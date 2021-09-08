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Право
Лиана Липанова

Сооснователя «Островка» Сергея Фаге задержали в Домодедово — у него нашли наркотики Статьи редакции

Его заключили под стражу на 30 суток. По статье о перевозе наркотиков в крупном размере предусмотрено до 20 лет тюрьмы.

184 184 комментария
13 086 просмотров

Таможня аэропорта Домодедово 26 августа 2021 года объявила о задержании гражданина Украины — он пытался пройти через «зелёный» коридор, но при досмотре ручной клади у него нашли бумагу, пропитанную ЛСД, и капсулу амфетамина. Telegram-канал «Небожена» тогда написал, что речь идёт о предпринимателе Сергее Фаге, но вскоре удалил публикацию.

Позже в таможне сообщили vc.ru, что действительно остановили Сергея Фаге 1985 года рождения. В 2013 году он не отрицал, что у него есть украинское гражданство.

Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток. Материалы были переданы в ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово.

Софья Реснянская
пресс-секретарь Домодедовской таможни

Статья 229.1 часть 3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сергей Фаге личная страница в Facebook

27 августа Домодедовский горсуд арестовал Фаге на 30 суток, подтвердила vc.ru начальница отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Юлия Кузнецова. Заседание проводила судья Ольга Пищукова. Сейчас предприниматель находится в ФКУ СИЗО №7 по городу Москве.

Редакция vc.ru ожидает комментария представителя Фаге.

Сергей Фаге — выпускник Стэнфорда, он основал сервисы Mirror Emoji Keyboard, «Островок» (от управления которым отошёл в конце 2016 года) и TokBox. В том числе он увлекается биохакингом — в 2017 году он рассказал на Medium, а затем и на vc.ru о своих принципах. В том числе он начал принимать биодобавки, антидепрессанты и другие препараты по рекомендациям команды врачей.

#новость

184 184 комментария
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184 комментария
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Драгоценный татарин

64

20 лет за марку и 1 таблетку.
Прям правосудие такое правосудное -) 

Ответить

Илья Ефимов

Драгоценный
90

Для человека, который будет жить 1000 лет - это минутная задержка в пути.

Ответить

Radinec S-ve

Илья
1

Хайфлек сейчас неистово смеётся.

Ответить

Илья Ефимов

Radinec
0

Ну как сказать. 20 лет назад, если кому рассказать про сегодняшние смартфоны, то все взвыли бы от восторга. А сегодня труба есть у каждого бомжа и это никому не интересно.

ХЗ чё там складётся в итоге с биоинженерией, вот реально, это даже почти не шутка может быть.

Ответить

Sergey Pozhilov

Драгоценный
52

"Бумага пропитанная ЛСД" - может там пачка svetocopy была )

Ответить

Shepard

Sergey
3

Надо было IPS или на худой конец OLED

Ответить

Драгоценный татарин

Sergey
2

Ещё забавно про 'зелёную зону' '. Типа, надо было через красную идти и декларацию заполнить)) 

Ответить

Ватная Корзиночка

Драгоценный
10

Простите, а зачем везти с собой лсд и амфетамин, если знаешь что за их контрабанду дают 20 лет?

Ответить

Прямой угол

Ватная
3

Зависимость она такая... 

Ответить

Roma Schreibikus

Прямой
6

ну давай, расскажи нам про зависимость от ЛСД

Ответить

Nicolay

Roma
0

Амфетаминовая?

Ответить

Ватная

Roma
0

психологическая почему бы и нет, вполне реально может существовать.

Ответить

Эдуард Гладышев

Ватная
–1

Ну точно в разы слабее чем от сахара.

Ответить

Кигхриль Vselensky

Ватная
3

Не выкидывать же…

Ответить

Норрин Радд

Ватная
1

Хотел получить новый опыт )

Ответить

Илья Попов

Ватная
0

Не один трезвомыслящий не возмет с собой наркотик, тем более в аэропорту.

Ответить

Limonada Jo

Илья
2

трезвомыслящий - это не про биохакеров)

Ответить

Alex Shaman

Ватная
0

Если (очень если, учитывая РФ правоохрану) он тащил, то очень мб что не знал про суровость наказания (а это не освобождает как говорится). Так реально народ летает, но в основном в РФ везут, забывают выложить гаш например, когда летят из Нидерландов или из Бостона того же.

Ответить

Солидный рубин

Ватная
0

Да типичный случай.
Так привык, что всегда есть и забыл выложить.

