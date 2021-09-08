Сооснователя «Островка» Сергея Фаге задержали в Домодедово — у него нашли наркотики Статьи редакции
Его заключили под стражу на 30 суток. По статье о перевозе наркотиков в крупном размере предусмотрено до 20 лет тюрьмы.
Таможня аэропорта Домодедово 26 августа 2021 года объявила о задержании гражданина Украины — он пытался пройти через «зелёный» коридор, но при досмотре ручной клади у него нашли бумагу, пропитанную ЛСД, и капсулу амфетамина. Telegram-канал «Небожена» тогда написал, что речь идёт о предпринимателе Сергее Фаге, но вскоре удалил публикацию.
Позже в таможне сообщили vc.ru, что действительно остановили Сергея Фаге 1985 года рождения. В 2013 году он не отрицал, что у него есть украинское гражданство.
Статья 229.1 часть 3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
27 августа Домодедовский горсуд арестовал Фаге на 30 суток, подтвердила vc.ru начальница отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Юлия Кузнецова. Заседание проводила судья Ольга Пищукова. Сейчас предприниматель находится в ФКУ СИЗО №7 по городу Москве.
Редакция vc.ru ожидает комментария представителя Фаге.
Сергей Фаге — выпускник Стэнфорда, он основал сервисы Mirror Emoji Keyboard, «Островок» (от управления которым отошёл в конце 2016 года) и TokBox. В том числе он увлекается биохакингом — в 2017 году он рассказал на Medium, а затем и на vc.ru о своих принципах. В том числе он начал принимать биодобавки, антидепрессанты и другие препараты по рекомендациям команды врачей.
Для человека, который будет жить 1000 лет - это минутная задержка в пути.
Хайфлек сейчас неистово смеётся.
Ну как сказать. 20 лет назад, если кому рассказать про сегодняшние смартфоны, то все взвыли бы от восторга. А сегодня труба есть у каждого бомжа и это никому не интересно.
ХЗ чё там складётся в итоге с биоинженерией, вот реально, это даже почти не шутка может быть.
"Бумага пропитанная ЛСД" - может там пачка svetocopy была )
Простите, а зачем везти с собой лсд и амфетамин, если знаешь что за их контрабанду дают 20 лет?
Зависимость она такая...
ну давай, расскажи нам про зависимость от ЛСД
Не один трезвомыслящий не возмет с собой наркотик, тем более в аэропорту.
Если (очень если, учитывая РФ правоохрану) он тащил, то очень мб что не знал про суровость наказания (а это не освобождает как говорится). Так реально народ летает, но в основном в РФ везут, забывают выложить гаш например, когда летят из Нидерландов или из Бостона того же.
Ну давайте не будем нагнетать. 20 лет это максимум по статье. Подробностей пока нет, но вряд ли тут может идти речь максимальных сроках.
А минимум 10. Как будто что то меняет
Срок выхода по удо это меняет, например.
Для тяжких преступлений УДО не предусмотрено. А тяжкие преступления это когда максималка от 10 лет как раз. Придется очень постараться чтобы классифицировать это как преступление средней тяжести с возможностью УДО.
Смешанный
По всем статьям можно претендовать на УДО. Смотрите 79 УК РФ, даже при пожизненном можно на УДО пробовать претендовать (правда лицо должно отсидеть не меньше 25 лет и не факт что удовлетворят УДО ещё, но претендовать можно на него).
Хм, да, неправильно отложилось в памяти, сорян. Для тяжких половину нужно отмотать
УПК или УК? Это два разных кодекса.
Смешанный
79 УК РФ, не УПК.
Кто это сказал, что не предусмотрено?
Все предусмотрено. И есть тяжкие, есть особо тяжкие. Здесь - попытка контрабанды наркоты предъявлена - особая тяж, но.. НО! Согласно УИК и УПК - это 2/3 срока выход на УДО и 1/3 выход в колонию-поселение с возможной (но редкой) историей "проживание в пределах административной территории места нахождения колонии-поселения" с семьей или близкими родственниками.
Видел своими глазами, как со сроком в 9 лет, человек уже гонял по городу через 2. Но.. Там сложная история была и оооочень много друзей в правоохране.
Он будет сидеть на строгаче. 10 или 20 не важно) ну дадут ему 12, выйдет через 6, если выйдет.
Вы так легкомысленно пишете эти цифры и говорите, что разницы между ними никакой. Простите, я не врубаюсь, для вас отсидеть 6 лет или 16 разницы нет?
Вы про особую тяж и не 3/4, а 2/3. Просто по тяжким сидят почти все ибо че сажать по не тяжким. А так, классика, тяж - это 1/2 удо.
Боже ну хрен ли не открыть google???
В этой статей нечего не меняет!) 10 это почти 20!) Он же не на Бали будет отбывать)
Драгоценный татарин
Да, конечно, максимум.
Штука в том, что у нас особо крупные размеры - это шишка или гашиша полторы ляпки.
