Роскомнадзор и ФАС отложили штрафы за отсутствие маркировки рекламы Статьи редакции
Их планировали ввести с 1 марта 2023 года.
- Роскомнадзор (РКН) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решили не вводить штрафы за неисполнение требований о маркировке цифровой рекламы с марта 2023 года. Об этом сообщил канал Digital Russia Сергея Стукалова со ссылкой на круглый стол «Делового Петербурга», в котором участвовали представители регуляторов.
- Блогеры, авторы Telegram-каналов и другие лица, размещающие у себя рекламу, в 95% случаев до сих пор не разобрались в новых законах, а за фактическую маркировку взялась лишь каждая двадцатая компания в стране, указывает в выжимке круглого стола Digital Russia.
- Владельцы рекламных сетей вроде «Яндекса», VK и других оформились как операторы рекламных данных (ОРД), чтобы блогеры и компании могли регистрировать свои маркетинговые размещения через их сервисы. Но часть информации заявители вносят с ошибками, которые в итоге попадают в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) — без возможности внести правки.
- Уровень проработки комментариев участников рынка у РКН и ФАС «низкий», пишет канал: они обработали мнения по 30% рекламных форматов. Это при том, что сам закон приняли ещё 1 сентября 2022 года.
- Штрафы по-прежнему обещают ввести, но позже. Механизмы маркировки рекламы в системе Telegram Ads всё ещё обсуждаются в рабочих группах вместе с представителями Telegram.
- 2 июля 2021 года Владимир Путин подписал закон о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России, который вступил в силу 1 сентября 2022 года. Согласно ему, распространители рекламы должны ставить пометку с указанием рекламодателя и вносить информацию в единый реестр.
- Участники рынка просили повременить с решением, так как нормативные акты слишком долго прорабатывались, а рекламодатели могли понести миллиардные потери. В августе 2022 года РКН сказал, что не будет штрафовать за ошибки в маркировке или за её отсутствие до марта 2023-го.
- 21 октября 2022 года ФАС в официальном ответе Ассоциации блогеров и агентств сообщила, что реклама в Telegram не требует маркировки. Уже 26 октября опубликовала официальную позицию и уточнила, что маркировка для рекламы не потребуется, только если приложение используется как мессенджер — то есть для обмена сообщениями между пользователями.
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Когда слышу "ассоциация блогеров" - всегда падаю на пол и начинаю биться в конвульсиях. Ничего не могу с собой поделать.
А как вам "Лига безопасного интернета"?💩
«лига безопасного интернета» звучит как «лев против» — была какая-то такая группировка: когда-то давно (может, и сейчас — не знаю) клеили злючные стикеры на неверно припаркованные тачки и показывали всё это дело на ютюбе
Если бы. От ЛБИ намного больше вреда всему государству.
Лев Против, федеральный проект, жил на деньги от государства. И в итоге сбежал в Грузию от мобилизации.
Лев против после распила гранта превратился в Лев непротив
Это вы с хрюшами путаете, лев вроде снимал постановы как он с кучей бритоголовых докапывался до людей в парке.
Ну это, по сравнению с "ассоциацией блогеров" (сорян, ща встану с пола), организация с древнейшей историей. Как же не вспомнить эксперта Антона Аносова.
Их ОРДа. А нас — рать.
Придумать некую херню, никто не понимает как сделать, чтоб не влететь на штрафы, повременить, влепить чуть позже, но штрафы приподнять — рабочая же схема.
Пацаны! ГОУ в контент-маркетинг ко мне! Я создал! Недорого, и без маркировки!
Хорошие новости, надеюсь со временем вообще откажутся от этого дебильного закона.
А как будут контролировать тот же ВК где посты за бабки между физиками постят?
Так же как и на заборе, за котором лежат дрова
Можно попроще.
сделки между частными лицами относятся к категории мелких бытовых, и их не нужно регистрировать, маркировать и платить с них налоги. Если блогер занимается предпринимательской деятельностью, применяется другая мера ответственности
А как же занятие предпринимательской деятельностью без регистрации даже самозанятого?
И опять же делаем отсылку к закону о блогерах и СМИ с 3к+ подписчиков
Бытовая сделка между физиками не предполагает извлечение дохода, отсюда и отсутствие налога на прибыль, защиты прав потребителей и т.д. Предоставляя услуги или товары собственного производства как самозанятый, у человека возникает профессиональный доход, подлежащий правовому регулированию.
вообще все нормальные группы подключены к платформе вк, а там есть ограничения на стороннюю рекламу (2 поста в день). И ту нужно маркировать пометкой реклама. В целом уже никто напрямую рекламу не продает, все через вк платформу, где закон будет соблюдаться и вк над этим работает.
А если группа не подключена, то соответственно она не подходит под условия, а следовательно совсем небольшая и вряд ли есть смысл вообще такие группы трогать.