный центробанк повышает ставку, чтобы сдержать инфляцию. Это отражается на доходах бигтехов (и на выживаемости тех, кто меньше) и сильно бьет по цене акций, на которых они так же больше не могут зарабатывать (а в ковид росли, как на дрожжах, неадекватно росту прибыли). Оттого рецессия
Инфляция вызвана в основном безудержными вливаниями и увеличением госдолга в ковид и после
обычная оптимизация расходов. доходы видимо уже не те
Великое сокращение 2.0?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Теперь в айтишечку будут идти те, кому это реально интересно, а не вчерашние сантехники и охранники, считайте сейчас мягкий вариант лопнувшего пузыря доткомов - обычная коррекция после бурного роста, после которого через несколько лет будет новый рост, но на чуть новых принципах, разрабы будут уже обвешаны всякими chatGPT
просто ржака, написал вчера вопрос чуваку из гугла есть или планируются у них сокращения, он сказал что ни разу не было за все историю и не планируются))) и тут я открываю эту статью на вс)) наверное он сглазил
Ну как будто рядовому челу с Гугла все известно то там планируется топ менеджментом.
IT гиганты смотря на Илона Маска - " А что так можно было?"
для сотрудников it компаний 2023 начался не очень
для всего мира он начался не очень. рецессия надвигается.
А я смотрю, модная тенденция и она приживается.
Вроде, да, а вроде как и уровень безработицы не растёт. Это сейчас больше перераспределение. Но и время стартапов на пустом месте тоже закончилось. Так что разные процессы с противоположных сторон работают
Интересно другое.
Как это отразится на рынке труда и экономике в ближайшие годы?
Оптимизация процессов наше все?
Роботизация и искусственный интеллект нам в помощь?
Это только начало. И не только в рецессии дело. С развитием ИИ и робототехники увольнений будет всё больше. Капитализм — он такой, сокращаем и оптимизируем. Кажется, я превратился в Вадима Д. и говорю очевидные вещи.
Ну ХЗ. Автоматизация уже десятки лет рекорды бьет, а вот рабочих мест меньше не становится. Просто всякие бульшит джобс появляются.
Печально( Хорошо хоть не бросают без поддержки.
Эх, корпорация добра
Началось?
А что случилось?
Да сколько можно
одни сокращения
так смешно смотреть на хештег увольнения
#увольнения
Начинать увольнения необходимо с белых гетеросексуальных мужчин