Ну это на самом деле не так:
Для наркотических средств, в частности, установлены следующие значительный, крупный и особо крупный размеры: гашиш (анаша, смола каннабиса) — соответственно свыше 2 граммов, свыше 25 г и свыше 10000 г; каннабис (марихуана) — свыше 6 г, 100 г и 100000 г;
Амфетамин 1гр, в отличии от метмфетамина которого 2 грамма.
А вообще всё тут:
https://base.garant.ru/70237124/
За марку ему ничего не дадут, там невозможно точную оценку вещества сделать. А вот за амф сможет поставить рекорды продолжительности жизни на зоне. З.Ы. Вроде умный парень, за чем в аэропорт с веществами поперся - еще одна загадка которую человечеству только предстоит разгадать.
Да, за амфетамин от 0.2 уже крупный размер, если там больше то хана Фаге.
Там в месте с бумажкой взвешивают, не важно сколько действующего в-ва
вы только учитывайте, что для всех случаев, когда невозможно определить размер вещества, за этот размер принимается общий вес его носителя, то есть, условно, если бы у него эта марка была растворена в пузырьке воды, то учли бы вес воды. Вроде это работает именно так. В случае с маркой, конечно, бумага весит сущий пустяк, но отделять вес вещества никто не будет
Солидный рубин
А как надо?
поздно PS дописал
А надо реальных вредителей обществу ловить. А не просто для статистики.
я зануда. я даже прошёл по ссылке
> В России на сегодняшний день отбывают наказание за преступления, ущерб которых составил менее 2500 рублей (мешок картошки), 12400 человек.
я правильно понимаю, что если у Вас украли бумажник в котором наличными всего 2 000, то понять и простить?
Ну и если уж конкретно про мешок картошки, то и такое бывает. Только вот некоторые из таких "жертв" правоохранительной системы совершенно асоциальные люди, которые отравляют жизнь окружающем в достаточно большом радиусе. И формально они сидят за курицу, а фактически по совокупности.
за убийство и то меньше дают :)
Хорошо хоть не сказал что он за Навального
Тогда бы пожизненное дали
Ага, конечно, успешный чувак с наркотой через аэропорт, а то ведь в других странах то не купить... А потом выясниться, что его бизнес кто-то недорого купил, а его просто депортируют...
Фаге не имеет отношения к Островку давно. Наверное, долька какая-то есть, но «отжать бизнес» через эту схему вряд ли получится.
А если взглянуть с другой стороны: этот "чувак" ничем не отличается от нас с тобой, он не потомственный английский аристократ.
Упоминание компаний - это работа журналистов по большей части, чтобы классы собрать.
Я не знаю конечно, но может вы тоже ± 85 года рождения, окончили Стэнфорд и основали пару тройку успешных стартапов/бизнесов, я лично подобным похвастать не могу ))
и наверное в таком случае ему есть, что терять, чтобы не заниматься подобной фигнёй, которую приписывают. И тут ещё невзначай откуда то Украина вдруг, казалось бы, при чем здесь вообще это??)
По такой логике, если у него хорошее образование, он успешный предприниматель - зачем он вообще амфетамин с кислотой жрет?
Я встречал трансформации от веществ к ПП и спорту, но не наоборот.
Я ведь пишу не про то, что он жрет или нет жрет, это его дело, а про то, что ему надо зачем то это возить с собой )
"На чиле" забылся)
Может марка для биохакера как блокнот для ассистентки - везде с собой носит
Вот видите, все зря. Отучился, что-то там основал, а политического влияния не приобрел, как обычного таджикского бегунка с образованием пастуха хлопнули. Надо было ему МГИМО закончить и по мидовской лини заниматься любимым делом
Не не, тут 100% это его, вы почитайте его статьи, там есть про вещества.
Сайты с окончанием .onion, тысячи их. В рф тоже есть такой..
У него нет бизнеса в РФ. По крайней мере, широко известного. Или Вы что-то знаете, чего мы не знаем?
Героин, методон, кокаин. Мы называли это биохакинг)))
Не то, чтобы всё это было категорически необходимо, но если уж начал заниматься биохакингом, то к делу надо подходить серьёзно.
Это не наркотики, отметил Фаге, а средства биохакинга
ну так да,оба психоторопа,физическое зависимости не вызывают
физической зависимости не вызывают
В таком случае наркотики - это только опиаты при вводе в/в?
Теперь он отправится на «островок»!!!
линкольн 6 эхо ваше время пришло
Зачем с собой таскать эту шнягу на самолётик? Наверно в состоянии расширенного сознания, был.
Московский Данила
Такая незаметная мелочь могла быть подброшена в стране отправления, или она могла заваляться в карманах толстовки, которую он у кого-то взял впопыхах, например. Тупо мог не знать.
Странно как у него амфетамин сочетался с таким вниманием к здоровью.
Вероятно, после приема амфетаминов как раз таки и задумался, как бы здоровье улучшить. Не прекращая приема)
У биофакеров это внимание к здоровью очень извращённое. Большинство скорее ищут относительно легальный способ упороться (повысить работоспособность, улучшить креативность, и много других названий), а когда это не работает - переходят к относительно легальным и откровенно нелегальным
может быть от ADHD (Синдром дефицита внимания и гиперактивности), при нем прописывают амфетамины, но может без диагноза и принимал
От ADHD в Украине можно легально купить армодафинил. Это я как человек с ADHD говорю.
