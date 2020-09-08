«На тротуаре ты гость»: «Лавка» и «Еда» вместе с Let's bike it! выпустили видеоинструкцию для курьеров-велосипедистов Материал редакции
Но она пригодится всем, кто ездит на велосипеде, считают в сервисе.
Чтобы научить своих курьеров безопасной езде на велосипеде по городу, «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» вместе с проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! выпустили ролик-инструкцию. Об этом рассказал руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик.
«Мы тут слово за слово стали чуть ли не главными двигателями велопрогрессе в городе — просто потому, что работаем с тысячами курьеров на велосипедах», — добавил Красильщик. Он отметил, что компания проводит тренинги для курьеров и выпускает для них плакаты.
Герои ролика показывают, как ездить по велодорожке, тротуару и проезжей части — и какие сложности могут возникнуть. Видео будет полезно не только курьерам, но всем, кто ездит на велосипеде, отметил глава сервиса.
С «Яндекс.Едой» в марте 2020 года сотрудничали 14 тысяч заведений в 33 городах России. «Яндекс.Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Почему не сказали что обгон слева припаркованного авто запрещен?
ненавижу велосипедистов. просто отморозки. правил не знают, по дорогам ездят как хотят, как полноценные участники движения. по тротуарам вообще летают как сумасшедшие... к ним же гироскутеры и электросамокаты. я щитаю на них права надо выдавать или как-то это контролировать
Во-первых, по правилам обгон запрещен справа. Во-вторых, обгон припаркованного авто это не обгон вовсе, а объёзд.
запрещено:
1. поворачивать налево
2. двигаться в полосе для авто
3. объезжать припаркованные авто
единственное ваше право это двигаться 1м справа и то если вы не создаете помехи других участникам движения. в питере например везде улочки маленькие и полосы узкие, поэтому велосипедист практически всегда неправ.
мне плевать на ваши проблемы, перелетать авто или перепрыгивать ваше дело. но у вас минимальные права на допах и вы не имеете права совершать маневры которые мешают полноправным участника движения.
хотите обогнать/объехать/опередить? да без проблем. встаете перед припаркованным авто и ждете пока поток закончится а потом уже совершаете свой маневр.
В этом вся проблема что тебе плевать. Ты не хочешь вести себя как человек на дороге? Тебе действительно велосипедисты кажутся неполноценными участниками движения, пусть мол стоят и ждут пока я проеду, ведь кто я и кто он?
в этом вся проблема. у тебя россеянское мышление. есть правила и законы. что-то не нравится, меняйте законы и правила и создавайте петиции.. но нет.. ты же россеянин, хочешь жить по понятиям. в этом вся проблема
ага, у нас-то обладатели права законодательной инициативы живут по законам, а не по понятиям)
мы их выбираем. они нанятые менеджеры. и это исключительно проблема нашего россеянского мышления и терпимости
Ты не хочешь вести себя как человек на дороге? Тебе действительно велосипедисты кажутся неполноценными участниками движения, пусть мол стоят и ждут пока я проеду, ведь кто я и кто он?
Вас тыкают носом в ПДД. Вы соблюдать ПДД не хотите. Но виноват тот, кто тыкает вас носом. Эту логику "бытьчеловеков" мне познать, видимо, не дано.
1) Поворачивать налево можно, но запрещается в случаях:
п.24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении
2) Двигаться в полосе для авто — это ваще как понимать? Напомнило видео «Ты же велосипед!»
Судя по ВК ты мотоциклист? Почитай правила сначала, правда.
может ты сам правила почитаешь? тебе нельзя двигаться далее 1м от края, соответственно и налево поворачивать нельзя потому что поворот налево выполняется из крайней левой полосы. вы все такие умные, ребята без прав. до тех пор пока вам грузовик ноги не переломает и вы не столкнетесь с сотрудником гибдд который вам скажет тоже самое.
Я тебе процитировал правила. Прочти ещё раз внимательно. И подумай что будет если одна полоса и поворот налево.
