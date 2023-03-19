Почему при всём «идиотизме» этой затеи программы лояльности авиакомпаний собирали поклонников, а теперь игра не стоит свеч — в пересказе материала The Hustle.

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Через всю страну ради бонусов

Первые программы лояльности в авиаотрасли появились в 1980-х. Сначала компании поощряли часто летающих пассажиров бесплатными билетами, но с годами систему усложнили: ввели уровни, которые зависели от количества пройденных миль, и разрешили получать за определённые рейсы вдвое, а иногда и втрое больше бонусов.

Так зародилось целое движение, расцвет которого пришёлся на 2000-е: его сторонники летали, только чтобы накопить побольше миль, и делились выгодными маршрутами и секретами в почтовых рассылках и на форумах.

Идеальный полёт, по их мнению, — это рейс на длинное расстояние по относительно низкому тарифу: $0,4-0,5 на бонусную милю при поездке в экономклассе и $0,6-0,7 на бонусную милю в первом и бизнес-классе. Останавливаться в городах во время пересадок было необязательно — наоборот, настоящими «милевыми» энтузиастами считались те, кто не покидал здание аэропорта.

В 2006 году, по некоторым оценкам, американцы совершили 1 млн таких полётов. Из 501 путешественника с элитным статусом в программе лояльности той или иной авиакомпании, которых опросило The Hustle, 63% как минимум раз летали ради бонусов.

Чтобы не лишиться премиального уровня, один из таких энтузиастов — Кэнон Козад — пролетел через всю страну. Просто потому, что хотел и дальше наслаждаться преимуществами по программе лояльности:

Не нужно стоять в длинных очередях, а сесть в самолёт можно раньше остальных.

Есть бесплатный провоз багажа и, как правило, быстрая замена рейса, если изначальный отменили из-за погодных условий или поломки судна.

На определённых уровнях программы мили могут удваиваться, а это приносит больше бонусов.

Со стороны кажется, что траты не оправданы, пишет The Hustle. Но энтузиасты делали это в том числе ради долгосрочной выгоды. Желая пересесть в первый или бизнес-класс, пассажир должен заплатить несколько сотен, а то и тысяч долларов, если летит международным рейсом. С повышенным статусом и при наличии свободных мест у него больше шансов попасть туда просто так.

На самом деле я понимаю, что это полный бред, и даже в шутку зову и себя, и всех тех, кто летает ради миль, идиотами. Но всё-таки замечу: оказавшись один раз в первом классе, человек вряд ли захочет возвращаться в «эконом». То же касается и статуса в программе лояльности. Джейсон Мерхаут, авиаэнтузиаст

Кэнон Козад полетел из Канзас-Сити в Чикаго, оттуда в Сиэтл, затем в Лос-Анджелес, Феникс и обратно в Канзас-Сити

Игра больше не стоит свеч

В 2023 году любители погони за милями признают, что движению приходит конец, и тому есть несколько объяснений:

С середины 2010-х компании вроде Delta и United усложнили процесс получения повышенных статусов. Теперь на количество бонусов влияет не только налёт, но также класс обслуживания, стоимость билета и факт использования кредитной карты, выпущенной в партнёрстве с выбранным перевозчиком.

Цены выросли, из-за чего полёты через всю страну обходятся дороже, а мили в экономклассе могут вообще не засчитываться.

С кредитными картами проще купить билет в класс получше и проще получить повышенный уровень. Чем больше у перевозчика таких пассажиров, тем меньше преимуществ она им предлагает.

Бывший глава сайта о выгодных путешествиях Eye of the Flyer Рене де Ламберт отмечает, что возможность получить мили с дешёвыми билетами всё ещё есть, если лететь через бюджетных партнёров крупных авиакомпаний: именно так он слетал в 2022 году из Нью-Йорка в Мехико, оттуда в Мадрид, затем снова в Мехико и обратно в Нью-Йорк.

Но отрицать, что летать ради миль уже не так выгодно, он не стал: по его словам, цены и правда выросли, уровень обслуживания упал, а условия программ ужесточились. Например, чтобы получить самый высокий статус в Delta в 2023 году, нужно потратить на полёты не $15 тысяч, а от $20 тысяч.

Из-за этого перелёты из аэропорта в аэропорт ради миль всё меньше похожи на хобби и всё больше — на роскошь, доступную немногим.

Пересесть в первый класс теперь труднее, чем раньше. В 2009 году в среднем в нём было распродано 15% мест, в 2019-м — более 60%