Ответить

Михаил Белов

Драгоценный
3

Ну давайте не будем нагнетать. 20 лет это максимум по статье. Подробностей пока нет, но вряд ли тут может идти речь максимальных сроках.

Ответить

Artemiy Shlesberg

Михаил
15

А минимум 10. Как будто что то меняет

Ответить

Михаил Белов

Artemiy
3

Срок выхода по удо это меняет, например. 

Ответить

Pavel Myasnov

Михаил
1

Для тяжких преступлений УДО не предусмотрено. А тяжкие преступления это когда максималка от 10 лет как раз. Придется очень постараться чтобы классифицировать это как преступление средней тяжести с возможностью УДО.

Ответить

Смешанный

Pavel
4

По всем статьям можно претендовать на УДО. Смотрите 79 УК РФ, даже при пожизненном можно на УДО пробовать претендовать (правда лицо должно отсидеть не меньше 25 лет и не факт что удовлетворят УДО ещё, но претендовать можно на него).

Ответить

Pavel Myasnov

Смешанн…
2

Хм, да, неправильно отложилось в памяти, сорян. Для тяжких половину нужно отмотать

Ответить

Кигхриль

Pavel
0

Открой упк

Ответить

Никита Шультайс

Кигхриль
0

УПК или УК? Это два разных кодекса. 

Ответить

Смешанный

Никита
0

79 УК РФ, не УПК.

Ответить

Кигхриль

Смешанн…
0

Да, вы правы, не упк, но в любом случае по нарко тяжким удо предусмотрено

Ответить

Alex

Кигхриль
0

Кто это сказал, что не предусмотрено?
Все предусмотрено. И есть тяжкие, есть особо тяжкие. Здесь - попытка контрабанды наркоты предъявлена - особая тяж, но.. НО! Согласно УИК и УПК - это 2/3 срока выход на УДО и 1/3 выход в колонию-поселение с возможной (но редкой) историей "проживание в пределах административной территории места нахождения колонии-поселения" с семьей или близкими родственниками.
Видел своими глазами, как со сроком в 9 лет, человек уже гонял по городу через 2. Но.. Там сложная история была и оооочень много друзей в правоохране.

Ответить

Роман Перепёлкин

Михаил
0

Он будет сидеть на строгаче. 10 или 20 не важно) ну дадут ему 12, выйдет через 6, если выйдет.

Ответить

Михаил Белов

Роман
1

Вы так легкомысленно пишете эти цифры и говорите, что разницы между ними никакой. Простите, я не врубаюсь, для вас отсидеть 6 лет или 16 разницы нет?

Ответить

Кигхриль

Роман
0

По тяжелым нарко статьям после 3/4 срока удо

Ответить

Alex Shaman

Кигхриль
0

Вы про особую тяж и не 3/4, а 2/3. Просто по тяжким сидят почти все ибо че сажать по не тяжким. А так, классика, тяж - это 1/2 удо.
Боже ну хрен ли не открыть google???

Ответить

Роман Перепёлкин

Artemiy
–2

В этой статей нечего не меняет!) 10 это почти 20!) Он же не на Бали будет отбывать)

Ответить

Драгоценный татарин

Михаил
–2

Да, конечно, максимум.
Штука в том, что у нас особо крупные размеры - это шишка или гашиша полторы ляпки. 

Ответить

Михаил Белов

Драгоце…
0

Ну это на самом деле не так:
Для наркотических средств, в частности, установлены следующие значительный, крупный и особо крупный размеры: гашиш (анаша, смола каннабиса) — соответственно свыше 2 граммов, свыше 25 г и свыше 10000 г; каннабис (марихуана) — свыше 6 г, 100 г и 100000 г; 

Ответить

3216q114

Михаил
0

Амфетамин 1гр, в отличии от метмфетамина которого 2 грамма.
А вообще всё тут: 
https://base.garant.ru/70237124/

Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N…
Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и…
base.garant.ru
Ответить

Pavel Pavel

Драгоценный
7

За марку ему ничего не дадут, там невозможно точную оценку вещества сделать. А вот за амф сможет поставить рекорды продолжительности жизни на зоне. З.Ы. Вроде умный парень, за чем в аэропорт с веществами поперся - еще одна загадка которую человечеству только предстоит разгадать.

Ответить

Ватная Корзиночка

Pavel
3

Да, за амфетамин от 0.2 уже крупный размер, если там больше то хана Фаге.

