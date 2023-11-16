Миграция
Полина Лааксо

Число сделок по купле-продаже россиянами недвижимости в Испании выросло на 50,2% за первое полугодие 2023-го — до 2137 Статьи редакции

Покупают объекты чаще, чем продают.

  • Данные РБК предоставил Центр статистической информации нотариата Испании. Последний раз такие высокие значения фиксировали в первых полугодиях 2013-го и 2014 года. Тогда количество сделок составило 2426 и 2573 соответственно.
  • Россияне-нерезиденты совершили в первом полугодии 690 сделок, что на 61,6% больше прошлогодних значений, а россияне-резиденты Испании — на 45,3% больше, 1447 сделки, следует из отчёта нотариата. В 2022 году 1733 россиянина получили испанское гражданство — это на 28% больше, чем в 2021-м.
  • Общее число сделок с испанской недвижимостью за январь-июнь 2023 года снизилось впервые за два года — на 7,5%, до 67,9 тысячи. Увеличение спроса наблюдалось только среди россиян (+50,2% год к году), украинцев (+41,6%) и американцев (+13,6%).
  • Опрошенные РБК эксперты говорят, что покупка жилья в Испании — это способ получить вид на жительство и возможность свободнее ездить по странам Евросоюза. Королевство до сих пор выдаёт россиянам «золотые визы» в обмен на приобретение недвижимости стоимостью от €500 тысяч.
  • Средняя цена 1 м² в рамках сделок о покупке с россиянами-резидентами Испании составила €2139, с нерезидентами — €2612. По динамике роста цен россияне «лидируют» среди других иностранцев, но по сумме больше всех за 1 м² платили шведы (€3036), датчане (€2930) и американцы (€2921).
  • 9 сентября 2022 года ЕС приостановил упрощённый визовый режим с Россией, а Еврокомиссия рекомендовала ужесточить выдачу виз тем, кто едет без «существенной причины» — например, для туризма.
  • В 2022 году россияне подали 687 тысяч заявок на шенгенские визы. Больше всего виз выдала Испания.

#новости #испания #недвижимость

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60 комментариев
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 Роман

Всё блять нищие)

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Денис Демидов

Нищие все патриоты, какая им нафиг Италия?
Раз в Крым в отпуск, вот их счастье!

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Griby Lenina
Число сделок по купле-продаже россиянами недвижимости в Испании выросло на 50,2%

А вот не совсем понятно, может россияне продают там недвижимость. То есть действительно обнищали настолько, что приходится виллу испанскую продавать.

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2 комментария
xsignes

Какая Испания, чем плох Нижний Тагил? Совсем с ума посходили.

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Довольный

Нижний Тагил или Верхний Ларс? Выбери свой гендер

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2 комментария
Тоже хочу

Пацаны, скинтесь на домик в Испании.. буду вас в гости звать

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Sergei Timofeyev

Ипотеку бери! Пока она дешевле, чем в России.

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5 комментариев
Владимир Максимов

В Дубае лучше покупать 🔥

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Полина Лааксо
Автор

лучше сразу в обеих странах покупать

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6 комментариев
Денис Демидов

Там жить только зимой можно, печка натуральная, тогда как Италия это кайф...

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Андрей Комягин

там сдохнуть можно от "мягкости" климата)

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Mike Espoo

Дубай на спад пошел уже.
Плохое вложение.

Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на недвижимость в Дубае
https://www.rbc.ru/economics/07/11/2023/6549c70d9a794736efc8f97f

Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на…
Россияне перестали быть главными покупателями дубайской недвижимости и в настоящее время все…
www.rbc.ru
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2 комментария
Ovechkin

То есть ни у одного меня есть желание купить дом в испании? Как так

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Вадим Д.

Ни у одного.

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1 комментарий
Дмитрий Куприянов

Куда это Овечкин от своего друга собрался уехать?

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Black7

Кроме тебя и ещё кучи патриотов, типа Исинбаевой

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4 комментария
Зонькин Миша

Ни у кого из нас точно его нет!

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Человек мира

Опять же вопрос, как получать доходы от бизнеса в РФ, живя там? Ок, есть золотая виза, есть дом и что? Это разве аргумент для банков и налоговой?

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Score of Doom

Да, Испания известна своей неподкупностью*.

*не распространяется на российских депутатов, их жён и детей.

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1 комментарий
Пётр Петров

Намекаю: Digital nomad visa

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Вячеслав Зайцев

1 млн $ в мес. пока можно переводить, дальше другие варианты искать, Казахстан, крипта, наличкой потихоньку возить )

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fyp

Ну конечно, столько рекламы было на всех Ютуб каналах, что немудрено

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A V

Кто эти люди?))) Олигархам привет!

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nobodyreally

так в Испании куча недвижимости по вполне умеренным ценам (в провинции), если не брать золотые визы

t

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A V

Ставь лайк если у тебя нет друзей с деньгами для Испании)))

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Макс

У меня нет и меня с деньгами для Испании

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Вадим Д.

Ну хорошо что не «россияне массово скупают недвижимость в Испании».

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Sergei Timofeyev

Думаю, что не сильно повлияет. Количество сделок в общем объёме менее 1%. Общее число сделок с недвижимостью в Испании около 350-400 тысяч расчётное на этот год. Иностранцы (~18-20%) являются одной из сторон в таких сделках.

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Rownie

странно почему не в португалии, там проще осесть

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Sergei Timofeyev

Там же деревня

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1 комментарий
Андрей Комягин

там лютая дыра провинициальная. все закрывается чуть ли не в 17. если только в отпуск посмотреть на океан и все такое

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Андрей Комягин

Главное чтобы потом не отобрали без суда и следствия)

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Алексей

это же русское сми. так что, можно верить тому что пишут или нет? я не понимаю, срочно обновите методичку мне

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Мойша Израелевич

С недвижимости в Испании надо платить 2% налог в год с кадастровой стоимости если вы не резидент.
То есть купили виллу за 2 миллиона евро кадастровой - 40 тысяч в год налога отдай.
Если становиться резидентом Испании - надо платить очень высокие налоги с дохода.

Это я так предупреждаю, риэлторы и всякие помогалы вам об этом не скажут, а потом народ забивает на законы и идет жаловаться "ой а пащиму нас на велосипеде в финку не пускают, там же демакратия, прав был ввп", "ой ой а пащему банк закрывает нам щёт"

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Aleksandr Novikov

Если живешь в стране - конечно, становишься налоговым резидентом, как же ещё. Натурализоваться или даже получить ПМЖ не платя правдоподобные налоги точно не получится. И часто даже ВНЖ большинства категорий продлить не получится. Если это для кого-то звучит как неприятный сюрприз - то я просто хз.
Однако, поскольку вся сумма recurring tax on immovable property в Испании в 2021 составила всего 13.4 миллиарда евро, рискну предположить что кадастровая стоимость во много раз меньше реальной рыночной (как и в РФ и в большинстве стран мира).

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Вячеслав Зайцев

они же пишут стоимость среднего кв.м., там отнюдь не виллы за 2 млн, а недвижка 500-600 тыс.евро. и налог там разный в зависимости от локации, в Барселоне может и 2%, в маленьких городках намного меньше

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