5 октября 2021 года, в десятилетнюю годовщину смерти Стива Джобса, предприниматель и автор проекта iLike Али Партови вспомнил об уроке, усвоенном после встречи с соучредителем Apple. А именно: не пытайся набить себе цену, особенно перед очень влиятельными людьми.

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Соучредитель музыкального сервиса iLike и образовательной платформы code.org Али Партови CNBC

В 2008 году компания Apple заинтересовались музыкальным стартап-сервисом iLike: он позволял находить и бесплатно скачивать музыку, а также делиться ею с друзьями. Помимо основного сайта, у сервиса был также плагин для iTunes и приложение в Facebook. Создали проект братья-близнецы Али и Харди Партови — владельцы некоммерческой образовательной платформы для программистов code.org.

В то время на стартап давили звукозаписывающие компании и Facebook, которая поддерживала приложение iLike и от которого частично зависел успех проекта. Так что основатели, признаётся Али Партови, надеялись, что сделка с Apple избавит их от возможных проблем.

Так выглядел плагин iLike для iTunes: через боковую панель справа пользователь мог поделиться плейлистами с друзьями, найти бесплатную музыку, а также песенные рекомендации iLike

Компания пригласила соучредителей и технического директора iLike Нэта Брауна в штаб-квартиру в Купертино, чтобы те представили проект Стиву Джобсу и Эдди Кью, вице-президенту Apple по программному обеспечению.

Несмотря на технические проблемы во время презентации, команде удалось впечатлить основателя. По словам Партови, Джобс много слышал об iLike, и встреча лишь сильнее убедила его купить стартап.

Правда, перед тем как попрощаться с Джобсом, Партови задал вопрос, о котором жалеет с 2008 года: «Можем ли мы обсудить денежную сторону вопроса?». В ответ Джобс спросил о выручке сервиса и о том, во сколько компанию оценивают.

Я признался, что ещё до запуска в 2006 году проект стоил $50 млн, но с тех пор прошло два года, и iLike привлёк более 50 млн активных пользователей. Тогда Джобс сказал, что за эти $50 млн наш стартап и купит. Я ушам своим не поверил. Получается, мы потратили годы работы впустую. Али Партови сооснователь iLike

Сооснователь iLike сомневался, что инвесторы примут это предложение, ведь компания рассчитывала привлечь новые инвестиции при оценке в $150 млн. Но Джобс заверил его, что сможет уговорить инвесторов. Ну а если они откажутся, то Apple с легкостью создаст такой же продукт сама, сказал он.

Партови ответил, что стартап стоит как минимум втрое больше предложенной цены — и сказал, что не думает так, а «знает, что прав». Именно эта уверенность в собственной правоте разозлила Джобса. «Ах вы знаете! У вас, видно, очередь из покупателей? Брехня! Не хочу ничего слышать, разговор окончен», — выпалил гендиректор и покинул кабинет.

Сооснователи iLike, у которых не было других серьёзных предложений на тот момент, пытались договориться и были готовы торговаться. Но вскоре Джобс позвонил Партови и недвусмысленно дал понять, что сделка не состоится: «Ты лжец, и я не верю ни одному твоему слову». Как считает сам Партови, в тот день он подвёл целую команду и потерял доверие человека, который мог бы изменить всю их жизнь.

Apple отказалась от сделки, а вскоре после встречи анонсировала свою боковую панель iTunes Genius — копию той, что предлагал iLike. Позже повторила идею сервиса и Facebook, правда, предупредив об этом основателей заранее. Менее чем через год братья продали стартап с убытком.