Ответить

Bella Donn

Ватная
1

200 мг собстно максимум сколько в капсуле умещается. Я проверял)

Ответить

Эдуард Гладышев

Pavel
1

Там в месте с бумажкой взвешивают, не важно сколько действующего в-ва

Ответить

Alexander Radutsky

Pavel
0

вы только учитывайте, что для всех случаев, когда невозможно определить размер вещества, за этот размер принимается общий вес его носителя, то есть, условно, если бы у него эта марка была растворена в пузырьке воды, то учли бы вес воды. Вроде это работает именно так. В случае с маркой, конечно, бумага весит сущий пустяк, но отделять вес вещества никто не будет

Ответить

Солидный рубин

Драгоценный
1

А как надо?

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Солидный
5

lsd надо легализовать, таблетки конечно по рецепту, да.

PS: не пропаганда

Ответить

Стас Иванов

ϏϙηαϟϮ
18

поздно PS дописал

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Стас
3

да я больше для местных. этим-то что ps, что ps5...

Ответить

semen matrasov

ϏϙηαϟϮ
0

Что pcp

Ответить

Ватная

ϏϙηαϟϮ
0

А с чего простите надо легализовать ЛСД? Он же не просто так запрещен, почитайте про HPPD.

Ответить

Солидный рубин

ϏϙηαϟϮ
0

Вы сами употребляете или просто за психотропных переживаете? )

Ответить

Sergey Ontime

Солидный
3

А надо реальных вредителей обществу ловить. А не просто для статистики.

Ответить

Солидный рубин

Sergey
0

То есть его что,  с листом ЛСД и таблами надо отпустить?

Ответить

Драгоценный татарин

Солидный
0

Полагаю, что нужно оценивать преступления по степени их общественной опасности.
Мешок хмурого это одно, таблетка кислоты - это другое. 

Ответить

Солидный рубин

Драгоце…
0

И как оценено данное преступление?
Колеса и лист ЛСД - это одно или другое?

Ответить

Денис Демидов

Драгоценный
–3

https://www.ng.ru/regions/2015-12-07/100_potatoes.html

За мешок картошки в России осуждены более 12…
За мешок картошки в России осуждены более 12 тысяч человек / Регионы России / Независимая газета
www.ng.ru
Ответить

Ян Зовём

Денис
3

я зануда. я даже прошёл по ссылке

> В России на сегодняшний день отбывают наказание за преступления, ущерб которых составил менее 2500 рублей (мешок картошки), 12400 человек.

я правильно понимаю, что если у Вас украли бумажник в котором наличными всего 2 000, то понять и простить?

Ну и если уж конкретно про мешок картошки, то и такое бывает. Только вот некоторые из таких "жертв" правоохранительной системы совершенно асоциальные люди, которые отравляют жизнь окружающем в достаточно большом радиусе. И формально они сидят за курицу, а фактически по совокупности. 

Ответить

animegravitation

Драгоценный
–2

за убийство и то меньше дают :) 
Хорошо хоть не сказал что он за Навального 
Тогда бы пожизненное дали 

Ответить

Роджер Кролик

56
Ответить

Shepard

45

Вот до чего запрет айхерба людей доводит....

Ответить

Kirill Kulagin

25

Ага, конечно, успешный чувак с наркотой через аэропорт, а то ведь в других странах то не купить... А потом выясниться, что его бизнес кто-то недорого купил, а его просто депортируют...

Ответить

Sergey

Kirill
16

многоходовочка:

1) штрафуем букинг на 100 лярдов.
2) отжимаем сервис, сажая биохакера за витаминки
3) продаем путёвки в крымские пансионаты
4) PROFIT?!

Ответить

Valentin Dombrovsky

Sergey
0

Фаге не имеет отношения к Островку давно. Наверное, долька какая-то есть, но «отжать бизнес» через эту схему вряд ли получится. 

Ответить

Стас Иванов

Kirill
8

А если взглянуть с другой стороны: этот "чувак" ничем не отличается от нас с тобой, он не потомственный английский аристократ.
Упоминание компаний - это работа журналистов по большей части, чтобы классы собрать.

Ответить

Kirill Kulagin

Стас
0

Я не знаю конечно, но может вы тоже ± 85 года рождения, окончили Стэнфорд и основали пару тройку успешных стартапов/бизнесов, я лично подобным похвастать не могу ))
и наверное в таком случае ему есть, что терять, чтобы не заниматься подобной фигнёй, которую приписывают. И тут ещё невзначай откуда то Украина вдруг, казалось бы, при чем здесь вообще это??)

