Британские СМИ предупредили Apple, что блокировщики рекламы в Safari подорвут «финансовую стабильность» изданий Статьи редакции
По слухам, компания представит соответствующий инструмент в iOS 18.
- Британская ассоциация новостных СМИ, куда входит 900 национальных и региональных изданий (NMA; The Times, The Guardian, The Daily Telegraph и другие) направила письмо руководителю подразделения Apple по работе с госструктурами, сообщила FT.
- Авторы обращения подчеркнули, что «профессиональная журналистика нуждается в финансировании, а ключевой источник выручки для многих издателей — реклама».
- Они также добавили: из-за произвольной блокировки частей контента «потребители могут упустить важную информацию», а журналисты не смогут отследить, как это повлияет на вид и содержание их статей.
- NMA попросила Apple провести встречу с участниками рынка, чтобы обсудить возможные риски. Apple отказалась давать комментарий FT. Reuters запросило его и у NMA, и у корпорации, но те не ответили к моменту публикации.
- В апреле 2024 года AppleInsider сообщило, что Apple тестирует «веб-ластик» в своём браузере Safari — он позволит пользователям «стирать» отдельные фрагменты страниц: рекламные баннеры, изображения, текст.
- Safari будет запоминать действия и учитывать их при повторном открытии сайта. Пользователь увидит уведомление, что содержание изменено. При желании изменения можно будет отменить. По данным издания, опцию могут представить в iOS 18. Похожая функция есть в браузере Arc.
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Пускай подрывают. Британские СМИ это такой сюр и клоунада, которых вообще не жалко. Куча воды ни о чем, хождения вокруг да около и highly likely.«потребители могут упустить важную информацию»
Могут упустить, а могут и не упустить. Не им решать, а потребителям.
Жду комментаторов, которые начнут упоминать Первый канал и РИА Новости, не относящиеся к данной новости или контексту.
"Жду комментаторов, которые начнут упоминать Первый канал и РИА Новости, не относящиеся к данной новости или контексту."
ты уже упомянул, -15
Это говно реально не жалко. Когда ты заходишь, а тебе 50 модалок с требованием email, cookies и т.д., то читать уже не хочется
Что посоветуете британцам смотреть и слушать кроме своих СМИ?
Кстати, новинка Apple коснётся вообще всех СМИ мира в равной степени.
MTV
На ios сейчас существует блокировщик который блокирует всю рекламу от яндекса в сафари? А то, что я нашел в лучшем случае 50 на 50. Если этот будет блокировать всю из коробки, то амейзинг
все равно как то я сомневаюсь что он может блокировать рекламу на все 100%
Ладно, всю не надо, хотя бы яндекс директ
Js Disable и паттерн на *.yandex.ru внутри любого блокировщика. Резумеется, заблокирует все бесценные яндексовые продукты, но невелика беда.
AdGuard?
Его как раз сейчас использую, как основу в той же почте майл через сафари реклама присутствует
Есть браузер Brave, работает лучше блокировщиков
BlockBear
Использую с момента покупки телефона и даже не знал, что в Сафари есть реклама. Думал, что это фишка Яндекс-браузера исключительно.
финансовую стабильность они подорвут, а если я не хочу видеть эту вашу рекламу что тогда делать
Платить за контент
Там и так, многие статьи под замком, пока не заплатишь. Даже с рекламой.
Введут платные подписки для всех, вот и всё
Рекламщикам всё сложнее и сложнее доносить рекламу до целевой аудитории. Реклама двигатель прогресса. А теперь будет наоборот. С ней научились эффективно бороться.
Реклама — двигатель прогресса!*
* на основе опроса руководителей рекламных агентств.
Даже после этого останется двигателем прогресса, потому что изобретут неудаляемую рекламу а-ля яндекс директа или алибаба, а затем будут каждый раз соревноваться с блокировщиками
Интересно, почему же с ней борятся, видимо, люди устали от прогресса
🤔
чтобы брать деньги с крупных игроков за неблокировку
Шикарно звучат все мысли про приватность от компании, которая на полном серьёзе намеревалась сканировать личные фотографии пользователей в поиске крамолы, чтобы стучать на них в полицию.
https://wylsa.com/apple-obyasnila-zachem-proveryaet-nashi-snimki-v-icloud/
Педофилия – это «крамола»?
Лучше сперва почитать определение слова прежде чем использовать.
Проблема в том, что все найденное помимо педофилии и прочего, будет аккуратно проиндексировано и сохранено где нужно, для того чтобы и дальше улучшать опыт использованя продуктов. Так что все ради комфорта и безопасности пользователей, а то вдруг им недостаточно комфорто и безопасно, но они об этом не знают!
Это догадки, как я понимаю.
А вообще, сомневаюсь чтобы существовали прям приватные фотооблака без индекса и прочего.
Какой красивый вывих мозга. Кто-то шарит в чужом белье потными ручонками, приговаривая "Дык чо, я токмо на предмет педофилии пошукаю, все ж свои" - а вокруг стоят такие филологи и говорят "Да, раз педофилия - то это не крамола, крамола это другое".
Если перечитать мой комментарий – он не про оправдание внедрения данного алгоритма (который не внедрили), а про некорректное использование слова.Крамола (так же, как и крамольник) квалифицируется как церковное. Его значение определяется так: `народное возмущение, волнение, мятеж, смута'.
Даже у Ожегова есть значение "противозаконное, запрещенное".
И правда, my bad
Онлайн-бизнесу всё сложнее выживать...
Чума на оба их дома.
Возможно. Но сколько лишнего шума отсечётся — не счесть.
покупают айфоны чтобы смотреть рекламу... новый уровень куколдизма
Они также добавили: из-за произвольной блокировки частей контента «потребители могут упустить важную информацию», а журналисты не смогут отследить, как это повлияет на вид и содержание их статей.- журналисты тоже упускают и коверкают важную информацию
Так всё же просто. Заносите Тиму денег регулярно и он вашу рекламу не трогает, финансовая стабильность крепнет.
Лучше бы темный режим для всех сайтов прикрутили к этому Safari - вроде это нужно каждому первому юзеру, но пока для этого приходится покупать расширения..
PS: а подскажите нормальные бесплатные расширения для Safari, которые делают темный режим, есть ли такие?
Мне кажется этот ластик легко будет обойти серьезным изданиям -
* просто рандомно генеришь фейковые DIV на странице (чтобы каждый раз дерево DOM было разное),
* всем блокам даешь псевдорандомные классы и айди (см. исходный код веб-версии instagram) - это вообще стандартная функция React
* делаешь разные блоки с разным z-index
тогда Ластик просто не будет работать или будет вырезать не те части страницы и юзеры сами его будут для сайта отключать.
В конце концов страницу можно рендерить в Canvas и показывать результат рендеринга в виде пикселов - тогда никакой ластик не поможет, вся страница будет одна картинка <img>.
а) Картинки не попадут в поисковую выдачу
б) Если юзверь готов упарываться по лишним телодвижениям - стоит подумать, а не прав ли он, и не стоит ли прикупить в редакцию губозакаточную машинку.
а текст можно оставить для поисковиков и показывать слоем ниже (с меньшим свойством css "z-index" чем у картинки), и юзер его не увидит.
Фин. стабильность британских средств массовой дезинформации и пропаганды должна волновать Аппле?
Apple изобрела Adguard?) с тех пор как появился Adguard, я не вижу рекламы вообще. Только через мобильный браузер проскакивает бывает. А по поводу "бедных" журналистов, у них и так хватает заказуха, нативка, данные.
Ну да) Только важную не для потребителей, а для СМИ