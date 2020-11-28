Маркетинг
Таня Боброва
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«Альфа-банк» договорился с рэпером Моргенштерном о совместной кампании для продвижения дебетовых карт Материал редакции

Музыкант разыграет 3 млн рублей среди новых владельцев «Альфа-карт».

«Альфа-банк» и рэпер Моргенштерн запустили совместную рекламную кампанию, рассказали vc.ru в банке. Компания разыграет 3 млн рублей среди тех, кто оформил бесплатную «Альфа-карту» по специальной ссылке и сделал покупку на любую сумму.

Для кампании Моргенштерн снял клип за «10 лямов», в котором в том числе рассказал про условия розыграша. Моргенштерн разыграет деньги 22 декабря в Instagram, всего выберут 30 человек. Клип на iPhone снял Слава Марлоу (Slava Marlow), уточнили в компании.

«Вы что там, совсем с ума сошли?», — напишут мне в соцсетях эксперты по маркетингу. Скажу так: да, но не сегодня. Моргенштерн — один из самых ярких и противоречивых персонажей в стране. И не сделать с ним совместный проект — это профессиональное преступление.

Мы не используем его образ в рекламных роликах на ТВ и в наружке, Алишер работает на свою аудиторию — в максимально нативном формате. Ограничивать его мы нестали, да и, если честно, не смогли бы — проект бы тогда не получился. Рекомендую всем относиться к нашему коллабу с иронией, а лучше — поучаствовать в розыгрыше.

Алексей Гиязов
директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка»

#альфабанк

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9 комментариев
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Arthur Niazyan

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Так они видят ЦА Альфа-Банка? Клиентам есть над чем подумать.

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Константин Кубий

Arthur
0

точно)

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Мария Богоделова

2

Посмотрела начало клипа, и поняла, что это полный пропал для маркетолога.

Банк должен транслировать такие ценности как надежность, экспертность в финансовом секторе, безупречная репутация.

В клипе транслируется мысль: Ваши деньги мы сольём на шлюх и тролля-репера, который напишет клип как он рад этому баблу.

Я если что клиент Альфабанка 9 лет.
И Моргенштерна слушаю.

Но вместе это смотрится ужасно.

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Крошечный будильник

Мария
1

Я если что клиент Альфабанка 9 лет. И Моргенштерна слушаю

Мне тебя жаль. Дважды.

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Мария Богоделова

2

«Нестали» 👻

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Роман Анисимов

1

Хреновые из них маркетологи.

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Roman Moskovskiy

1

Говно нашло говно?

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Социальный супер_стар

1

Ёбушки-воробушки. Оказывается у альфы еще много "оригинальных заготовок" припасено. Дно

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Антон Ишанов

0

стыд

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