Ответить

Стас Иванов

Kirill
4

По такой логике, если у него хорошее образование, он успешный предприниматель - зачем он вообще амфетамин с кислотой жрет?
Я встречал трансформации от веществ к ПП и спорту, но не наоборот.

Ответить

Kirill Kulagin

Стас
0

Я ведь пишу не про то, что он жрет или нет жрет, это его дело, а про то, что ему надо зачем то это возить с собой )

Ответить

Стас Иванов

Kirill
2

"На чиле" забылся)
Может марка для биохакера как блокнот для ассистентки - везде с собой носит

Ответить

Первый Второй

Kirill
0

Вот видите, все зря. Отучился, что-то там основал, а политического влияния не приобрел, как обычного таджикского бегунка с образованием пастуха хлопнули. Надо было ему МГИМО закончить и по мидовской лини заниматься любимым делом

Ответить

Ватная Корзиночка

Kirill
4

Не не, тут 100% это его, вы почитайте его статьи, там есть про вещества.

Ответить

Иван Шеметов

Kirill
1

биохакеры они такие

Ответить

Ян Зовём

Kirill
1

А Вы знаете где в других странах наркоту безопасно купить? 

P.S. Хотя он ввозил, значит знал. Всё таки Стэнфорд прокачивает софт скилы. 

Ответить

Bella Donn

Ян
0

Сайты с окончанием .onion, тысячи их. В рф тоже есть такой..

Ответить

Владислав

Bella
0

Про рф все в курсе, а где остальные?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Kirill
–1

У него нет бизнеса в РФ. По крайней мере, широко известного. Или Вы что-то знаете, чего мы не знаем? 

Ответить

Aleksandr Volkov

26

Героин, методон, кокаин. Мы называли это биохакинг)))

Ответить

Алексей Андреев

Aleksandr
2

Не то, чтобы всё это было категорически необходимо, но если уж начал заниматься биохакингом, то к делу надо подходить серьёзно.

Ответить

Nick Chernykh

21

Это не наркотики, отметил Фаге, а средства биохакинга

Ответить

Алексей Сладков

Nick
–1

ну так да,оба психоторопа,физическое зависимости не вызывают

Ответить

Стас Иванов

Алексей
0

физической зависимости не вызывают

В таком случае наркотики - это только опиаты при вводе в/в?

Ответить

Ruslan Umarkhanov

15

Теперь он отправится на «островок»!!!

Ответить

Денис Файзулин

Ruslan
4

линкольн 6 эхо ваше время пришло

Ответить

Стас Иванов

Денис
1

Второй фильм, где с негром поступают несправедливо)

Ответить

Covid 19

12

Зачем с собой таскать эту шнягу на самолётик? Наверно в состоянии расширенного сознания, был.

Ответить

Kot Wild

Covid
8

И действительно зачем это все везти,если на фсбшной гидре можно можно в любой точке России купить

Ответить

Covid 19

Kot
8

Дак да, торгующим органам очень не нравится, когда завозят левый товар.

Ответить

Московский Данила

Covid
0

Такая незаметная мелочь могла быть подброшена в стране отправления, или она могла заваляться в карманах толстовки, которую он у кого-то взял впопыхах, например. Тупо мог не знать.

Ответить

Сергей Мазур

11

Ожидание и реальность от биохакинга))

Ответить

Георгий Хромченко

9

Странно как у него амфетамин сочетался с таким вниманием к здоровью.

Ответить

Виктор Игоревич Исаков

Георгий
7

Ничего вы не понимаете в биохакинге🤣

Ответить

Oleksandr Letnikov

Георгий
4

Вероятно, после приема амфетаминов как раз таки и задумался, как бы здоровье улучшить. Не прекращая приема)

Ответить

Прямой угол

Георгий
3

У биофакеров это внимание к здоровью очень извращённое. Большинство скорее ищут относительно легальный способ упороться (повысить работоспособность, улучшить креативность, и много других названий), а когда это не работает - переходят к относительно легальным и откровенно нелегальным

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Георгий
1

может быть от ADHD (Синдром дефицита внимания и гиперактивности), при нем прописывают амфетамины, но может без диагноза и принимал

Ответить

KSA

Vadim
6

 ADHD (Синдром дефицита внимания и гиперактивности)

Лайфхак: Можно написать "СДВГ" и не переключать раскладку!

