«После первого класса вряд ли захочешь в эконом»: в 2000-х энтузиасты летали через всю страну ради миль, но не теперь Статьи редакции
Почему при всём «идиотизме» этой затеи программы лояльности авиакомпаний собирали поклонников, а теперь игра не стоит свеч — в пересказе материала The Hustle.
Через всю страну ради бонусов
Первые программы лояльности в авиаотрасли появились в 1980-х. Сначала компании поощряли часто летающих пассажиров бесплатными билетами, но с годами систему усложнили: ввели уровни, которые зависели от количества пройденных миль, и разрешили получать за определённые рейсы вдвое, а иногда и втрое больше бонусов.
Так зародилось целое движение, расцвет которого пришёлся на 2000-е: его сторонники летали, только чтобы накопить побольше миль, и делились выгодными маршрутами и секретами в почтовых рассылках и на форумах.
Идеальный полёт, по их мнению, — это рейс на длинное расстояние по относительно низкому тарифу: $0,4-0,5 на бонусную милю при поездке в экономклассе и $0,6-0,7 на бонусную милю в первом и бизнес-классе. Останавливаться в городах во время пересадок было необязательно — наоборот, настоящими «милевыми» энтузиастами считались те, кто не покидал здание аэропорта.
Чтобы не лишиться премиального уровня, один из таких энтузиастов — Кэнон Козад — пролетел через всю страну. Просто потому, что хотел и дальше наслаждаться преимуществами по программе лояльности:
- Не нужно стоять в длинных очередях, а сесть в самолёт можно раньше остальных.
- Есть бесплатный провоз багажа и, как правило, быстрая замена рейса, если изначальный отменили из-за погодных условий или поломки судна.
- На определённых уровнях программы мили могут удваиваться, а это приносит больше бонусов.
Со стороны кажется, что траты не оправданы, пишет The Hustle. Но энтузиасты делали это в том числе ради долгосрочной выгоды. Желая пересесть в первый или бизнес-класс, пассажир должен заплатить несколько сотен, а то и тысяч долларов, если летит международным рейсом. С повышенным статусом и при наличии свободных мест у него больше шансов попасть туда просто так.
Игра больше не стоит свеч
В 2023 году любители погони за милями признают, что движению приходит конец, и тому есть несколько объяснений:
- С середины 2010-х компании вроде Delta и United усложнили процесс получения повышенных статусов. Теперь на количество бонусов влияет не только налёт, но также класс обслуживания, стоимость билета и факт использования кредитной карты, выпущенной в партнёрстве с выбранным перевозчиком.
- Цены выросли, из-за чего полёты через всю страну обходятся дороже, а мили в экономклассе могут вообще не засчитываться.
- С кредитными картами проще купить билет в класс получше и проще получить повышенный уровень. Чем больше у перевозчика таких пассажиров, тем меньше преимуществ она им предлагает.
Бывший глава сайта о выгодных путешествиях Eye of the Flyer Рене де Ламберт отмечает, что возможность получить мили с дешёвыми билетами всё ещё есть, если лететь через бюджетных партнёров крупных авиакомпаний: именно так он слетал в 2022 году из Нью-Йорка в Мехико, оттуда в Мадрид, затем снова в Мехико и обратно в Нью-Йорк.
Но отрицать, что летать ради миль уже не так выгодно, он не стал: по его словам, цены и правда выросли, уровень обслуживания упал, а условия программ ужесточились. Например, чтобы получить самый высокий статус в Delta в 2023 году, нужно потратить на полёты не $15 тысяч, а от $20 тысяч.
Из-за этого перелёты из аэропорта в аэропорт ради миль всё меньше похожи на хобби и всё больше — на роскошь, доступную немногим.
Есть классный фильм на эту тему «Мне бы в небо». Согласен с автором, мили девальвировались, особенно после локдауна, люди накопили такое количество, что не успевают их тратить + авиа-отрасль оправляется от кризиса и сокращает количество мест за мили.
The End