без рецепта? прикольно
Я так понял он всю диету и строил на приеме наркоты и всегда был бодр и энергичен
Да это скорее всего для микродозинга. Довольно старая история о том что якобы сверхмалые, близкие к гомеопатическим дозы ЛСД и амфетамина каждый день приводят к повышению эффективности работы мозгов. Чушь полнейшая же - просто модное явление в Штатах, чуть-ли не времён хиппи. Он же биохакер типа, скорее всего пытался таким образом "прокачать мозги". Ну, судя по тому что он додумался везти свои вещества в страну где такие вещества под запретом, - непохоже что "прокачка" работает))
Фаге втирал, что он на пике интеллектуальных возможностей (не то, что мы), но не брать наркоту в самолёт у него ума не хватило.
Фаге втирал, что он на пике интеллектуальных возможностей
Это ты просто ударение не на тот слог ставил, а он все верно говорил.
Островок хотят отжать что ли?
слыхал ленин умер?
Вообще-то, Ленин - гриб!
Из айти в авторитеты)
Хочу подкаст "В IT в хату"
Первый выпуск: "Закладки в аэропорту" =)
А второй выпуск по УДО)
Нееее) там десятка светит!) он же инициативный) он там столько напишет)
надо было сразу весь лист принимать на месте
жалко, конечно, будет, если за провоз такого волшебного и полезного вещества, закроют на несколько лет
читал про большие передозировки, люди выживали с минимальными последствиями потом
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1129381/?page=4
Пояснительная бригада - КАК объясните мне КАК может рандомная проверка найти бумагу пропитанную лсд? Ни цвета ни запаха нет. Они реагентом улриха на все страницы книг там прокапали?
100% кто-то слил заранее где и в каком виде у него был прокапан лизер. ПЗДЦ.
А вот амф ты зря взял, его наверняка можно пробить хроматографией (или как там эта палочка зовется в аэропорту?)
UPDATE: ага он тупо марки с заводским принтом возил. https://domodedovo.customs.gov.ru/press/news/document/299603 палевно =(
Боюсь опять показную порку устроят. Сереже респект за то что открыто говорил о психоделе, но осторожнее надо было быть. Марки перекапать на обычную бумагу хотя бы.
Начали случайный досмотр - видят пассажир нервничает. Дальше увели в отдельное помещение и там уже все досмотрели как следует
Постанова, имхо. Долю будут делить
Пакетика
Да какая постанова, Фаге сам в своих статьях писал про микродозинг
эх Серега, кто ж кислоту с феном мешает %)
в юности, помню, один знакомый поверх кислоты курил какую-то адскую ацетоновую гидру и потом лежал овощем с выпучеными глазами слюна изо рта капала.
Сережа, ну зачем ты со своим биохакингом приехал в страну, где за 1 марку дают в 2 раза больше, чем за убийство с отягчающими...
Подозреваю, что отказал кураторам ЧК в чем-то. При путлеровской правоохране очень сложно им верится в принципе про найденные 10 грамм. Еще больше поражает факт, что значит самолетами МИДа таскают тонны кокса - это в общем-то норм, а если себя чел травит и явно не сбытом занимается - это тюрьма. Комплексное нарушение причинно-следственных связей. Очередной бред. Все больше не хочу возвращаться в РФ. Одно убожество и говно.. каждый день..
Откуда у миноритарного акционера не самого большого да еще убыточно бизнеса кураторы из ЧК?
Преступников ловят. До 20 лет.
Вот теперь мир стал безопаснее. Борцы.
Закон есть закон и не важно бизнесмен ты или дилер. Перевозишь наркоту - садись.
Закон есть закон - это любимые фразы ССовцев были и франкистов, а кстати еще путинистов. Я уж молчу, что 10 грамм на карман кинули и тоже дальше "закон есть закон", нанимай адвоката-разводилу за лям и получай срок... Только закон есть закон только для плебеев, а для патрициев ссать хотели они на суды, на закон и если надо мусора раздавят на бентли прям на кутузе и домой поедут. Вот такой закон есть закон! Мы это видим каждый день, как в РФ "закон есть закон". Огонь!
Какой бл "закон есть закон" в стране, где оправдательных вердиктов НЕТ!
Действительно, за последнее десятилетие в среднем в России выносится около 0,8% оправдательных приговоров в год. Однако во многих других странах, в том числе европейских, процент оправдательных приговоров такой же или даже еще ниже: в Германии – 0,9 %, в Португалии – 0,6 %, в Чехии – 0,3%, в Бельгии – 0,3%, в Венгрии – 0,2%.
Возникает вопрос, может ли статистика оправдательных приговоров хоть как-то характеризовать гуманность государственной судебной системы. Ответить на этот вопрос позволяет наглядный заокеанский пример. В очень схожих между собой по менталитету, культуре и составу населения США и Канаде кардинально отличается статистика оправдательных приговоров: 20% - в США, 0,7% - в Канаде.