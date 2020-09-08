Но она пригодится всем, кто ездит на велосипеде, считают в сервисе.

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Чтобы научить своих курьеров безопасной езде на велосипеде по городу, «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» вместе с проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! выпустили ролик-инструкцию. Об этом рассказал руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик.

«Мы тут слово за слово стали чуть ли не главными двигателями велопрогрессе в городе — просто потому, что работаем с тысячами курьеров на велосипедах», — добавил Красильщик. Он отметил, что компания проводит тренинги для курьеров и выпускает для них плакаты.

Герои ролика показывают, как ездить по велодорожке, тротуару и проезжей части — и какие сложности могут возникнуть. Видео будет полезно не только курьерам, но всем, кто ездит на велосипеде, отметил глава сервиса.