вот тебе правила, раскрой миндалины и читай внимательно после слов "и на дорогах, имеющих более одной полосы"
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поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах);
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где ты в питере видел одну полосу движения?
вы все такие умные, я всегда угараю с таких умников когда они с инспекторами гибдд разговаривают и пытаются доказать свою тупость
Ты изначально написал что поворот налево запрещён для велосипедов, я тебе ответил что это не так и есть случаи когда можно поворачивать. Спасибо что подтвердил.
мы говорим про город где в 99% негде применить это правило. а там где можно применить нет проблем с велосипедистами. ты знал что в правилах много чего написано чего в городе не бывает? например реверсивное движение, в питере я знаю одно место с ним. в москве наверное поболее а в других городах его вообще нет. тоже самое с парковками по четным или не четным дням. я их вообще не видел. но такие правила существуют. да откуда тебе знать. ты же не сдавал экзамены и опыта вождения у тебя нет. бесправный велосипедист.
>> тебе нельзя двигаться далее 1м от края, соответственно и налево поворачивать нельзя потому что поворот налево выполняется из крайней левой полосы
Давай пункт ПДД, где конкретно написано про 1м от края? И поворот налево может выполняться в случае если одна полоса.
Ты написал какую-то глупость и притянул за уши не связанные друг с другом вещи.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
Так и где речь о том что "тебе нельзя двигаться далее 1м от края"? Я даже не знаю, может русский не твой родной язык?
как ты меня за-бал... конкретно про движение в 1м нет пункта зато есть пункт:
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24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
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как правило на широких полосах 1м всегда есть справа и тогда ты можешь там ехать, но более по опыту ты выезжать не можешь потому что это создает помехи другим авто смотри пункт 24.6 б-ть тупые велоотморозки
Т.е. правил не знаешь ты, но заепал тебя я? Забавные умозаключения :)
Ты несёшь какой-то бред молодого гопника, который купил дешёвую машину и теперь считает, что ему вокруг все должны. Велосипедист при отсутствии велодорожки имеет полное право двигаться по "правому краю проезжей части". При этом где именно располагается "правый край" велосипедист определяет сам исходя из своего разумения.
Никакого разделения транспортных средств на "полноценных" и "неполноценных" в ПДД нет. Есть отдельные ограничения и дополнительные разрешения для отдельных категорий транспортных средств. Например, грузовикам многое запрещено. Велосипедистам запрещено двигаться в левом ряду. Но при этом велосипедам и грузовика разрешено в отдельных случаях двигаться по тротуарам.
Но при этом приоритет на перекрестках одинаков для всех ТС.
Так в пункте 24.6 ни слова о создании помех на проезжей части, только о пешеходных зонах / тротуарах.
http://www.pdd24.com/pdd/pdd24
откройте уже пдд мать вашу и почитайте
можете ехать если никому не мешаете. в 99% случаев вы мешаете и следовательно ехать не можете
Лол, чё тебе так все мешают то? Мне на дороге ни разу ни один велосепедист не помешал, а вот автомобилистов гора, может и им перестать ездить, не? А вообще советую прочитать определение помехи и не пытаться проявлять фантазию в интерпретации ПДД, там в 99% случаев всё достаточно чётко описано
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
Кого ты обмануть то пытаешься? Почему бы тебе не процитировать пункт 24.2? Давай помогу:
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части — в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
по обочине — в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
по тротуару или пешеходной дорожке — в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.07.2017 N 832)
Лол, 90% улиц в центре двухполосные, кроме проспектов и основных магистралей, а это именно там, где 90% доставщиков работают, и им можно поворачивать налево :)
"2. двигаться в полосе для авто" Ты серьезно? " А вообще тебе бы самому неплохо пересдать на права, ох уж эти умники) Надеюсь, ты не подрезаешь велосипедистов и не орешь им из окна, что им не место на дороге? А вообще не удивительно, что народ предпочитает по тротуарам ехать, с таким контингентом)
Похоже я фигню написал про обгон справа. В правилах под обгоном подразумевается выезд на встречную полосу, что в случае с велосипедом не допустимо. А под «обгоном справа» имел в виду опережение справа, но при резком перестроении из левой в правую полосу с ускорением, запомнилось что именно это является опасным маневром на дороге.
