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На отсутствие соуса в обеде «МакКомбо» пожаловался один из посетителей.
Петербургское управление ФАС оштрафовало ООО «СРП», дочернюю компанию McDonald's, на 110 тысяч рублей за недостоверную рекламу.
Регулятору пожаловался посетитель одного из ресторанов McDonald's. В мае 2019 года он купил комплексный обед «МакКомбо» — на рекламном изображении в предложение входили напиток, картофель фри, шесть наггетсов и соус. Но на кассе посетителю сказали заплатить за соус отдельно, он стоил шесть рублей.
Ведомство установило, что ресторан нарушил закон о рекламе, который не допускает введение потребителя в заблуждение, и выписало компании предписание об устранении нарушения.
а проданный наггетс был откушенный? а то еще на 110 тыс. можно нагреть McDonald's
Зато льда полстакана сыпят. И вообще, пока все агрятся на соус, они картошки в 2 раза меньше кладут, чем на картинке
Приятно штрафовать общепитовскую компанию с 4-мя лярдами уставного капитала) Для сравнения у ПАО Кировский Завод уставной капитал 1 087 000 руб.
Забыли написать, что это "предлагаемый вариант сервировки". Ошибка новичка.
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