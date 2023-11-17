Роскомнадзор заявил, что рекламу в заблокированном Instagram* тоже нужно маркировать Статьи редакции
Ранее РКН не озвучивал позицию по поводу размещений в соцсети.
- Об этом сообщил начальник управления организационного развития и информационных технологий РКН Александр Заверячев — в ответ на письмо от Ассоциации блогеров и агентств. С ним ознакомились «Ведомости».
- Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 года. С 1 сентября 2023-го начали действовать и штрафы за отсутствие маркировки: физлицам грозят штрафы до 30 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч.
- РКН не комментировал ситуацию с Instagram*, вероятно, потому, что он признан в России экстремистским и заблокирован. В августе 2023-го в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уточнили, что после блокировки реклама в соцсети не попадает под регулирование. «Instagram в России запрещён и недоступен. Если кто-то туда попадает, то не с территории России», — рассуждала начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.
- Малый бизнес и блогеры переживали, что придётся искать замену Instagram*, при этом треть предпринимателей продолжает публиковать там рекламу. По словам Заверячева, это «материальное стимулирование» со стороны рекламодателей — одна из причин, по которой интерес к платформе сохраняется. И игнорирование закона даёт соцсети «неконкурентное преимущество перед российскими площадками».
- Партнёр практики интеллектуальной собственности агентства Comply Максим Али считает, что позиция ФАС звучала логичнее — «иначе возникает правовая шизофрения: соцсеть запрещена и недоступна, но в плане правовых обязанностей она как бы есть». В рекламной OMD OM Group также замечают, что, проставляя маркировку, бренды рискуют получить наказание за «поддержку экстремистской организации».
- Неоднозначная позиция была у регуляторов по размещениям в Telegram. Сначала ФАС говорила, что рекламу в мессенджере регистрировать не нужно, позже — что придётся, если она опубликована в каналах. Юрист Павел Катков в беседе с «Ведомостями» посоветовал не размещаться в Instagram*, пока регуляторы не «синхронизируют свои позиции».
*Instragram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Instragram принадлежит признана в России экстремистским и запрещен, но маркировать рекламу надо..GENIUS
Мне кажется, пора уже штрафовать продавцов телефонов по всему миру за то, что сертификацию РСТ не прошли.
Тянет на шутку года (-:«Если кто-то туда попадает, то не с территории России», — рассуждала начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина
Татьяна умом не блещет.
Да просто объявите всю рекламу там тоже «экстремисткой» и сразу сроки за неё.
А, да, штрафодобыча может ведь приостановиться, негойдно это.
проставляя маркировку, бренды рискуют получить наказание за «поддержку экстремистской организации».
Сюрпрайз, сюрпрайз - касса вон там. А кто не хочет в кассу, есть прекрасные СВ поезда в Сибирь )))
ура, сообщение со звуком!
Ананас 🍍 себе промаркируй, Роскомнадзор
...
Так если нельзяграм заблочен для России, так кто же там рекламу сморит? ))) чушь какая-то
Получить штраф за отсутствие маркировки/Стать спонсором экстремистов
Ахахах, орнул. Че за бред? Мы закроем инсту, но будем обязывать маркировать там рекламу. Это просто гениально!
ой, смешные какие, звучит как анекдот, если бы не осознание, что в этом анекдоте мы живем
Как обычно везде хотят поднагадить, даже если со своими же законами не сходится
Лучше и не скажешь