обгон слева припаркованного авто запрещен
Обгон припаркованного - это сильно :) Хотя бы по этому - не запрещено. А вот по ЗСД херачить 197 запрещено, но кто из нас без греха, верно?)
как полноценные участники движения
Ну они и есть полноценные участники движения. Так же как, к сожалению, трактора и лошади. Ездить им (причем всем) запрещено только на магистралях и дорогах для автомобилей, которые отмеченны соответсвющими знаками. Как ты там говоришь - не нравится закон - меняй закон?)
к ним же гироскутеры и электросамокаты
Вот эти не должны ездить. Опять же - по ПДД.
А по хорошему - надо друг к другу с уважением на дороге относиться и все будет хорошо. А пока с этим плохо у всех участников движения, в том числе и у многих байкеров.
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Ролик неплохой.
Жаль, что местные недоурбанисты и прочие велоотморозки никогда не примут правила дорожного движения, особенно ту часть, что касается запрета движения по тротуарам.
Мне лично на велосипеде страшно ездить среди пешеходов. И я стараюсь ехать по дороге, однако в лучшем случае, это получается в 50/50. Потому что по дороге ехать часто совсем невозможно. Нужны нормальные велодорожки
П. 24.1, 24.2, 24.6 ПДД
https://pddmaster.ru/documents/pdd/24-pdd
если нет возможности двигаться по дороге или велодорожке - можно и по тротуару. (24.2)
Но при этом, если он мешает пешеходам, то должен спешиться и идти пешком.
Рецепт рекламного ролика в 2020, в России:
Берёшь актёров, одеваешь их в одежду из 90-х, просишь больше наигранности. Профит. Теперь у тебя есть модное видео.
Всегда удивляет, на сколько своевременно выходят подобные ролики. У нас середина сентября и скоро люди начнут "консервировать" свои велосипеды на зимний период, а тут ролик выпускают как курьерам правильно передвигаться.
*да, в некоторых больших городах превосходно очищают улицы, курьеры будут так же как и летом доставлять заказы... но не лучше ли было снимать подобные ролики весной, когда был самый пик поездок.
В Москве курьер с должной подготовкой в неснежную зиму может продолжать ездить: дороги и тротуары чистят
Жалко, что некому делать ролики, в которых для пешеходов объясняется предназначение велодорожек. А вообще с таким количествоом велокурьеров есть надежда, что велодорожек будет больше, спрос - то растёт. Может и лобби какое-то появится
ага, сделают как всегда - нарисуют дорожку на тратуаре, без разделителя.
правильно понял, что после выхода ролика курьеры перестанут ездить как душевнобольные? и параллельно в телефон залипать тоже?
Нет, неправильно. У курьеров есть таймер, плюс во время движения может прилететь заказ, а его нало принять в течение минуты и 30 секунд. Поди успей это все. Ролик ничего не решает. Скорее это попытка Яндекса отгородиться от случаев, клгда курьеры лихачат.
Круто, оказывается мне все время нужно было ездить по дороге
по дороге можно ездить только при условии что вы нее создаете помех полноправным участникам движения. что в 99% случаев означает что ездить по дороге нельзя.
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Он мотоциклист. Наверное много ругается когда ездит по дорогам. То ему машины мешают, то велосипедисты. Сложно мотоциклам нынче.
По правой полосе есть возможность ездить. И объезжать припаркованные машины есть возможность по ПДД. Давайте на ВУ поспорим? Ну или на деньги) ответы на эти вопросы ОЧЕНЬ просто получить в письменном виде, сделав запрос. Я конкретно по этой теме интересовался у человека, который экзамены принимает в ГИБДД. Я кстати вообще не велосипедист и неадекват на дороге мне тоже не нравится. Но ПДД вы не знаете, очень вольно их трактуете.
