Право
Полина Лааксо

МВД объявило в розыск сооснователя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова Статьи редакции

По «уголовной статье», говорится в карточке базы МВД. Детали ведомство не раскрыло.

  • По данным источника Telegram-канала Shot, Орлова преследуют по статье о «причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой». Те же данные получил «Ъ». Если предпринимателя признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
  • Согласно версии, о которой узнал Shot, уголовное дело связано с фитнес-клубом Black Star Fitness в Москве, который соучредил Александр Орлов. Якобы арендодатель «Промтехноком» обвинил тогдашнее руководство заведения, в том числе Орлова, в причинении ущерба на 110 млн рублей.
  • По словам «Промтехнокома», арендатор — юрлицо «Меркурий Фитнес» — «умышленно» не оплачивал аренду, а также вносил «инфраструктурные изменения» без разрешения: например, начала строить бассейн. По данным Shot, «Меркурий Фитнес» в процессе банкротства, зал не работает с июня 2022-го.
  • 52-летний Орлов — ресторатор и бывший президент холдинга Bulldozer Group. В 2004 году вместе с Андреем Исаевым он открыл японские рестораны «Тануки». В группу входят также пивные «Ёрш» и доставка «Твоя пицца». Среди зарубежных проектов — «Тануки» в Казахстане, Узбекистане, США и ОАЭ. В Гонконге у него Ichu, а в Дубае — Cipriani, Gaia, Shanghai me и Sand.
  • В 2022 году предприниматель покинул Россию и начал выходить из местных активов, писали «Ведомости». Он продал российский бизнес Bulldozer Group, закрыл комплекс «Орловские бани» в Подмосковье. А в сентябре, по данным газеты, избавился от последних активов в стране. Участники рынка полагали, что так он хотел защитить свои зарубежные проекты.
  • По данным СМИ, в июле 2022 года украинские регуляторы арестовали недвижимое имущество Орлова на сумму свыше 400 млн гривен (чуть больше $11 млн по курсу на момент публикации). Тот говорил, что не имеет отношения к арестованным активам, — якобы он лишь управлял заведениями в Украине, но не владел ими.

#рестораны #новости

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49 комментариев
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 Pavel Cree

В интернете уже всплыли кадры побега Александра Орлова из России морем в 2022 году.

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Ale K

Кстати это его брат близнец

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Владимир Казаков

Я бы посмотрел на такой фильм

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Fred Han

Причём тут сука vc.ru?

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Игорь Алакчеев

Известный предприниматель и венчурный капиталист в правовой среде.

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Fred Han

Вроде такими новостями форсят все провластные СМИ, или подождите???

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Иностранный агент

А ты думал, тут только статьи про то, как Озон отменил заказ, а Билайн списал 2 лишних рубля?

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Fred Han

Я думал тут про бизнес, стартапы и инвестиции, а оказывается криминал, сво(дней) и маркетинг мамочек в декрете

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Ale K

Такие новости наглядно показывают, что инвестиционный климат у нас не очень

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Сергей Лукин

vc.ru?

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Сергей Лукин

Сука

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Fred Han

Ты что упоротый? Это называется личный блог

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Сергей Лукин

Так причем тут vc.ru?

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Alexey

Это личный, сука, блог.

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Слегка Придурковатый

Зигулю повыше нужно держать.

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Кирилл Макеев

это средняя
есть еще нижняя и короткая зига

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kova7ev

вне политики? ясно с тобой

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Сергей Лукин

Причём

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Сергей Лукин

Тут

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Andrey Kulakov

Охота на предателей родины, да?))

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WasdAgency

Роллины

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дед Мазай и теоретики

Кого повязали - тот и предатель. Наверху знают, что делают. Главное не бухтеть!

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Black7

ГУЛАГа на них нет

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дед Мазай и теоретики

Вот в этом ты сильно ошибся ))

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Кирилл Макеев

охота на майонез в филадельфии

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Доктор Шкутко

Грамотный. Все распродал, вывел, обосновался, ну а дело - понятно, собака лает. Волож в этом плане непоследователен как антипример

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WasdAgency

Роллы невкусные привезли?

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дед Мазай и теоретики

Не привезли, и не занесли, и не роллы ))

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Аникин

Палочки не на всех положили.

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дед Мазай и теоретики

Ну не правда. Орлов положил. На всех.

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Иностранный агент

Кишечные

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Хамитов Ильшат

Жесть. Так любого арендатора можно под уголовку. По сути это спор хозяйствующих субъектов. Перепланировки прописываются в договорах аренды, отступления фиксируются и наказываются. Не платеж более 2 месяцев и ты по гражданскому кодексу модешь его выгнать, оставив у себя депозит и последнюю ставку аренды. Все это защищается в договоре аренды и у собственника достаточно рычагов для исключения потерь денег.

Арендатора еще на стадии оформления договора проверять надо. Если это нулевое ООО то очевидно что его могут слить и надо прописать увеличенный депозит например для ремонта

Все этотлчевидные и прописные истины (я занимаюсь как раз коммерческой недвижимостью). И это на практике не уголовка, иначе каждый пятый условный арендатор или Арендодатель будет сидеть. Споров много и они решаются либо через переговоры либо через суд (к сожалению, очень долго).

Видимо Орлов нарушил какие-то другие вещи, может и в политику полез

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Даниил Штурвальский

Абсолютно, согласен, чушь какая то это спор хозяйствующих субъектов по факту м не выполнения условий договора аренды
А что бы вменить ст. УК "злобный" умысел должен быть , иначе состава преступления нет. Так то прикольно получилось построить бассейн и никто из собствеников не в курсе🤣

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Rigos

Уже и за рестораторов взялись? Совсем ловить некого?

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дед Мазай и теоретики

90-е все ближе )) То ли еще будет.

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Орешек

Объясните в двух словах что происходит

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Dery

произошла стабильность

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Alex R

Эволюционируем в Северную Корею

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дед Мазай и теоретики

Это 4 слова, не засчитывается.

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дед Мазай и теоретики

полный пиздец

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Вадим Д.

Вот, фитнес этот ваш во всём виноват!

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Всё по красоте сделал.

В РФ всё продал, покинул страну скреп))

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Dery

К успеху пришёл

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Senya

решили всех посадить походу

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Natural Phobia

Поздняков, сука

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Тоже хочу

Давно пора - суши говно. В последний раз заходил лет 5 назад - это было круто, разнообразное меню, адекватная цена, все вкусно. Недавно решил зайти - все на минималках, цены неадекват, принесли комок риса с огуцом. Песть тепрь хлебает баланду сам

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дед Мазай и теоретики

Тануки всегда была говном, тащемта.

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Комментарий удален автором поста

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Вячеслав Доброхотов

А каждый все интереснее и интереснее

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Слегка Придурковатый

Со всех сторон щеманули.

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