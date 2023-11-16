МВД объявило в розыск сооснователя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова Статьи редакции
По «уголовной статье», говорится в карточке базы МВД. Детали ведомство не раскрыло.
- По данным источника Telegram-канала Shot, Орлова преследуют по статье о «причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой». Те же данные получил «Ъ». Если предпринимателя признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
- Согласно версии, о которой узнал Shot, уголовное дело связано с фитнес-клубом Black Star Fitness в Москве, который соучредил Александр Орлов. Якобы арендодатель «Промтехноком» обвинил тогдашнее руководство заведения, в том числе Орлова, в причинении ущерба на 110 млн рублей.
- По словам «Промтехнокома», арендатор — юрлицо «Меркурий Фитнес» — «умышленно» не оплачивал аренду, а также вносил «инфраструктурные изменения» без разрешения: например, начала строить бассейн. По данным Shot, «Меркурий Фитнес» в процессе банкротства, зал не работает с июня 2022-го.
- 52-летний Орлов — ресторатор и бывший президент холдинга Bulldozer Group. В 2004 году вместе с Андреем Исаевым он открыл японские рестораны «Тануки». В группу входят также пивные «Ёрш» и доставка «Твоя пицца». Среди зарубежных проектов — «Тануки» в Казахстане, Узбекистане, США и ОАЭ. В Гонконге у него Ichu, а в Дубае — Cipriani, Gaia, Shanghai me и Sand.
- В 2022 году предприниматель покинул Россию и начал выходить из местных активов, писали «Ведомости». Он продал российский бизнес Bulldozer Group, закрыл комплекс «Орловские бани» в Подмосковье. А в сентябре, по данным газеты, избавился от последних активов в стране. Участники рынка полагали, что так он хотел защитить свои зарубежные проекты.
- По данным СМИ, в июле 2022 года украинские регуляторы арестовали недвижимое имущество Орлова на сумму свыше 400 млн гривен (чуть больше $11 млн по курсу на момент публикации). Тот говорил, что не имеет отношения к арестованным активам, — якобы он лишь управлял заведениями в Украине, но не владел ими.
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В интернете уже всплыли кадры побега Александра Орлова из России морем в 2022 году.
Кстати это его брат близнец
Я бы посмотрел на такой фильм
Причём тут сука vc.ru?
Известный предприниматель и венчурный капиталист в правовой среде.
Вроде такими новостями форсят все провластные СМИ, или подождите???
А ты думал, тут только статьи про то, как Озон отменил заказ, а Билайн списал 2 лишних рубля?
Я думал тут про бизнес, стартапы и инвестиции, а оказывается криминал, сво(дней) и маркетинг мамочек в декрете
Такие новости наглядно показывают, что инвестиционный климат у нас не очень
vc.ru?
Сука
Ты что упоротый? Это называется личный блог
Так причем тут vc.ru?
Это личный, сука, блог.
Зигулю повыше нужно держать.
это средняя
есть еще нижняя и короткая зига
вне политики? ясно с тобой
Причём
Тут
Охота на предателей родины, да?))
Роллины
Кого повязали - тот и предатель. Наверху знают, что делают. Главное не бухтеть!
ГУЛАГа на них нет
Вот в этом ты сильно ошибся ))
охота на майонез в филадельфии
Грамотный. Все распродал, вывел, обосновался, ну а дело - понятно, собака лает. Волож в этом плане непоследователен как антипример
Роллы невкусные привезли?
Не привезли, и не занесли, и не роллы ))
Палочки не на всех положили.
Ну не правда. Орлов положил. На всех.
Кишечные
Жесть. Так любого арендатора можно под уголовку. По сути это спор хозяйствующих субъектов. Перепланировки прописываются в договорах аренды, отступления фиксируются и наказываются. Не платеж более 2 месяцев и ты по гражданскому кодексу модешь его выгнать, оставив у себя депозит и последнюю ставку аренды. Все это защищается в договоре аренды и у собственника достаточно рычагов для исключения потерь денег.
Арендатора еще на стадии оформления договора проверять надо. Если это нулевое ООО то очевидно что его могут слить и надо прописать увеличенный депозит например для ремонта
Все этотлчевидные и прописные истины (я занимаюсь как раз коммерческой недвижимостью). И это на практике не уголовка, иначе каждый пятый условный арендатор или Арендодатель будет сидеть. Споров много и они решаются либо через переговоры либо через суд (к сожалению, очень долго).
Видимо Орлов нарушил какие-то другие вещи, может и в политику полез
Абсолютно, согласен, чушь какая то это спор хозяйствующих субъектов по факту м не выполнения условий договора аренды
А что бы вменить ст. УК "злобный" умысел должен быть , иначе состава преступления нет. Так то прикольно получилось построить бассейн и никто из собствеников не в курсе🤣
Уже и за рестораторов взялись? Совсем ловить некого?
90-е все ближе )) То ли еще будет.
Объясните в двух словах что происходит
произошла стабильность
Эволюционируем в Северную Корею
Это 4 слова, не засчитывается.
полный пиздец
Вот, фитнес этот ваш во всём виноват!
Всё по красоте сделал.
В РФ всё продал, покинул страну скреп))
К успеху пришёл
решили всех посадить походу
Поздняков, сука
Давно пора - суши говно. В последний раз заходил лет 5 назад - это было круто, разнообразное меню, адекватная цена, все вкусно. Недавно решил зайти - все на минималках, цены неадекват, принесли комок риса с огуцом. Песть тепрь хлебает баланду сам
Тануки всегда была говном, тащемта.
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А каждый все интереснее и интереснее
Со всех сторон щеманули.