Он же моте, нахрена ему ПДД знать? Главное - все вокруг не правы :)
Кстати прикольно, как он свои номера мажет в ВК, а чужие нет :)
В правилах нет правой полосы, это его вольная интерпретация, там правый край проезжей части :) Если бы в правилах была правая полоса, то и повернуть направо было незаконно бы, когда правая полоса запаркована вся, что происходит очень часто
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Ага, смертность же недостаточно высокая, да?
Пусть будет X, если в Москве велосипедисты слезут на дороги смертность будет X+N, или даже N*X.
Люди, которые советуют кататься по дороге на велосипедах в мск — похоже, на велосипедах и не катались почти по городу.
Посыл про уважение на дороге правильный, но выгонять людей на дороги, где нет велодорожек — это как-то безответственно.
Но, конечно же, ролик не окажет никакого влияния на людей с точки зрения езды, поэтому спорить особо не о чем.
Так откуда у Вас такие данные?
Почему я ещё жив? Случайность?
https://prnt.sc/udmf7v
Достаточно посмотреть на аварийность в Москве.
Я не буду бросаться здесь числами, они не имеют значения в данном контексте.
Очевидно,что без нормальных велодорожек аварийность вырастет, а следовательно и летальных исходов будет больше.
Плюс отсутствие нормальных ливневок, когда просто тебя на дороге потопят проносящиеся машины)
Но топить по тротуару - создавать угрозу для пешеходов. При том, что траектории людей на тротуаре гораздо менее предсказуемы, чем траектории автомобилей на дороге
Не все катаются на шоссейниках и прочих велосипедах, на которых комфортно ехать 30+.
Топить по тротуару никто не заставляет.
Без нормальной инфраструктуры это херня какая-то, кататься по таким дорогам...будешь весь грязным и тебя еще сбить могут, а нахера оно?
Перемещение должно быть безопасным.
Даже когда на 15-и километрах меня на тротуаре обгоняет велосипедист или самокатчик, задевая локтём, мало приятного. А когда врезается, то ещё печальнее.
То, что на всех типах дорог и тротуарах существует мудачье, не значит, что не нужна нормальная инфраструктура.
А вместо хайповых реклам, могли бы привлекать людей к форсированию велодорожек и прочих инфраструктурных вещей.
Потому что такие велодорожки делали те, кому похер.
Потому что неплательщиков штрафов должны лишать прав автоматически.
А у нас даже чиновники сотни штрафов не оплачивают, а какого-то хера должности свои занимают.
Не все катаются на шоссейниках и прочих велосипедах, на которых комфортно ехать 30+.
Ага. Поэтому у нас на тротуарах: велосипеды всех сортов и мастей от курьеров до шоссеров, самокатчики, включая электро со скоростью 40+...
Сейчас ещё и автобусные полосы стали даже в выходные запретными для обычных машин, хоть какие-то плюсы:)
После 25км/ч они точно не считаются пешеходами
как по мне, любая железка, которая перемещается быстрее, чем бегущий человек по тротуару - это проблема. но мы имеем то, что имеем. Точнее, не имеем нормальной инфраструктуры для всех, а имеем города, заточенные под автомобили. В итоге каждый выкручивается, как может. Выезжаешь на велосипеде на тротуар - находятся недовольные, выезжаешь на дорогу - точно так же полно агрессивных мудаков, которые будут подрезать тебя и орать, что какого хера ты забыл на дороге. И то немногое количество велодорожек так же довольно активно юзается пешеходами. У нас же все построено на взаимном уважении)
Решать нужно не "новыми правилами", а инфраструктурой и только.
Велосепедистам на дороге не место - на догоре их никто не видит, потому что ездят в слепой зоне. Мотоцикл хоть слышно, а велосепедиста можно узнать только по хрусту, когда его переехал.
