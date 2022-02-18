Мы в Skypro быстро растём и ещё быстрее меняемся. Мы поставили себе глобальные цели, и чтобы их достичь, нужно сфокусироваться и приоритизировать самое важное. Поэтому сейчас нам придется пожертвовать некоторыми проектами. И к сожалению, расстаться с крутыми профессионалами, которые отвечали за них и помогали делать Skypro таким, какой он есть сейчас.