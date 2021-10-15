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Одно лишнее слово убило доверие: на встрече с Джобсом стартапер попытался завысить оценку и остался без сделки и бизнеса Статьи редакции
5 октября 2021 года, в десятилетнюю годовщину смерти Стива Джобса, предприниматель и автор проекта iLike Али Партови вспомнил об уроке, усвоенном после встречи с соучредителем Apple. А именно: не пытайся набить себе цену, особенно перед очень влиятельными людьми.
В 2008 году компания Apple заинтересовались музыкальным стартап-сервисом iLike: он позволял находить и бесплатно скачивать музыку, а также делиться ею с друзьями. Помимо основного сайта, у сервиса был также плагин для iTunes и приложение в Facebook. Создали проект братья-близнецы Али и Харди Партови — владельцы некоммерческой образовательной платформы для программистов code.org.
В то время на стартап давили звукозаписывающие компании и Facebook, которая поддерживала приложение iLike и от которого частично зависел успех проекта. Так что основатели, признаётся Али Партови, надеялись, что сделка с Apple избавит их от возможных проблем.
Компания пригласила соучредителей и технического директора iLike Нэта Брауна в штаб-квартиру в Купертино, чтобы те представили проект Стиву Джобсу и Эдди Кью, вице-президенту Apple по программному обеспечению.
Несмотря на технические проблемы во время презентации, команде удалось впечатлить основателя. По словам Партови, Джобс много слышал об iLike, и встреча лишь сильнее убедила его купить стартап.
Правда, перед тем как попрощаться с Джобсом, Партови задал вопрос, о котором жалеет с 2008 года: «Можем ли мы обсудить денежную сторону вопроса?». В ответ Джобс спросил о выручке сервиса и о том, во сколько компанию оценивают.
Сооснователь iLike сомневался, что инвесторы примут это предложение, ведь компания рассчитывала привлечь новые инвестиции при оценке в $150 млн. Но Джобс заверил его, что сможет уговорить инвесторов. Ну а если они откажутся, то Apple с легкостью создаст такой же продукт сама, сказал он.
Партови ответил, что стартап стоит как минимум втрое больше предложенной цены — и сказал, что не думает так, а «знает, что прав». Именно эта уверенность в собственной правоте разозлила Джобса. «Ах вы знаете! У вас, видно, очередь из покупателей? Брехня! Не хочу ничего слышать, разговор окончен», — выпалил гендиректор и покинул кабинет.
Сооснователи iLike, у которых не было других серьёзных предложений на тот момент, пытались договориться и были готовы торговаться. Но вскоре Джобс позвонил Партови и недвусмысленно дал понять, что сделка не состоится: «Ты лжец, и я не верю ни одному твоему слову». Как считает сам Партови, в тот день он подвёл целую команду и потерял доверие человека, который мог бы изменить всю их жизнь.
Apple отказалась от сделки, а вскоре после встречи анонсировала свою боковую панель iTunes Genius — копию той, что предлагал iLike. Позже повторила идею сервиса и Facebook, правда, предупредив об этом основателей заранее. Менее чем через год братья продали стартап с убытком.
Немного не понял что произошло. Партови сказал, что раньше проект стоил 50, а сейчас он сильно вырос, Джобс сказал, что купит за 50, они стали спорить и в итоге Джобс не купил? А как следовало бы себя вести? Если бы Партови не спросил бы про деньги на той встречи, сколько бы могла предложить apple?
как говорит сам партови, джобса выбесила именно наглая самоуверенность основателей — «я ЗНАЮ, что стою больше». видимо, шансы на сделку были бы выше, если бы стартап попытался вывести apple на аргументированный торг, а тут партови не намекнул, а прямо сказал: знаешь, дед, мы за три рубля не отдадимся — ищи дурака
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