на догоре их никто не видит, потому что ездят в слепой зоне
Попробуйте смотреть не в телефон, а на дорогу. На чем надо ехать, чтобы не увидеть движущегося в соответствии с ПДД велосипедиста? На танке в боевом положении?
Я не знаю какое ПДД соблюдают хрусты, но недавно один дебил на шосейнике упорно ехал у меня возле задней двери. Потом ещё обиделся и стал руками махать, когда я при повороте его "подрезал".
Хрустам на дороге нечего делать. Если его не сбил сейчас я, то собъёт завтра какой-нибудь таксист.
один дебил на шосейнике упорно ехал у меня возле задней двери. Потом ещё обиделся и стал руками махать, когда я при повороте его "подрезал".
А позвольте уточнить: у левой задней двери или у правой? Если у правой - поздравляю: вам пора перечитать ПДД.
Хрустам на дороге нечего делать
Вы ставите свое мнение выше ПДД? Типичная Россия, блин.
У правой, где я его нифига не вижу.
Я ставлю практику выше законов, кторые пишут дебилы, вроде Милонова и Яровой.
В правилах можно что угодно написать. Но факт в том, что у авто есть слепые зоны. Хруст может быть 100 раз прав по правилам, но от этого новые ноги у него не отрастут.
Потому я когда езжу на мотоцикле не езжу в слепых зонах автомобилей и стараюсь держаться так, чтобы они меня видели. А если сомневаюсь, то могу и посигналить и порычать специально.
Безопасность - выше уйни, которую написали в ПДД.
Я ставлю практику выше законов
я при повороте его "подрезал"
Не надо прятать собственное незнание ПДД и нежелание их соблюдать за ложным протестом против "тупых законов, принятых Милоновым".
Тут просто проблема большая - движущиеся по дороге велосипедисты редко читали это самое ПДД.И катят себе в черной одежде, без шлема и света. В итоге в зеркала их не видно чут менее чем совсем
велосипедисты редко читали это самое ПДД
Тут не спорю. И вообще считаю, что надо бы и для них ВУ придумать, хотя бы упрощенное.
Внезапно, да? Сейчас это гордых владельцев электродилдо на дороги согнать и по тротуарам снова можно будет безопасно ходить.
"На тротуаре ты гость", "На дороге ты смертник" .... далее выбор за вами
На практике если тротуар широкий, то выбор очевиден.
А они учитывают наличие дорожек и час пик на тротуарах для выставления времени доставки курьерам? А то "на тротуаре ты гость, не езди быстро..", а поди проехать километров 10 за 3 минуты...Или это "а мы их предупредили вон"?
Меня особенно бесят не курьеры, а велосипедисты с прокатными великами у кремля, в парках и в центре в целом. Гоняют и сигналят своими колокольчиками чтобы им уступили дорогу. Ах да, на прокатных самокатах ещё больше! Причем везде, даже в пешеходных переходах умудряются не слезать с двухколёсных девайсов и всячески высказывают своё недовольство, что их не пропускают)
В большинстве своём на прокатных велах настолько раздолбанные звонки, которые сами начинают дребезжать на малейшей кочке :)
Меня тоже бесят агрессивные упоротые велосипедисты и самокатчики которые всех пугают и сигналят, как-будто у них преимущество. Лично я очень люблю кататься на электросамокате по городу, но прекрасно осознаю, что у меня нет нигде никакого преимущества, поэтому если, например, упираюсь в толпу, то спешиваюсь и иду тихонько - не проблема же. По п/п аналогично, только пешком.
Бесят эти курьеры, есть у меня маршрут где надо идти по деревянному тратуару, там места ровно для двух человек разойтись. Яндексоделивери черти регулярно там тупо не спешиваются и еще потом бухчат на своем бермудском, когда коробкой своей задевают кого-то и теряют равновесие
Велосипеды/самокаты в городе должны ездить или по велодорожкам или по автомобильным дорогам, но не по тротуарам, где ходят пешеходы. Если оба этих условия выполнить невозможно, то пусть изволят спустить свою жопку на землю и пройтись пешком, чтобы никого не напрягать.