Ответить

Oleksandr Letnikov

Vadim
–1

От ADHD в Украине можно легально купить армодафинил. Это я как человек с ADHD говорю.

Ответить

Vadim Semenov

Oleksan…
0

без рецепта? прикольно

Ответить

Oleksandr

Vadim
1

Более того. Обычный модафинил можно не в аптеке, а в спортпите купить.

Ответить

Wonabeez Doratie

Георгий
1

Я так понял он всю диету и строил на приеме наркоты и всегда был бодр и энергичен

Ответить

John Carter

Георгий
0

В ваших америках его детям дают, ууу!

Ответить

Pavel Savchenko

Георгий
0

Да это скорее всего для микродозинга. Довольно старая история о том что якобы сверхмалые, близкие к гомеопатическим дозы ЛСД и амфетамина каждый день приводят к повышению эффективности работы мозгов. Чушь полнейшая же - просто модное явление в Штатах, чуть-ли не времён хиппи. Он же биохакер типа, скорее всего пытался таким образом "прокачать мозги". Ну, судя по тому что он додумался везти свои вещества в страну где такие вещества под запретом, - непохоже что "прокачка" работает))

Ответить

John Rickman

10

Фаге втирал, что он на пике интеллектуальных возможностей (не то, что мы), но не брать наркоту в самолёт у него ума не хватило.

Ответить

Ответственный огонь

John
4

Просто не первый раз. Чуть расслабился и попался. 

Ответить

Rudolf Cunningham

John
2

Фаге втирал, что он на пике интеллектуальных возможностей

Это ты просто ударение не на тот слог ставил, а он все верно говорил.

Ответить

Уоррен Баффет

4

Островок хотят отжать что ли?

Ответить

Ivan Zenkov

Уоррен
18

Кому он нахуй нужен

Ответить

Artem Kudinov

Уоррен
1

слыхал ленин умер?

Ответить

Supergundos

Artem
4

Вообще-то, Ленин - гриб!

Ответить

Rodeus

Supergu…
0

...и этот гриб умер

Ответить

Rodeus

Уоррен
0

Доброе утро

Ответить

Смешной американец

9

"Это не наркотики. Это витамины. У меня и графики есть"

Ответить

Rodeus

6

Добиохакерился

Ответить

Роман Перепёлкин

3

Из айти в авторитеты) 

Ответить

Стас Иванов

Роман
8

Хочу подкаст "В IT в хату"

Ответить

Роман Перепёлкин

Стас
3

Первый выпуск: "Закладки в аэропорту" =)

Ответить

Стас Иванов

Роман
2

А второй выпуск по УДО)

Ответить

Роман Перепёлкин

Стас
2

Нееее) там десятка светит!) он же инициативный) он там столько напишет)

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

3

надо было сразу весь лист принимать на месте

жалко, конечно, будет, если за провоз такого волшебного и полезного вещества, закроют на несколько лет

Ответить

Rodeus

Vadim
1

После листа он навсегда ментально исчезнет от правосудия. Если выживет.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Rodeus
0

читал про большие передозировки, люди выживали с минимальными последствиями потом

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1129381/?page=4

Coma, Hyperthermia and Bleeding Associated with…
Eight patients were seen within 15 minutes of intranasal self-administration of large amounts of…
www.ncbi.nlm.nih.gov
Ответить

KSA

Vadim
0

Похоже на пропаганду ЛГБТ.

Ответить

Sergey Vasiliev

3

Ну теперь мы хотя бы знаем что он ещё жив 

Ответить

Viktor Mann

3
Ответить

Bella Donn

1

Пояснительная бригада - КАК объясните мне КАК может рандомная проверка найти бумагу пропитанную лсд? Ни цвета ни запаха нет. Они реагентом улриха на все страницы книг там прокапали?

100% кто-то слил заранее где и в каком виде у него был прокапан лизер. ПЗДЦ. 

А вот амф ты зря взял, его наверняка можно пробить хроматографией (или как там эта палочка зовется в аэропорту?) 

UPDATE: ага он тупо марки с заводским принтом возил. https://domodedovo.customs.gov.ru/press/news/document/299603 палевно =( 

Боюсь опять показную порку устроят. Сереже респект за то что открыто говорил о психоделе, но осторожнее надо было быть. Марки перекапать на обычную бумагу хотя бы.

