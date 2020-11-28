«Вы что там, совсем с ума сошли?», — напишут мне в соцсетях эксперты по маркетингу. Скажу так: да, но не сегодня. Моргенштерн — один из самых ярких и противоречивых персонажей в стране. И не сделать с ним совместный проект — это профессиональное преступление.

Мы не используем его образ в рекламных роликах на ТВ и в наружке, Алишер работает на свою аудиторию — в максимально нативном формате. Ограничивать его мы нестали, да и, если честно, не смогли бы — проект бы тогда не получился. Рекомендую всем относиться к нашему коллабу с иронией, а лучше — поучаствовать в розыгрыше.