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«Альфа-банк» договорился с рэпером Моргенштерном о совместной кампании для продвижения дебетовых карт Материал редакции
Музыкант разыграет 3 млн рублей среди новых владельцев «Альфа-карт».
«Альфа-банк» и рэпер Моргенштерн запустили совместную рекламную кампанию, рассказали vc.ru в банке. Компания разыграет 3 млн рублей среди тех, кто оформил бесплатную «Альфа-карту» по специальной ссылке и сделал покупку на любую сумму.
Для кампании Моргенштерн снял клип за «10 лямов», в котором в том числе рассказал про условия розыграша. Моргенштерн разыграет деньги 22 декабря в Instagram, всего выберут 30 человек. Клип на iPhone снял Слава Марлоу (Slava Marlow), уточнили в компании.
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Arthur Niazyan
Так они видят ЦА Альфа-Банка? Клиентам есть над чем подумать.
Константин КубийArthur
точно)
Мария Богоделова
Посмотрела начало клипа, и поняла, что это полный пропал для маркетолога.
Банк должен транслировать такие ценности как надежность, экспертность в финансовом секторе, безупречная репутация.
В клипе транслируется мысль: Ваши деньги мы сольём на шлюх и тролля-репера, который напишет клип как он рад этому баблу.
Я если что клиент Альфабанка 9 лет.
И Моргенштерна слушаю.
Но вместе это смотрится ужасно.
Крошечный будильник
Я если что клиент Альфабанка 9 лет. И Моргенштерна слушаю
Мне тебя жаль. Дважды.
Мария Богоделова
«Нестали» 👻
Роман Анисимов
Хреновые из них маркетологи.
Roman Moskovskiy
Говно нашло говно?
Социальный супер_стар
Ёбушки-воробушки. Оказывается у альфы еще много "оригинальных заготовок" припасено. Дно
Антон Ишанов
стыд