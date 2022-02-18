Маркетинг
Маша Цепелева

Онлайн-школа Skypro объявила об увольнении более 30 человек, связанных с маркетингом Статьи редакции

Компания «поставила глобальные цели», чтобы их достичь ей нужно «пожертвовать некоторыми проектами».

Гендиректор Skypro Харитон Матвеев опубликовал в Facebook пост о сокращении маркетинговой команды. Он выложил список из 32 специалистов, которые теперь ищут работу.

Мы в Skypro быстро растём и ещё быстрее меняемся. Мы поставили себе глобальные цели, и чтобы их достичь, нужно сфокусироваться и приоритизировать самое важное. Поэтому сейчас нам придется пожертвовать некоторыми проектами. И к сожалению, расстаться с крутыми профессионалами, которые отвечали за них и помогали делать Skypro таким, какой он есть сейчас.

Харитон Матвеев
гендиректор Skypro

В списке Матвеева есть редакторы, CRM-менеджеры, PR и SMM-специалисты, маркетологи, дизайнеры, копирайтеры и другие специалисты.

Матвеев не пояснил, с чем связано изменение стратегии Skypro.

#новость #skypro

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Задний шар

Мы в Skypro быстро растём и ещё быстрее меняемся. Мы поставили себе глобальные цели, и чтобы их достичь, нужно сфокусироваться и приоритизировать самое важное. Поэтому сейчас нам придется пожертвовать
 генеральным директором
, который отвечал за онлайн-школу и сделал Skypro такой, что теперь онлайн-школа требует поиска крайних и их сокращения.

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9
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Христов Денис
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Superposition

Помню у них в слаке канал был, где реагировали на негативные комментарии в соц. сетях. А если находили комментарий от учителя — увольняли.

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5
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Ware Wow

Ну правильно, если человеку не нравится он не будет качественно работать. Тем более работает и еще ходит поносит, никто это терпеть не станет.

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–2
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Old Nick

Официалом уволить 30 человек наверно недешево стоит.

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3
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Mike Kosulin

Содержать 30 человек — тоже недешево

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Old Nick

по закону по 3 оклада на руки. считай штат в 90 человек. один месяц оплатить.
ДА и новых набирать тяжелей, когда репутация такая.

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Илья Попов

Эти 30 человек работают для твоего блага 🙂

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Христов Денис

Понятное дело, выходец из Skyeng

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Ilya Lotarev

интересно, эти истории как-то взаимосвязаны: https://vc.ru/claim/363636-kak-ya-napisal-tekst-dlya-korporativnogo-media-skyeng-i-menya-kinuli-na-dengi

а то может редактор менять работу собирался, и на общение с копиром уже ресурсов не хватало

Как я написал текст для корпоративного медиа…
У пользователей изучения этих курсов английского языка много нареканий к качеству обучения. И это…
vc.ru
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Nikitinz

Ты прав, кстати. Редактор из того поста есть в этом чёрном списке с пометкой "контент-маркетолог (тим-лид)". То есть копирайтера бортанули по независящим от него причинам)

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Sergei Timofeyev

Насколько абстрактно это сказано! И насколько бесполезно!

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Nikitinz

Ага, мы так стремительно растём, что 30 профессионалов вдруг оказались за пределами компании)

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Sergei Timofeyev

Не смогли сориентироваться на рынке.

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Илья Попов

Вы не считаете, что в этом большая "заслуга" гендиректора?

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Sergei Timofeyev

Каждый должен заниматься своим делом, и если гендиректор хочет пойти на завод, имея соответствующее образование, то нет для этого никаких преград.

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Ware Wow

Ну уж реально профессионалов думаю оставили себе.

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Илья Попов

"И к сожалению, расстаться с крутыми профессионалами, "

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Sergei Timofeyev

Бизнес-молодостью запахло

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Andre Macareno

2022
 увольнять не через созвон в зуме

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Nikolay Belousov

Сначала ремайндер закрыли, теперь SkyPro разогнали.
Я тоже, бывает, закажу на Алиэкспрессе гаджетов, а потом смотрю, на кредитке пусто.
Ну и приходится как-то затягивать пояс.

Вот и парни, похоже, слегка перетратили.

Важно помнить, что торопиться некуда.
Время есть. И решения взвешенные нужно принимать.

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Илья Попов
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Igor Melnik

Они их ещё и эту табличку заставляли заполнить, какая жесть!

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Дмитрий Милюков

Когда они вышли с идеей "джун может заменить 90% работы сениора" было понятно, что хорошо это не закончится. Да и сюда приходил какой-то их менедшер-сказочник с историями про "ворвавшихся в ой-ти".

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Можно Менять
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