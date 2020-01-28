На отсутствие соуса в обеде «МакКомбо» пожаловался один из посетителей.

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Петербургское управление ФАС оштрафовало ООО «СРП», дочернюю компанию McDonald's, на 110 тысяч рублей за недостоверную рекламу.

Регулятору пожаловался посетитель одного из ресторанов McDonald's. В мае 2019 года он купил комплексный обед «МакКомбо» — на рекламном изображении в предложение входили напиток, картофель фри, шесть наггетсов и соус. Но на кассе посетителю сказали заплатить за соус отдельно, он стоил шесть рублей.

УФАС по Санкт-Петербургу