Абсолютно не согласен, тротуары всегда были для велосипедов и самокатов, пусть ими и остаются. Наказывать агрессивных велосипедистов и самокатчиков - пожалуйста, а запрещать - нет. На дороге слишком опасно для велосипедов и самокатов, особенно если говорить про детей. Давайте не будем устраивать бред и лишать нормальных людей удовольствия комфортного перемещения на велосипеде/самокате по тротуарам. Лучше купите себе велосипед/самокат, чтобы не быть таким вредным(вспомните м/ф "Простоквашино"). Этот запретный бред только мешает жить, поспрашивайте друзей из Нью Йорка, Мельбурна и других мест где этот бред уже реальность.
У меня трое детей и я против запретов, т.к. мы сами любим кататься и на велосипедах и на самокатах. А вот курильщиков, например, я терпеть не могу, а полиции на них пофиг, хоть и запрет есть. Думается мне, что если бы полиция нормально работала, то и агрессивных велосипедистов/самокатчиков бы и не было бы даже без всяких запретов, т.к. воспитали бы.
Там с ними куча проблем) Раньше не было столько велосипедов и как-то уживались. Сейчас велосипедистов стало много + плотность населения тоже выросла, надо что-то менять. Поэтому некорректно оперировать понятиями "тротуары всегда были для велосипедов и самокатов". Парковки раньше тоже всегда были бесплатными, но теперь уже нет, поскольку количество машин и людей стало существенно больше.
Если честно я в Самаре(где живу) не заметил огромных толп людей на тротуарах, так же как и велосипедистов/самокатчиков. Исключение только набережная, там да, но там есть велодорожки 🙂 Наверное если в мск или других крупных городах есть с этим проблема, то нужно там на местном уровне решать. Главное, чтобы тотальный запрет на всю страну не делали из-за проблемы в одном конкретном месте.
Я хз, что там в нью йорке, но солт лейк сити отлично ездил на велосипеде НЕ по тротуару. В штатах это вообще просто и приятно, потому что налево с многополосных можно поворачивать.
лишать нормальных людей
Нормальным по текущим ПДД как раз можно. А вот тем кто уверен, что пешеходы должны расступаться перед ними - нельзя.
Лучше купите себе велосипед
В лучшие годы по 800 км в месяц делал. В основном - по дорогам. Либо максимально не мешая окружающим, у меня даже долбаного звоночка не было.
если говорить про детей.
До 14 лет у нас запрещенно выезжать на дороги
Если это будут читать создатели ролика и Яндекс.Лавка: пусть лучше звонят в звоночек, чем бесшумно и на большой скорости подлетают сзади к ничего не подозревающим пешеходам.
Здоровье > Тишина
Надо было Сашу Барона Коэна в образе Бората пригласить для съёмок для большего антуража.
А еще не мешало б научить слезать в подземных переходах и везти велосипед рядом с собой, а не гнать на скорости еще и бибикать.
велосепидисты уже не так страшно.
(я как-то ехал из одинцово на велосипеде в москву и остановился у развязки мкада. потому что по правилам (оторваться от правого края нельзя, поворот налево совершить нельзя) там не проехать. нужно уходить вдоль дороги направо и ехать еще пару км до пешеходного перехода, где нужно спешиться, перейти дорогу и только тогда ехать обратно к развязке. Так по правилам. Ничего против не имею. Пересел на авто =)
Но страшно, когда электросамокат и прочие с ними со скоростью машин по тротуару фигачат. напомню, что кинетическая энергия равна половине произведения массы и (sic!) квадрата скорости.
По моему мнению на тротуаре нельзя двигаться быстрее быстрого человека: 10 км/ч.
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Объясните нуманджонам про запрет движения по встречной полосе на дороге. Я понимаю, что те кто снимает ролик, вряд ли об этом даже задумывались, ведь это так же неестественно как перебегать МКАД, однако ..
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