Домодедовская таможня
Домодедовская таможня
domodedovo.customs.gov.ru
Ответить

Nikita Groshin

Bella
4

Начали случайный досмотр - видят пассажир нервничает. Дальше увели в отдельное помещение и там уже все досмотрели как следует

Ответить

colorless

Bella
1

Обидно конечно.

Забыл/забил/не подумал о последствиях.
Ну и в зеленом коридоре выборочно шмонают, шанс минимален. Возможно по наводке уже, после его биохакерских статей, которые читали не только мы, но еще половина бывшего ФСКН.

Ответить

Velemir Hasidov

colorless
1

Может на сканере увидели кучу таблеток и решили проверить.

Ответить

Валерий Крокус

Bella
0

А что, собачки не унюхивают эти вещества?

Ответить

Semetei Omurgazy

0

Постанова, имхо. Долю будут делить

Ответить

Rodeus

Semetei
3

Долю чего?

Ответить

Allestor Krei

Rodeus
4

Пакетика

Ответить

Rodeus

Allestor
2

Они же там все инвесторы. Бумаги перераспределять будут.

Ответить

Ватная Корзиночка

Semetei
3

Да какая постанова, Фаге сам в своих статьях писал про микродозинг

Ответить

Rodeus

Ватная
0

Это микрофагинг

Ответить

Стас Иванов

Semetei
–1

Караул. Бизнес отжимают.

Ответить

Voin Mraka

2

эх Серега, кто ж кислоту с феном мешает %)
в юности, помню, один знакомый поверх кислоты курил какую-то адскую ацетоновую гидру и потом лежал овощем с выпучеными глазами слюна изо рта капала.

Ответить

Velemir Hasidov

Voin
2

Вот умеют люди отдыхать культурно

Ответить

Vladimir Osipov

2

Весь медиа в одном лице. На словах ты биохакер, а на деле - в КПЗ.

Ответить

colorless

2

Сережа, ну зачем ты со своим биохакингом приехал в страну, где за 1 марку дают в 2 раза больше, чем за убийство с отягчающими...

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Alex Shaman

0

Подозреваю, что отказал кураторам ЧК в чем-то. При путлеровской правоохране очень сложно им верится в принципе про найденные 10 грамм. Еще больше поражает факт, что значит самолетами МИДа таскают тонны кокса - это в общем-то норм, а если себя чел травит и явно не сбытом занимается - это тюрьма. Комплексное нарушение причинно-следственных связей. Очередной бред. Все больше не хочу возвращаться в РФ. Одно убожество и говно.. каждый день..

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KSA

Alex
1

Ты токсичный и депрессивный! От тебя идет негативный вайб!

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Pavel Fedorov

Alex
0

Откуда у миноритарного акционера не самого большого да еще убыточно бизнеса кураторы из ЧК?

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Sergey Ontime

0

Преступников ловят. До 20 лет.
Вот теперь мир стал безопаснее. Борцы.

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Никита Шультайс

Sergey
2

Закон есть закон и не важно бизнесмен ты или дилер. Перевозишь наркоту - садись.

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Alex Shaman

Никита
0

Закон есть закон - это любимые фразы ССовцев были и франкистов, а кстати еще путинистов. Я уж молчу, что 10 грамм на карман кинули и тоже дальше "закон есть закон", нанимай адвоката-разводилу за лям и получай срок... Только закон есть закон только для плебеев, а для патрициев ссать хотели они на суды, на закон и если надо мусора раздавят на бентли прям на кутузе и домой поедут. Вот такой закон есть закон! Мы это видим каждый день, как в РФ "закон есть закон". Огонь!
Какой бл "закон есть закон" в стране, где оправдательных вердиктов НЕТ!

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Дмитрий Кузнецов

Alex
–1

Действительно, за последнее десятилетие в среднем в России выносится около 0,8% оправдательных приговоров в год. Однако во многих других странах, в том числе европейских, процент оправдательных приговоров такой же или даже еще ниже: в Германии – 0,9 %, в Португалии – 0,6 %, в Чехии – 0,3%, в Бельгии – 0,3%, в Венгрии – 0,2%.

Возникает вопрос, может ли статистика оправдательных приговоров хоть как-то характеризовать гуманность государственной судебной системы. Ответить на этот вопрос позволяет наглядный заокеанский пример. В очень схожих между собой по менталитету, культуре и составу населения США и Канаде кардинально отличается статистика оправдательных приговоров: 20% - в США, 0,7% - в Канаде.

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Alex Shaman

Дмитрий
1

Бредятина! Что тут несут.. Откуда пруфы? С НТВ или ОРТ?