Карьера
Полина Лааксо

Материнская компания Google сократит 12 тысяч сотрудников — 6% штата Статьи редакции

Сокращения коснулись всей Alphabet и разных продуктовых направлений, а попали под него те сотрудники, чьи задачи имели более низкий приоритет.

Источник: iXBT
  • Alphabet, владеющая Google, уволит около 12 тысяч сотрудников, сообщил гендиректор обеих компаний Сундар Пичаи. В своём письме он выразил «глубочайшее сожаление» в связи с решением и взял на себя полную ответственность за все шаги компании, которые к этому привели.
  • Пичаи заявил, что в течение двух лет Alphabet активно развивалась и нанимала сотрудников, чтобы стимулировать этот рост, не ожидая, что окажется в «текущих экономических условиях». Теперь ей предстоит сосредоточиться на сокращении затрат и направить все усилия на самые приоритетные для бизнеса направления.
  • Уволенным сотрудникам из США уже разослали уведомления. В течение минимум 60 дней с этого момента компания будет выплачивать зарплату, а также предложит выходные пособие — это деньги за 16 рабочих недель плюс ещё две недели за каждый отработанный год в Google.
  • Вдобавок к этому она рассчитается за неотгулянные в 2022 году отпуска и выдаст заработанные за год бонусы, продолжит покрывать медицинскую страховку на протяжении полугода, поможет с поиском новой работы и иммиграционными вопросами.
  • В других странах сокращение займёт больше времени из-за особенностей местных законов. Уволенным сотрудникам также будут причитаться вспомогательные выплаты.
  • Другие ИТ-компании также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.

#новость #увольнения #google

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62 комментария
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Уютный Никита

В поддержку всем уволенным, Гугл не будет показывать рекламу своих сервисов в течение целого дня.

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Виктор Симонов

и другие сотрудники не будут ничего постить

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Манагеры не нужны

Не будет выдавать в поиске ничьи вакансии.

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Pavel Ivanov

Отличная новость для обитателей VC, которые имеют как минимум 2-3 бизнеса за плечами и уже вовсю строят новый.

Кризис – самое время нанимать людей, рабочая сила становится дешёвой как никогда.

Открываем шампанское.

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Nasha Rasha

с зарплатами гугля люди уже такие подушки накопили что могут позволить переехать в мексику и не работать несколько лет решать литкод по часу в день и остальное время чилить, и через пару лет устроиться на свои 200-300 как и продолжить жить и ни в чем себе не отказывать уже в сша

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7 комментариев
Yuri Polyakov

как то подло вам не кажется?

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3 комментария
Бинарный Ёж

Программирую на C++ за еду. Не вайтишник, со школы профессию выбрал.

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Постоянный Петя

Помните анекдот про людоедов в крупной фирме?
- Ну и кто ее сожрал?
- Я - признается один из них.
- Идиот! Мы весь месяц ели маркетологов, управляющих, региональных менеджеров, бренд-менеджеров, и никто ничего не замечал! Ну на хрена, на хрена ты сожрал уборщицу?!
Главное "уборщицу" не увольнять, и никто и не заметит. ))

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Манагеры не нужны

Эксперты по США, а поделитесь с нами, чё там за такие жёсткие условия настали? Для тупых, кто не экономист, а обычный быдлокодер. Пли-и-из.

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Юрий Коршев

Закончился рост, связанный с ковидом.

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2 комментария
Корпорат Милитех

Ай ти в времена санитарных кордонов,удаленка и это все очень сильно увеличили доходы ай ти и биг теха.
Сейчас это закончилось,плюс,может быть общее уменьшение темпов роста мировой экономики ибо рашка подосрала

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2 комментария
Gollut

Местный центробанк повышает ставку, чтобы сдержать инфляцию. Это отражается на доходах бигтехов (и на выживаемости тех, кто меньше) и сильно бьет по цене акций, на которых они так же больше не могут зарабатывать (а в ковид росли, как на дрожжах, неадекватно росту прибыли). Оттого рецессия
Инфляция вызвана в основном безудержными вливаниями и увеличением госдолга в ковид и после

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2 комментария
Онлайн-Аптека

обычная оптимизация расходов. доходы видимо уже не те

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Eli

Великое сокращение 2.0?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

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6 комментариев
Денис Демидов

Теперь в айтишечку будут идти те, кому это реально интересно, а не вчерашние сантехники и охранники, считайте сейчас мягкий вариант лопнувшего пузыря доткомов - обычная коррекция после бурного роста, после которого через несколько лет будет новый рост, но на чуть новых принципах, разрабы будут уже обвешаны всякими chatGPT

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Nasha Rasha

просто ржака, написал вчера вопрос чуваку из гугла есть или планируются у них сокращения, он сказал что ни разу не было за все историю и не планируются))) и тут я открываю эту статью на вс)) наверное он сглазил

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Dimitri

Ну как будто рядовому челу с Гугла все известно то там планируется топ менеджментом.

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Norman

IT гиганты смотря на Илона Маска - " А что так можно было?"

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Андрей Иванов
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Альберт Булавин

для сотрудников it компаний 2023 начался не очень

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Garmonbon

для всего мира он начался не очень. рецессия надвигается.

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3 комментария
Вадим Д.

А я смотрю, модная тенденция и она приживается.

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Пабы старой Руси

Вроде, да, а вроде как и уровень безработицы не растёт. Это сейчас больше перераспределение. Но и время стартапов на пустом месте тоже закончилось. Так что разные процессы с противоположных сторон работают

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2 комментария
Ware Wow

Интересно другое.
Как это отразится на рынке труда и экономике в ближайшие годы?

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Андрей Иванов

Оптимизация процессов наше все?
Роботизация и искусственный интеллект нам в помощь?

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Жизненный Валера

Это только начало. И не только в рецессии дело. С развитием ИИ и робототехники увольнений будет всё больше. Капитализм — он такой, сокращаем и оптимизируем. Кажется, я превратился в Вадима Д. и говорю очевидные вещи.

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Dimitri

Ну ХЗ. Автоматизация уже десятки лет рекорды бьет, а вот рабочих мест меньше не становится. Просто всякие бульшит джобс появляются.

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1 комментарий
Romana

Печально( Хорошо хоть не бросают без поддержки.

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Rafa Ramazanov

Эх, корпорация добра

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Михаил Жирнов

Началось?

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Alexander Golubev

А что случилось?

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Николай Костров

Да сколько можно
одни сокращения

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Petr Razdorov

так смешно смотреть на хештег увольнения
#увольнения

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Доктор Богомол Тобогган

Начинать увольнения необходимо с белых гетеросексуальных мужчин

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